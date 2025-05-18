Что смотреть в кино: «Новая волна», две драмы с «Маяка» и четыре ужаса Зельвенского

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут синефильский байопик «Новая волна», ирландская постапокалиптика «Разрушитель миров», швейцарская драма «Дело Фриды», американский триллер «Ярость», франко-бельгийская анимация «Кролецып и Сурок Времени», а также разножанровое российское кино: комедия «Попутчики», хоррор «Голосовой помощник», драмы «Огненный мальчик» и «Мой сын». В повторном прокате — «Красный круг» Мельвиля и «Пианистка» Ханеке, а среди фестивалей и ретроспектив — программы классических хорроров, историй о призраках и инклюзивного кино.

Главные премьеры

Черно-белый оммаж Ричарда Линклейтера о том, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, один из главных шедевров французского кино. В центре сюжета находится съемочная группа годаровского дебюта: Жан-Поль Бельмондо, Джин Сиберг, взволнованный продюсер Жорж де Борегар и невозмутимый оператор Рауль Кутар. Однако фильм назван по имени движения, и среди героев также оказываются Трюффо, Росселлини, Брессон, Мельвиль, Кокто и еще пара десятков исторических персонажей. Единственное известное лицо в актерском составе — Зои Дойч в образе актрисы Сиберг (культовую американку не так давно в отдельном байопике играла Кристен Стюарт). Одним из главных фанатов «Новой волны» в Каннах стал Квентин Тарантино. Станислав Зельвенский также проникся любовным посланием Линклейтера французскому кино 1950–1960-х, которое, по его словам, можно смотреть как воздушную комедию про чудаковатых парижан.

Из-за разрыва реальности в наш мир проникли монстры из другого измерения. Спустя пять лет отец прячет дочь-подростка на удаленном острове, где учит ее сражаться и выживать. Постапокалиптический сай-фай, снятый в живописных локациях Северной Ирландии. В роли родителей — звезды «Мушкетеров» Люк Эванс и Милла Йовович. За режиссуру отвечал автор «Машиниста» и «Обители проклятых» Брэд Андерсон.

Комедия в духе «Гуд бай, Ленин!» от сценаристов сериала «Ухожу красиво». Молодой программист Кирилл (Филипп Ершов) мечтает презентовать стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову (Виталий Хаев). Однако тот из-за редкой формы амнезии начал считать, что на дворе 1990-е, а Кирилла по ошибке принял за своего старого кореша Сизого. Заместитель Потапова (Ян Цапник), профессор (Сергей Рубеко) и организатор ивентов (Данила Якушев) уговаривают Кирилла принять участие в их лечебном квесте, воссоздающем былые лихие приключения беспамятного, чтобы тот снова вспомнил всё. В организации погонь и разборок им помогает героиня Саши Бортич.

Председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе Анна Максимовна (Юлия Высоцкая) идет на переизбрание в должности главы фракции. Ее одинокий и инфантильный сын Максим (Денис Косиков) тем временем отдыхает в клубах, где однажды дает зажигалку парню (Богдан Голощук), который немедленно совершает самосожжение. Чтобы уберечь сына от обвинений, а свои перевыборы — от провала, Анна отправляет Макса отсиживаться в далекую деревню, где его ждут то ли родственники, то ли мамины батраки (Анна Михалкова и Александр Устюгов). Второй полный метр Надежды Михалковой показывали на фестивале «Маяк». Кинопоиск хвалил драму за завязку и актерский состав (еще тут заняты Оксана Акиньшина и Елизавета Ищенко), а также сравнивал из-за тональности с «Кислотой» Александра Горчилина.

Продажный адвокат Катя (Юлия Снигирь) соглашается за крупную сумму закрыть на восемь лет невиновного видеоблогера-правдоруба, который насолил сыну влиятельного человека. Узнав о поступке Кати, ее пасынок Лёша (Леон Кемстач) сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции старшеклассник встает на защиту несправедливо осужденного. После этого подростку приходится самому скрываться от следствия, а в Кате пробуждаются настоящие материнские чувства. «Само кино поначалу выдержано в стилистике холодной криминальной драмы, но потом история начинает распадаться на лирические зарисовки, призванные показать то бесприютность героини, то одиночество, то желание воссоединиться с собой и дорогим сердцу пасынком», — рассказывал Кинопоиск о фильме сложной производственной судьбы (режиссер-дебютант Вячеслав Клевцов и сценарист Евгений Баранов отказались представлять его на фестивале «Маяк»). Помимо Снигирь и Кемстача, в драме играют Алексей Филимонов, Павел Табаков и Юрий Чурсин.

Бывшие однокурсники арендуют коттедж в глуши, которым управляет умная колонка «Аленка». Вечером искусственный интеллект, получивший доступ ко всем перепискам друзей, блокирует двери и предлагает гостям сыграть в игру на выживание «Найди убийцу», чтобы выяснить правду о загадочной гибели их общей подруги. Российский триллер, который критики называют динамичной смесью из «Идеальных незнакомцев» и «Пилы». На смотре «НСТ Хоррор Фест» фильм отметили призом зрительских симпатий и наградой «Выбор прессы». Главные роли исполнили Полина Федина, Борис Дергачёв, Илья Антоненко, Юлия Джулай и Владислав Ценёв.

Швейцарская драма номинантки на «Оскар» Марии Брендле, снятая по мотивам реальных событий. В центре сюжета — громкий суд над швеей Фридой Келлер, которая убила собственного сына, родившегося после изнасилования. В самом начале ХХ века преступление потрясло и раскололо европейское общество. Келлер послужила прототипом для персонажа Фриды из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ник страдает от вспышек гнева и после нападения на официанта попадает в тюрьму. Год спустя он выходит по УДО благодаря примерному поведению и намеревается вернуть свою любимую девушку. Оказывается, что на ту уже положил глаз Честер — ее еще более неуравновешенный лендлорд и по совместительству инспектор Ника по УДО. Инди-триллер для фанатов Кайла Галлнера («Сталкер») и Шона Эшмора (Человек-лед из франшизы «Люди Икс»).

Сиквел мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы». На этот раз Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется со скунсом Мэг и черепахой Эйбом в опасное путешествие, чтобы найти загадочного сурка, способного обращать время вспять. Премьера прошла на международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Над продолжением вновь работали создатели оригинала: режиссер Бенжамен Муске и сценарист Дэйв Коллард.

Перевыпуск

Классический криминальный триллер Жан-Пьера Мельвиля, которым восторгаются критики и Джон Ву. По сюжету известный преступник Коре (Ален Делон), сбежавший бандит Фогель (Джан Мария Волонте) и бывший полицейский Жансен (Ив Монтан) объединяются, чтобы ограбить модный ювелирный магазин в Париже. За преступниками следует матерый и хитрый комиссар Маттей (комик Бурвиль). Фильм вошел в историю из-за малого количества диалогов и впечатляющей получасовой погони.

Эротическая психологическая драма Михаэля Ханеке по мотивам романа Эльфриды Елинек. В центре сюжета — профессор Венской консерватории (Изабель Юппер), которая все еще спит в одной кровати со старой матерью (Анни Жирардо) и вступает в садомазохистские отношения со своим учеником (Бенуа Мажимель). На Каннском фестивале жюри вручило Ханеке Гран-при, а Юппер и Мажимель отметило призами за лучшие женскую и мужскую роли. «Этот фильм не стареет, как и Юппер. Новаторства становятся общими местами, визуальные эксперименты — приметой времени, и только „Пианистка“ блестяще держит форму, оставаясь одновременно и историей любви, и историей болезни, и историей новой философии старого искусства, и историей о том, что „ад — это мы сами“, и даже тем, что еще не произошло, но точно в нем отразится», — писала о ленте Анастасия Сенченко в спецпроекте Кинопоиска «100 великих фильмов XXI века».

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«Истории с призраками»

С 6 по 15 ноября в Доме культуры «ГЭС-2» (Москва)

Новая кинопрограмма Дома культуры «ГЭС-2» об истории отношений кино и призраков включает самое разное кино. В программе — «С востока» Шанталь Акерман, «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана, «Застава Ильича» Марлена Хуциева, «Деказия» Билла Моррисона, «​​Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетхакула, «В городе Сильви» Хосе Луиса Герина, «Счастливые дни» Алексея Балабанова, «Йелла» Кристиана Петцольда, «Призрак» Риккардо Фреды, «Сомнение» Мани Каула и «Румяна» Стэнли Квана, тайный шедевр гонконгского кино 1980-х, предвосхитивший лучшие фильмы Вонга Кар-Вая.

22-й Фестиваль израильского кино

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть израильские хиты национального кинопроката, авторские дебюты, документальные сюжеты и разные короткометражки. Фильмы о религиозных и культурных особенностях израильтян сочетаются с социальными высказываниями и актуальными проблемами. Фестиваль откроет комедия о любви и сватовстве в ортодоксальном еврейском сообществе «Это мэтч». Также зрителей ждут документальный фильм о 7 октября «Письмо Давиду», драма «Ид», авантюрная комедия «Неудачники» (израильский ремейк популярного итальянского сериала Netflix), детективный рэп-мюзикл в стиле нуар «Сити», история о мечте «Шоу Кабаре» и неореалистичная трагикомедия «Цветочные врата» о тоске по родным местам и принятии новых реалий.

«100 ужасов Станислава Зельвенского»

С 7 по 9 ноября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

К выходу книги «100 ужасов Станислава Зельвенского», в которой кинокритик рассказывает о своих любимых фильмах ужасов, Кинопоиск, Яндекс Книги и Третьяковская галерея покажут с 35-мм пленки четыре классических фильма из подборки. В цикл вошли «Ведьмы» Беньямина Кристенсена, «Неизвестный» Тода Браунинга, «Вампир: Сон Алена Грея» Карла Теодора Дрейера и «Невеста Франкенштейна» Джеймса Уэйла. После показов пройдут обсуждения с редакторами Кинопоиска и Яндекс Книг, кинокритиками и киноведами. Полное расписание показов ищите на сайте Третьяковской галереи.

Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров»

С 7 по 10 ноября в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» (Москва)

Зрителей смотра ждут более 90 российских и зарубежных фильмов о людях с инвалидностью, а также мастер-классы и дискуссии, которые проведут режиссеры и актеры. Организаторы отмечают, что все картины фестивальной программы снабжены русскими субтитрами, а ленты детской программы озвучены на русском языке. Большинство кинопоказов будут сопровождаться тифлокомментариями. Помимо этого, на мероприятии организовано волонтерское сопровождение на русском жестовом языке (РЖЯ). Церемония закрытия пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Полная программа смотра доступна на официальном сайте. Вход бесплатный по регистрации.

7 ноября в 19:30 в кинотеатре «Октябрь» (Москва)

Медленный и мрачный китайский детектив из программы каннского «Особого взгляда», снятый по мотивам рассказа писателя Юй Хуа «Ошибка у реки». По сюжету полицейский расследует убийство старушки в провинциальном городке на юге Китая. «Фильм Вэй Шуцзюня совершенно точно не разочарует любителей сумрачной чернухи, взволнованно ностальгирующих по вездесущему запаху табака, пластика и дешевых кожаных курток, по городскому разложению (мокрые от дождя руины трущоб, поросшие скудной травкой), по характерному тянущему звуку кассеты в заезженном до полусмерти магнитофоне, по густому липкому пару в осенних забегаловках на вещевых рынках», — уверяет Василий Корецкий. После показа состоится разговор с кинокритиком и специалистом по восточноазиатскому кино Владимиром Захаровым.

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

Новый полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы заработать деньги на свадьбу с Верой. Там он сталкивается с местными бандитами и впутывается в масштабную криминальную авантюру. На помощь товарищу отправляется Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Егор Чичканов (сериал «И снова здравствуйте!»), ответственный за постановку картины, обещал снять для зрителей «настоящий летний попкорновый боевик». В приключенческой комедии также появились Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и Винценц Кифер.

Подробнее о фильме:

Полнометражное продолжение ребута культового сериала. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, где сестры пытаются помирить неожиданно вернувшуюся маму Дашу (Анастасия Сиваева) с папой Веником (Филипп Бледный). В фильме появятся буквально все актеры оригинальных «Дочек» — от Пуговки и Галины Сергеевны до Тамары Львовны Кожемятько и олигарха Аллигатора. Снял семейную комедию Анатолий Колиев (третий сезон «Папины дочки. Новые», драма «Семь черных бумаг»).

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Подробнее о фильме:

Неожиданное воскрешение франшизы про команду иллюзионистов «Четыре всадника», которая использует свое мастерство для грандиозных ограблений. На этот раз ребята вербуют молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза. В режиссерском кресле Рубен Флейшер, автор «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбиленд». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)