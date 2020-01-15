«Варяг». Как Роберт Эггерс переиначивает «Гамлета» и погружает зрителей в Средние века

Подкаст про сериал «Нулевой пациент», который в выпуске советует Даулет Жанайдаров, доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Еще его можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

А у подкаста «Крупным планом» есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.