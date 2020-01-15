«Варяг». Как Роберт Эггерс переиначивает «Гамлета» и погружает зрителей в Средние века

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Как «Варяг» скрещивает «Гамлета», средневековые саги, «Конана-варвара» и «Андрея Рублева» Тарковского? Какими средствами Роберт Эггерс переносит зрителя в X век и почему это не всегда работает? Зачем актеры говорят со скандинавским акцентом? И почему фильм провалился в прокате?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают фэнтези-экшен «Варяг» и разбирают режиссерский стиль Роберта Эггерса.
Подкаст про сериал «Нулевой пациент», который в выпуске советует Даулет Жанайдаров, доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Еще его можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
А у подкаста «Крупным планом» есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов