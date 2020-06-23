Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»

Многообещающий южнокорейский дебют, еще одно польское сокровище Netflix и драма про бутлегеров с Томом Харди — рассказываем о новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Долина»
Где смотреть: Mubi
Режиссер «Пьяни» Барбет Шрёдер — соратник французской новой волны и продюсер нескольких ее шедевров — собственный кинематографический путь начинал не с городского бунта «на последнем дыхании». «Долина» — трип по Новой Гвинее жены французского дипломата Вивьен (Бюль Ожье), которая скупает перья диковинных птиц, чтобы потом перепродать из в парижском бутике. Корыстный интерес вскоре перерастает в исследование себя и поиски благодати — в свободной любви 1960-х, измененных состояниях сознания и попытках впитать мудрость молчаливого племени мапука. «Долина» — идеальная пара к «Забриски Пойнт» (на саундтреке те же Pink Floyd), которая развенчивает колониальный фантазм белого человека, ищущего дзен в долине чужой культуры.
«Профессор Т: Особые преступления»
Где смотреть: START
Бельгийский доктор Хаус на страже порядка. Страдающий ОКР Яспер Терлинк (Коэн Де Боу) — профессор криминологии и консультант полиции по особо сложным делам. Как водится, характер у него не сахар, но помощь бесценна. Доживший до 2015-го формат «неприятный человек на службе добра» сегодня воспринимается, скорее, с ностальгией, а страсть профессора Т. к санитайзеру даже может сойти за примету времени.
«Самый пьяный округ в мире»
Где смотреть: КиноПоиск HD, Megogo, more.tv
Когда-то Джон Хиллкоут был многообещающим австралийским постановщиком, способным вместить в шершавую оболочку жанра множество экзистенциальных и исторических вопросов. Таким, например, был его неовестерн «Предложение» с Гаем Пирсом. Однако с приближением к Голливуду Хиллкоут растерял свежесть и брутальность и, даже когда сжимал кулаки до крови, как в «Пьяном округе» (основанном на реальной истории семьи бутлегеров), вел куда-то в сторону общих мест. Зато в какой компании: Пирс, Олдман, ЛаБаф, Честейн, Харди, Васиковска — пальцев не хватит.
«Не копайся в себе»
Где смотреть: Quibi
Хелена Ховард, заявившая о себе в инди-хите «Мадлен Мадлен» и с тех пар снявшаяся только в одной короткометражке, снова проверяет реальность на прочность. Если у Жозефин Декер героиня Ховард не могла отличить жизнь от актерской игры, то в сериале Кэтрин Хардвик («Тринадцать») она играет старшеклассницу, которая начинает подозревать, что она робот. Придумали шоу Чарли МакДоннел и Джеффри Либер, который работал над «Остаться в живых»; на подхвате у Ховард — Дон Чидл и Эмили Мортимер.
«Зал самоубийц. Хейтер»
Где смотреть: Netflix
Netflix продолжает интересоваться европейскими кинематографиями: фильм «Зал самоубийц» снял Ян Комаса, чье «Тело Христово» недавно номинировали на «Оскар». Как следует из названия, сериал тоже посвящен вопросу веры и даже крестовому походу — правда, цифровому. Студент юрфака Томаш (Мацей Мусаловски) стажируется в пиар-отделе, где осваивает искусство троллинга и фейк-ньюс. Эти навыки пригодятся ему не только для того, чтобы портить жизнь людям в интернете, но и чтобы донимать либеральную семью Красуцки, которой он одержим.
«В поисках тьмы»
Где смотреть: Shudder
В документальном мини-сериале «История ужасов с Марком Гэтиссом» золотые дни хоррора заканчивались «Хэллоуином» и лавиной подражателей, которые похоронили подлинный дух страха. Однако 1980-м есть что возразить достопочтенному британскому сценаристу и актеру. Дэвид А. Уэйнер снял документальный фильм на четыре с половиной часа, где звездные актеры и режиссеры вспоминают, как набухали гремлины, выходил из шкафа Чаки и потрошил похотливые детские лагеря Джейсон Вурхиз.
«Трансформеры: Война за Кибертрон»
Где смотреть: Netflix
Когда-то Юникрона — воплощение вселенского зла — в «Трансформерах» озвучивал великий Орсон Уэллс, чтобы заработать на следующий режиссерский проект. С тех пор прошло почти четыре десятилетия, случилась франшиза Майкла Бэя, но про боевых роботов не забыли. «Война за Кибертрон» — это трилогия о схватке за родную планету автоботов и десептиконов; сейчас выходит первая часть с многообещающим подзаголовком «Крепость». Устаревшая графика, как в мультфильмах про Биониклов, намекает, что ставка у Netflix на этот проект невелика, но бренд есть бренд.
«Маппеты сегодня»
Где смотреть: Disney+
Очередная инкарнация «Маппет-шоу», в которой неунывающих кукол занесло на канал Disney. Ожидаются шутки о нюансах телепроизводства и работе на студию-монополиста, столкновение брендов Disney и Muppets, а также полная импровизация в рамках производственной драмы и телевизионных форматов — от кулинарной программы до ток-шоу. Ожидается много гостей, чьи имена в трейлере пытались держать в секрете — например, Сет Роген, Обри Плаза и Дэнни Трехо.
«Незваный гость»
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko
Параноидальный южнокорейский триллер, вопреки названию, гость обычно желаемый. Сюжет дебютного фильма Сон Вон-пхёна такой: потерявший жену архитектор Со-джин (Ким Му-ёль) живет с ПТСР и дочерью в доме родителей, а новообретенную сестру, которая пропала 20 лет назад, начинает подозревать во лжи. Сестры не те, кем кажутся, атмосферу помешательства разбавляет эстетика мыльной оперы, что несколько сбивает градус напряжения.
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Расскажем, что посмотреть сегодня вечером
«Академия „Амбрелла“», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix
Ухарский комикс Джерарда Уэя и Габриэль Ба, стерильно адаптированный для малого экрана Netflix, добрался до второго сезона, и трейлер обещает куда больше выразительного безумия. Безудержный (с оживающей Эйфелевой башней и говорящими обезьянами) оммаж Уэя гигантам «британского вторжения» Гранту Моррисону и Алану Муру в руках стримингового исполина превратился в семейную психотерапию для супергероев. Посмотрим, насколько бойкими получатся новые серии — пока хиппи, советские танки и большой взрыв кажутся штампами.
Автор: Алексей Филиппов