«Звездные войны»: Фантастический саундтрек Джона Уильямса

Почему саундтрек к «Звездным войнам» можно назвать авангардным? Как Джон Уильямс аранжирует мелодии и работает с лейтмотивами? У какого композитора позаимствована главная тема космической саги, звучащая на вступительных титрах? Как в саундтреке зашифрованы возможные сюжетные повороты, связанные с происхождением Рей, главной героини новой трилогии? И почему Джордж Лукас решил заменить песню «Lapti Nek» на «Jedi Rocks»? Обо всем этом музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает в выпуске подкаста «Шум и яркость», который приурочен к выходу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». И никаких спойлеров!

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: