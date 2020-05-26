Трейлер второго сезона «Рокового патруля»: Продолжение безумных приключений

HBO Max представил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль» — экранизации одноименного комикса DC. Команда самых странных супергероев-неудачников возвращается, чтобы продолжить искать смысл жизни и воевать за спасение мира.

Во втором сезоне Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гёрл и Киборг под руководством доктора Найлса Колдера должны найти и остановить его дочь — Дороти. Маленькая девочка со странным лицом, она способна устроить конец света, и ее надо во что бы то ни стало остановить.

Продолжение «Рокового патруля» стартует на КиноПоиск HD с 26 июня.