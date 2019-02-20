Абсурдная драма, квир-улица и массовый оргазм: За что мы полюбили «Роковой патруль»

Если раньше в номинацию «Супергероика для тех, кого тошнит от супергероики» сиротливо записывали только «Легион» Ноа Хоули (действительно необычную вещь, в которой форма побеждала содержание, да так изящно, что зрители просили добавки), то в 2019-м мы увидели «Пацанов», «Хранителей» и «Роковой патруль». Все три не столько ушли от супергеройской тематики, сколько обыграли ее каждый в своем постмодернистском стиле. Но если первые два проекта подаются как серьезные драматические истории, то «Патруль» — это серьезная драматическая история, авторы которой помнят, что делают комикс. Почти как «Дэдпул», только лучше.

Откуда взялся Патруль

Историю «Рокового патруля» в комиксах мы рассказывали в отдельном материале. Если вкратце, то DC запускало серию несколько раз, меняя состав, но первые попытки оказались тщетны. По популярности «Патруль» сильно уступал выходившим параллельно у конкурентов «Людям Икс». Обе серии поднимали схожие темы: неприятие обществом героев из-за их инаковости, проблемы из-за суперспособностей и создание почти что семьи «не таких, как все». Но читателям больше нравились истории про команду Профессора Икс — до тех пор, пока DC не пригласило поработать над своей серией Гранта Моррисона. До этого он перезапустил образ Бэтмена в комиксе «Дом скорби на скорбной Земле» и то же самое провернул с командой Патруля. Моррисону было неинтересно рассказывать о супергероях и спасителях Земли, вместо этого он сосредоточился на достоверном психологизме, мотивации, рефлексии, а также символизме и отсылках к известным сюрреалистам и философам.

Сериал по «Патрулю» анонсировали в числе первых проектов платформы DC Universe — вместе с «Титанами», «Болотной Тварью», «Харли Квинн» и «Старгёрл». Команда дебютировала в одном из эпизодов «Титанов» и потом появилась в сольном шоу. Правда, так вышло, что эти команды существуют в разных реальностях. В основном сериале «Роковой патруль» события серии «Титанов», где засветился Патруль, не упоминаются. Странно? Привыкайте, это еще не самое удивительное.

О чем сериал

Действие сериала начинается в конце 1980-х с истории профессионального гонщика Клиффорда Стила в исполнении вернувшегося на экраны и похорошевшего Брендана Фрейзера. Однако быстро выясняется, что Стил — изменяющий жене кретин, в семье царит разлад, и карьера вот-вот пойдет под откос. Все меняется, когда Стил с семейством попадает в автокатастрофу: все мертвы, конец, пускайте титры! Но не тут-то было. Гениальному доктору Найлзу Колдеру по прозвищу Шеф (Тимоти Далтон) удается спасти мозг Стила. Он выживает, однако теперь вынужден существовать в теле робота, из-за чего и получает прозвище Роботмен.

Так бывший гонщик знакомится с командой чертовски странных ребят, которых Шеф тоже считает своими пациентами. Он помогает девушке со множеством личностей Джейн (Дайан Герреро), эластичной женщине Рите Фарр (Эйприл Боулби) и бывшему летчику-испытателю Ларри Трейнору (Мэтт Бомер), в котором живет могущественная энергетическая сущность. Позже к ним присоединится молодой Виктор Стоун (Джоиван Уэйд), он же Киборг, наиболее известный по комиксам как член Лиги справедливости.

И только Роботмен узнает имена новых закадычных товарищей, как при загадочных обстоятельствах (провалившись в межпространственную воронку) исчезает Шеф. Все следы указывают, что виновен в происходящем Мистер Никто (Алан Тьюдик) — местный трикстер-пакостник, любитель сломать четвертую стену, у которого на Колдера свои планы. Команда Патруля отправляется на спасение. По ходу дела герои всё больше узнают о своем прошлом, о других металюдях, зловещих организациях и не менее зловещих тайнах, которые скрывает Шеф.

Что случилось в первом сезоне

Весь сезон, если подходить грубо, можно уместить в знакомую схему «самое важное оставим на начало и конец, а посередине пусть будут монстры и фрики». «Роковой патруль» по привычке хочется упрекнуть в обилии филлеров (дополнительных сцен, не связанных с сюжетом и добавленных для увеличения хронометража), но тут мы и попадаем в расставленную авторами ловушку: вся эта линия с пропавшим Колдером в сериале на самом деле на втором или даже третьем плане. Шоураннеры, как и Грант Моррисон когда-то, сделали упор на рефлексию и осмысление прошлого команды Патруля — и у DC получились самые человечные супергерои на экране за долгие годы.

Прошлое — как в формате флешбэков, так и при помощи путешествий во времени — один из двух ключевых инструментов повествования сериала. Второй — это, собственно, сам Мистер Никто, то перематывающий события, то подыгрывающий героям, то комментирующий провалы и успехи, то сжигающий постер сериала.



Можете почитать наш пересказ или освежить память с помощью вот этого гениального рекапа Мистера Никто.

Сперва Роковой патруль попытался узнать больше о местонахождении Колдера и Никто в Парагвае. Именно там в конце 1940-х бывший немецкий ученый фон Фукс превратил мелкого преступника мистера Мордена в метачеловека, который позднее возьмет себе прозвище Мистер Никто. Увы, одна из личностей Джейн убила Фукса, и персонажи вернулись в поместье ни с чем.

Затем команду навестил старый знакомый Колдера, оккультный детектив Киплинг, искавший помощи в разборках с могущественным культом. Фанатикам удалось вызвать Рассоздателя — грандиозную непобедимую сущность, способную развоплотить мир. Одолели его ни много ни мало при помощи путешествия во времени, махинаций Мистера Никто и… сотворения Воссоздателя, который залатал дыры за Рассоздателем.

После Роковой патруль познакомился с прошлой командой, которую тоже когда-то возглавлял Колдер. На первый взгляд, все чудесно, бывшие герои в школе учат детей со сверхспособностями. Но иллюзия быстро развеялась, и оказалось, что старый Патруль — психически больные и немощные старики, когда-то проигравшие в битве с Мистером Никто.



Вскоре супергерои-неудачники вышли на след разумной телепортирующейся улицы-гендерквира по имени Дэнни (просит называть себя во множеством числе, так что уважаем и дальше говорим «они»). Патрулю пришлось защищать улицу от Бюро нормальности — тайной организации, которая когда-то исследовала диковины и аномальные явления, но теперь их истребляет. И, разумеется, выяснилось, что и с ними когда-то у Шефа были связи!

Далее оказалось, что бюро тоже ищет Колдера, но своими методами — организация отправила злодея-наемника Охотника за бородами, который по бороде мог бы отыскать Шефа. На пути к цели, в поместье героев, ему даже удалось приложить Риту и Виктора, но успеха он не добился: в подвале Охотника ждал не сам Колдер, а его кукла.

Параллельно этим всем событиям команда Патруля основательно покопалась в себе: Джейн разгребала конфликты своих личностей; Клифф узнал, что его дочь выжила в автокатастрофе; Ларри встретился со своим возлюбленным; Рита обратилась к прошлому; а Виктор попытался решить конфликт с отцом. Последний привел к новой схватке с Бюро нормальности, в результате которой из плена вырвались сотни бегающих кусающихся задниц.



Ближе к финалу на сцене появился Флекс Менталло (он же Пляжный герой) — харизматичный качок в леопардовых труселях, способный сокращать свои мышцы так, чтобы менять окружающую реальность. Дэнни-улица помогли Патрулю узнать, что Мистер Никто держит Шефа в измерении под названием Белое пространство, а Флекс усилием мускула туда всех перенес.



Ну а в конце, после мытарств во временной петле и многочисленных смертей, Роковой патруль узнает, что во всех их бедах — экспериментах, автокатастрофах и прочем — виноват не кто иной, как сам Колдер, из-за которого они обрели сверхчеловеческие силы и пережили сверхчеловеческие страдания. А все ради тайной дочери Шефа, которая тоже обладает суперспособностями и которую Шеф просит спасти. Команда, скрепя сердце и стиснув зубы, объединяется с Никто против вышедших из-под контроля гигантских таракана и крысы и в итоге спасает и Шефа, и его дочь Дороти Спиннер, которая появится во втором сезоне. Полуобезьяна на постерах — это она.

Правда, оказалось, что Дороти спасли, да не спасли: во втором сезоне героям нужно будет попытаться ее отыскать. С ее способностями она может устроить ад на земле. Глядя на безумства, творящиеся в сериале, в это охотно верится.

Лучшие моменты сериала В кратком пересказе без шок-контента не обошлось, но, уверяем, в самом сериале его куда больше. «Роковой патруль» — это кладезь моментов из разряда «да какого черта здесь происходит?», от концепций до отдельных сцен. После выхода сериала западные порталы наперебой принялись составлять топы самых впечатляющих эпизодов, и про некоторые из них не грех рассказать еще раз.

«Лазарь» Боуи Подборку откроет не шок-контент, а просто чертовски красивая сцена с Ларри и его энергетической сущностью. Оба готовы ко всему, в том числе и к смерти, о которой поет Боуи, но в первую очередь им приходится принять самих себя. По гипнотическому эффекту эпизод может соперничать со знаменитой сценой из «Хранителей» Снайдера, где персонаж Билли Крудапа распыляется в установке на атомы под музыку Филипа Гласса.

Свой Константин Загибаем пальцы: оккультный детектив, волшебник, нахальный, сквернословит, курит как паровоз. Это точно не Константин, тем более речь про комиксы DC?! И да, и нет. Когда-то авторы комиксов попросили боссов использовать в сюжете «Патруля» Константина, но им отказали, и тогда пришлось придумывать своего колдуна по имени Виллоуби Киплинг. Оцените уровень иронии: Киплинга сыграл Марк Шеппард, известный по роли демона Кроули из «Сверхъестественного». Да, кстати, еще один Кроули в исполнении Дэвида Теннанта появлялся недавно в «Благих знамениях».

Мюзикл Ларри и Дэнни Про гендерквир-улицу Дэнни мы не сказали главного: в их доме живет бывший сотрудник Бюро нормальности Морри Уилсон, ставший трансвеститом. В кабаре Уилсон пересекается с Ларри, и у них оказывается много общего. Как минимум мелодичная песня о принятии себя и понимании, что ты во всем мире не один. А еще это отличная возможность понаблюдать за танцующим Роботменом!

Бойцовский клуб внутри Джейн Помните «Сплит» Шьямалана, где Джеймс МакЭвой изображал страдающего расстройством личности Кевина? У Джейн ровно та же история (хотя она скорее ближе к Билли Миллигану, из книги про которого авторы позаимствовали некоторые идеи). В конце восьмой серии Джейн провалилась в Подземку своего подсознания, где обитают ее недовольные личности, и в начале девятого эпизода нас с ними знакомят. Тут царят свои порядки, все хотят выйти на свет и получить контроль над телом. Еще добавьте, что у каждой из местных Джейн своя суперспособность, и поймете, почему взять себя в руки в данной ситуации не так уж и просто.

Каждое появление Мистера Никто Браво, Алан Тьюдик, так этих героев-неудачников! Мистер Никто — главная звезда сериала (прости, Тимоти Далтон!), рассказчик и сценарист в одном лице. Если он не стал вашим любимчиком после шуток про закрытие сериала и обманутые ожидания, то наверняка завоевал место в сердечке после 14-го эпизода.

Сцена совместного оргазма Этот эпизод никого не оставляет равнодушным! Кто говорит «Роковой патруль», тот сразу вспоминает, как главные герои, оказавшись на Дэнни-улице вместе с Флексом Менталло (все в тех же леопардовых трусах), испытывают групповой оргазм. А все потому, что кое-кто пошевелил не той мышцей. Весь этот момент — просто плевок супергеройскому жанру в лицо. И поделом, слишком долго супергерои оставались чересчур серьезными.