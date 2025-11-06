Кто есть кто в «Новой волне» Линклейтера

Уже в 1959 году Сиберг разведется с Морёем и выйдет замуж за известного французского писателя Ромена Гари. После развода с Гари ее личная жизнь была бурной, она еще пару раз вышла замуж, у нее были романы с авантюристами и сомнительными личностями. Сиберг страдала алкоголизмом, наркозависимостью, не раз попадала в лечебницу, мужья и любовники ее били. Когда в 1979 году в возрасте 40 лет она покончила с собой, Гари на пресс-конференции выдвинул обвинения против ФБР: в отместку за финансирование актрисой «Черных пантер» бюро якобы распустило слухи, что Сиберг беременна от одного из лидеров «Пантер», и эта кампания вызвала нервный срыв, пустивший под откос ее жизнь. Не так давно эта история была представлена в фильме «Опасная роль Джин Сиберг» (2020) с Кристен Стюарт в главной роли.