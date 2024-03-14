Как работают облачные игровые сервисы и почему их активно развивают Microsoft, Sony и NVIDIA

Xbox Cloud Gaming

Цена и тарифы: входит в состав Game Pass Ultimate — 17 долларов в месяц

На чем можно играть: консоли Xbox One и Xbox Series X|S, ПК, Android (через приложение) и iOS (через браузер), Smart TV

У Microsoft есть подписной сервис Game Pass, открывающий доступ к библиотеке из сотен игр, которые можно установить на консоль Xbox или ПК. Самая дорогая версия Game Pass заодно позволяет использовать облачный стриминг Xbox Cloud Gaming. С помощью него можно играть примерно в 300–400 игр, которые содержатся в Game Pass, в том числе во многие эксклюзивы самой Microsoft: игры серий Halo, Fable и Gears of War, новые части Forza Horizon.

В этом сила Xbox Cloud Gaming: игры внутренних студий Microsoft появляются в нем сразу. Например, через облако сразу после своего выхода стала доступна главная игра Xbox в 2023-м — Starfield. А так как в состав Microsoft вошла Activision Blizzard, то игры издательства, включая грядущую Call of Duty, тоже ожидаются в Game Pass и Xbox Cloud Gaming.

Основная проблема заключается в том, что сервис официально доступен лишь США, Великобритании, Аргентине и 20 странах, среди которых нет России. В РФ для запуска игр через Xbox Cloud Gaming нужно использовать VPN, хотя игроки нашли и альтернативный вариант — сменить на консоли DNS и регион.

Другие недостатки Xbox Cloud Gaming — низкое максимальное разрешение игр (1080p), отсутствие поддержки HDR и локального мультиплеера, невозможность использовать клавиатуру и мышь, а только геймпад (или сенсорное управление на смартфонах в тех играх, где оно поддерживается).