Абсурдная драма, квир-улица и массовый оргазм: За что мы полюбили «Роковой патруль»

На КиноПоиск HD выходит второй сезон «Рокового патруля» — пожалуй, самого нетривиального, абсурдистского и сюрреалистического из супергеройских сериалов. Вспоминаем, о чем был первый сезон, и его лучшие моменты — от принятия себя под самоэпитафию Боуи до массового оргазма.
Если раньше в номинацию «Супергероика для тех, кого тошнит от супергероики» сиротливо записывали только «Легион» Ноа Хоули (действительно необычную вещь, в которой форма побеждала содержание, да так изящно, что зрители просили добавки), то в 2019-м мы увидели «Пацанов», «Хранителей» и «Роковой патруль». Все три не столько ушли от супергеройской тематики, сколько обыграли ее каждый в своем постмодернистском стиле. Но если первые два проекта подаются как серьезные драматические истории, то «Патруль» — это серьезная драматическая история, авторы которой помнят, что делают комикс. Почти как «Дэдпул», только лучше.
Откуда взялся Патруль
Историю «Рокового патруля» в комиксах мы рассказывали в отдельном материале. Если вкратце, то DC запускало серию несколько раз, меняя состав, но первые попытки оказались тщетны. По популярности «Патруль» сильно уступал выходившим параллельно у конкурентов «Людям Икс». Обе серии поднимали схожие темы: неприятие обществом героев из-за их инаковости, проблемы из-за суперспособностей и создание почти что семьи «не таких, как все». Но читателям больше нравились истории про команду Профессора Икс — до тех пор, пока DC не пригласило поработать над своей серией Гранта Моррисона. До этого он перезапустил образ Бэтмена в комиксе «Дом скорби на скорбной Земле» и то же самое провернул с командой Патруля. Моррисону было неинтересно рассказывать о супергероях и спасителях Земли, вместо этого он сосредоточился на достоверном психологизме, мотивации, рефлексии, а также символизме и отсылках к известным сюрреалистам и философам.
Сериал по «Патрулю» анонсировали в числе первых проектов платформы DC Universe — вместе с «Титанами», «Болотной Тварью», «Харли Квинн» и «Старгёрл». Команда дебютировала в одном из эпизодов «Титанов» и потом появилась в сольном шоу. Правда, так вышло, что эти команды существуют в разных реальностях. В основном сериале «Роковой патруль» события серии «Титанов», где засветился Патруль, не упоминаются. Странно? Привыкайте, это еще не самое удивительное.
О чем сериал
Действие сериала начинается в конце 1980-х с истории профессионального гонщика Клиффорда Стила в исполнении вернувшегося на экраны и похорошевшего Брендана Фрейзера. Однако быстро выясняется, что Стил — изменяющий жене кретин, в семье царит разлад, и карьера вот-вот пойдет под откос. Все меняется, когда Стил с семейством попадает в автокатастрофу: все мертвы, конец, пускайте титры! Но не тут-то было. Гениальному доктору Найлзу Колдеру по прозвищу Шеф (Тимоти Далтон) удается спасти мозг Стила. Он выживает, однако теперь вынужден существовать в теле робота, из-за чего и получает прозвище Роботмен.
Так бывший гонщик знакомится с командой чертовски странных ребят, которых Шеф тоже считает своими пациентами. Он помогает девушке со множеством личностей Джейн (Дайан Герреро), эластичной женщине Рите Фарр (Эйприл Боулби) и бывшему летчику-испытателю Ларри Трейнору (Мэтт Бомер), в котором живет могущественная энергетическая сущность. Позже к ним присоединится молодой Виктор Стоун (Джоиван Уэйд), он же Киборг, наиболее известный по комиксам как член Лиги справедливости.
И только Роботмен узнает имена новых закадычных товарищей, как при загадочных обстоятельствах (провалившись в межпространственную воронку) исчезает Шеф. Все следы указывают, что виновен в происходящем Мистер Никто (Алан Тьюдик) — местный трикстер-пакостник, любитель сломать четвертую стену, у которого на Колдера свои планы. Команда Патруля отправляется на спасение. По ходу дела герои всё больше узнают о своем прошлом, о других металюдях, зловещих организациях и не менее зловещих тайнах, которые скрывает Шеф.
Что случилось в первом сезоне
Весь сезон, если подходить грубо, можно уместить в знакомую схему «самое важное оставим на начало и конец, а посередине пусть будут монстры и фрики». «Роковой патруль» по привычке хочется упрекнуть в обилии филлеров (дополнительных сцен, не связанных с сюжетом и добавленных для увеличения хронометража), но тут мы и попадаем в расставленную авторами ловушку: вся эта линия с пропавшим Колдером в сериале на самом деле на втором или даже третьем плане. Шоураннеры, как и Грант Моррисон когда-то, сделали упор на рефлексию и осмысление прошлого команды Патруля — и у DC получились самые человечные супергерои на экране за долгие годы.
Прошлое — как в формате флешбэков, так и при помощи путешествий во времени — один из двух ключевых инструментов повествования сериала. Второй — это, собственно, сам Мистер Никто, то перематывающий события, то подыгрывающий героям, то комментирующий провалы и успехи, то сжигающий постер сериала.
Можете почитать наш пересказ или освежить память с помощью вот этого гениального рекапа Мистера Никто.
- Сперва Роковой патруль попытался узнать больше о местонахождении Колдера и Никто в Парагвае. Именно там в конце 1940-х бывший немецкий ученый фон Фукс превратил мелкого преступника мистера Мордена в метачеловека, который позднее возьмет себе прозвище Мистер Никто. Увы, одна из личностей Джейн убила Фукса, и персонажи вернулись в поместье ни с чем.
- Затем команду навестил старый знакомый Колдера, оккультный детектив Киплинг, искавший помощи в разборках с могущественным культом. Фанатикам удалось вызвать Рассоздателя — грандиозную непобедимую сущность, способную развоплотить мир. Одолели его ни много ни мало при помощи путешествия во времени, махинаций Мистера Никто и… сотворения Воссоздателя, который залатал дыры за Рассоздателем.
- После Роковой патруль познакомился с прошлой командой, которую тоже когда-то возглавлял Колдер. На первый взгляд, все чудесно, бывшие герои в школе учат детей со сверхспособностями. Но иллюзия быстро развеялась, и оказалось, что старый Патруль — психически больные и немощные старики, когда-то проигравшие в битве с Мистером Никто.
- Вскоре супергерои-неудачники вышли на след разумной телепортирующейся улицы-гендерквира по имени Дэнни (просит называть себя во множеством числе, так что уважаем и дальше говорим «они»). Патрулю пришлось защищать улицу от Бюро нормальности — тайной организации, которая когда-то исследовала диковины и аномальные явления, но теперь их истребляет. И, разумеется, выяснилось, что и с ними когда-то у Шефа были связи!
- Далее оказалось, что бюро тоже ищет Колдера, но своими методами — организация отправила злодея-наемника Охотника за бородами, который по бороде мог бы отыскать Шефа. На пути к цели, в поместье героев, ему даже удалось приложить Риту и Виктора, но успеха он не добился: в подвале Охотника ждал не сам Колдер, а его кукла.
- Параллельно этим всем событиям команда Патруля основательно покопалась в себе: Джейн разгребала конфликты своих личностей; Клифф узнал, что его дочь выжила в автокатастрофе; Ларри встретился со своим возлюбленным; Рита обратилась к прошлому; а Виктор попытался решить конфликт с отцом. Последний привел к новой схватке с Бюро нормальности, в результате которой из плена вырвались сотни бегающих кусающихся задниц.
- Ближе к финалу на сцене появился Флекс Менталло (он же Пляжный герой) — харизматичный качок в леопардовых труселях, способный сокращать свои мышцы так, чтобы менять окружающую реальность. Дэнни-улица помогли Патрулю узнать, что Мистер Никто держит Шефа в измерении под названием Белое пространство, а Флекс усилием мускула туда всех перенес.
- Ну а в конце, после мытарств во временной петле и многочисленных смертей, Роковой патруль узнает, что во всех их бедах — экспериментах, автокатастрофах и прочем — виноват не кто иной, как сам Колдер, из-за которого они обрели сверхчеловеческие силы и пережили сверхчеловеческие страдания. А все ради тайной дочери Шефа, которая тоже обладает суперспособностями и которую Шеф просит спасти. Команда, скрепя сердце и стиснув зубы, объединяется с Никто против вышедших из-под контроля гигантских таракана и крысы и в итоге спасает и Шефа, и его дочь Дороти Спиннер, которая появится во втором сезоне. Полуобезьяна на постерах — это она.
- Правда, оказалось, что Дороти спасли, да не спасли: во втором сезоне героям нужно будет попытаться ее отыскать. С ее способностями она может устроить ад на земле. Глядя на безумства, творящиеся в сериале, в это охотно верится.
Лучшие моменты сериала
В кратком пересказе без шок-контента не обошлось, но, уверяем, в самом сериале его куда больше. «Роковой патруль» — это кладезь моментов из разряда «да какого черта здесь происходит?», от концепций до отдельных сцен. После выхода сериала западные порталы наперебой принялись составлять топы самых впечатляющих эпизодов, и про некоторые из них не грех рассказать еще раз.
«Лазарь» Боуи
Подборку откроет не шок-контент, а просто чертовски красивая сцена с Ларри и его энергетической сущностью. Оба готовы ко всему, в том числе и к смерти, о которой поет Боуи, но в первую очередь им приходится принять самих себя. По гипнотическому эффекту эпизод может соперничать со знаменитой сценой из «Хранителей» Снайдера, где персонаж Билли Крудапа распыляется в установке на атомы под музыку Филипа Гласса.
Свой Константин
Загибаем пальцы: оккультный детектив, волшебник, нахальный, сквернословит, курит как паровоз. Это точно не Константин, тем более речь про комиксы DC?! И да, и нет. Когда-то авторы комиксов попросили боссов использовать в сюжете «Патруля» Константина, но им отказали, и тогда пришлось придумывать своего колдуна по имени Виллоуби Киплинг. Оцените уровень иронии: Киплинга сыграл Марк Шеппард, известный по роли демона Кроули из «Сверхъестественного». Да, кстати, еще один Кроули в исполнении Дэвида Теннанта появлялся недавно в «Благих знамениях».
Мюзикл Ларри и Дэнни
Про гендерквир-улицу Дэнни мы не сказали главного: в их доме живет бывший сотрудник Бюро нормальности Морри Уилсон, ставший трансвеститом. В кабаре Уилсон пересекается с Ларри, и у них оказывается много общего. Как минимум мелодичная песня о принятии себя и понимании, что ты во всем мире не один. А еще это отличная возможность понаблюдать за танцующим Роботменом!
Бойцовский клуб внутри Джейн
Помните «Сплит» Шьямалана, где Джеймс МакЭвой изображал страдающего расстройством личности Кевина? У Джейн ровно та же история (хотя она скорее ближе к Билли Миллигану, из книги про которого авторы позаимствовали некоторые идеи). В конце восьмой серии Джейн провалилась в Подземку своего подсознания, где обитают ее недовольные личности, и в начале девятого эпизода нас с ними знакомят. Тут царят свои порядки, все хотят выйти на свет и получить контроль над телом. Еще добавьте, что у каждой из местных Джейн своя суперспособность, и поймете, почему взять себя в руки в данной ситуации не так уж и просто.
Каждое появление Мистера Никто
Браво, Алан Тьюдик, так этих героев-неудачников! Мистер Никто — главная звезда сериала (прости, Тимоти Далтон!), рассказчик и сценарист в одном лице. Если он не стал вашим любимчиком после шуток про закрытие сериала и обманутые ожидания, то наверняка завоевал место в сердечке после 14-го эпизода.
Сцена совместного оргазма
Этот эпизод никого не оставляет равнодушным! Кто говорит «Роковой патруль», тот сразу вспоминает, как главные герои, оказавшись на Дэнни-улице вместе с Флексом Менталло (все в тех же леопардовых трусах), испытывают групповой оргазм. А все потому, что кое-кто пошевелил не той мышцей. Весь этот момент — просто плевок супергеройскому жанру в лицо.
И поделом, слишком долго супергерои оставались чересчур серьезными.
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