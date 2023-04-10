Как читать Лю Цысиня. Гид по книгам главного китайского фантаста

Научная фантастика от знающего своего дело инженера стала в китайском фандоме сенсацией, а самого Лю Цысиня назвали одним из трех «генералов китайской НФ». Двое других — это Ван Цзинькан и Хань Сун; о них в американской и мировой прессе пока пишут куда меньше. В 2014-м американский фантаст китайского происхождения Кен Лю перевел на английский «Задачу трех тел», и в 2015-м книга сразу завоевала «Хьюго» и стала сенсацией уже в США, чему способствовали в том числе рекомендации Марка Цукерберга и Барака Обамы. Позже на английском вышли и другие книги, и они тоже стали бестселлерами и лауреатами престижных премий как лучшие зарубежные научно-фантастические романы.