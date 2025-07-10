10 лучших зарубежных сериалов — 2025: итоги первого полугодия

Несмотря на то, что новый сезон закрепил за «Разделением» статус сериала-мема, нашпигованного фан-сервисом вроде танцев мистера Милчека и новых вечеринок, на этот раз арбузных, во второй половине в нем хватает прекрасных катарсических сцен и даже целых серий. Чего только стоят прощание Бёрта (Кристофер Уокен) и Ирвинга (Джон Туртурро) или разговор Марка (Адам Скотт) с самим собой с помощью видеокамеры — придумано и сделано это стильно и умно. Ну а седьмая серия, посвященная предыстории отношений Марка и его жены Джеммы (Дичен Лакмэн), — настоящая жемчужина, калейдоскоп воспоминаний, флешбэки сняты как инди-кино, на 16-миллиметровую пленку, поэтому сцены из прошлой жизни кажутся живыми, теплыми и солнечными. Режиссерский дебют Джессики Ли Ганье, постоянного оператора «Разделения», оказался очень удачным!

Да, сериал неминуемо распадается на отдельные сцены и образы, но смотреть на эту феерию абсурда не становится менее интересно. Work-life balance, работа сознания и памяти, принципы дружбы, опасность культа личности, детско-родительские отношения — все это подается яркими мазками, меметично и гротескно. Так, как это лучше всего работает в эпоху быстрого потребления короткого контента. Бен Стиллер и Дэн Эриксон продолжают держать руку на пульсе.

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