Что смотреть дома: «Беспринципные 4», «Люди Икс ’97» и «Задача трех тел»

После поездки в деревню жизнь центра Москвы заиграла новыми красками. Сексоголик-краснобай Славик (Павел Деревянко) нашел новую супругу Ольгу (Слю), которая попробует урезонить его при помощи не самых обычных практик. У пары архитекторов Ромы и Веры (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) рождается ребенок, а на молодую мать кладет глаз заезжий иностранец Стефан (Бикович). Музыкальная карьера Вали Люкс (Кристина Бабушкина), жены генерала Хадякова (Николай Фоменко), требует все больше затрат, а покорять Москву из деревни приезжает поддавшаяся очарованию Патриков Алёна (Ксения Утехина), но не одна, с родителями (Ирина Пегова и Александр Балуев).

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