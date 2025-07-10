10 лучших зарубежных сериалов — 2025: итоги первого полугодия

В этом году мы дождались возвращения главных сериальных хитов прошлых лет — от «Белого лотоса» и «Андора» до «Разделения» и «Одних из нас». На фоне этих бронебойных хитов не потерялись и яркие новички вроде неожиданного хита Netflix «Переходный возраст» и напряженной медицинской драмы «Больница Питт». Стриминговый бум продолжается, и, хотя количество все еще превалирует над качеством, достойных проектов столько, что времени на все решительно не хватает.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, стартовавшие или завершившиеся до середины июня 2025-го.
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Ольга Белик
руководительница российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канал «Кинокотик»
Рано утром полиция врывается в дом Миллеров, ставит всех на колени и забирает 13-летнего Джейми (Оуэн Купер). Его обвиняют в том, что он зарезал ножом одноклассницу на парковке. Джейми плачет, все отрицает, зовет папу, и вместе они смотрят видео, в котором преступление зафиксировала камера наблюдения. От «еще одного сериала про подростков» гениальное и суперхайповое шоу «Переходный возраст» отличают две особенности. Первая — пресловутая съемка одним кадром, где камера ловко переходит от точки зрения одного героя к другому. Благодаря этому зрители не просто наблюдатели, а соучастники, полностью погруженные в состояние героев. Вторая особенность вытекает из первой. Этим приемом шоураннеры Фил Барантини, Джек Торн и Стивен Грэм (сыгравший отца Джейми со всей амплитудой эмоций — от растерянности до раздавленности) максимально безжалостно препарируют общественную систему воспитания: родители не успевают даже поговорить со своими детьми, школа — по-прежнему карцер и тюрьма, подростковый гнев ловко используют сетевые гуру, а уважение и искренность — пустой звук и внешняя формальность. Видели мы такое? Да. Но теперь еще и прочувствовали на собственной шкуре.
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Так тупо не ржал с монологов Задорнова в 1990-е, как от «Киностудии»! Такой фразой я бросался несколько раз и готов ее закрепить в промежуточных итогах Кинопоиска вместе с утверждением, что это самый смешной сериал последнего времени. Герой Сета Рогена после увольнения коллеги (Кэтрин О’Хара) оказывается в кресле главного продюсера вымышленной голливудской студии «Континентал», которая, к слову, базируется в чем-то вроде «Доме Эннисов» — легендарном здании Фрэнка-Ллойда Райта, где снимался «Бегущий по лезвию». В завязке генпродюсер мечтает делать авторское кино, но студии нужны фильмы-миллиардники, и он вынужден работать над фильмом про маскота газировки Kool-Aid — над блокбастером по типу «Барби», который, может быть, снимет Мартин Скорсезе. Или не снимет. В роли Мартина Скорсезе — Мартин Скорсезе, в роли главы Netflix Теда Сарандоса — Тед Сарандос, как, собственно, и все остальные киношники, включая Зои Кравиц, Айс Кьюба и Зака Эфрона. Каждая получасовая серия «Киностудии» дает быстрый глубокий инсайт в офигительные голливудские истории, и снято все так напряженно-смешно, что неясно, от чего трясет — от нервяков или гомерического хохота.
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Главное, что получается у автора «Лотоса», — сезон за сезоном оставаться в самом центре внимания; редкость на перенасыщенном рынке сериалов. Притом что Майк Уайт почти демонстративно делает одно и то же, заменяя в основном только локации. Очевидно, наше желание наблюдать за терзаниями богатых (или хотя бы красивых) безгранично. MVP сезона — Паркер Поузи с густым южным акцентом и лоразепамом, обезоруживающая Эйми Лу Вуд и, наверное, Сэм Рокуэлл с его нашумевшим исповедальным монологом. Уайту неизменно превосходно удаются кризисы среднего возраста как в мужском (Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс), так и в женском варианте (умопомрачительное трио Мишель Монахэн, Лесли Бибб и Кэрри Кун). Похуже у него выходят тинейджеры и особенно угнетенное местное население (едва оформленная роль Лисы — самая досадная и необъяснимая неудача третьего сезона). Есть серьезные вопросы и к скомканной мелодраматической развязке. Тем не менее «Лотос» — по-прежнему упоительная сатира, душистая и ядовитая мыльная пена.
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«Разделение», 2-й сезон
Несмотря на то, что новый сезон закрепил за «Разделением» статус сериала-мема, нашпигованного фан-сервисом вроде танцев мистера Милчека и новых вечеринок, на этот раз арбузных, во второй половине в нем хватает прекрасных катарсических сцен и даже целых серий. Чего только стоят прощание Бёрта (Кристофер Уокен) и Ирвинга (Джон Туртурро) или разговор Марка (Адам Скотт) с самим собой с помощью видеокамеры — придумано и сделано это стильно и умно. Ну а седьмая серия, посвященная предыстории отношений Марка и его жены Джеммы (Дичен Лакмэн), — настоящая жемчужина, калейдоскоп воспоминаний, флешбэки сняты как инди-кино, на 16-миллиметровую пленку, поэтому сцены из прошлой жизни кажутся живыми, теплыми и солнечными. Режиссерский дебют Джессики Ли Ганье, постоянного оператора «Разделения», оказался очень удачным!
Да, сериал неминуемо распадается на отдельные сцены и образы, но смотреть на эту феерию абсурда не становится менее интересно. Work-life balance, работа сознания и памяти, принципы дружбы, опасность культа личности, детско-родительские отношения — все это подается яркими мазками, меметично и гротескно. Так, как это лучше всего работает в эпоху быстрого потребления короткого контента. Бен Стиллер и Дэн Эриксон продолжают держать руку на пульсе.
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Традиционный медицинский процедурал, густо замешанный на мелодраме и дышащий в затылок «Скорой помощи», которая его и породила — тут те же авторы. Сенсация в том, что такой замшелый формат оказался страшно востребован публикой и выглядит как новый. Здесь работает все: ужас-ужас от показа травм переломанных пациентов почти документальной камерой, простодушные любовные коллизии, в которых путаются герои. Но главное тут — ситуация метафизического фронтира: пациенты постоянно находятся на грани жизни и смерти, а врачи не боги, которые могут их спасти (но точно полубоги, которые могут рухнуть с небес и за одну смену угробить свою карьеру).
Сериал держит ритм за счет нехитрого приема: 15 серий по 50 минут — это примерно 12-часовая смена врача Робинавича (Ноа Уайли), которого все зовут «доктор Робби», в больнице скорой помощи Питтсбурга (вымышленной), которую все зовут просто «Яма». В эту Яму скатываются все лишенцы города: подростки с передозом, лихачи из аварий, хронические больные, ведущие жизнь взаймы за счет возможностей современной медицины, а когда кажется, что возможности эти безграничны, драматургические качели летят вниз, чтобы напомнить, что плоть слаба. Сериал, будто вынырнувший из нулевых, вдруг оказывается одним из лучших в 2025 году, а Ноа Уайли из «Скорой помощи» — снова молодец и красавчик.
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Что будет, если смешать большой бюджет, маниакальную дотошность и тревогу за состояние мировой авиации? Получится второй сезон «Репетиции» Нейтана Филдера — самого странного телепроекта, который когда-либо выпускал HBO. Если в первом сезоне автор пытался помогать отдельным людям, то теперь он отправляется в запутанное путешествие, которое может спасти сотни и даже тысячи людей.
Гениальный комедиант штудирует расшифровки черных ящиков, консультируется с бывшим сотрудником Национального совета по безопасности на транспорте США и строит гипотезу: чаще всего самолеты падают из-за того, что вторые пилоты боятся перечить капитанам. Чтобы добраться до сути, Филдер строит на деньги HBO копию аэропорта 1:1, проводит несколько разных экспериментов с реальными пилотами, устраивает фейковый конкурс талантов и даже рождается заново (да!), чтобы прожить жизнь известного американского пилота Чесли «Салли» Салленбергера, в 2009-м успешно посадившего авиалайнер на Гудзон. И да, Филдер предполагает, что в спасении 155 пассажиров ему помогла… песня Evanescence. Во втором сезоне комедиант становится серьезнее, но при этом парадоксальным образом смешит в разы сильнее. Хотя этот смех граничит с истерикой — есть ли вообще пределы возможного для Филдера, который ради чистоты эксперимента получает лицензию пилота (!), арендует настоящий «Боинг» и отправляется в полноценный двухчасовой полет с актерами-пассажирами и вторым пилотом на борту?
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Сезон-потрясение, от которого зрители (особенно не знакомые с видеоигрой) будут долго отходить. Все превращается в бесконечный пинг-понг жестокости, где ты уже сам не понимаешь, кто прав, кто виноват. Но постапокалипсис не то место, где нужно искать справедливость и правосудие. Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин убедительно показывают, как из героев выветривается все человеческое и подступают животный страх и инстинкты.
Ради тех, кто еще не поймал спойлеры, опущу основные детали сюжета. Скажу лишь, что мир сериала стал масштабнее: зрители замирают синхронно с героями, когда рядом с ними оказывается очередной зараженный (ко второму сезону они эволюционируют). Сет-дизайн по прежнему на высоте — что в Джексоне, где люди пытаются нормально жить и даже отмечать праздники, что в разрушенном Сиэтле с кишащей зараженными подземкой и неожиданно хорошо сохранившимся магазином винила.
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Аля Александрова
редактор «Афиша Daily», соведущая видеоподкаста «Министерство поп-культуры» на Кинопоиске, автор Telegram-канала «Аля что-то сказала»
«Андор», 2-й сезон
«Звездные войны» вспомнили, что они «Звездные войны» — не детсадовский капустник, а мощное высказывание о разрушительной природе милитаризма и фашизма, заложенное еще Джорджем Лукасом. Никаких джедаев, сверхъестественных способностей и карикатурных злодеев. Империя в интерпретации Тони Гилроя — пестрый набор корпоративных бюрократов, маленьких людей, пытающихся найти смысл в чем-то больше, чем они сами. А революция творится руками не кэмпбелловских героев, а обычных людей: фанатиков, идеалистов, преступников, обездоленных и всех тех, кому Империя не оставила другого выбора. Серая мораль выкручена на максимум, и невозможно удержаться, чтобы не проводить параллели.
Второй сезон иронично пал жертвой тех же корпоратов: проект оказался слишком дорогостоящий и ресурсозатратный. События четырех лет пришлось укладывать всего в 12 эпизодов, поэтому история может показаться скомканной. Но это все еще одно из самых трогательных, смелых и, к сожалению, злободневных шоу в этом году.
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«Покерфейс», 2-й сезон
Обаятельная бездельница Чарли Кейл путешествует по США и мечтает залечь на дно в какой-нибудь глуши, чтобы ее никто не трогал и не дергал. Проблема первая: Чарли постоянно оказывается там, где кого-то необъяснимым образом убили. Проблема вторая: Чарли безошибочно распознает, когда ее собеседник лжет. Детективный сериал с такой завязкой мог наскучить через пару недель эфира, если бы Райан Джонсон не поменял привычную формулу, с которой у телевизора выросло не одно поколение: в начале каждого эпизода зритель отчетливо видит, как и кем совершается очередное коварное и подлое убийство. Интрига «Покерфейса» в том, как именно Чарли соединит концы с концами, на какой лжи поймает злодея и как убедит остальных действующих лиц в своей правоте. Другая интрига в том, на какие еще дуракаваляния шоураннер уговорит многочисленных кино- и сериальных звезд (Синтия Эриво, например, играет целую ватагу близняшек).
В российской публицистике однажды прочно укоренилось понятие «необязательный»; так вот, «Покерфейс», может, и задумывался как такой сериал (даром что эстетски снят), но, похоже, в наше тревожное время именно такое произведение, успокаивающее и заземляющее, становится как раз обязательным. В целях сохранения психического здоровья.
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Apple TV+ пытается взломать формулу «Белого лотоса»: сатира на нравы привилегированного 1%, который переплачивает за членство в загородных клубах, совсем не дорожит предметами роскоши, ведет бесконечно унылые разговоры об алкоголе и абсолютно несчастен. Как и в случае с грандиозной антологией Майка Уайта, «Друзья» оказываются чем-то большим, чем просто зубоскальство над богатыми и скучными: топ-менеджер хедж-фонда Куп (лучшая роль Джона Хэмма после «Безумцев»), который в одночасье теряет работу и состояние, не беспомощный белый воротничок, выброшенный в жестокий мир «реальных людей» с «реальными проблемами». Энергичность, бескомпромиссность и какая-то очень хэммовская грация — за его авантюрными похождениями неизменно интересно наблюдать, даже если у этой дорогой машины время от времени без предупреждения открывается багажник (постоянный комедийный рефрен сериала). Достойный паллиатив в ожидании нового заезда в самую опасную сеть элитных отелей на земле.
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А какие сериалы 2025 года понравились вам больше всего?
Как считаете, чего не хватает в нашем топе, а какие тайтлы кажутся вам переоцененными?
Иллюстрация: Александр Черепанов