Дарт Вейдер против бывшего учителя. Что произошло в новых сериях «Оби-Вана Кеноби»

На Disney+ продолжается сериал про джедая, который пытается справиться с травмой и спасает принцессу Лею. Рассказываем, что можно заметить в новых эпизодах.

Третья серия

Третья Сестра (Моусес Ингрэм) связывается с Дартом Вейдером (Хейден Кристенсен) и докладывает, что Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) убил Гранд-инквизитора (Руперт Френд) и сбежал. Лорд ситхов приказывает найти своего бывшего учителя — и обещает сделать ее новым Гранд-инквизитором. Тем временем Кеноби и Лея (Вивьен Лира Блэр) попадают в переделку на планете Мапузо, но их спасает офицер Тала (Индира Варма), которая втайне помогает джедаям и другим врагам Империи. Она входит в подпольное движение под названием «Путь». Тала пытается помочь Кеноби и Лее убраться с Мапузо, но тут на планету прибывают инквизиторы и сам Вейдер.

Хейден Кристенсен

Ситх истязает местных жителей, Тала проводит Лею по сети подземных туннелей, а Кеноби остается, чтобы задержать преследователей. Учитель и ученик встречаются лицом к лицу — Вейдер без труда побеждает Кеноби, а затем удерживает его Силой в полыхающем пламени, чтобы Оби-Ван мучился так же, как и он в свое время. Тала оставляет Лею одну и спасает Кеноби: она взрывает топливный баллон и отрезает штурмовиков от джедая, а ее дроид уносит покалеченного Оби-Вана с поля боя. Тем временем Лея попадает в руки к Третьей Сестре.

Четвертая серия

Третья Сестра держит Лею в плену в Крепости инквизиторов и уверяет ее, что Оби-Ван мертв. Сестра хочет узнать от Леи все про «Путь», но та отказывается говорить. Тала увозит обожженного Кеноби в безопасное место на планету Джабиим, где он залечивает раны в бакта-камере. Но едва восстановившийся Оби-Ван отказывается от дальнейшего лечения и спешит на помощь девочке. Вместе с Талой они проникают в Крепость, и джедай освобождает Лею. Им удается сбежать, но позже Третья Сестра отчитывается перед Вейдером и рассказывает, что поставила трекер на корабль беглецов. Он находится в любимом дроиде Леи.

Отсылки и детали

Кеноби пытается связаться с духом его учителя Квай-Гона, но тот по-прежнему не отвечает.

В третьей серии Кеноби и Лею предает Фрек, уроженец Мапузо, похожий на крота. Его озвучил Зак Брафф, звезда «Клиники».

У Оби-Вана сохранились воспоминания о детстве, когда его еще не забрали в Храм джедаев. Он уверен, что у него был брат. Интересно, что изначально Джордж Лукас планировал сделать братом Кеноби татуинского фермера Оуэна Ларса, у которого рос Люк Скайуокер, но позже от этой идеи отказался.

Тала рассказывает Оби-Вану, что он не первый джедай, которому она помогает. Кеноби видит подтверждение ее словам: в убежище Талы свою подпись на стене оставил Квинлан Вос. Этот персонаж ранее не появлялся в фильмах и сериалах франшизы, зато мелькал в паре эпизодов мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» и был героем книг и комиксов. Квинлан Вос — весьма своевольный джедай и любовник Ассаж Вентресс, бывшей ученицы графа Дуку. Квинлан даже временно переходил на Темную сторону Силы, но смог реабилитироваться.

Третья Сестра приходит в ярость, когда замечает в убежище «Пути» нацарапанный логотип Ордена джедаев. Возможно, что она была одним из юнлингов из пролога, а позже возненавидела джедаев за то, что те не сумели спасти всех детей от Приказа 66.

Крепость Инквизитория впервые появилась в видеоигре «Star Wars Jedi: Fallen Order» (ее действие происходит за пять лет до событий сериала «Оби-Ван Кеноби»). Туда проник джедай Кэл Кестис, столкнулся с Дартом Вейдером, но сумел от него сбежать. Интересно, что действие сиквела игры «Star Wars Jedi: Survivor» (ее выход намечен на 2023 год) будет разворачиваться в том же временном отрезке, что и сериал про Кеноби. Так что вероятность встречи Оби-Вана и Кэла Кестиса стала еще выше.

Вердикт

Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен

Третья серия наконец-то свела лицом к лицу бывшего учителя и его ученика, перешедшего на Темную сторону Силы. Но назвать их битву полноценным реваншем язык не поворачивается: Кеноби напуган и, видимо, слишком слаб, чтобы противостоять Вейдеру. Сцена разворачивается в каком-то пустынном карьере, дрожащая камера подчеркивает страх главного героя, а красный и синий световые мечи очень эффектно смотрятся на фоне непроглядной ночи. Впечатляющий визуальный ряд немного портит банальная логика: когда Тала поджигает кусок земли, разделяющий Оби-Вана и Вейдера со штурмовиками, заметно, что сторонники Империи все равно могут без труда добраться до джедая, обойдя пламя слева или справа. Но почему-то они этого не делают и выкрикивают слабые оправдания вроде «Нам туда не пройти!». Вейдер за пару минут до этого с легкостью потушил огонь при помощи Силы, но тоже предпочитает лишь наблюдать, как Кеноби уносит дроид.

На фоне довольно насыщенной третьей серии (упоминание джедая из мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», намеки на Кестиса, схватка Вейдера и Кеноби, раскрытие подпольной организации «Путь») четвертая выглядит как откровенный филлер. Мы не узнаем ничего нового, ни у кого из персонажей нет интересных драматических сцен, а сюжет застыл все на том же месте: в конце третьей серии Кеноби потерял Лею, а в финале четвертой вернул ее, но по его пятам все так же следуют инквизиторы. Для мини-сериала из шести эпизодов это странно.