Как снимали «Дом Дракона»: Беннетт съел 30 перепелок, Глинн-Карни гримировался по 6 часов, а сжигали и вешали по-настоящему

Каждый эпизод «Дома Дракона» сопровождается 20-минутной серией документального сериала-компаньона, в котором раскрываются закулисные подробности производства. Первый сезон «Дома, который построили Драконы» выходил на стриминговых сервисах, а вот второй выкладывался сразу на YouTube-канал сериала. Кинопоиск посмотрел все серии и делится самыми интересными подробностями
Эпизод 1. Сын за отца
Масштаб стал больше
Ко второму сезону амбиции и возможности авторов сериала выросли: декорации стали больше, появились новые драконы, разрослась съемочная группа. Чтобы эффективно задействовать все возможности производства и при этом не выбиваться из графика, авторы избрали крайне эффективную, но сложную тактику. «Мы поделили весь сериал на блоки. Две съемочные группы снимали непрерывно, а пять режиссерских команд и четыре команды операторов постоянно сменяли друг друга. Иногда одна из съемочных групп разделялась на две, чтобы успеть еще больше», — рассказывает Алан Тейлор, поставивший первый и четвертый эпизоды второго сезона. «Мы почти что полнометражный фильм снимаем, вот только у нас тут пятеро режиссеров», — добавляет продюсер Кевин Де Ла Ной.
Преемственность помещений
Один из интересных моментов, который подметили авторы во втором сезоне, — это переиспользование помещений. По мере того как меняются их социальные роли, одни герои переезжают в покои, которые ранее принадлежали другим персонажам. Так, став вдовствующей королевой, Алисента перебралась в покои, ранее принадлежавшие Рейнире. «Какая ирония, — подмечает Оливия Кук (Алисента). — Они обе занимались с Колем сексом в одной и той же комнате». А детям Алисенты, Эйгону (Том Глинн-Карни) и Хелейне (Фиа Сабан), достались соответственно покои короля и королевы.
Каждый новый обитатель комнаты переделывал ее под себя. Скромные и аскетичные покои королевы при Хелейне наполнились рисунками, вышивками и коллекциями живых и засушенных насекомых. А вот Эйгон, переехав в отцовские апартаменты, не стал что-то под себя переделывать, но приказал убрать все книги Визериса (Пэдди Консидайн). «Эйгону не нужны книги, ему кажется, что, для того чтобы править, достаточно короны на башке», — смеется Кук.
Канализация как предел мечтаний
Во втором сезоне декорации Красного замка значительно выросли в размерах — у королевской твердыни увеличился внутренний двор и появилась собственная канализация, по которой в замок и попали Кровь и Сыр. «Когда мне сказали, что мои сцены будут в канализации, я подумал, что буду сниматься в бассейне, окруженном зелеными экранами, — признается актер Сэм К. Уилсон (Кровь). — А затем я прихожу на площадку, и что вы думаете? Они построили канализацию!»
Мастера по декорациям возвели замкнутый резервуар с несколькими насосами, качающими воду не только по главному каналу, но и по отдельным трубам. Причем качеству их работы позавидовали бы отдельные сантехники — за все время система не дала ни единой протечки. Члены съемочной группы ходили посмотреть на резервуар как на чудо инженерного искусства.
В отдельном восторге были операторы, поскольку полностью построенная декорация дала им возможность снимать действие с самых разных углов, не опасаясь, что в кадр попадет что-то лишнее.
Эпизод 2. Рейнира Жестокая
Прощай, Валирия
Большую часть покоев Визериса занимала огромная модель Валирии, которую старый король вырезал на протяжении всего своего правления. Когда в эти покои въехал Эйгон, он не стал ничего менять в антураже, но в момент бессильного гнева после визита Крови и Сыра юный правитель выхватил меч и разнес модель в щепки.
Хорошие новости: Эйгон разбил другую модель, менее детализированную и созданную специально для этой сцены. Но даже такая декорация была трудоемкой в исполнении и дорогостоящей, чтобы сцену снимали одним дублем. «Я все равно испытывал чувство вины, ведь люди вложили в эту модель столько сил, — признается Том Глинн-Карни. — Но, полагаю, они изначально знали, какая судьба ее ждет».
Похороны наследника
Перед тем как приступать к похоронам маленького Джейхейриса, режиссер Клэр Килнер пересмотрела соответствующие сцены в «Крестном отце» и других великих фильмах с похожими церемониями, а еще запись прощания с принцессой Дианой. «Я увидела, как медленно движется кортеж, и поняла, что Алисента и Хелейна будут вынуждены показать свою скорбь на потеху толпе».
Съемки похорон проходили на натуре, в испанском городе Касерес. «Натурные съемки дают ощущение размаха и полноты, которых не достичь в студии», — считает исполнительный продюсер Сара Хесс. Кроме того, похороны позволили авторам выйти за ворота Красного замка и показать другие районы Королевской Гавани, в частности Блошиный конец.
Крысоловы живут
В сцене расправы над крысоловами половину казненных сыграли силиконовые куклы, но вторую половину пришлось исполнить настоящим живым людям. Чтобы повешенные смотрелись реалистично, реальных людей отсканировали на съемочной площадке прямо с петлей на шее, а для каскадеров разработали целую конструкцию, крепящуюся к спине и ногам актеров. Таким образом, нагрузка перераспределялась на ноги, и люди могли висеть в петле хоть целую вечность.
Детали решают всё
Второй эпизод документального сериала лишний раз показывает, с каким вниманием авторы шоу подошли к переносу мира Джорджа Мартина на экраны. Внутренние интерьеры Драконьего замка представляют собой одну огромную локацию, объединяющую и тронный зал, и покои Рейниры, и библиотеку. А библиотека, к слову, заполнена самыми настоящими, вручную созданными свитками, каждый из которых содержит какую-то информацию о мире: историю, карты и генеалогические древа. «На создание этих артефактов ушли сотни часов работы, — восхищается Эмма Д’Арси (Рейнира). — Если вороны доставляют сообщения, они содержат полноценный и осмысленный текст».
Эпизод 3. Горящая мельница
Неостановимое насилие
Для режиссера Гиты Патель битва у Горящей мельницы служит метафорой всей истории, ибо это тот самый момент, когда две враждующие стороны заходят за черту, после которой никакое примирение в принципе невозможно. Символично, что сама кровопролитная битва остается за кадром, а мы после знакомства с юным и пышущим здоровьем Эйроном Бракеном через минуту видим уже его безжизненный труп с мечом кого-то из Блэквудов в глотке.
Глэм-рок-дракон
Когда Райан Кондал описывал концепт-художникам Лунную Плясунью, дракониху Бейлы Таргариен, он ограничился двумя словами — «Дэвид Боуи». Художники подумали и выдали изображение полосатого дракона зеленого окраса со своеобразным гребнем-ирокезом на морде.
Эпизод 4. Красный дракон и Золотой
Голову с плеч
Сцены с молодой Рейнирой — первые отснятые сцены всего сезона. Милли Олкок была в Британии проездом ради участия в пьесе, и съемочной группе пришлось поторопиться. Операторы и осветители спрашивали, не нужны ли какие-то специальные фильтры или освещение, чтобы сны Деймона визуально отличались от всего остального, но Алан Тейлор и Райан Кондал посчитали, что это лишнее.
Сцена с Рейнирой в пустом тронном зале является зеркальным отражением похожей сцены из первого сезона. Тогда на Железном троне сидел Деймон, теперь — юная принцесса. Кстати, Милли Олкок произнесла всю эту внушительную обличительную тираду на валирийском и ни разу не ошиблась и не запнулась.
Немаленький приют
Грачиный Приют — всего лишь маленький и незначительный замок где-то в Королевских землях, но битва за него — самая масштабная, амбициозная и дорогая постановка за два сезона «Дома Дракона». В ее создании приняли участие 500 статистов, а авторам пришлось комбинировать натурные съемки с практическими эффектами, такими как открытый огонь и управляемые взрывы, и с компьютерной графикой.
К счастью, снимал четвертый эпизод Алан Тейлор, ветеран батальных серий «Игры престолов». Он заранее сделал раскадровки всех сцен, а для сцены драки двух драконов специально изучал поединки хищных птиц. Для него самый волнительный момент эпизода — когда два дракона, сцепившись задними лапами, по спирали падают вниз.
Драконье мясо
В первом сезоне драконье пламя часто добавляли на постпродакшене, что заметно бросалось в глаза. Поэтому во втором сезоне мастера по спецэффектам решили как можно чаще пользоваться настоящим управляемым огнем, которым поливали каскадеров, одетых в специальные костюмы со вставками, изображающими обгорелую кожу. Сначала одежду и лица каскадеров густо мазали прозрачным защитным гелем, а сверху вторым слоем наносили горючий состав на основе спирта. «За второй сезон мы очень хорошо научились сжигать людей», — шутит постановщик трюков Роули Ирлам.
Эпизод 5. Регент
«Циклоп» покажет
Несмотря на желание создателей делать декорации максимально реалистичными, в некоторых сценах большая часть фона все равно дорисовывалась на компьютере. И для того, чтобы понять, как будет выглядеть финальная картинка, использовалась программа The Cyclops. Она позволяла при помощи одной лишь камеры планшета наложить эффекты на предварительно отсканированное помещение. Таким образом, можно было заранее учесть все ограничения графики и подобрать наиболее выгодные ракурсы для съемки.
Долгий грим
Пострадавший в драконьем пламени король Эйгон выглядит ужасно: обгоревшая плоть, приварившаяся к телу броня, гной, слизь и кровь. Для создания этого образа гримерам требовалось по шесть часов каждый съемочный день, но Том Глинн-Карни стойко переносил все испытания.
Хотите посетить Вестерос? Езжайте в Северный Уэльс
Большая часть натурных съемок второго сезона проходила в Северном Уэльсе. Там нашлись подходящие виды и для Драконьего Камня, и для Речных земель, и для Королевских.
При этом съемки сопровождались большим количеством трудностей: мало того что съемочной группе приходилось доставлять огромное количество людей и оборудования не в самые легкодоступные локации и подстраиваться под изменчивую местную погоду, так еще большинство мест имело особый охранный статус, который нужно было учитывать. Где-то нельзя было использовать тяжелую технику, где-то — разводить открытый огонь, а где-то требовалось специально защищать местную растительность.
Эпизод 6. Простолюдины
Статуя, достойная короля
Шестой эпизод отмечен возвращением на съемочную площадку Пэдди Консидайна, сыгравшего в первом сезоне короля Визериса. В перерывах между дублями актер наткнулся на новую декорацию — четырехметровую полистироловую статую, изображавшую… усопшего короля. «Моя жена сразу поинтересовалась, можем ли мы ее забрать после конца съемок, — смеется актер, — но я сказал, что мы не будем ставить ее в нашем саду. Ее же будет видно из космоса!»
Мы ведем прямой репортаж с улиц Королевской Гавани…
Режиссер Андрий Парех сразу решил снимать сцену побега королев в псевдодокументальном стиле, словно репортеры с ручными камерами, оказавшиеся посреди толпы. Но для этого требовалось скоординировать действия всей массовки и установить побольше камер. Так сцену можно было снимать без пауз, а нужный ракурс подобрать уже на монтаже.
Эпизод 7. Красный посев
Знакомые лики
По канону мира Мартина, в центре каждой богорощи находится сердце-дерево с вырезанным на нем человеческим лицом. Есть такая богороща и в Харренхолле, причем находится она в крайне запущенном состоянии — большую часть чардрев вырубили еще при строительстве замка. Но куда больший интерес вызывает лик на стволе. При внимательном рассмотрении в нем угадываются черты самого Джорджа Мартина. Художники специально постарались, чтобы сходство было смутным, и даже сам писатель, навестивший съемочную площадку, не сразу себя узнал.
Эпизод 8. Королева, которая когда-либо была
Обезьяны? Ненавижу обезьян!
В самом начале эпизода Тиланд Ланнистер оказывается в крайне экзотичной для любого вестеросца локации — Тироше. Одним из элементов местной экзотики становится ручная обезьянка, вместе с которой зрители и попадают в шатер. На съемках выяснилось, что исполнитель роли Джефферсон Холл побаивается обезьян. «Да вы не беспокойтесь, это чудесное животное, — заверил его дрессировщик. — Только в глаза ей не смотрите, а то она вам в лицо бросится». Обезьяна, видимо, почувствовала страх актера, так как на съемках то и дело норовила подобраться к нему поближе, не обращая внимания на команды дрессировщика. «Страшно было, конечно, но я выжил», — резюмирует Холл.
Пережить праздничный пир
Рейнира устраивает на Драконьем Камне пир для новых всадников. Поскольку сцену снимали в течение множества дублей, большинство актеров поступили по-хитрому и положили себе в тарелку ягоды. К сожалению, Тому Беннетту так не повезло. По сценарию его персонаж Ульф Белый, изрядно оголодавший за время блокады Королевской Гавани, жадно съедал перепелку и требовал добавки. К тому моменту, как режиссер Гита Патель дала команду «Стоп! Снято!», число поглощенных перепелок перевалило за тридцать. Беннетт, впрочем, подошел к испытанию стоически. «Раз сегодня мне платят за то, чтобы я ел перепелок, я буду их есть, — со скорбным видом прокомментировал он, — даже если потом мне будет плохо».
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Автор: Алексей Ионов