Компьютерный гений, мученик, подводник: 8 жизней Аугуста Диля до «Мастера и Маргариты»

Культовый фильм Квентина Тарантино, получивший восемь номинаций на «Оскар». Аугуст Диль исполнил в фильме роль штурмбаннфюрера СС Дитера Хельстрома. Он появляется всего в одной сцене, но делает это настолько ярко, что спустя годы после просмотра фильма вам, возможно, будет казаться, что у актера было куда больше экранного времени, чем на самом деле. До начала съемок Диль не был знаком с Тарантино и оказался в команде в результате самого обычного отбора — пришел на кастинг и победил. Работа над небольшой сценой заняла три недели. За время, проведенное вместе со съемочной командой, Диль успел сложить свое мнение о Тарантино и его творческом подходе. Он говорит, что Тарантино не просто увлечен кино — он и есть кино.