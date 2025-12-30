«Истории из 85-го»: как анимационный спин-офф пытается вернуть нам любовь к «Очень странным делам»

23 апреля на Netflix вышли «Очень странные дела: Истории из 85-го» — это анимационный спин-офф о том, как Майк, Оди и компания коротали время между насыщенными вторым и третьим сезонами. Разбираемся, насколько удачным получился мультсериал и удалось ли братьям Даффер вернуть ощущение детства.

О чем это События «Историй из 85-го» разворачиваются между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел», в январе 1985 года. На Хоукинс надвигается снежная буря, в школе вот-вот объявят неучебные дни. По такому случаю Майк, Лукас, Дастин и Уилл готовят для Макс и Оди грандиозную кампанию в «Подземельях и драконах». Но в планы вмешиваются новые аномалии, окутывающие город. Во втором сезоне Оди (Милли Бобби Браун) запечатала единственный портал в Изнанку. Уилл (Ноа Шнапп) освободился от Истязателя разума. Лабораторию Хоукинса прикрыли. Но тыквенные поля отчего-то вновь начали гнить, а местные дети — исчезать и подвергаться нападениям монстров. Чтобы положить конец напастям, друзья открывают «Хоукинский клуб ищеек», собирают жалобы на паранормальные события и объединяются с одной из свидетельниц происшествий — бунтаркой и изобретательницей Никки, переехавшей в город пару дней назад.

Кто это сделал

Это предпоследний сериал Мэтта и Росса Дафферов и их продакшен-студии Upside Down Pictures, выходящий в рамках партнерского контракта с Netflix (финальным станет их продюсерский проект «Городок», который выйдет в конце мая). В августе 2025 года братья заключили эксклюзивное соглашение с Paramount, а права на «Очень странные дела» остались за Netflix. Дафферы при этом продолжат сотрудничать со стримингом по расширению вселенной — правда, уже в качестве продюсеров, консультантов и редакторов сценария, не принимающих важных решений. В работе братьев уже находится засекреченный проект, который расскажет о новых героях из той же вселенной и ответит на основные вопросы, оставшиеся после финала шоу. На этом фоне «Истории из 85-го» кажутся необязательным, но очень увлекательным сценарным квестом: спин-офф не дополняет канон, а ностальгирует по детству главных героев.

Разработка анимационного сериала началась зимой 2022 года. Дафферы хотели поведать новые истории о любимых героях и воссоздать дух олдскульных мультфильмов вроде «Настоящих охотников за приведениями» или «Битлджюса», которые как раз удачно перевели киноперсонажей в анимированные пространства. Для реализации упрощенной версии вселенной идеально подошел временной промежуток между вторым и третьим сезонами: Оди только воссоединилась с друзьями, до летних каникул еще далеко, до новых травм и трансформирующих событий — тоже.

К созданию сюжета подключилась Дженнифер Муро, сценаристка «Легенды о Vox Machina» и «Секретного вторжения». Шоураннером назначили Эрика Роблза, известного по мультсериалу «Глюкотехники». Несмотря на опыт в работе с двумерной анимацией и ориентировку братьев Даффер на 1980-е, Роблз не стал опираться на эстетику «Где ты, Скуби-Ду?», «Хи-Мэна и Властелинов Вселенной» или «Экстремальных охотников за привидениями». Вместо этого автора вдохновил сплав технологий трехмерной анимации и сел-шейдинга, использованный в «Человек-паук: Через вселенные», «Аркейне» и — неожиданно — в фан-артах Мейбис Руис Круз по «Очень странным делам», которые и послужили основным визуальным ориентиром. В итоге визуализацию замысла доверили австралийской анимационной студии Flying Bark («Что, если…?»), а общий стиль сериала курировал художник-визионер Карлос Хуанте, ранее работавший над концепт-артами «Инопланетянина» и «Прометея».

Как это выглядит

Помимо смены подхода в анимации, Роблз также отказался от задумки Дафферов разыграть сериал в формате «монстров недели» (когда каждый эпизод персонажи сталкиваются с новым делом). В результате «Истории из 85-го» повторяют привычную нарративную структуру оригинального шоу — с единой нитью расследования и нарастающим саспенсом. Из экспозиции зрители узнают, что некий лабораторный ученый ради частных экспериментов припрятал кусочек лозы из Изнанки. Под воздействием таинственного вещества растение ожило, мутировало и породило целую орду разных монстров, которые теперь беснуются по городу. С первых серий зритель получает больше информации, чем герои, что делает наблюдение за ходом их мысли чуть более увлекательным.

Первый ключ к разгадке подкидывает миссис Бакстер, мама Никки, заменяющая мистера Кларка на уроках естествознания. В остальном дети стараются оберегать свое расследование от вмешательства взрослых, в особенности от Хоппера. Даже Стив и Нэнси получили сокращенные роли. В отличие от оригинального сериала, анимационный полностью фокусируется на главной команде ребят, что помогает углубиться в особенности их дружбы и романтических отношений, на которые не всегда хватало времени в основной истории.

При этом сериал не теряется в лирике, балансируя между запутанным детективом, пригородным хоррором и энергичным экшеном. В каждом эпизоде разворачивается эпичное сражение с ордами мутантов. Макс таранит трактором поле оживших тыкв, Уилл побеждает осьминога-лозу молотом, Оди отрывает головы чудовищам силой телекинеза. Анимационный формат позволяет десятикратно увеличить масштаб и число сражений, которые попросту не представимы в игровом формате. Хотя без странных допущений не обошлось. Жертвы монстров возвращаются целыми и невредимыми. Дети сражают плотоядных растительных монстров не пестицидами, что было бы логичнее и смешнее, а сделанной на коленке плазменной пушкой — лаборатории Хоукинса подобное оружие даже не снилось.

Как и «Очень странные дела», мультсериал ностальгирует по 1980-м и делает море отсылок. В саундтреке — песни Билли Айдола, Ким Уайлд, The Cure и Black Sabbath. Линия Никки навеяна подростковыми комедиями Джона Хьюза — об аутсайдерах и отщепенцах. При каждом удобном случае вспоминаются комиксы DC, «Чужой» и «Звездные войны». А в одном из эпизодов персонажей спускают по водосточной трубе в канализацию, где их ждет светящийся монстр, — как в «Оно» Стивена Кинга.

А вот попытка попасть в настроение мультсериалов прошлого почти полностью провалилась. Проблема не только в экспрессивной современной рисовке, но и в интонации. Как и в старых мультиках, в спин-оффе хватает пошловатых шуток и слэпстик-моментов, но драматургически проект целиком опирается на тренды мультфильмов последних лет, в особенности от Pixar, ориентированных на душевные и подробные разговоры о травмах, эмоциях и взрослении. Друзья постоянно устраивают друг другу психотерапевтические сеансы и много говорят о чувствах. Никки выступает главным катализатором, подталкивая новых приятелей к конфронтациям и откровениям. Вместе с тем неформалка делится трудностями в отношениях с матерью, искренне сопереживает Уиллу и постоянно доказывает, что быть иным и отличаться — это круто, а быть вместе с толпой — нет. Майк вслух артикулирует страхи потерять Оди. Дастин поддерживает Стива, скучающего по Нэнси. А Макс учит мальчишек прислушиваться к другим, а главное — никогда не стоять на пути у девчонок.

Что пишут критики и зрители

После противоречивого и по большому счету разочаровывающего финального сезона интерес зрителей к «Очень странным делам» подостыл. «Истории из 85-го» были призваны залатать раны в отношениях вселенной с аудиторией. Однако не все зрители засчитали попытку. Пользователи Letterboxed ставят сериалу сердечки, хвалят за визуальные находки и новых персонажей, при этом с грустью отмечают «бессмысленность» рассказа новых историй в свете печального финала саги.

На сайте IMDb у «Историй из 85-го» оценка — 5,0 из 10. Зрители недовольны «детским тоном» спин-оффа и «уплощением персонажей», чью картонность не исправит даже CGI. На Rotten Tomatoes критический рейтинг шоу составляет 67% «свежести». Тара Беннетт из IGN отмечает, что авторы «Историй из 85-го» страдают от самоповторов, боятся отступить от канона и довести напряжение до точки кипения. Рецензент Polygon, наоборот, хвалит за уникальный взгляд, работу актеров озвучания и теплую атмосферу: «Разворачиваясь между жизнью и смертью, сюжет возвращает чувство веселья, которого не было в „Очень странных делах“ с 2019 года».

Автор портала Roger Ebert отчитал проект за неоригинальность и паразитирование на тропе «новенькая в городе» — Никки, озвученная Одессой Эзайон («Марти Великолепный»), в целом собрала большую часть критики со стороны прессы, хотя зрителям в основном полюбилась. Присоединяется к общим замечаниям и Джек Сил из The Guardian. По его мнению, спин-офф предназначен «для очищения памяти о том, что „Очень странные дела“ под финал оказались слишком далеко от невинного рая, который они создали».

Вердикт

«Истории из 85-го» — необязательное дополнение к основному сюжету, не лишенное обаяния. Уют окутанного снегом Хоукинса, неоновый свет игровых автоматов, атрибуты 1980-х и, конечно, герои-подростки, уже прошедшие через многое, но еще не через самое больное. Сериал с первых минут пробуждает сентиментальные чувства, но не дает им почвы для роста. Трехмерная анимация добавляет объема и реализма, но в обмен на прорисованную мимику, пестрые цвета и идеально выглаженную картинку сериал лишается той самой шероховатой души и магии «мультфильма из детства».

Сценаристы старались не навредить официальному канону, не породить ряд сюжетных лакун и оставить характеры в нетронутом состоянии, подвешенными между сезонами, по итогу упустив отличные возможности для экспериментов с рисовкой и наррацией. Проект Netflix и Эрика Роблза симптоматичен современной поп-культуре. Авторы и большие студии боятся идти на творческие риски и предлагать неординарные решения. Параллельно сужается радиус ностальгии: теперь мы скучаем не по 1980-м, а по едва минувшим годам. Такими темпами мы застрянем в Хоукинсе навсегда.

Автор: Карина Назарова (@milkoolong)