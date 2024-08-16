Как снимали «Дом Дракона»: Беннетт съел 30 перепелок, Глинн-Карни гримировался по 6 часов, а сжигали и вешали по-настоящему

Ко второму сезону амбиции и возможности авторов сериала выросли: декорации стали больше, появились новые драконы, разрослась съемочная группа. Чтобы эффективно задействовать все возможности производства и при этом не выбиваться из графика, авторы избрали крайне эффективную, но сложную тактику. «Мы поделили весь сериал на блоки. Две съемочные группы снимали непрерывно, а пять режиссерских команд и четыре команды операторов постоянно сменяли друг друга. Иногда одна из съемочных групп разделялась на две, чтобы успеть еще больше», — рассказывает Алан Тейлор, поставивший первый и четвертый эпизоды второго сезона. «Мы почти что полнометражный фильм снимаем, вот только у нас тут пятеро режиссеров», — добавляет продюсер Кевин Де Ла Ной.