Кинопоиск
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Что смотреть дома: «Беспринципные 4», «Люди Икс ’97» и «Задача трех тел»

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Сразу две комедии с Павлом Деревянко, новое прочтение «Мастера и Маргариты» и ремейк культового фильма с Патриком Суэйзи. Возвращение людей-мутантов из 1990-х и эпичный сай-фай по хитовому роману Лю Цысиня. Плей-офф КХЛ и футбольное шоу, которое вел Василий Уткин. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Тяжелый люкс недели: «Беспринципные», 4-й сезон

Милош Бикович и Анна Слю пополнили ряды богатеев с Патриков

Где вышло: Кинопоиск, Start — с 23 марта

После поездки в деревню жизнь центра Москвы заиграла новыми красками. Сексоголик-краснобай Славик (Павел Деревянко) нашел новую супругу Ольгу (Слю), которая попробует урезонить его при помощи не самых обычных практик. У пары архитекторов Ромы и Веры (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) рождается ребенок, а на молодую мать кладет глаз заезжий иностранец Стефан (Бикович). Музыкальная карьера Вали Люкс (Кристина Бабушкина), жены генерала Хадякова (Николай Фоменко), требует все больше затрат, а покорять Москву из деревни приезжает поддавшаяся очарованию Патриков Алёна (Ксения Утехина), но не одна, с родителями (Ирина Пегова и Александр Балуев).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о сериале:

Египетская сила недели: «Мистер Экс»

Хитовый арабский ромком

Где вышло: Кинопоиск

Фарид (Ахмад Фахми) больше известен как Мистер Экс: успешный одиночка помогает женатым мужчинам развестись. Однако и на убежденного холостяка находится управа. Встретив бывшую возлюбленную Тибу Аль-Аккад (Хана Аль Захед), он снова теряет голову.

Ромком Ахмеда Абдель Вахаба стал одним из хитов прошлого года в Египте, в прокате ОАЭ обогнал второго «Аквамена», завирусившийся хоррор «М3ГАН» и киноверсию тура Тейлор Свифт, а суммарно заработал больше миллиона долларов.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Будущее недели: «Пантеон», 1-й сезон

Технотриллер о цифровом сознании

Где вышло: Амедиатека

Потерявшая отца-программиста Мэдди Ким (Кэти Чанг) неожиданно получает весточку от его оцифрованной копии, а затем знакомится с компьютерным гением Каспианом Кизом (Пол Дано), чья жизнь подчинена навязанным алгоритмам. За их злоключениями стоит корпорация Logorhythms, созданная техновизионером Стивеном Холстромом (Уильям Хёрт), искавшим цифровое бессмертие.

Амбициозный сай-фай Крэйга Силверштейна, сценариста «Агента», «Никиты» и «Мертвой зоны». В основе — серия рассказов Кена Лю, одну из новелл которого экранизировали в альманахе «Любовь. Смерть. Роботы» (восьмая серия первого сезона о робокицунэ).

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Деревянко недели: «Конец славы»

Комедия Марюса Вайсберга об актере, инсценировавшем смерть, чтобы напомнить о себе

Где вышло: Кинопоиск — с 22 марта

Слава Агеев (Деревянко) — звезда номер один в отечественном кино, без которой не обходятся ни батальные фильмы («Война не мир»), ни космические («Нестыковка»), ни врачебные (в «Черной дыре» он сыграл проктолога). Однако дни его популярности приходят к концу: артиста с большой буквы целиком вырезают из «Холопа 2», как будто он участвовал в «голой вечеринке». Тогда Славе приходит в голову гениальная мысль — анонсировать собственную смерть, перележать ночь в гробу и триумфально воскреснуть. Еще один бенефис Павла Деревянко в комедии Марюса Вайсберга («Гитлер капут!», «Любовь в большом городе»), подтрунивающего над отечественным кино последней пары десятилетий.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

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Финал недели: «Внутри убийцы», сериал

Питерский триллер от режиссера «Топей»

Где вышло: Кинопоиск — 22 марта

В детстве Зоя Волгина напала на след серийного убийцы, но никто ей не поверил. Годы спустя она (Анастасия Евграфова) специализируется на психологии маньяков и помогает следователю Тимофею Волоху (Тихон Жизневский) ловить преступника. Почерк подозрительно знакомый: убийца так же душит молодых женщин и бальзамирует их тела. В финале Зою ждет буквально схватка с прошлым, которое определило ее взрослую жизнь.

За режиссуру отвечает Владимир Мирзоев («Топи», «Борис Годунов», «Ее звали Муму»), а в основе сериала — детективная трилогия Майка Омера.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

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Булгаков недели: «Мастер и Маргарита» 

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в необычном прочтении классического романа

Где вышло: Kion

1930-е. В сталинской Москве царит атмосфера страха, уныния и доносительства. Популярный писатель и драматург Мастер (Цыганов) подвергается опале за антисоветчину и решает оформить опыт безумных репрессий в фантасмагорический роман. Особую роль там играют недавно встреченные литератором прекрасная Маргарита (Снигирь) и заезжий немец (Аугуст Диль).

Многострадальная экранизация «Мастера и Маргариты», которая успела сменить режиссера (изначально — Николай Лебедев), прописку (когда-то права купил Netflix) и название (долгое время на плакате красовалось «Воланд»). В итоге материал поддался Михаилу Локшину («Серебряные коньки»), сюжет Булгакова встретился с реалиями, в которых был написан, а фильм собрал в прокате миллиард, несмотря на возрастные ограничения и происки недоброжелателей.

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Ретро недели: «Палм-Рояль», мини-сериал

Комедия о богатых женщинах с Кристен Уиг, Лорой Дерн и Рики Мартином

Где вышло: Apple TV+

Флорида, лето 1969 года. Домохозяйка Максин Симмонс (Уиг) мечтает попасть в элитный клуб обитательниц Палм-Бич, где полвека заправляла ее тетя Норма (Кэрол Бёрнетт), недавно впавшая в кому. Пока молодая женщина лезет в закрытое общество буквально через ограду, внутри начинается схватка за власть.

Сатирический роман Джульетт МакДэниэл «Мистер и миссис Американский пирог» превратил в сериал Абе Сильвия — моряк № 4 из «Перл-Харбора» и сценарист «Сестры Джеки». Кастинг будоражит: Мартин — в роли ушлого официанта, Дерн — феминистка и владелица книжного, а Эллисон Дженни и Лесли Бибб — кандидатки на корону «Палм-Рояль».

Супергерои недели: «Люди Икс ’97», сериал

Неожиданное продолжение культового мультсериала

Где вышло: Disney+

После смерти Чарльза Ксавье выпускники школы мутантов, о которых теперь знает весь мир, продолжают защищать людей (Икс и просто), как завещал их наставник. Оппонентом Циклопа (Рэй Чейз), Джин Грей (Дженнифер Хейл), Росомахи (Кэл Додд), Зверя (Джордж Бьюза) и остальных в первом сезоне станет красноглазый ученый Мистер Синистер (Крис Бриттон). Отрастивший волосы Магнето (Мэттью Уотерсон) в стороне тоже не останется.

Заполучив права на «Людей Икс», студия Disney решила возродить культовый мультсериал из 1990-х. Сценарист Бо ДеМайо («Ведьмак», «Лунный рыцарь») обещает сюжеты и анимацию в духе старой школы (на озвучке тоже знакомые голоса), но с возможностями 2020-х.

Подробнее о сериале:

Эпик недели: «Задача трех тел», сериал

Создатели «Игры престолов» экранизируют китайский сай-фай

Где вышло: Netflix

Ученые по всему миру накладывают на себя руки, сталкиваясь с нарушениями законов физики в их экспериментах. Все это как-то связано с VR-игрой «Три тела», тайной научной ячейкой и инопланетянами. Как именно — разбираются детектив Да Ши (Бенедикт Вонг) и группа физиков — выпускников Оксфорда (Джесс Хун, Джован Адепо, Эйса Гонсалес, Джон Брэдли).

Да, еще одна экранизация культовой трилогии Лю Цысиня, но не анимационная, не китайская и не линейная. Взявшиеся за сай-фай Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, отдыхавшие со времен «Игры престолов», не только перенесли часть событий в Лондон и другие столицы, а функции главного героя поделили между пятью, но еще использовали сюжеты всего троекнижия разом. Критика в восхищении, хотя местами непростой сюжет романа стал более запутанным.

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Вышибала недели: «Дом у дороги»

Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор в ремейке VHS-хита

Где вышло: Prime Video

Бывший боец UFC Далтон (Джилленхол) становится вышибалой в ночном клубе на архипелаге Флорида-Кис, которым заведует Фрэнки (Джессика Уильямс). Молодую предпринимательницу, как и всех местных жителей, допекает банда Билли (Лукас Гейдж), но главная проблема — его телохранитель Нокс (Макгрегор). С ним Далтона и ждет суровый поединок.

Вышедший 35 лет назад фильм с Патриком Суэйзи получил четыре номинации на «Золотую малину», но покорил зрителей видеосалонов. За ремейк истории про вышибалу неожиданно взялся Даг Лайман — режиссер «Грани будущего» и «Идентификации Борна».

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Большая Гонка. Лянча против Ауди»

Автодуэль с Даниэлем Брюлем и Риккардо Скамарчо

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы вместе с вами смотрим классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждаем их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — спортивная драма о любителях ревущих моторов, дымящихся шин и больших скоростей.

Страсть режиссеров и зрителей к автомобилям не ослабевает. Для тех, кому мало «Феррари», «Гран туризмо» и «Гонщиков на драйве», — ретродрама о противостоянии немецкой и итальянской «конюшен» на чемпионате мира по ралли 1983 года. Брюль — за Audi Sport GmbH, Скамарчо — в команде Lancia Abarth. Режиссер — Стефано Мордини («Венецианские тайны», «Черный Перикл»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Инфоповод недели: «Трое в лодке, не считая собаки»

Не стало Александра Ширвиндта

Народный артист, мастер интонации и эпизода, худрук (и даже президент) Театра сатиры немного не дожил до 90 лет, тем удивительнее, что ролей в кино (даже эпизодических) у него меньше сотни (если не считать появления в документальных фильмах). Одна из них — сибарит Харрис в «энциклопедии английской жизни», экранизации Джерома Клапки Джерома. По сценарию Семёна Лунгина, со множественной импровизацией, в компании Андрея Миронова, Михаила Державина и двух фокстерьеров в роли песика Монморанси.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Классика недели: «Покорение дворца Яньси»

Скандалы, интриги, расследования в Древнем Китае

XVIII век, время династии Цинь. Простолюдинка Вэй Инло (У Цзиньянь) проходит конкурс вышивальщиц, чтобы стать служанкой в императорский дворце. В Запретный город ее влечет не лучшая жизнь, а тайна смерти старшей сестры. На трудолюбивую и сердечную девушку обращает внимание императрица Фуча (Цинь Лань) и берет покровительство над ней. Инло ждет много необычных заданий, подковерных игр и даже статус наложницы императора.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Футбол недели: «Вечерний Уткин»

Вспоминаем легендарного комментатора и журналиста

В этом формате мы говорим о главных событиях недели в кино и спорте, но сегодня считаем важным напомнить про большую личность — 19 марта не стало Василия Уткина. Журналист, комментатор, актер, шоумен, владелец футбольного клуба, он добился выдающихся успехов в журналистике, сделал широкий шаг за ее пределы. Своим бесконечным трудом он создал современное спортивное ТВ, а на его репортажах выросло не одно поколение болельщиков. Нам повезло немного поработать с Василием. И очень жаль, что больше не сможем. Играйте в футбол!

Смотрите это шоу на Кинопоиске в Плюсе.

Больше спорта — в нашем Telegram-канале «Спорт на Кинопоиске».

Хоккей недели: плей-офф КХЛ

Лучший Кубок Гагарина в истории

Кинопоиск продолжает показывать лучший хоккей сезона — в КХЛ происходит нечто совершенно грандиозное. Во втором раунде плей-офф рискуют вылететь почти все фавориты: СКА, «Динамо» и московский «Спартак». Такого в кубковых матчах не было никогда, сезон становится совершенно непредсказуемым, и все идет к тому, что чемпионом станет команда, которая раньше никогда не добиралась до Кубка Гагарина. Все матчи доступны с подпиской Яндекс Плюс. Важнейшие игры серий пройдут 22 и 23 марта.

Больше хоккея — в нашем Telegram-канале «Хоккей на Кинопоиске»

Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Гриша решает перевоспитать заносчивую мажорку и отправляет ее в 1812 год. В роли Наполеона — Павел Деревянко
В главных ролях:Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Мария Миронова, Александр Самойленко
Режиссер:Клим Шипенко
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