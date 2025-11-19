Кинопоиск
Рецензии

«Злая. Часть 2»: тьма политических аллюзий накрывает Изумрудный город

Обсудить0

В мировой прокат вышла вторая часть экранизации знаменитого бродвейского мюзикла, который, в свою очередь, был основан на ревизионистском романе Грегори Магвайра. Обе части переосмысляют судьбу Злой Ведьмы Запада из страны Оз, представляя ее не злодейкой, а жертвой дискриминации и пропаганды. «Злая. Часть 2» получилась чуть менее складной, чем первый фильм, но на то есть свои причины.

Ксения Реутова

Журналистка, кинокритик

В первой части «Злой» наделенная магическим даром Эльфаба (Синтия Эриво), студентка университета Шиз, встретилась с Волшебником Изумрудного города (Джефф Голдблюм) и узнала, что он шарлатан, который управляет страной Оз с помощью иллюзионистских трюков и пропаганды. После этого Эльфабу объявили Злой Ведьмой Запада. Жители страны в очередные фейк-ньюз поверили легко. Героиня и раньше вызывала у них не самые теплые чувства из-за своих необычных способностей и внешней инаковости: у Эльфабы зеленая кожа.

События второго фильма разворачиваются несколько лет спустя, когда объявленная в конце первой части охота на ведьму уже в самом разгаре. Мадам Моррибль (Мишель Йео), бывшая наставница Эльфабы и серая кардинальша страны Оз, использует любой шанс, чтобы еще сильнее демонизировать беглянку в глазах общественности. Сама Эльфаба все эти годы ведет с государством партизанскую войну. Она, например, пытается помешать строительству дороги из желтого кирпича, поскольку ведется оно с использованием труда животных, превратившихся в Оз даже не в граждан второго сорта, а в бесплатных рабов.

Глинда (Ариана Гранде), лучшая подруга Эльфабы, тем временем сделала в столице головокружительную карьеру и готовится выйти замуж за принца Фиеро (Джонатан Бейли), ставшего начальником местной гвардии. Тот, впрочем, предстоящей свадьбе не слишком рад. Сестра Эльфабы, Нессароза (Марисса Боде), после смерти отца-губернатора заняла его место. Секретарем при ней работает манчкин Бок (Итан Слейтер), тайно мечтающий свалить от начальницы в Изумрудный город, чтобы признаться в любви Глинде.

Все описанное выше — лишь экспозиция, расстановка фигур на доске. Основные события фильма начнут разворачиваться уже после того, как зрители поймут, кто из героев в каком положении оказался. Но уже по первым сценам очевидно, что атмосфера во второй части будет совсем другой. Продолжение «Злой» — история мрачная, наполненная сожалениями, потерями и расставаниями. Ничего ужасного в кадре, разумеется, не покажут (в американской системе у картины вполне безобидный рейтинг PG — детям просмотр рекомендуется с родителями), однако намеков будет предостаточно.

Мишель Йео и Ариана Гранде

Режиссеру Джону М. Чу не позавидуешь. Карамельное веселье первого фильма надо было как-то плавно перевести в насупленную драму, которая при этом разыгрывается в тех же розово-зеленых декорациях. Но это еще не всё. Если первая картина складывалась из практически беспроигрышных элементов, то ко второй части из них не осталось ни одного. Нет волшебного университета — этого почти универсального, как мы знаем по «Гарри Поттеру» и «Уэнздей», зрительского магнита и сюжетного столпа. Нет таких же мощных хитов, какими были «Рopular» и «Defying Gravity» (в оригинальном мюзикле второй акт тоже был музыкально беднее первого). Наконец, почти нет шуток или хотя бы иронии. Героям, решающим вопросы жизни и смерти, просто не до них.

Зато политических аллюзий стало больше. Говорящие животные, которых дискриминируют власти, готовятся к побегу. Государство, сделавшее основой своей идеологии ненависть к Другому, медленно рассыпается на части. Сыгранный Джеффом Голдблюмом Волшебник окончательно закрепляется в образе нарциссичного торгаша и болтуна, который говорит только то, что от него хотят слышать, и не делает ничего полезного. Апофеозом общественно-политической линии фильма становится факельное шествие горожан, недвусмысленно отсылающее к нацистской Германии.

В первой части все эти темы тоже были, и трудно не заметить, что во втором фильме количество, увы, не переходит в качество. Чу и его команда усиливают аналогии, но не углубляют содержание. То, что вся страна Оз — это ложь, пропагандистская иллюзия, зрители уяснили еще год назад. Дальше этого откровения продвинуться так и не удалось.

Синтия Эриво

С сюжетом тоже есть проблемы. Во второй части события «Злой» прямо пересекаются с событиями «Волшебника страны Оз»: смерч приносит в волшебный мир девочку Дороти. Лицо маленькой героини нам так и не покажут — решение изящное, поскольку это все-таки не ее история. А вот о спутниках Дороти зрителям предстоит узнать много нового, но в результате и вопросов о том, как два таких разных сюжета могут существовать в одном сказочном пространстве и как они друг с другом стыкуются, остается миллион.

В чем «Злая» не подводит, так это в общем размахе. Как и оригинальный «Волшебник страны Оз» 1939 года, популяризировавший новую технологию «Техниколор», мюзикл Чу — это прежде всего ярмарка индустриальных достижений. Костюмами и прическами можно любоваться бесконечно, от декораций снова захватывает дух. Все продумано до мельчайших деталей. Профессионалы потом наверняка еще долго будут разбирать, как платья Глинды отражают ее личностную трансформацию (оказавшись в столице, она изменяет себе, поэтому, например, и один из ее главных нарядов — лилово-голубой, а не розовый, как раньше) или как преобладавший в первой части воздушный стиль ар-нуво аккуратно встраивается в тяжеловесные имперские интерьеры Изумрудного города.

Снова поражают актрисы. Если в первом фильме однозначной главной героиней казалась Эльфаба, то во второй Глинда встает с ней вровень, а в чем-то и превосходит: сам сюжет дарит персонажу Арианы Гранде куда больше возможностей для смены эмоциональных регистров и демонстрации актерских способностей. Однако и Синтия Эриво не теряется, несмотря на то что партия у нее тут совсем прямолинейная. Может быть, «Злая» не идеальна как социально-политический манифест, но как мюзикл и как история о дружбе она практически безупречна.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

20 ноября0
19 ноября4
19 ноября1
19 ноября17

Главное сегодня

20 ноября0
Вчера1
Вчера0
20 ноября2
Вчера0
Вчера0
20 ноября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации