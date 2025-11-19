«Злая. Часть 2»: тьма политических аллюзий накрывает Изумрудный город

В мировой прокат вышла вторая часть экранизации знаменитого бродвейского мюзикла, который, в свою очередь, был основан на ревизионистском романе Грегори Магвайра. Обе части переосмысляют судьбу Злой Ведьмы Запада из страны Оз, представляя ее не злодейкой, а жертвой дискриминации и пропаганды. «Злая. Часть 2» получилась чуть менее складной, чем первый фильм, но на то есть свои причины.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

В первой части «Злой» наделенная магическим даром Эльфаба (Синтия Эриво), студентка университета Шиз, встретилась с Волшебником Изумрудного города (Джефф Голдблюм) и узнала, что он шарлатан, который управляет страной Оз с помощью иллюзионистских трюков и пропаганды. После этого Эльфабу объявили Злой Ведьмой Запада. Жители страны в очередные фейк-ньюз поверили легко. Героиня и раньше вызывала у них не самые теплые чувства из-за своих необычных способностей и внешней инаковости: у Эльфабы зеленая кожа.

События второго фильма разворачиваются несколько лет спустя, когда объявленная в конце первой части охота на ведьму уже в самом разгаре. Мадам Моррибль (Мишель Йео), бывшая наставница Эльфабы и серая кардинальша страны Оз, использует любой шанс, чтобы еще сильнее демонизировать беглянку в глазах общественности. Сама Эльфаба все эти годы ведет с государством партизанскую войну. Она, например, пытается помешать строительству дороги из желтого кирпича, поскольку ведется оно с использованием труда животных, превратившихся в Оз даже не в граждан второго сорта, а в бесплатных рабов.

Глинда (Ариана Гранде), лучшая подруга Эльфабы, тем временем сделала в столице головокружительную карьеру и готовится выйти замуж за принца Фиеро (Джонатан Бейли), ставшего начальником местной гвардии. Тот, впрочем, предстоящей свадьбе не слишком рад. Сестра Эльфабы, Нессароза (Марисса Боде), после смерти отца-губернатора заняла его место. Секретарем при ней работает манчкин Бок (Итан Слейтер), тайно мечтающий свалить от начальницы в Изумрудный город, чтобы признаться в любви Глинде.

Все описанное выше — лишь экспозиция, расстановка фигур на доске. Основные события фильма начнут разворачиваться уже после того, как зрители поймут, кто из героев в каком положении оказался. Но уже по первым сценам очевидно, что атмосфера во второй части будет совсем другой. Продолжение «Злой» — история мрачная, наполненная сожалениями, потерями и расставаниями. Ничего ужасного в кадре, разумеется, не покажут (в американской системе у картины вполне безобидный рейтинг PG — детям просмотр рекомендуется с родителями), однако намеков будет предостаточно.

Мишель Йео и Ариана Гранде

Режиссеру Джону М. Чу не позавидуешь. Карамельное веселье первого фильма надо было как-то плавно перевести в насупленную драму, которая при этом разыгрывается в тех же розово-зеленых декорациях. Но это еще не всё. Если первая картина складывалась из практически беспроигрышных элементов, то ко второй части из них не осталось ни одного. Нет волшебного университета — этого почти универсального, как мы знаем по «Гарри Поттеру» и «Уэнздей», зрительского магнита и сюжетного столпа. Нет таких же мощных хитов, какими были «Рopular» и «Defying Gravity» (в оригинальном мюзикле второй акт тоже был музыкально беднее первого). Наконец, почти нет шуток или хотя бы иронии. Героям, решающим вопросы жизни и смерти, просто не до них.

Зато политических аллюзий стало больше. Говорящие животные, которых дискриминируют власти, готовятся к побегу. Государство, сделавшее основой своей идеологии ненависть к Другому, медленно рассыпается на части. Сыгранный Джеффом Голдблюмом Волшебник окончательно закрепляется в образе нарциссичного торгаша и болтуна, который говорит только то, что от него хотят слышать, и не делает ничего полезного. Апофеозом общественно-политической линии фильма становится факельное шествие горожан, недвусмысленно отсылающее к нацистской Германии.

В первой части все эти темы тоже были, и трудно не заметить, что во втором фильме количество, увы, не переходит в качество. Чу и его команда усиливают аналогии, но не углубляют содержание. То, что вся страна Оз — это ложь, пропагандистская иллюзия, зрители уяснили еще год назад. Дальше этого откровения продвинуться так и не удалось.

Синтия Эриво

С сюжетом тоже есть проблемы. Во второй части события «Злой» прямо пересекаются с событиями «Волшебника страны Оз»: смерч приносит в волшебный мир девочку Дороти. Лицо маленькой героини нам так и не покажут — решение изящное, поскольку это все-таки не ее история. А вот о спутниках Дороти зрителям предстоит узнать много нового, но в результате и вопросов о том, как два таких разных сюжета могут существовать в одном сказочном пространстве и как они друг с другом стыкуются, остается миллион.

В чем «Злая» не подводит, так это в общем размахе. Как и оригинальный «Волшебник страны Оз» 1939 года, популяризировавший новую технологию «Техниколор», мюзикл Чу — это прежде всего ярмарка индустриальных достижений. Костюмами и прическами можно любоваться бесконечно, от декораций снова захватывает дух. Все продумано до мельчайших деталей. Профессионалы потом наверняка еще долго будут разбирать, как платья Глинды отражают ее личностную трансформацию (оказавшись в столице, она изменяет себе, поэтому, например, и один из ее главных нарядов — лилово-голубой, а не розовый, как раньше) или как преобладавший в первой части воздушный стиль ар-нуво аккуратно встраивается в тяжеловесные имперские интерьеры Изумрудного города.

Снова поражают актрисы. Если в первом фильме однозначной главной героиней казалась Эльфаба, то во второй Глинда встает с ней вровень, а в чем-то и превосходит: сам сюжет дарит персонажу Арианы Гранде куда больше возможностей для смены эмоциональных регистров и демонстрации актерских способностей. Однако и Синтия Эриво не теряется, несмотря на то что партия у нее тут совсем прямолинейная. Может быть, «Злая» не идеальна как социально-политический манифест, но как мюзикл и как история о дружбе она практически безупречна.