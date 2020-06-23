Что смотреть дома: Новая «Академия „Амбрелла“», история хорроров 1980-х и возвращение «Маппетов»

Когда-то Юникрона — воплощение вселенского зла — в «Трансформерах» озвучивал великий Орсон Уэллс, чтобы заработать на следующий режиссерский проект. С тех пор прошло почти четыре десятилетия, случилась франшиза Майкла Бэя, но про боевых роботов не забыли. «Война за Кибертрон» — это трилогия о схватке за родную планету автоботов и десептиконов; сейчас выходит первая часть с многообещающим подзаголовком «Крепость». Устаревшая графика, как в мультфильмах про Биониклов, намекает, что ставка у Netflix на этот проект невелика, но бренд есть бренд.

