Что смотреть дома: возвращение Меглина, сиквел «Лэндмена» и триллер с Джулией Робертс

Маньяк-детектив собирает отдел единомышленников, а бывший наемник везет семью в рождественское турне по Европе. Лука Гуаданьино устраивает скандал в кампусе, а Тейлор Шеридан расширяет пастбища вестерна. В США смотрят «Сны поездов», а в Великобритании чествуют Джейн Остин. А еще спорт: UFC в Катаре, «Арматура» в Москве, РПЛ, КХЛ и Ла Лига. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Отряд самоубийц недели: «Метод 3», 1-й блок

Маньяк-следователь теперь работает в команде с такими же садистами

Где смотреть: Кинопоиск

Действие происходит спустя пять лет после событий второго сезона. Теперь майор Родион Меглин (Константин Хабенский) работает не один, а возглавляет отряд маньяков-единомышленников, среди которых — нарцисс-социопат и провокатор Зверь (Никита Кологривый), тусовщик с зависимостями Кода (Лев Зулькарнаев) и хакер-интроверт Сталкер (Эльдар Калимулин). Под жестким руководством наставника бывшие преступники, прекрасно понимающие психологию убийцы, расследуют самые жуткие и кровавые серийные убийства по всей стране. В начале сезона к команде Меглина присоединяется студентка Лера (Анна Савранская), у которой также имеется темная сторона личности. Над продолжением работала творческая команда, стоявшая за первым сезоном, — режиссер Юрий Быков («Дурак») и шоураннер Максим Полинский («Мажор», «Лада Голд»). Сценарий написал Александр Матвеев («Игры», «Улица Шекспира»), а музыку — Райан Оттер («Лихие», «Триггер», «Мажор»). В актерский состав также вошли Снежана Самохина, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев. Финальные четыре серии станут доступны 18 декабря.

Подробнее о сериале:

Семейная комедия с Романом Маякиным и белыми колпаками

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko, Wink, СТС

Димитрий Ян, сценарист «Кухни» и «Последнего богатыря», снимает аналог «Медведя» в декорациях Староозерска. Именно туда приезжает столичный шеф-повар Слава Виноградов (Маякин), которому предстоит на малой родине наладить отношения не только с отцом Игорем (Владислав Ветров), но и с 17-летним сыном Сергеем (Тимофей Кочнев), чье существование оказывается для мужчины сюрпризом. Благо оба обитают в кулинарном техникуме: первый работает там завучем, а второй учится.

Нефть недели: «Лэндмен», 2-й сезон

Продолжение бизнес-вестерна с Билли Бобом Торнтоном и Деми Мур

Где смотреть: Paramount+

Создатель «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлор Шеридан продолжает бурить просторы США в поисках драматического материала. «Лэндмен» посвящен деятельности нефтяной компании M-Tex Oil. Управляющий Томми Норрис (Торнтон) становится президентом и вынужден разбираться с делами покойного владельца Монти Миллера (Джон Хэмм). Рискованное бурение грозит банкротством в случае неудачи, мексиканский наркокартель хочет возить товар через территорию M-Tex Oil, вдова босса Ками (Мур) готова наводить свой порядок, а еще у Томми есть дела семейные. Как и в случае с первым сезоном, рейтинг продолжения на Rotten Tomatoes составил 78% «свежести».

Подробнее о сериале:

Другие новинки

Академический MeToo-триллер с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом

Где смотреть: Amazon Prime Video

Через год после «Квира» Лука Гуаданьино вернулся на Венецианский кинофестиваль с новым гостинцем. Альма (Робертс) — преподавательница философии в Йельском университете, которая вот-вот может получить штатное место на кафедре. На него же претендует ее друг и коллега Хэнк (Гарфилд), которого внезапно обвиняет в домогательствах студентка Мэгги (Айо Эдебири), пишущая у Альмы диссертацию по этике и морали. Женщине нужно встать на сторону одного из них, но она не понимает, кому может и хочет верить. Режиссер «Претендентов» и «Суспирии» снял по дебютному сценарию актрисы Норы Гарретт кампус-триллер, который разделил фестивальную публику. Многие осудили фильм как гимн не-все-так-однозначности, но каждый может увидеть в нем что-то свое. Хотя бы небольшие, но выразительные роли Майкла Стулбарга и Хлои Севиньи.

Подробнее о фильме:

Прощальный фильм Натальи Назаровой

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Трагикомедия умершей в апреле постановщицы, сценаристки и актрисы Назаровой. В центре сюжета — девушка с пороком сердца и легкой формой ДЦП по имени Яна (Алина Ходжеванова, получившая за эту роль премию «Белый слон»). Она работает в почтовом отделении в Мурманской области и коллекционирует марки, которые полюбила из-за исчезнувшего отца-мореплавателя. Однажды на почту заходит брутальный и болтливый моряк Пётр (Максим Стоянов), и у героев завязываются странные, но искренние отношения. «Заряженная гуманистическим пафосом „Филателия“ умело балансирует между трагическим и комическим, почти не скатываясь до манипуляций. Сцена пикового напряжения непременно сменится какой-нибудь колкой репликой, остроумным диалогом или трогательным эпизодом с участием Стоянова, а мрачноватые пейзажи северных широт украсит сияние сотен светлячков. Здесь найдется место и посиделками в караоке-баре, как у Каурисмяки, и социальному комментарию», — писали мы о триумфаторе фестиваля «Окно в Европу».

Подробнее о фильме:

Душевное драмеди Бакура Бакурадзе

Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 22 ноября

Свежая меланхоличная работа Бакурадзе — мастера медленного кино («Шультес», «Охотник», «Брат Дэян») и режиссера нового антибайопика «Лермонтов». По сюжету старые друзья — разбитый жизнью тбилисец Леван и печальный московский режиссер Гиви — восстанавливают отношения в соцсетях и помогают друг другу немножко выйти из кризисов. «По духу и темпу это скорее Иоселиани. Ироничный, внимательный, человечный фильм, в котором камера практически не обнаруживает себя», — рассказывал о ленте Василий Степанов.

Подробнее о фильме:

Бывшего спецагента жестокое прошлое настигает даже в Рождество

Где смотреть: Apple TV — с 21 ноября

Уолберг и британский постановщик Саймон Селлан Джонс, сработавшиеся на «Семейном плане» и «Артур, ты король», продолжают снимать по фильму в год. Теперь торговец авто Дэн Морган, у которого остались недоброжелатели со времен, когда он работал наемным убийцей, везет семью на каникулы в Европу. Вместе с женой Джессикой (Мишель Монахэн) и четырьмя детьми их ждут не только мировые столицы, но и опасные приключения. Из новых лиц запланирован Кит Харингтон.

Джоэл Эдгертон в драме о том, как течет время

Где смотреть: Netflix — с 21 ноября

Клинт Бентли, продюсер и соавтор сценария номинированной на «Оскар» драмы «Синг-Синг», экранизировал повесть признанного классика современной американской литературы Дениса Джонсона. Лесоруб Роберт Гренье (Эдгертон) колесит по США, занимаясь тяжелым физическим трудом и наблюдая, как меняются страна и общество. Он родился на закате XIX века в мире, который только привыкал к электричеству, и ушел из жизни уже в эпоху покорения космоса. Вместе с героем зрители проходят каждый шаг жизненного пути — от первой влюбленности до сокрушающих потерь. В нашем топе лучших фильмов «Сандэнса» Тамара Ходова сравнивает драму с маликовским «Древом жизни» и отмечает, что авторы одной из самых поэтичных драм фестиваля помещают маленького человека в мировой контекст и наблюдают за степенным, но разрушительным течением времени. Во второстепенных ролях появляются Уильям Х. Мэйси, Фелисити Джонс, Керри Кондон и Клифтон Коллинз-мл.

Подробнее о фильме:

Одиссея в самое сердце тьмы по книге Ника Кейва

Где смотреть: Sky TV

Экранизация прозы культового музыканта Ника Кейва. После самоубийства жены продавец косметики и донжуан-сексоголик Банни Манро (Мэтт Смит) отправляется вместе с девятилетним сыном в путешествие по Англии. В поездке Банни пытается понять, каким человеком и отцом он стал. Мини-сериал поставила шведка Изабелла Эклёф, работавшая над «Каникулами» и «На границе миров». Критики предупреждают, что сериал не всем придется по душе, но хвалят Смита за смелость в изображении столь отвратительного персонажа.

Режиссер «Тела Христова» дебютирует в США

Где смотреть: Amazon Prime Video — с 21 ноября

Шесть лет назад Ян Комаса прогремел за пределами Польши, когда «Тело Христово» показали в Венеции и номинировали на «Оскар». С тех пор он снял для Netflix триллер о кибербуллинге, дебютировал с англоязычным фильмом «Хороший мальчик», где Стивен Грэм вновь наблюдает «переходный возраст», и поставил в США политический триллер «Юбилей». Четверо отпрысков семейства Тейлор собираются на вечер в честь 25-летия брака профессора Эллен (Дайан Лэйн) и ресторатора Пола (Кайл Чендлер), людей прогрессивных взглядов. Фамильный праздник чуть омрачит разговор о книге «Перемены», которая уже через пару лет станет фундаментом консервативного поворота по всей стране. В фильме также снялись Зои Дойч, Маккенна Грейс, Дилан О’Брайен и Фиби Дайневор.

Атмосферный фильм ужасов о жутких тайнах многоквартирного дома

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Южнокорейский хоррор, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто. Слабослышащая Со Джу-ён переезжает в квартиру внезапно исчезнувшей младшей сестры, чтобы разобраться в случившемся. Вскоре девушка узнает о сводящем с ума шуме, который изводил сестру, а сосед снизу, уверенный, что бесчинствует Джу-ён, принимается угрожать ей расправой. Смесь детективной мистики и социальной драмы для тех, кого пугают домовые чаты.

Основательный портрет к 250-летию писательницы

Где смотреть: Амедиатека

Легендарная создательница «Любви и дружбы», «Гордости и предубеждения», «Доводов рассудка» и других классических произведений родилась два с половиной века назад, и с тех пор ее влияние только растет. Едва ли не каждый год выходят фильмы и сериалы по ее книгам, а если и случается пробел, то где-нибудь ее творчество наверняка упомянут или как-то процитируют. Трехчасовой документальный сериал Али Наушахи глубоко погружается в жизнь и наследие Джейн Остин. Обозревательница Guardian уверена, что сама писательница была бы в восторге от такого жизнеописания.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Ловкость рук Айзенберга, Харрельсона, Фишер и Франко

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — начало многоходовочной франшизы с обилием звезд.

Все началось 12 лет назад, когда французский режиссер Луи Летерье еще не растерял кредит доверия и покорял Голливуд с «Невероятным Халком» и «Битвой титанов». Тогда на большом экране и появились «Четыре всадника» — группа амбициозных фокусников, чья деятельность привлекла внимание Интерпола и кинозрителей. Последователи Дэвида Копперфильда использовали навыки для афер, а мировая аудитория наслаждалась тем, как персонажи Джесси Айзенберга, Вуди Харрельсона, Дэйва Франко и Айлы Фишер выходят сухими из воды. Сиквела пришлось ждать три года, триквела — еще девять, ансамбль иллюзионистов вырос, а режиссеры сменялись, как кролики в шляпе. Идущая сейчас в прокате третья часть показывает уверенный старт.

Подробнее о франшизе:

Том Круз получил почетный «Оскар»

Мастер опасных трюков, включенный в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с подожженным парашютом, удостоился статуэтки за вклад в историю кино на церемонии Governors Awards. Раньше Круз номинировался за сложные драматические роли у Оливера Стоуна, Кэмерона Кроу и Пола Томаса Андерсона, а в последние годы преимущественно развивает франшизу про Итана Ханта. Впрочем, это далеко не единственный шпион в карьере актера. Комедийный боевик Джеймса Мэнголда («Ford против Ferrari»), где напарницей Круза стала Кэмерон Диас, рассказывает про невероятные приключения спецагента Роя Миллера и обычной женщины Джун. Фильм очаровал зрителей 2010-х остроумием и непосредственностью, но продолжения так и не получил.

Подробнее о фильме:

Бьорк — 60 лет. Вспоминаем ее самую впечатляющую роль в кино

Исландская певица уже в 1990-е покорила слушателей яркими образами и песнями, которые контрастировали с той ролью, что ей предложил датский провокатор Ларс фон Триер. Теряющая зрение мигрантка из Чехословакии Сельма трудится на заводе и всеми силами держится за эту работу, поскольку в одиночку воспитывает сына. Несмотря на тяжелые обстоятельства, женщина не унывает, а мир вокруг ей кажется ярким мюзиклом, где все танцуют и поют. Увы, побег от реальности оказывается невозможен, а финал трагичен. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, Бьорк — награду за лучшую женскую роль. При этом съемки проходили тяжело, оставив певице и режиссеру ворох взаимных претензий.

Подробнее о фильме:

Спорт

Хоккей недели: матч выходных

Сенсация сезона против лидера Востока

В воскресенье хоккеистам «Ак Барса» предстоит впервые в сезоне найти ответ на непростой вопрос: как победить дракона? Вернее, «Драконов» — в Петербурге их целая команда. Прямо сейчас лучший бомбардир казанцев — защитник Митчелл Миллер. Посмотреть на то, сумеет ли он набрать очки в матче с агрессивным и бьющим соперником, можно 23 ноября в 17:00 по Москве.

Единоборства недели: UFC в Катаре, армрестлинг в Москве

Арман Царукян возвращается в титульную гонку

Чтобы снова стать претендентом на пояс главной ММА-лиги в мире, Арману Царукяну нужно продлить серию до пяти побед. Шанс сделать это представится в субботу в главном бою первого турнира в Дохе. За 11 лет в UFC второй участник боя Дэн Хукер одержал 14 побед и потерпел 8 поражений. Девятое поражение Хукера вернет Царукяна в элиту промоушена. Прямой эфир стартует в 20:00 по Москве.

Также в субботу Кинопоиск эксклюзивно покажет международный турнир по армрестлингу. В карде номерного турнира промоушена «Арматура» — 11 схваток, включая армфайт российского тяжеловеса Руслана Магомедов против чемпиона Азии Айдына Бахтиярова. Оба возвращаются после успешного выступления на предыдущем турнире лиги и намерены повторить. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени.

Российский футбол недели: 16-й тур РПЛ

Большое московское дерби и матч претендентов на титул

До зимней паузы в чемпионате России остается три тура. Чтобы включиться в борьбу за медали, «Спартаку» за это время необходимо набрать максимум очков, и начать стоит 22 ноября в матче с ЦСКА, идущим на втором месте. В начале октября «армейцы» одержали победу 3:2, в субботу «красно-белые» постараются взять реванш.

В воскресенье «Локомотив» примет действующего чемпиона. У «железнодорожников» самая эффективная атакующая линия прямо сейчас (31 гол), противостоять ей будет надежная оборона «Краснодара», пропустившая пока всего 9 мячей.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Вечная гонка и дерби Милана

В таблице чемпионата Испании «Барселона» по-прежнему находится в одной победе от «Реала». Чтобы сравняться с главным конкурентом за чемпионство, «сине-гранатовым» нужно не только обыграть «Атлетик», но и рассчитывать на неудачу «Реала» в матче с одним из открытий сезона — «Эльче».

«Интер» вернулся на первое место в Италии и уверенно движется к возвращению титула. Изменить настроение вечного соперника может «Милан». Для этого в воскресенье Луке Модричу потребуется вся магия, которую он сможет взять с собой на «Сан-Сиро».

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Софья Сандурская / ТАСС, Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images