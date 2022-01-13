Почему «Оби-Вану Кеноби» вредит фан-сервис

«Звездные войны: Войны клонов» (2008–2020)

Обозреватель Кинопоиска Марат Шабаев рекомендует посмотреть мультипликационный сериал «Звездные войны: Войны клонов». Действие происходит между второй и третьей частями саги. Великая армия Республики во главе с Йодой, Оби-Ваном и другими джедаями борется с сепаратистами и дроидами.

Сериал «Звездные войны: Войны клонов» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

