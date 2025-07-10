10 лучших российских фильмов — 2025: итоги первого полугодия

Игровой полнометражный дебют документалистки Заки Абдрахмановой, которая, с одной стороны, применяет здесь классические документальные приемы (наблюдение за героем, множество бытовых деталей), а с другой — рассказывает о непростой личной истории в духе американского инди-драмеди: «Маленькой мисс Счастье», «Короля Стейтен-Айленда» и, конечно же, как никогда актуального сейчас Шона Бэйкера.

30-летняя Айко, когда-то уехавшая из Казахстана в Москву и работающая гримером в кино, получает сообщение о смерти отца. Она годами не общалась с ним из-за того, что он тиранил всю семью, но, будучи супергероиней (как она сама себе проговаривает), Айко решается приехать на похороны в родной аул.

Это «приключение на 20 минут» затягивает ее, а вместе с тем и зрителя, в параллельную реальность казахской провинции, которая будто застыла с момента отъезда девушки — все те же понятия, отношения и мораль, уходящая корнями в вековые традиции. Ее встречают бывший друг, который до сих пор не пережил расставание с ней в юности, и родственники, требующие чтить ритуалы и делать миллион баурсаков: «Если завтра баурсаков не хватит, тогда увидишь, что начнется». Уже по этой цитате видно, что в фильме нет присущей таким сюжетам мрака и хтоничности, и это внезапно легкое и живое кино, которое помогает честно разобраться с призраками прошлого не только его создательнице, но и каждому, кто его посмотрит.

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