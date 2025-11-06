Кто есть кто в «Новой волне» Линклейтера

В российский прокат вышла «Новая волна» Ричарда Линклейтера — амбициозный и многофигурный фильм, реконструирующий обстоятельства съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Мы составили полный путеводитель по всем персонажам второго, третьего и четвертого плана, мелькающим на экране: не забыты ни монтажеры, ни пиарщики, ни тусовщики.
Друзья и члены съемочной группы
Шиффман познакомилась с Годаром в Сорбонне на курсе по фильмологии (междисциплинарной лженауке, которую не надо путать с киноведением). Потом вместе со всей компанией — Трюффо, Годар, Риветт — ходила в Синематеку. На вечеринке по случаю своего 20-летия Годар даже отбил ее у Трюффо. Увлечение было недолгим. Работая со всеми, Шиффман станет близким товарищем и конфиденткой Трюффо.
В 1956-м, окончив Сорбонну, она, однако, уезжает на стажировку в Америку и Мексику. Вернувшись, идет работать на съемки «Париж принадлежит нам» Риветта, а потом к Трюффо на «Стреляйте в пианиста». Она «девушка на все руки», скрипт-герл или первый ассистент. С Годаром Шиффман работает среди прочего на «Презрении», «Безумном Пьеро» и «Уик-энде». Риветт указал ее в качестве соавтора сценария в Out. В картинах Трюффо, с которым Шиффман проработала до самой его смерти, она стала упоминаться в титрах (как соавтор сценария) только начиная с «Американской ночи».
Детали собственной жизни в оккупированном немцами Париже Шиффман использовала при написании «Последнего метро» для Трюффо. За этот сценарий она получила «Сезар».
Американская актриса, открытая Отто Премингером, который стал ее учителем и покровителем. Дебютировала в его фильме «Святая Жанна», затем снялась в экранизации нашумевшего романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». Была связана с Премингером эксклюзивным контрактом, но молодому французскому юристу Франсуа Морёю, ставшему ее мужем, удалось ее от него освободить, заключив от ее лица контракт с Paramount. Морёй увез Сиберг во Францию и собирался сам снимать ее в кино. Годар воспользовался готовой репутацией Сиберг, взяв ее как цитату из фильмов Премингера, а продюсеру Жоржу де Борегару продал ее как «американскую звезду».
На самом деле в конце 50-х Сиберг переживала застой в карьере: студия Paramount ничего ей не предлагала, кроме курсов актерского мастерства. Тем не менее гонорар Сиберг в фильме Годара в два раза превысил гонорар Бельмондо, тоже не маленький по меркам скромного бюджета.
Уже в 1959 году Сиберг разведется с Морёем и выйдет замуж за известного французского писателя Ромена Гари. После развода с Гари ее личная жизнь была бурной, она еще пару раз вышла замуж, у нее были романы с авантюристами и сомнительными личностями. Сиберг страдала алкоголизмом, наркозависимостью, не раз попадала в лечебницу, мужья и любовники ее били. Когда в 1979 году в возрасте 40 лет она покончила с собой, Гари на пресс-конференции выдвинул обвинения против ФБР: в отместку за финансирование актрисой «Черных пантер» бюро якобы распустило слухи, что Сиберг беременна от одного из лидеров «Пантер», и эта кампания вызвала нервный срыв, пустивший под откос ее жизнь. Не так давно эта история была представлена в фильме «Опасная роль Джин Сиберг» (2020) с Кристен Стюарт в главной роли.
Сын скульптора Поля Бельмондо. По состоянию на начало 1950-х Жан-Поль — неформальная звезда Парижской консерватории (главного французского театрального училища), начальство его не любит, публика боготворит. Богемный тусовщик из Сен-Жермен, он водит компанию с будущими звездами: Жаном Рошфором, Мишелем Галабрю, Анни Жирардо, Франсуазой Фабиан. Во время учебы Бельмондо уже начал сниматься в кино на второстепенных ролях у мэтров вроде Ива Аллегре.
Годар собирался взять в свою короткометражку «Шарлота и ее Жюль» Жан-Клода Бриали, но этому воспротивился продюсер фильма Пьер Бронберже. Он считает Бриали недостаточно мужественным и предлагает Бельмондо, которого видел в роли Скапена в пьесе Мольера. Между Годаром и Бельмондо нет ничего общего, и Бельмондо не сразу понимает, что именно предлагает мутный тип в темных очках: ему кажется, что тот пытается его закадрить. Но все-таки соглашается. Фильм снят, но Бельмондо не может участвовать в озвучании: лишившись липовой отсрочки от армии по болезни, он вынужден отправиться служить в Алжир. Годар сам озвучил своего Жюля. Классик французского кино Жак Беккер не взял Бельмондо сниматься в знаменитый фильм «Дыра», посмотрев «Шарлоту и ее Жюля»: «Внешность у него ничего, но голос, голос ужасный!»
Еще когда Бельмондо был в армии, Годар пообещал снять его в полном метре. На гонорар Бельмондо, который тот мгновенно растратил на Лазурном Берегу, ушла десятая часть бюджета «На последнем дыхании». Бельмондо нравилось сниматься в этом фильме, он радостно писал жене, что нашел непыльную работенку, учитывая, что Годар не мучил актеров многими дублями.
Позже Годар снимет с Бельмондо «Женщина есть женщина» и «Безумного Пьеро», и на этом их сотрудничество закончится. В 1979 году Годар придет к Бельмондо, не видевшись с ним 15 лет, и скажет, что хочет снять фильм о знаменитом преступнике Жаке Месрине. Бельмондо страшно увлечен Месрином, купил права на его историю и обращается ко всем подряд, от Поланского до Коста-Гавраса, но Годару отказывает: он хочет нормальный фильм, а не второго «Безумного Пьеро».
Актриса. Франсуа Трюффо познакомился с ней в Каннах, приехав на премьеру «Четырехсот ударов». Он уже был женат на Мадлен Моргенстерн, дочери известного продюсера и кинопрокатчика, но не бросал любовные похождения отчасти потому, что тяготился этим браком по расчету. Отношения с Давид продлились четыре года. Трюффо строго хранил тайну: редкие встречи по выходным, если совместные поездки, то проживание в разных отелях. Пока Трюффо работал с Марселем Мусси над сценарием «Стреляйте в пианиста» в Сен-Тропе, сопровождавшая его Лилиан нянчилась с Жан-Пьером Лео, так и норовившим влезть в какую-нибудь авантюру. Отношения Трюффо с Давид лягут в основу «Нежной кожи», где ее сыграет Франсуаза Дорлеак. Они закончатся в год съемок фильма, когда Лилиан Давид выйдет замуж за историка рабочего движения Мишеля Дрейфюса. К Годару на роль подружки Пуакара она попала вместо Анны Карины. Годар как раз познакомился с Кариной и предложил ей роль, но та отказалась раздеваться в кадре.
Главный оператор Годара и новой волны. Кутар работал не только с Годаром, но и с Трюффо, Жаном Рушем, Жаком Деми, последние свои фильмы снял с Филиппом Гаррелем. Кутар не учился на кинооператора, и весь его опыт — и незашоренный взгляд — пришел из военной фотографии. Выходец из бедной семьи, Кутар в 1944 году пошел служить, попал во французский Экспедиционный корпус в Индокитае, воевал, затем стал военным фотографом, работая бок о бок с будущим режиссером Пьером Шёндёрффером. Индокитай, то есть Вьетнам, был для Кутара важнейшим опытом: он сам будет снимать военные фильмы как режиссер, издаст альбомы военных фотографий, напишет мемуары.
В качестве оператора Кутар впервые работает на фильме Шёндёрффера «Ущелье дьявола», том самом, о котором Годар скажет Борегару при знакомстве, что фильм — «дерьмо». Кутар не очень хотел работать с Годаром, да и Годар хотел взять оператора «Шарлоты и ее Жюля», но Борегар настоял. Так родился этот творческий союз длиной почти в жизнь.
Кутар не стремился к красивому самодостаточному изображению и техническому совершенству, умел работать быстро, не выпячивая себя. Говорил, что часто важнее не то, как снята сцена, а что она вообще снята. Был техническим гением и прирожденным бриколером, как хорошо показывает попавшая и в фильм Линклейтера история с инвалидным креслом вместо тележки или прецедент применения не кино-, а фотопленки для съемки ночных сцен в «На последнем дыхании». А еще Кутар изобрел современный свет в кино — например, лампы, направленные на стену.
Монтажер. Работала с Годаром на его короткометражках. По воспоминаниям Декуги, монтаж «На последнем дыхании» не был таким уж случайным и механическим. Считается, что Годар заставил отрезать что-нибудь от каждого отснятого кадра, чтобы сократить длительность фильма, не вырезав ни одной сцены. На самом деле они с Годаром целенаправленно ускоряли ритм определенных эпизодов: поездки на машине, погоня, некоторые диалоги, постельная сцена между Мишелем и Патрисией (из опасений цензуры). Декуги полагает, что Годар все равно работал в рамках continuity (единства, цельности визуального материала), то есть по правилам классического последовательного монтажа. Миф о механическом обрезании, в результате которого получились знаменитые джамп-каты, Годар распространял сам. А потом его — чтобы подчеркнуть дилетантизм Годара — подхватили профессионалы, связанные с «кинематографом качества», на который нападал «Кайе». Годар не стал с ними спорить, а сделал из обвинений эффектный рекламный ход.
В 1960 году Декуги, яростную антиколониалистку, арестовали за пособничество террористам — Фронту национального освобождения Алжира — и дали пять лет тюрьмы. Трюффо хлопотал за нее, искал адвоката, собирал деньги, когда она вышла и ее никуда не брали работать. Годар же не сделал ничего, чтобы ей помочь, и для «Маленького солдата» тут же нашел другого монтажера. Декуги не была удивлена: она считала его политически правым.
Монтажер. Помимо «На последнем дыхании», также монтировала «Женщина есть женщина» и «Маленького солдата» Годара.
Крайне плодовитый писатель и поэт, лауреат множества французских литературных премий. Был близок с режиссерами новой волны. Писал сценарии и диалоги для Шаброля и Филиппа де Брока среди прочих. Был маньяком съемки в эпизодах. Помимо «На последнем дыхании», снялся еще более десятка раз в фильмах Трюффо, Шаброля, де Брока.
Пхуон Мэттре
Гример вьетнамского происхождения. До Годара работала на фильме «Ущелье дьявола» Пьера Шёндёрффера.
Помощник оператора. Позднее будет работать оператором у Аньес Варда в «Счастье» и у Мориса Пиала в «Обнаженном детстве».
Сюзон Фай
Скрипт-герл. Позднее будет работать с Шабролем на «Оке лукавого» и «Ландрю».
Фотограф и сценаристка. Секретарь в «Кайе дю синема» в 1960–1962 годах. Позднее она станет постоянным фотографом на съемках у Годара, Трюффо, Риветта и Варда. Подруга социолога Эдгара Морена, затем жена Жака Риветта, с которым будет писать сценарии к его фильмам, в частности к «Безрассудной любви». В 1970-м снимет короткометражный фильм «Далеко как детство» (Aussi loin que l’enfance) с Бюль Ожье в главной роли, напоминающий приквел к «Северному мосту» Риветта.
Кинокритики. Круг «Кайе дю синема»
Отец-основатель «Кайе дю синема» (вместе с Андре Базеном). Именно он нашел деньги на издание журнала, потом занимался всеми организационными вопросами в должности главного редактора и сам писал. Дониоль редактирует, верстает, общается с авторами, надзирает за типографией, ведет бухгалтерию и разруливает периодические «кражи» денег из кассы, которые совершают сотрудники журнала. Даже сам рисует карикатуры, появляющиеся на страницах журнала. Дониоль — дипломат: имея вполне твердые взгляды и поддерживая Базена, он гораздо более толерантен и умеет мирить людей, а ссор, если не сказать срачей, в «Кайе» было предостаточно.
При этом, как и его друг Пьер Каст, он денди и образец элегантности. Из редакции Дониоль уйдет в конце 1950-х, когда сам начнет снимать фильмы, но всегда будет помогать журналу материально. Имя Дониоль-Валькроза теперь редко вспоминают, но в перечислении режиссеров новой волны он в свое время занимал первые места.
Кинокритик старшего поколения вместе с Андре Базеном и Жаком Дониоль-Валькрозом, но в действительности ровесник Эрика Ромера, с которым чаще всего пикировался. Активный участник Сопротивления, почти коммунист, на каких-то этапах при этом тяготевший к правым. Ассистент Анри Ланглуа в Синематеке. Работал ассистентом режиссера у Ренуара и Кокто. Дружил с Борисом Вианом и Раймоном Кено. Был большим поклонником сюрреализма и модернизма и не жаловал реализм, за который активно выступал журнал. Неизменно ставил черный шар Хичкоку в опросах критиков «Кайе», еще больше разжигая ненависть к себе Ромера, Трюффо, Риветта и Годара, создавших настоящий культ англоамериканца. Исповедовал философию дендизма в жизни и кинокритике, то есть независимость от любых устоявшихся позиций и штампов. Бросив кинокритику, ушел снимать фильмы, которые тоже относят к новой волне, и писать романы.
Пьер Риссьен и группа макмаонцев (Мишель Мурле, Мишель Фабр)
Добродушный растерянный толстяк в очках из фильма Линклейтера, ассистент Годара на съемках — это Пьер Риссьен, один из членов так называемой группы макмаонцев, получившей свое название от парижского кинотеатра Mac-Mahone, располагавшегося вблизи редакции «Кайе»; там проводились показы только американского кино.
Макмаонцы были поклонниками Фрица Ланга (Риссьен позднее станет его прокатчиком), Сесила Б. ДеМилля, Отто Премингера и, самое главное, Джозефа Лоузи, которого они открыли не только для «Кайе», но и для Франции. Ненавидели фильмы новой волны и европейский модернизм — Орсона Уэллса, Антониони и Бергмана. А заодно и Хичкока. Изобрели синефильскую стратегию прославления «неизвестного шедевра», который никто не видел и не мог посмотреть. По нынешним меркам макмаонцы были настоящими кинокураторами: часто ездили на премьеры в Лондон и охотились за не вышедшими во Франции американскими фильмами, прочесывая архивы дистрибьюторов. В «Кайе» их уважали за последовательный вкус и эрудицию и понемногу, хоть и с опаской, давали писать в журнал. Так, Мишель Мурле, проповедовавший культ прекрасного тела в кино, например, написал, что «кинематограф Феллини стал уродливым, когда он женился на Джульетте Мазине». Вскоре на них посыпались обвинения в фашизме.
Мурле действительно будет писать письма в защиту неофашиста, отрицателя холокоста, а заодно автора важной для Франции истории кино Мориса Бардеша. Из «Кайе» макмаонцы ушли в 1960 году со скандалом.
Кинокритик «Кайе дю синема». Много писал о французской новой волне. Парадокс был в том, что журнал, из которого вышло это течение, поначалу совершенно не занимался его поддержкой. Редакторам, особенно Эрику Ромеру, это казалось неэтичным. Исключением был Лабарт. Вместе с женой Базена Жанин он с 1964-го почти 50 лет делал на французском телевидении передачу «Кинематографисты нашего времени», настоящую хронику французского кино. Второй парадокс заключается в том, что команда Линклейтера, судя по всему, перепутала критика Андре Лабарта со знаменитым участником Сопротивления (и, возможно, советским шпионом) Андре Лабартом — и проводила кастинг, взяв за образец не ту историческую личность.
Критик в «Фигаро» и романист. Сын писателя Франсуа Мориака. Был личным секретарем Шарля де Голля. Поддержал скандальную статью Франсуа Трюффо «Об одной тенденции во французском кинематографе». В ней Трюффо в резких выражениях раскритиковал всех французских режиссеров старшего поколения за то, что они снимают «литературное» кино по одним и тем же рецептам, поставляемым ведущими сценаристами Жаном Ораншем и Пьером Бостом, далеки от реализма и создают красивые, вылизанные картинки, лишенные жизни.
Историк кино и критик. Автор авторитетной многотомной истории кино, издававшейся даже в СССР. Член Коммунистической партии. Бывал в редакции «Кайе». Признавал только французское и советское кино, никакого американского. Иногда критиковал «Кайе» за формализм и неверную политическую линию. Написал о «На последнем дыхании», что это «„Набережная туманов“ 1960-х», уподобив Годара Марселю Карне, а Бельмондо — Жану Габену. Тонко заметил в рецензии, что пресловутые ошибки Годара в монтаже «не орфографические ошибки, а стилистические изыски. Наподобие использования разговорного языка в литературе». Поддержка Садуля была очень важна для Годара и его фильма, так как снимала обвинения в «правой реакционности» и даже в «фашизме», появлявшиеся в левой прессе.
Коллеги-режиссеры
Выдающийся режиссер, знаток американских фильмов категории В, то есть малобюджетной жанровой продукции, старший друг и учитель Годара. Годар испытал влияние его фильмов «Боб-прожигатель» и «Двое в Манхэттене». Роль вымышленного писателя Парвулеску в годаровском фильме не была первой для Мельвиля, до этого он сыграл у Жана Кокто и Пьера Каста. Первоначально Годар подумывал снять камео Луи-Фердинанда Селина, затем Роберто Росселлини, но в итоге появился Парвулеску. Мельвиль говорил, что в этой роли играл Набокова: «тонкого, претенциозного, самовлюбленного, циничного и наивного одновременно». Благодаря Мельвилю, большому знатоку джаза, в фильме в качестве композитора появился Мишель Солаль.
Его первый полный метр «Прощай, Филиппина» часто считают последним фильмом новой волны. История этой картины показывает, как быстро это направление вошло в кризис. Построенный по излюбленной модели случайной встречи и блужданий, фильм был снят в 1959 году на волне успеха «Четырехсот ударов» Трюффо на деньги Жоржа де Борегара быстро и легко, но после Розье больше года не мог его смонтировать, потом долго не находился прокатчик. В итоге «Прощай, Филиппина» вышел только в 1963-м. После того как новая волна окончательно спала, Розье снимал короткометражки и телепередачи, чтобы заработать на жизнь, и с большим трудом находил деньги на свои странные, не очень веселые комедии, напоминающие Данелию: «По направлению к Оруэ», «От Мены до океана» и «Спасшиеся с острова Черепахи».
Была фотографом. Успела снять полный метр «Пуант-Курт» раньше Годара и компании; ничего от будущей новой волны в этом фильме не было — он был театрален и строился по законам брехтовского отчуждения. Благодаря успеху «На последнем дыхании» на деньги Борегара Варда сняла образцовый нововолновый фильм «Клео от 5 до 7». В него она вставила стилизованный под немое кино скетч с Годаром и Анной Кариной, переживавшими тогда самый счастливый период своей совместной жизни (Варда была фотографом на их свадьбе в 1961 году, потом ее фотографии разошлись по глянцевым журналам). Позже Варда рассказывала, что во время совместного отдыха на море она увидела, какие красивые глаза у Годара. Ей захотелось сделать так, чтобы он снова снял очки, что он и делает в скетче.
При этом Аньес Варда не относила себя к новой волне, в ее фильмографии «Клео от 5 до 7» — лишь один из эпизодов на долгом и прихотливом творческом пути: по широте стилистического диапазона и готовности к эксперименту Варда сопоставима с Годаром.
Муж Аньес Варда. Первый полный метр «Лола» с Анук Эме снял тоже на волне успеха «На последнем дыхании» на деньги все того же Жоржа Борегара. И так же, как Розье, он испытал, как волна, поднятая фильмами Годара и Трюффо, пошла на спад: «Лола» провалилась в прокате. Годар же заметил в ней музыку композитора Мишеля Леграна, которого он пригласит в свой фильм «Женщина есть женщина» (1961) и, таким образом, снимет мюзикл раньше Деми с его «Шербурскими зонтиками» (1964).
Деми тоже был совсем не нововолновым режиссером: ему всегда хотелось снимать пышное, яркое, условное кино. По замыслу Деми, «Лола» должна была быть цветным, а не черно-белым фильмом, с большим количеством танцевальных номеров. Но денег на это не дали. При этом у Деми есть один настоящий нововолновый фильм: «Залив ангелов» с Жанной Моро, снятый быстро, скромно, как бы мимоходом.
Деми и Варда были дружны с Годаром, особенно дружили домами, когда он женился на Анне Карине. Но и потом, уехав в Америку, куда Деми пригласили поработать в Columbia, принимали Годара у себя дома в Лос-Анджелесе во время его американского тура в 1968 году.
Режиссер. Вместе с Крисом Маркером член группы «Левый берег» (Rive gauche), гораздо более политизированной и левой, чем «Кайе дю синема». К началу новой волны снял не только короткие метры, спродюсированные Пьером Бронберже, но и документальный фильм о нацистских концлагерях «Ночь и туман» (1956), первый на эту тему во Франции. Был дружен с Аньес Варда и Жаком Деми: монтировал «Пуант-Курт» Варда. К новой волне обычно относят его фильм «Хиросима, моя любовь» (1959) по Маргерит Дюрас. Рене, тесно связанный с движением «нового романа», стал модернистом практически сразу, в отличие от режиссеров, вышедших из «Кайе», которые стали модернистами либо позднее, как Годар и Риветт, либо никогда, как Трюффо, Шаброль, Ромер.
Режиссер и антрополог. Основатель визуальной антропологии и «синема верите». Считается, что Руш повлиял на авторов новой волны, но он точно так же сам был ее частью. Бывал в «Кайе», дружил со всей компанией, ходил в гости к Ренуару. Позднее для знаменитого позднего нововолнового сборника «Париж глазами шести» (1965) Руш снимет очень изящную игровую новеллу «Северный вокзал». На Годара же повлиял не только документальный метод Руша, но и его работа со звуком. По примеру Руша Годар отправляет своего друга Ролана Толмачоффа, раздобывшего первую экспериментальную модель магнитофона Nagra, записывать реальные звуки Парижа, которые при озвучании включит в саундтрек фильма.
Классик французского кино. Один из редких французских режиссеров, которых критика «Кайе дю синема», повернутая на американском кино, включала в свой пантеон (вторым был Жан Ренуар). Отношение варьировалось от преклонения до обвинений в «эстетическом терроризме». У Годара отношения с Брессоном бывали разными. Годар сделал в «Кайе» огромное интервью с ним, которое, по утверждению Брессона, по большей части было выдуманным. Когда пресса громила «Маленького солдата», Годар получил от Брессона записку с одним словом «Продолжайте» и был очень тронут. В «Жить своей жизнью» он хотел вставить оммаж Брессону: кадры из «Карманника» или «Процесса Жанны д’Арк» должна была смотреть Нана в кинотеатре. В итоге Годар вставил сцену из «Жанны д’Арк» Дрейера. Благодаря Брессону Годар познакомился со своей второй женой Анной Вяземски. Увидев ее фотографию и сообщение о съемках в «Наудачу, Бальтазар», примчался знакомиться на съемочную площадку, как рассказывала в мемуарах Вяземски, к неудовольствию самого Брессона, принявшего его холодно и язвительно. У Линклейтера показан эпизод съемок «Карманника», в котором также появляются актеры — Кассажи и Мартин ЛаСалль.
Фокусник тунисского происхождения. Был настоящим карманником, сначала в Тунисе, затем в Париже. Брессон взял его в своего «Карманника» (1959) в качестве технического консультанта, а также дал небольшую роль сообщника главного героя. Позднее Кассажи сделает вполне успешную карьеру иллюзиониста, будет выступать на телевидении. Но уже к концу 1970-х его карьера пойдет на спад, и он умрет в Париже в 1997-м, всеми забытый.
Актер. Играл главную роль в «Карманнике» Брессона. После этого уедет в Мексику и будет сниматься в основном в мексиканском кино.
Великий итальянский режиссер-неореалист. В 1954-м перебирается в Париж вместе с женой Ингрид Бергман и детьми. Росселлини не принят критикой на родине в Италии, «Стромболи», «Франциск», «Европа 51» и «Поездка в Италию», отныне неотъемлемая часть киноканона, провалились в прокате. Для французской прессы и широкой публики он всего лишь муж американской кинозвезды. Росселлини живет в парижском отеле, и вся банда из «Кайе дю синема» регулярно приходит сюда в гости. Франсуа Трюффо делает ему промоушен — раз в месяц пишет по статье о величии Росселлини, и не только в «Кайе», но и в самые разные издания. Росселлини, приближающийся к пятидесяти, легок на подъем и полон идей и проектов, большую часть которых он быстро бросает.
В 1954 году, то есть за несколько лет до начала новой волны, Росселлини решил, что молодым критикам из «Кайе» нужно срочно снять полные метры, минуя этап короткометражек. Для этого каждый должен взять какой-нибудь социальный аспект французской жизни и рассказать о нем. Снимать предполагалось на 16-миллиметровую пленку, с минимумом затрат, в полудокументальной манере.
Годар отправляется в Сен-Дени, чтобы рассказать о секс-работницах, Ромер — в католический приход в горах, Трюффо расскажет о прессе, а Риветт — о жизни студентов и о том, как они занимаются контрабандой оружия (шла война в Алжире). Так об этом проекте рассказывал Шаброль, который также готовил для него сценарий, который потом станет «Красавчиком Сержем» (Росселлини не впечатлился). Продюсер, сосватанный Росселлини, в итоге от проекта отказался.
С Трюффо у Росселлини сложились самые тесные отношения: Франсуа работал его ассистентом, собирал материалы для проектов, делал раскадровки, сопровождал мэтра в поездках. Однажды они чуть не разбились на машине в Испании, возвращаясь из Лиссабона, где пытались познакомиться с Мануэлом ди Оливейрой. Среди проектов, над которыми работал их дуэт, был, в частности, киноальманах вроде «Пайзы» — но из жизни в СССР, заказанный неким советским дипломатом. Росселлини с Трюффо прилежно читали переводы газеты «Правда», но истории придумали сомнительные. Например, мужу кажется, что он все время видит жену под руку с чужими мужчинами, но все объясняется тем, что в универмаге выкинули новую модель платья, одну-единственную, которую все и купили. Сотрудничество с Росселлини прекратится, когда Трюффо поймет, что так он никогда не снимет собственных фильмов.
Поэт, писатель, драматург, художник и режиссер. Кумир новой волны. Его дневник съемок «Красавицы и чудовища» стал для будущих режиссеров своего рода учебником кино: Риветт приезжает завоевывать Париж с этой книгой в кармане, Годар признаётся, что украл ее в юности из библиотеки в Женеве. Для французских синефильских кругов Кокто — важная фигура, обеспечивающая им культурную легитимацию. Кокто — почетный президент синефильского клуба Objectif 49 и синефильского фестиваля в Биаррице. Он партизан 16-мм пленки и призывает молодежь идти снимать кино, не дожидаясь, пока ее примет неповоротливая официальная система кинопроизводства.
Продюсеры
Главный продюсер французской новой волны. В 1950-е занимался импортом американских фильмов. Сначала продюсировал фильмы в Испании, в частности «Смерть велосипедиста» Хуана Антонио Бардема. Успех нового испанского кино позволил Борегару обосноваться в Париже. Во Франции Борегар сделал ставку на экранизации солидных французских авторов вроде Пьера Лоти или Жозефа Кесселя. Годар познакомился с Борегаром на показе «Ущелья дьявола» по Кесселю: подошел и сказал, что фильм — «дрянь». Борегар не обиделся, а пригласил его писать диалоги на фильм «Рыбак из Исландии» по Лоти, но Годар позорно провалил задачу.
Тем не менее Борегар все-таки взялся продюсировать «На последнем дыхании»: после провала «Рыбака» он был в долгах, а как раз в это время после успеха «Четырехсот ударов» в Каннах многие продюсеры бросились искать молодых режиссеров — и он воспользовался случаем. В фильм Борегар вложил всего 5 миллионов (старыми франками), 30 миллионов предоставил кинопрокатчик Рене Пиньер, получивший господдержку от Национального центра кинематографии.
Азартный игрок, Борегар сделал ставку на Годара и ни в коем случае не хотел проиграть, поэтому так активно вмешивался в съемки. И «На последнем дыхании» действительно принесет ему деньги, на которые он организует продюсерскую компанию вместе с Карло Понти и купит дом в 16-м округе Парижа, где устроит офис и светский салон. Туда будут ходить как к себе домой и кинознаменитости, и круг «Кайе дю синема»: Годар сведет с Борегаром Розье, Деми, Варда, Люка Мулле. Все они снимут на его деньги свои первые полнометражные фильмы.
В итоге у Годара сложились очень близкие отношения с Борегаром. Во время кризисов с Анной Кариной Годар мог позвонить ему (или Жан-Пьеру Мельвилю) ночью и сказать: «Я сейчас покончу с собой!» И Борегар бежал его спасать.
Спродюсировал практически все знаменитые короткие метры режиссеров новой волны. «Всю память мира» и «Ван Гога» Алена Рене, «О сезоны, о замки» Варда, «Шах и мат» Риветта и другие. Годар знакомится с ним у Ива Аллегре, одного из представителей «кинематографа качества», хорошего знакомого бабушки и дедушки Годара. Бронберже, впечатленный талантами Годара, становится продюсером «Шарлотта и Вероника, или Всех парней зовут Патрик». Одну из двух женских ролей в фильме сыграет его падчерица Николь Берже. Сняв первые три полных метра с Борегаром, в 1961 году Годар возвращается к Бронберже, чтобы делать «Жить своей жизнью». Это изящный исторический штрих: героиню Анны Карины зовут Нана, как главную героиню «Наны» Эмиля Золя. В 1928 году роман экранизировал Жан Ренуар, и продюсером его фильма был именно Бронберже.
Продюсер и режиссер. Получил прозвище «Антониони от порно», поскольку отличался повышенным интересом к форме и считал, например, что главное в кино — это кадрирование и ракурс, а не повествование.
Беназераф родился в Касабланке, в семье евреев-сефардов. Кинопродюсером стал по случаю. Занимаясь очередным бизнес-проектом, не имеющим отношения к кино, купил права на суперхит 1955 года «Португальские прачки». После этого позвонил на студию Pathe и сказал, что хочет экранизировать песню. Фильм, с точки зрения Беназерафа, поклонника Монтеверди и Пикассо, получился «дерьмовым», но деньги заработал большие. Тогда Pathe объявила его продюсером года.
Беназераф делит офис с Борегаром и заглядывает на съемки «На последнем дыхании». Именно он дал свой белый Thunderbird, который ворует Пуакар в фильме. По его признанию, Годар тогда не произвел на него особого впечатления: слишком робок с женщинами, даже не смотрит на них. А вот «Красавчик Серж» Шаброля потряс до глубины души.
Забросив продюсирование, Беназераф вскоре берется снимать эротическое кино — на свои деньги и сам стоя за камерой. Находится в постоянном конфликте с цензурой, запрещающей его фильмы, и с властями всех мастей. Беназераф считал себя троцкистом и презирал французов за то, что они все антисемиты и петенисты. В 1966 году ретроспективу его фильмов устраивает в парижской Синематеке Анри Ланглуа. Но дистрибуция фильмов Беназерафа всегда будет ограничена порнокинотеатрами, да и сам он перейдет от эротики к порнографии, хотя и высокохудожественной.
PR-отдел
Пресс-атташе Жоржа де Борегара. Будущий сценарист «Жандарма из Сен-Тропе» с Луи де Фюнесом. Устраивает для «На последнем дыхании» передовую по тем временам рекламную кампанию. Настоящий «прогрев». Идея была в том, чтобы начать как можно раньше говорить о фильме, распускать слухи. Приглашать журналистов на съемочную площадку, что тогда во французском кино было не принято, тем более для первого фильма с небольшим бюджетом.
Поэтому съемочную группу сопровождает фотограф Раймон Коштье, друг Рауля Кутара, тоже военный фотограф. А начинающий писатель Марк Пьерре ведет дневник съемок во France Observateur. Годар сам везде рассказывает о всех своих технических трюках, например об инвалидном кресле для оператора. Для рекламы фильма удается добыть «блёрбы» с репликами знаменитостей: Жан-Поля Сартра («Прелестно!»), Жана Кокто («Чудесно!»), Франсуазы Саган, Маргерит Дюрас и Софи Лорен, дружившей с Борегаром. Кроме того, выпускается мерч: пластинка с музыкой Мишеля Солаля, роман по мотивам фильма, комикс о съемках и фотороман. Чтобы сделать более удобоваримым трагический финал, фотороман сообщает, что Патрисия беременна от Мишеля.
…и другие
Звезда французского кино 1950-х годов. Ее карьера началась с того, что в фильме L’epave Вилли Розье она раздевалась, будучи при этом несовершеннолетней. Потом снималась в «папином кино», криминальных драмах и триллерах. Сыграла во «Французском канкане» Жана Ренуара.
Актриса. Начала сниматься еще в эпоху немого кино: снялась в трех фильмах Луи Фейада. Была женой известного режиссера Анри Декуана.
Выдающаяся французская певица. Икона богемных кругов Сен-Жермен-де-Пре. В возрасте 16 лет вместе с матерью и сестрой участвовала в Сопротивлении, была арестована гестапо, выпущена — тогда как мать с сестрой оказались в лагере. Дружила с Сартром, Борисом Вианом, Раймоном Кено, Жаком Превером. Побывала в Голливуде: у нее случился стремительный роман со знаменитым продюсером Дэррилом Ф. Зануком. Выступала с Жаком Брелем, Лео Ферре и Сержем Генсбуром.
