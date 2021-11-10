Компьютерный гений, мученик, подводник: 8 жизней Аугуста Диля до «Мастера и Маргариты»

В российском прокате — долгожданная адаптация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, в которой роль Воланда досталась Аугусту Дилю. По мнению актера, его Воланд — это «безвозрастной джентльмен, который смотрит на человечество, как турист на чужую страну». Что-то в этом описании отчасти напоминает и самого Диля.
Аугуст Диль — сын театрального актера Ганса Диля и художницы по костюмам, а еще он старший брат актера Якоба Диля («Тьма»). Аугуст родился в Западном Берлине, но уже в два года увидел Эйфелеву башню — семья часто переезжала из-за работы отца. После Парижа были Вена, Дюссельдорф, Гамбург. Чуть позже, когда Аугуст понял, что хочет быть актером, он вернулся в Берлин и поступил в Академию драматических искусство им. Эрнста Буша. Актер много читает, свободно говорит на нескольких языках и наизусть знает русские сказки. Он старается совмещать работу в кино с театральными постановками, потому что считает эту связь полезной для самосовершенствования. В 2001 году актер впервые побывал в России, он приезжал вместе с венским театром, где играл Константина Треплева.
Актерскую карьеру он начал дерзко — сразу с главной роли в фильме Ханса-Кристиана Шмида «23». После работал с Михаэлем Главоггером и знаменитой представительницей нового немецкого кино Маргарете фон Троттой. Чуть позже дорога привела актера к Квентину Тарантино и Терренсу Малику. Сейчас, после съемок «Мастера и Маргариты», Аугуст Диль снимается у режиссера «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова.
В фильмографии Диля больше 70 фильмов. Мы расскажем подробнее о некоторых из них. Представляем вашему вниманию восемь жизней Аугуста Диля.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
Компьютерный гений. Верит в существование иллюминатов
Драма Ханса-Кристиана Шмида основана на реальных событиях 1980-х. 22-летний Аугуст Диль сыграл одного из первых хакеров в мире — компьютерного гения Карла Коха. Если верить сценарию, то именно Коху и его Commodore C64 мы обязаны появлением знаменитого трояна. Пытаясь разбогатеть на еще необжитом поприще цифровых данных, герой Диля вступает в сговор не с теми людьми и становится частью опасного бизнеса. Кох собирает явки и пароли, чтобы за кругленькую сумму передать данные КГБ. Увы, работа оказывается легкой и увлекательной только на уровне идеи. Очень скоро задач становится так много, что Кох начинает прибегать к помощи наркотиков. Кокаин, увлечение теориями заговора и нервная работа лишают героя сна, что в конце концов приводит к неутешительному финалу. Дебютная работа Диля.
Влюбленный юноша. Предпочитает одежду из светлых тканей, не выпускает из рук револьвер
Драма Ахима фон Борриса («Вавилон-Берлин») основана на истории, получившей название «Школьная трагедия в Штеглице». В 1927 году ученики выпускного класса Гюнтер Шеллер и Пауль Кранц основали клуб самоубийц, пообещав уйти из жизни ровно в тот момент, когда перестанут чувствовать любовь. Также в договор входило еще одно важное условие: ради любви можно не только умереть, но и убить. Аугуст Диль сыграл в фильме нежного и ранимого Гюнтера, который не может справиться с тяжелой ношей невзаимной симпатии и поэтому решается на выполнение договора. Фильм получил шесть наград на международных кинофестивалях, в том числе премию Европейской киноакадемии. Отдельным плюсом картины стала операторская работа: Ютта Полманн точно знает, с какого ракурса поймать смущенную улыбку Диля и как добавить романтики образам молодых фланеров.
Унтерштурмфюрер СС. Действует в своих интересах, прикрывается благими намерениями
Тяжелая военная драма о непростом выборе. В фильме Фолькера Шлёндорфа Аугуст Диль впервые примерил на себя образ члена нацистской партии, исполнив роль унтерштурмфюрера СС, который ненадолго вывозит из концлагеря Дахау католического священника Анри Кремера, чтобы совершить хитрую сделку. В обмен на короткий отпуск и встречу с родными Кремер должен переговорить с люксембургским епископом и убедить его в необходимости сотрудничества с немецкими оккупантами. От игры Диля становится немного жутко: этим фильмом актер убедил зрителей, что способен играть не только юношей со сложным характером, но и по-настоящему пугающих персонажей.
Заключенный в концлагере Заксенхаузен. Знает, как сделать доллар, но никому не скажет
Драма Штефана Рузовицки основана на мемуарах Адольфа Бургера «Мастерская дьявола». В концлагере Заксенхаузен существовало особое подразделение, где евреи с опытом работы в типографии занимались производством фальшивых денег. В центре событий — фальшивомонетчик Соломон Сорович и типограф Адольф Бургер. В суровых нечеловеческих условиях команда заключенных долго пыталась достичь совершенства в производстве самой важной валюты — доллара. В конце концов им это удалось, но один член команды был не готов предоставлять врагу билет в сторону победы. Бургер, роль которого и досталась Аугусту Дилю, месяцами срывал миссию и в результате стал героем Сопротивления. В 2008 году фильм «Фальшивомонетчики» получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Штурмбаннфюрер Дитер Хельстром. Профессионально объясняет правила игры «Кто я?»
Культовый фильм Квентина Тарантино, получивший восемь номинаций на «Оскар». Аугуст Диль исполнил в фильме роль штурмбаннфюрера СС Дитера Хельстрома. Он появляется всего в одной сцене, но делает это настолько ярко, что спустя годы после просмотра фильма вам, возможно, будет казаться, что у актера было куда больше экранного времени, чем на самом деле. До начала съемок Диль не был знаком с Тарантино и оказался в команде в результате самого обычного отбора — пришел на кастинг и победил. Работа над небольшой сценой заняла три недели. За время, проведенное вместе со съемочной командой, Диль успел сложить свое мнение о Тарантино и его творческом подходе. Он говорит, что Тарантино не просто увлечен кино — он и есть кино.
Писатель-революционер. В детстве пережил смерть любимой кошки
Драма Андреса Файеля рассказывает о судьбе известного революционера. Фильм начинается с угнетающего эпизода охоты на кошку: суровый отец убеждает маленького сына Бернварда в необходимости истреблять котов, потому что они принадлежат другому миру и могут быть опасны. Проходят годы, но мальчик не забыл об этом случае. Он твердо убежден, что не хочет быть как отец. Теперь Бернвард, роль которого и исполнил Аугуст Диль, — начинающий писатель. После судьбоносной встречи с прекрасной Гудрун он даже открывает небольшое издательство. Бернвард хочет пойти своим путем и дистанцироваться от воспоминаний об отце-нацисте, но сделать это оказывается не так-то просто. Фильм «Если не мы, то кто» рассказывает не только о судьбе известного немецкого писателя-революционера Бернварда Веспера, но и частично раскрывает подробности деятельности других леворадикальных деятелей — Андерса Баадера и Гудрун Энслин. Картина была номинирована на «Золотой медведь», главную премию Берлинского кинофестиваля.
Подводник. Лучший друг Павла
Напряженная драма датского режиссера Томаса Винтерберга основана на книге американского журналиста Роберта Мура «Время умирать». Фильм посвящен катастрофе российской подводной лодки «Курск» в 2000 году. Здесь Аугусту Дилю досталась небольшая, но важная роль Антона Маркова — подводника, который оказывается в числе замурованных заживо моряков на дне Баренцева моря и приносит себя в жертву согласно протоколу. Фильм Винтерберга не обошли стороной критики: кто-то называл его успешной попыткой рассказать о российской трагедии, а кто-то обвинял в намеренном искажении фактов. В любом случае в картине есть на что обратить внимание. Например, на музыкальные темы двукратного обладателя премии «Оскар» Александра Деспла и операторскую работу Энтони Дода Мэнтла («Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб»).
Фермер. Из его пшеницы получается самый вкусный хлеб
Один из самых чувственных, красивых и последовательных фильмов Терренса Малика. Герой Аугуста Диля — тихий австрийский фермер Франц Егерштеттер, который отказывается служить в вермахте и остается верен своим убеждениям даже после вынесения смертного приговора. Премьера «Тайной жизни» состоялась на Каннском кинофестивале, фильм получил приз экуменического жюри. Выбрав роль причисленного к лику святых Франца Егерштеттера, Диль в очередной раз доказал, что не является заложником одного образа. В его фильмографии образы святых соседствуют с фигурами нацистов и даже самого дьявола.
Автор: Яна Телова
Фото: Семён Кац для Кинопоиска