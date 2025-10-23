«Метод 3», «Вампиры средней полосы 3», «Нам покер»: главные премьеры Кинопоиска в ноябре

Константин Хабенский возглавляет команду маньяков, а Юрий Стоянов — вампиров. Ченнинг Татум грабит «Макдоналдсы», а Саша Бортич связывается с домашним казино. Алексей Чадов снял для студии СТВ семейную комедию про ИИ, а Бакур Бакурадзе — хронику последних дней Лермонтова. Из классики можно посмотреть «Великолепный век» и «Трио из Бельвилля», а из нового российского авторского кино — «Каникулы» и «Папа умер в субботу». А еще спорт: КХЛ, ATP, UFC, РПЛ. Рассказываем о самых интересных релизах ноября, которые станут доступны в Плюсе, в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главное

Премьера: 20 ноября (первые четыре эпизода)

Действие происходит спустя пять лет после событий второго сезона. Теперь майор Родион Меглин (Константин Хабенский) работает не один, а возглавляет отряд маньяков-единомышленников, среди которых — нарцисс-социопат и провокатор (Никита Кологривый), тусовщик с зависимостями Кода (Лев Зулькарнаев), хакер-интроверт Сталкер (Эльдар Калимулин). Под жестким началом своего наставника бывшие преступники, прекрасно понимающие психологию убийцы, расследуют самые жуткие и кровавые серийные убийства по всей стране. В начале сезона к команде Меглина присоединяется студентка Лера (Анна Савранская), у которой также имеется темная сторона личности. Над продолжением работала творческая команда, стоявшая за первым сезоном: режиссер Юрий Быков («Дурак») и шоураннер Максим Полинский («Мажор», «Лада Голд»). Сценарий написал Александр Матвеев («Игры», «Улица Шекспира»), а музыку — Райан Оттер («Лихие», «Триггер», «Мажор»). В актерский состав также вошли Снежана Самохина, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев. Финальные четыре серии станут доступны 18 декабря.

Подробнее о сериале:

Премьера: 1 ноября

Финальный сезон детективной черной комедии про российских кровососов. В продолжении расскажут о том, как смоленская вампирская семья деда Славы выступит против агрессивной уральской общины, а графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Анастасия Стежко. Женька в новом сезоне вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, сыграл Тимофей Кочнев («Мамонты» и «Соловей против Муромца»). Кресло режиссера досталось Алексею Акимову, бессменному шоураннеру проекта и одному из сценаристов. «Это больше не сатира про то, какими кровососам видятся наши дураки и дороги, а многофигурная мелодрама, которая могла бы высасывать зрительскую кровь еще долгие годы. То есть больше „Дневники вампира“, чем „Реальные упыри“», — писал о сезоне Никита Демченко.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о сериале:

Премьера: 1 ноября

Масштабный турецкий хит, на который приобрели права в 50 странах. XVI век, Османская империя процветает, и существенную роль в этом играет любовь Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч) к славянской наложнице Роксалане, известной в Турции под именем Хюррем (Мерьем Узерли). Сериал принес славу многим актерам (в том числе Бураку Озчивиту), а их в эпике было задействовано аж 500 (для съемок военных сцен строились целые деревни). Кроме того, сериал вызвал на родине бурные споры об исторической достоверности. Консерваторы во главе с бессменным премьер-министром-президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выступали с ярой критикой «Великолепного века», а его главную звезду недавно посадили на год в тюрьму.

Подробнее о сериале:

Премьера: 5 ноября

Азартный проект Рустама Ильясова, снявшего «Трудных подростков». В погоне за легким заработком соседи по квартире Витя, Ега и Бек решают оборудовать одну комнату для услады лудоманов. Вскоре друзья оказываются под колпаком сотрудника ОБЭП, который лезет в партнеры и требует построить подпольную игровую империю. В главных ролях — Артём Кошман, Тимофей Елецкий и Улан Адамбаев, а представителя органов сыграл Пётр Скворцов. Еще в сериале появляются Александра Бортич, Даша Верещагина и Сабина Ахмедова. Сценарий написали Арсений Ванин и Артём Скуба, авторы «Кибер-Ивана» и «Кухня. Война за отель».

Премьера: ноябрь

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Над фильмом работали режиссер Бакур Бакурадзе («Шультес») и студия СТВ. В картине также снялись Вера Енгалычева (Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Лев Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — рассказывает Корецкий.

Подробнее о фильме:

Премьера: 11 ноября

Смесь авантюрного криминального триллера и романтической комедии с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Фильм вдохновлен реальными событиями и рассказывает о сбежавшем из тюрьмы воре Джеффе Манчестере. Скрываясь от полиции, он решает поселиться в магазине игрушек и влюбляется в работающую там продавщицу. В актерский состав также вошли Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Лакит Стэнфилд, а режиссером стал Дерек Сиенфрэнс («Валентинка», «Место под соснами»). По тону «Грабитель с крыши» заметно отличается от прежних гослинговских драм постановщика, и многие критики называют Манчестера, смешного и трогательного простака с золотым сердцем, одной из лучших ролей в карьере Татума.

Подробнее о фильме:

Премьера: 15 ноября

В документальном сериале шеф-повара и основатели авторских ресторанов России рассказывают об экспериментах и открытиях, которые помогают задавать тренды на гастрономической сцене страны. В новом сезоне проект отправляется в Сочи. Среди героев — шеф-повар ресторана «Баран-Рапан» Андрей Грязев, Андрей Кошкодан из Mamai-Calé, Вадим Горбанёв из Co-Co Chalet. В съемках также приняли участие предприниматели и эксперты индустрии.

.

Авторское кино

Премьера: 1 ноября

Новая трагикомедия Седрика Клапиша о буднях французской мелкой буржуазии. Четверо людей, внезапно узнавших о родстве друг с другом, получают в наследство старый заброшенный дом и решают отследить историю семейства вплоть до конца XIX века. Как раз тогда их прапрабабка Адель Вермийяр (Сюзанн Линдон) покинула родную Нормандию, чтобы построить новую жизнь в Париже. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале вне конкурса. Среди второстепенных героев ленты — Клод Моне, Надар, Виктор Гюго и Сара Бернар.

Премьера: 8 ноября

Меланхоличная и актуальная мелодрама выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившая главный приз на фестивале «Маяк». Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в осенний Сочи на фестиваль «Россия. Театр. Дети» в сопровождении строгого завуча и инфантильной учительницы (Дарья Савельева и Полина Кутепова). Женщины постепенно находят общий язык, но спектакль то и дело оказывается под угрозой из-за многочисленных несуразностей цензурного толка. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). Критики хвалят кино за «блистательную иронию над скрепами нашего общества».

Подробнее о фильме:

Премьера: ноябрь

Душераздирающее постдокументальное драмеди Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу», получившее на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. У тридцатилетней москвички Айко умирает отец, с которым она много лет не общалась. Хотя папа оставил в ее жизни глубокий травматический след, девушка решает поехать на его похороны в аул под Алматы. Там ее ждет встреча с новыми родственниками, почему-то запомнившими умершего добрым и порядочным человеком, а не тираном. Среди референсов режиссер отметила американское инди в духе «Короля Стейтен-Айленда» и «Маленькой мисс Счастье».

Подробнее о фильме:

Премьера: ноябрь

​​Новая меланхоличная работа Бакура Бакурадзе, режиссера нового «Лермонтова» и мастера медленного кино («Шультес», «Охотник», «Брат Дэян»). По сюжету старые друзья — разбитый жизнью тбилисец Леван и печальный московский режиссер Гиви — восстанавливают отношения в соцсетях и помогают друг другу немножко выйти из кризисов. «По духу и темпу это, скорее, Иоселиани. Ироничный, внимательный, человечный фильм, в котором камера практически не обнаруживает себя», — рассказывал о ленте главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Подробнее о фильме:

Хорроры

Премьера: 1 ноября

Жуткий и страшный хоррор-дебют бывшего комика Зака Креггера, который в этом году прогремел с «Орудиями». О сюжете «Варвара» до просмотра лучше знать как можно меньше. Если коротко, то он про девушку, приехавшую ночью в темный пригород Детройта, чтобы переночевать в доме, который она забронировала через Airbnb. Среди героев — известный в арт-тусовке парень (Билл Скарсгард), отмененный актер (Джастин Лонг) и любящая мать. Музыку, на минуточку, написала Анна Друбич, постоянный композитор Валерия Тодоровского. «Изобилие в фильме слабо горячих тем-тегов («культура отмены», недоверие к мужчинам, консервативная политика, деградация американского пригорода) — это точно не баг, а фича, ведь каждая из них в итоге ведет к разрывным визуальным панчлайнам», — рассказывал о яркой ленте Марат Шабаев.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на Кинопоиске в подписке Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о фильме:

Премьера: 2 ноября

Пятая и якобы финальная глава независимой низкобюджетной хоррор-франшизы про отель «Абаддон» — мрачное проклятое место, известное как Дом ада. По сюжету журналистка находит связь между гостиницей, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих с конца 1980-х. В отличие от предыдущих фильмов цикла, сиквел снят не в жанре «найденной пленки». Режиссер Стивен Коньетти считает хоррор самым страшным во франшизе, но критики по-прежнему высоко ценят только первую и четвертую части.

Подробнее о фильме:

Премьера: 7 ноября

Старшеклассницы специально смотрят проклятую кассету 1998 года, чтобы выиграть в прятки у призрака и получить высший балл на экзамене. Не сиквел знаменитой японской франшизы, а южнокорейская хоррор-комедия с одной-единственной отсылкой к культовому фильму. Англоязычное название ленты переводится как «Девочки-идиотки и школьный призрак: Годовщина». Сиквел «Преподавательская практика: Девочки-идиотки и школьный призрак 2» должен выйти в Корее в этом году.

Премьера: 9 ноября

Детский хоррор для всей семьи про 10-летнюю девочку Эмбер, чья любовь к изображению разных плотоядных монстриков пугает ее отца-вдовца и учителей. Когда альбом с рисунками девочки падает в волшебный пруд, страшно милые существа оживают и атакуют городок. Режиссер-дебютант Сет Уорли называет фильм смесью из «Парка Юрского периода» и «Головоломки». Рейтинг «Ужастиков» на Rotten Tomatoes впечатляет — 95% «свежести». Критики хвалят кино за юмор, изобретательность и гуманизм.

Премьера: 20 ноября

Южнокорейский хоррор, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто. Со Джу-ён переезжает в квартиру внезапно исчезнувшей младшей сестры, чтобы разобраться в случившемся. Вскоре девушка начинает слышать сводящий с ума шум, а сосед снизу, уверенный, что шумит Джу-ён, принимается угрожать ей расправой. Смесь из детективной мистики и социальной драмы для тех, кого пугают домовые чаты.

Премьера: 27 ноября

Хоррор-адаптация сказки от создателей «Винни Пух: Кровь и мед». В центре сюжета — инфернальный олень, жестоко мстящий охотникам за убийство матери. Режиссер картины Дэн Аллен назвал это историей о смерти детства, а заодно пообещал, что «британская деревня наконец-то получит своего Годзиллу». Картина входит в малобюджетную хоррор-вселенную, кульминацией которой станет фильм Poohniverse: Monsters Assemble, где, помимо Бэмби, Винни и его друзей, появятся Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный Шляпник и Спящая красавица. С 63% «свежести» на Rotten Tomatoes это самая качественная глава «вселенной извращенного детства» на данный момент.

Подробнее о фильме:

Премьера: 30 ноября

Олдскульный слэшер Брэндона Кристенсена (хорроры «Z», «​​Близнецы», «Суперхозяйка»), действие которого происходит в 1980-х в тихом городке. По сюжету маньяк в маске черепа снимает снафф на VHS и терроризирует студентку-няню (Джессика Клемент из «Героя наших снов»), приглядывающую за сыном шерифа в жутком домике на отшибе. В оригинале кино называется «Ночь жнеца», и его рейтинг на Rotten Tomatoes составил достойные для поджанра 79% «свежести».

Триллеры и детективы

Премьера: 2 ноября

Комедиограф Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», франшизы «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе») решил попробовать себя в жанре герметичного триллера. Молодожены-мажоры (Егор Крид и Анфиса Черных) застревают в лифте в Москва-Сити вместе с загадочным незнакомцем (выдающийся театральный актер Игорь Миркурбанов), который хочет им за что-то отомстить.

Премьера: 14 ноября

Триллер, снятый с оглядкой на «Игру в кальмара» и «Кол-центр». Таинственная организация создает приложение, которое, словно вирус, распространяется среди подростков. Любой, кто его открывает, становится участником жестокой игры и попадает во власть таинственной Девушки в красном. В актерском составе — Кирилл Жандаров, Полина Гухман, Зоя Мансурова, Павел Чернышёв, Анна Чурина и Елена Захарова. Авторы сериала говорят, что провели интервью с более чем 100 подростками, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях закрытого типа по тяжким уголовным статьям.

Премьера: 20 ноября

Южнокорейский экшен про буллинг в школе. В центре сюжета — образцовый старшеклассник Ким И-гём, уставший терпеть побои отца и издевательства одноклассников. Он решает использовать свои навыки в боевых искусствах и вместе с одноклассником создает команду героев в масках, которая наказывает школьных хулиганов. Главные роли исполнили Ли Джон-ха («Перемещение») и Ким До-ван («Мой сосед — кумихо»).

Комедии

Премьера: 3 ноября

Комедия про любовный треугольник в деревне, в котором застряли москвичка Светка (Мария Скорницкая), тракторист Сашка (Михаил Тарабукин) и доярка Машка (Марина Барсукова). Ситуация усложняется, когда в запутанную амурную историю вступают продавщица Люба (Валентина Мазунина) и столичный Светкин ухажер Серж (Александр Мартынов). В фильме также сыграли Марина Яковлева и Роман Гредин, выступивший здесь в качестве режиссера и сценариста.

Премьера: 28 ноября

Упрямые отцы жениха и невесты — военный на пенсии (Максим Лагашкин) и владелец крупного бизнеса (Александр Златопольский) — превращают свадьбу влюбленных детей в бесконечную череду кринжовых ситуаций. В комедии положений также снялись Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Михаил Тарабукин и Роман Мадянов.

Премьера: ноябрь

После режиссерского дебюта «Своя война. Шторм в пустыне» Алексей Чадов написал, спродюсировал и поставил для студии СТВ семейную фантастику. Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент Женя (Леон Кемстач из «Слова пацана») случайно попадает в испытательный образец новой модели робота A.P.O100L, обладающего собственной волей и разумом. Машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории вместе с парнем внутри. Чадов ради погружения в тему робототехники ездил в Сколтех и новый кластер Бауманки. По словам команды, ИИ даже помог в создании сай-фая.

Анимация

Премьера: 1 ноября

Культовый анимационный дебют Сильвена Шомэ («Иллюзионист»), получивший в 2004-м две номинации на «Оскар». Пожилая парижская бабушка Суза отправляется вместе с песиком Бруно в американский мегаполис Бельвилль, чтобы спасти внука-велосипедиста Чемпиона, которого похитили гангстеры. В приключении ей помогают три старушки — бывшие звезды мюзик-холла. «Формально действие поделено между Парижем и Бельвиллем, эдаким городом-побратимом Нью-Йорка и Монреаля 1950-х годов. Но в полную силу здесь предстают атрибуты именно французской жизни: трио старых шансонье, одержимые победой участники ежегодного национального марафона „Тур де Франс“, перманентно дымящие французы», — писал Кинопоиск о французском мультфильме.

Премьера: 1 ноября

Аниме по мотивам манги Юго Кобаяси («Ао Аси»). Математик-вундеркинд Гаку Китада лишается карьеры ученого и случайно оказывается в мире гастрономии. Вместе с обаятельным и таинственным кулинаром Каем Асакурой он принимает участие в шоу, где числа превращаются во вкусы. Создавая блюда по собственным формулам, Гаку учится соединять точность математики с вдохновением кулинарии и постепенно становится настоящим шеф-поваром.

Спорт

Матчи месяца в хоккее

У Петербурга теперь есть настоящее хоккейное дерби: соседями СКА стали «Шанхайские Драконы». А у дерби уже есть история: в первом матче сезона самая дерзкая команда лиги обыграла СКА 7:4. 6 ноября СКА попробует взять реванш.

12 ноября «Спартак» примет действующего чемпиона. Игра «Локомотива» относительно предыдущего сезона изменилась, а эффективность — нет. Ярославцы на самом верху таблицы Запада и планируют оставаться там и дальше.

«Торпедо» и «Авангард» проходят сезон в похожем темпе, но у нижегородцев пока есть несколько матчей в запасе. 16 ноября команды впервые в сезоне сыграют друг против друга, это будет противостояние лучшего молодого тренера лиги Алексея Исакова против фаворита Востока.

Все матчи сезона КХЛ доступны на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Итоговый турнир ATP

9 ноября в Турин приедут восемь лучших игроков теннисного тура, а 16 ноября останется только один. В прошлом сезоне остался Янник Синнер, прошедший соперников в режиме монстра: не отдав ни единого сета. В этом мешать ему повторить успех планируют Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович, Бен Шелтон, Тэйлор Фритц и Алекс де Минор. Одно место в элитном клубе остается вакантным, на него претендуют Лоренцо Музетти и Феликс Оже-Альяссим. В 2025 году победитель заберет рекордные 5 млн долларов.

Махачев идет за вторым поясом UFC

Смешанные единоборства развиваются — быть чемпионом в своем весе уже недостаточно. Ислам Махачев уже был чемпионом в легком весе, а рано утром 16 ноября он встретится в октагоне с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, чемпионом в категории 77 кг. Если из октагона Махачев выйдет с новым поясом, это сделает его главным ММА-бойцом в истории вида спорта в России.

Чемпионская гонка в РПЛ

Спустя три с половиной месяца со старта чемпионата России «Балтика» удерживает позицию в топ-5, за ней следует «Спартак». «Краснодар» уверенно движется к защите титула, «Локомотив» все еще ни разу не проиграл и вместе с ЦСКА и «Зенитом» претендует на первую строчку. В ноябрь поместились сразу четыре тура РПЛ — и вид таблицы к его завершению может сильно измениться. Следить за этими изменениями можно в прямом эфире на Кинопоиске.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)

Фото: Максим Константинов / ТАСС, Mike Hewitt / Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images, Александр Щербак / ТАСС