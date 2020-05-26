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Трейлер второго сезона «Рокового патруля»: Продолжение безумных приключений

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HBO Max представил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль» — экранизации одноименного комикса DC. Команда самых странных супергероев-неудачников возвращается, чтобы продолжить искать смысл жизни и воевать за спасение мира.

Во втором сезоне Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гёрл и Киборг под руководством доктора Найлса Колдера должны найти и остановить его дочь — Дороти. Маленькая девочка со странным лицом, она способна устроить конец света, и ее надо во что бы то ни стало остановить.

Продолжение «Рокового патруля» стартует на КиноПоиск HD с 26 июня.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
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