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Шум и яркость

Подкаст«Звездные войны»: Фантастический саундтрек Джона Уильямса

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Почему саундтрек к «Звездным войнам» можно назвать авангардным? Как Джон Уильямс аранжирует мелодии и работает с лейтмотивами? У какого композитора позаимствована главная тема космической саги, звучащая на вступительных титрах? Как в саундтреке зашифрованы возможные сюжетные повороты, связанные с происхождением Рей, главной героини новой трилогии? И почему Джордж Лукас решил заменить песню «Lapti Nek» на «Jedi Rocks»? Обо всем этом музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает в выпуске подкаста «Шум и яркость», который приурочен к выходу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». И никаких спойлеров!

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android, а здесь можно забрать RSS-поток.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

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