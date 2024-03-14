Как работают облачные игровые сервисы и почему их активно развивают Microsoft, Sony и NVIDIA

Облачные игровые сервисы — аналоги Netflix для игр, которые позволяют играть, не скачивая видеоигры и не устанавливая их. Разбираемся, в чем достоинства и недостатки таких платформ, способны ли облака стать альтернативой ПК и консолям.
Какие проблемы с играми есть у ПК и консолей
Системные требования нынешних крупнобюджетных игр нередко ошеломляют: им необходимо много свободного места на жестком диске (Baldur’s Gate 3, например, занимает 150 гигабайт), мощнейшие графические процессоры. И вопрос о том, на чем играть, становится все острее. На ПК? Но его комплектующие, особенно видеокарты, сейчас стоят дорого; за флагманскую карту NVIDIA GeForce RTX 4090, которая способна запустить Cyberpunk 2077 на максималках, придется заплатить 2 000 долларов. К тому же составляющие ПК нужно тщательно подбирать, учитывать их взаимодействие и совместимость.
Значит, лучше выбирать консоли Microsoft и Sony? Но они всегда были технически ограничены, а с появлением в играх разных режимов графики и дополнительных сложных функций (например, трассировки лучей) консоли несколько утратили одно из своих преимуществ — простоту использования, возможность включить и играть, не разбираясь в настройках.
Как работают облачные сервисы и в чем их преимущества
В 2020-е обрели востребованность игровые сервисы, работающие через облака. Облако — сторонняя удаленная платформа, на которой запускается игра, а после через интернет транслируется на устройство игрока, который управляет происходящим. Проще говоря, через такие сервисы даже в самые требовательные игры можно играть на слабых компьютерах и ноутбуках, а в некоторых случаях — на Smart TV и смартфонах.
Удобства и возможности облачного стриминга очевидны. Игры не нужно скачивать и устанавливать, они уже размещены в облаке, поэтому можно сэкономить место на диске. При этом играть можно в любом месте, где есть скоростной интернет, потому что недорогой и не самый новый ноутбук с помощью облачного стриминга становится полноценной игровой платформой. Тратить силы, деньги и время, чтобы собрать игровой ПК, не надо.
Особенное внимание облачному стримингу игр уделяют Microsoft и Sony, которые с помощью этой технологии стремятся развивать свои подписные игровые сервисы. Другие облачные платформы не имеют собственной библиотеки игр и предлагают пользователям играть в те игры, которые они самостоятельно купили в официальных цифровых магазинах вроде Steam и Epic Games Store.
Какие минусы у облачных сервисов
Недостатки и слабости этой технологии так же очевидны, как и достоинства. Облакам нужен стабильный и высокоскоростной интернет — от 15 до 50 Мбит/с в зависимости от необходимого качества игры (в теории подойдет и быстрый мобильный интернет, но это далеко не всегда так), а при использовании Wi-Fi — частота 5 ГГц. Иначе изображение будет ухудшаться, рассыпаться на пиксели.
А еще для стабильного качества потока у сервиса должно быть множество дата-центров в разных регионах, иначе нагрузка на них приведет к очередям игроков. Вдобавок чем дальше дата-центр находится от конкретного пользователя, тем дольше будет обмен данными между ним и устройством пользователя, из-за чего игры могут тормозить. Задержка соединения в любом случае неизбежна, пусть и на миллисекунды, но для соревновательных многопользовательских игр это важно, и потому играть в них через облако нет особого смысла. Впрочем, с одиночными или многопользовательскими играми, где скорость реакции не так критична, проблем быть не должно. В то же время, например, VR-игры, как и установка модов, на многих облачных платформах попросту не работают.
В России доступ к крупнейшим мировым платформам для облачного стриминга игр ограничен, из-за чего они работают с задержками. Отечественным сервисам, в свою очередь, часто не хватает технических мощностей, чтобы обеспечить стабильность технологии по всей стране. По крайней мере, пока.
Какие существуют облачные сервисы
Зарубежные
Xbox Cloud Gaming
Цена и тарифы: входит в состав Game Pass Ultimate — 17 долларов в месяц
На чем можно играть: консоли Xbox One и Xbox Series X|S, ПК, Android (через приложение) и iOS (через браузер), Smart TV
У Microsoft есть подписной сервис Game Pass, открывающий доступ к библиотеке из сотен игр, которые можно установить на консоль Xbox или ПК. Самая дорогая версия Game Pass заодно позволяет использовать облачный стриминг Xbox Cloud Gaming. С помощью него можно играть примерно в 300–400 игр, которые содержатся в Game Pass, в том числе во многие эксклюзивы самой Microsoft: игры серий Halo, Fable и Gears of War, новые части Forza Horizon.
В этом сила Xbox Cloud Gaming: игры внутренних студий Microsoft появляются в нем сразу. Например, через облако сразу после своего выхода стала доступна главная игра Xbox в 2023-м — Starfield. А так как в состав Microsoft вошла Activision Blizzard, то игры издательства, включая грядущую Call of Duty, тоже ожидаются в Game Pass и Xbox Cloud Gaming.
Основная проблема заключается в том, что сервис официально доступен лишь США, Великобритании, Аргентине и 20 странах, среди которых нет России. В РФ для запуска игр через Xbox Cloud Gaming нужно использовать VPN, хотя игроки нашли и альтернативный вариант — сменить на консоли DNS и регион.
Другие недостатки Xbox Cloud Gaming — низкое максимальное разрешение игр (1080p), отсутствие поддержки HDR и локального мультиплеера, невозможность использовать клавиатуру и мышь, а только геймпад (или сенсорное управление на смартфонах в тех играх, где оно поддерживается).
PlayStation Plus Premium
Цена и тарифы: PlayStation Plus Premium — 18 долларов в месяц
На чем можно играть: консоли PlayStation 4 и 5, ПК
У облачного сервиса Sony несколько важных преимуществ перед Xbox Cloud Gaming. Во-первых, доступно гораздо больше игр — судя по базе данных CloudBase, почти 900, включая не только игры для PS5, но и для PS2, PS3 и PS4. Во-вторых, на PlayStation 5 можно запускать игры в облаке в разрешении 4K, а не в 1080p. Кроме того, в облачном сервисе на PS5 есть поддержка технологии HDR, улучшающей яркость и контрастность изображения, которой нет на Xbox. В-третьих, облачный стриминг в PS Plus Premium позволяет играть в локальном мультиплеере (то есть на одной системе), а в Xbox Cloud Gaming — нет.
Однако в PS Plus Premium облачный стриминг работает только на ПК и консолях PlayStation. Другое ограничение, установленное Sony, — запускать через облако игры для PS5 можно только на самой PS5, а на ПК и PS4 нельзя. И на консолях, и на компьютерах для управления можно использовать только контроллер.
Главная же проблема облака в PS Plus Premium, как и в случае с Xbox Cloud Gaming, связана с доступностью. Облачный стриминг напрямую не работает в России, и единственный обходной путь, чтобы им пользоваться, — регистрировать зарубежный аккаунт, оплачивать подписку иностранными картами (банковской или специальными картами пополнения). Серверов для PS Plus Premium (как и для Xbox Cloud Gaming) в РФ нет, поэтому даже если оформить подписку на сервис, задержки во время игры могут быть слишком частыми и долгими.
NVIDIA GeForce Now
Цены и тарифы: условно-бесплатный, Priority (10 долларов) и Ultimate (20 долларов)
На чем можно играть: ПК, Android (через приложение), iOS (через браузер), а также ряд приложений для Smart TV
Будучи крупнейшим производителем видеокарт, NVIDIA обладает доступом к большим мощностям, которые она и использует в своем облачном игровом сервисе. Через GeForce Now можно запустить свыше 1500 игр, но их нужно покупать самостоятельно. В список игр, поддерживаемых сервисом NVIDIA, попадают не все, но его пополняют еженедельно, и крупные новинки часто можно запускать с помощью GeForce Now сразу после их выхода.
У GeForce Now три тарифа. В бесплатном можно непрерывно играть всего час, после чего нужно начинать новую сессию. Для этого придется ждать в очереди, и чем популярнее игра, тем очередь будет длиннее. К тому же тем, кто использует бесплатный тариф, предоставляют серверы с не самыми мощными видеокартами, поэтому играть с максимальными настройками графики не удастся. NVIDIA также объявила, что игрокам вскоре во время ожидания в очереди начнут показывать рекламу. В тарифе Priority за 10 долларов в месяц игровая сессия может длиться 6 часов, очередей меньше, а серверы оснащены лучше. Игры на этом тарифе работают в разрешении вплоть до 1080p и при частоте кадров до 60 fps.
Подписчики тарифа Ultimate (20 долларов) могут играть непрерывно за одну сессию 8 часов, серверы работают на самых мощных видеокартах (GeForce RTX 4090), а игры запускаются в разрешении до 4K при частоте кадров до 120 fps.
До 2023 года GeForce Now работал и в России (региональная версия называлась GFN.ru), но теперь доступен только через регистрацию в другой стране. Это значит, что для оформления подписки потребуется использовать VPN, платить зарубежными картами, а расстояние до серверов будет существенным, что во многих случаях приведет к задержкам соединения.
Российские облачные сервисы
VK Play Cloud
Цены и тарифы: почасовой тариф (80 рублей в час) и три безлимитных (от 999 до 3599 рублей в месяц)
На чем можно играть: ПК, Android, Android TV
Сервис, который поглотил одну из первых облачных игровых платформ в России, — PlayKey. VK Play Cloud пока поддерживает 300 игр, которые, как и в GeForce Now, нужно покупать отдельно (за исключением условно-бесплатных вроде Genshin Impact). Есть почасовой тариф, в котором час стоит 80 рублей, и три безлимитных. Самый дешевый безлимитный тариф стоит 999 рублей в месяц и предлагает доступ лишь к 60 играм, а самый дорогой ежемесячно стоит сразу 3599 рублей.
МТС Fog Play
Цены и тарифы: почасовой тариф (от 15 рублей в час)
На чем можно играть: ПК (через браузер), iOS, Android и Android TV
Платформа, где вместо серверов используются компьютеры, которые предоставляют в качестве облаков другие игроки. МТС Fog Play, иными словами, выступает площадкой-посредником: владельцы ПК сами назначают почасовую стоимость игры с помощью их оборудования, а игроки выбирают наиболее близкое и подходящее по цене облако. Это децентрализованная система, в ней облака могут располагаться по всей стране, что в теории должно снижать расстояние до облаков и задержку, однако на практике поиск серверов может затянуться. Вдобавок так или иначе возникают вопросы к безопасности такого подхода.
Автор: Александр Омолоев
Фото: iStock / Getty Images Plus