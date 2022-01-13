Почему «Оби-Вану Кеноби» вредит фан-сервис

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ПодкастПочему «Оби-Вану Кеноби» вредит фан-сервис

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Почему сюжет «Оби-Ван Кеноби» ходит по кругу? Ради какой сцены к роли Дарта Вейдера вернулся Хейден Кристенсен? Зачем Оби-Ван (Юэн Макгрегор) встречает своего умершего учителя Квай-Гона (Лиам Нисон)? В чем логика имперской инквизиции? Почему в сериале никто не умирает по-настоящему? Какую роль в повествовании играет юмор? Чем «Мандалорец» лучше «Оби-Вана Кеноби»? И как фан-сервис портит историю?

Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) мини-сериал Disney+ «Оби-Ван Кеноби» о том, что было с героями еще до начала четвертого эпизода. Оби-Ван (Юэн Макгрегор) помогает маленькой Лее вернуться домой и спасается от имперской инквизиции. Специальный гость — Марат Шабаев, обозреватель Кинопоиска и соведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные».

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Звездные войны: Войны клонов» (2008–2020)

Обозреватель Кинопоиска Марат Шабаев рекомендует посмотреть мультипликационный сериал «Звездные войны: Войны клонов». Действие происходит между второй и третьей частями саги. Великая армия Республики во главе с Йодой, Оби-Ваном и другими джедаями борется с сепаратистами и дроидами.

Сериал «Звездные войны: Войны клонов» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующем выпуске ведущие расскажут о сериале Starz «Газлит» об Уотергейтском скандале. Супруга генерального прокурора США Марта (Джулия Робертс) подозревает, что муж (Шон Пенн) замешан в заговоре. Вскрывается правда о прослушке в штабе демократов, а дело кончается импичментом президента Никсона.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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