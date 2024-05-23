Что происходит в прокате: майор Гром и Гай Ричи в топе, Фуриоса — тоже, но с протянутой рукой

Российский прокат в минувшие выходные возглавил новый фильм о майоре Громе, а нелегальные показы Голливуда возвращаются в кинотеатры. В то же время в Америке сборы уик-энда Дня памяти оставляют желать лучшего: лидером стал блокбастер «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» с неутешительным результатом. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Игорь Гром вырвался вперед

«Майор Гром: Игра»

Лидером прошедшего уик-энда в России ожидаемо стал фильм «Майор Гром: Игра». Стоит отметить, что по итогам премьерного четверга релиз заработал 38,9 млн рублей, что значительно выше результата первого фильма, «Майор Гром: Чумной Доктор» (15,6 млн рублей). Однако на более длинной дистанции релиз выступил скромнее ожиданий: в первые выходные проката картина пополнила свой счет на 161,4 млн рублей. Этот показатель оказался лучше результата первого фильма как по сборам (104,9 млн рублей у проекта 2021 года), так и по зрителям — 342,4 тысячи против 398,7 тысячи зрителей у новинки.

Вторую строчку в российском прокате удерживает «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, заработавшее 57,2 млн рублей за уик-энд. По итогам второй недели в прокате релиз суммарно собрал 279,5 млн рублей. Напомним, показ боевика стартовал в гибридном формате — не только в кинотеатрах, но и на Кинопоиске.

Уверенными шагами продолжает прокат документальная картина «Огненный лис». Релиз заработал уже более 50 млн рублей, тем самым обойдя другие проекты о природе — «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (итоговая касса — 40,6 млн рублей) и «В Арктику» (21,2 млн рублей) — и став самым кассовым российским фильмом о дикой природе.

Пятерку лидеров замкнул анимационный проект «Пушистый вояж», собравший 23,1 млн рублей за уик-энд. Такой результат оказался лучше старта мультфильмов «Звериный рейс» (16,7 млн рублей, итоговая касса — 32,4 млн рублей) и «Трио в перьях 2» (20,7 млн рублей, итоговая касса — 84,5 млн рублей), которые также выпускала компания «Наше кино».

«Пушистый вояж

В первый прокатный уик-энд комедия «7 дней, 7 ночей» пополнила свой счет на 8,7 млн рублей, что выше результата проекта «Счастья! Здоровья!» (5,4 млн рублей). Десятую строчку занял фильм ужасов «Заклятье. Мертвые воды» с 3,9 млн рублей на старте — это скромнее старта фильмов «Заклятье. Шестое чувство» (10,9 млн рублей) и «Ужас Амитивилля: Мотель призраков» (4 млн рублей).

Уже традиционно строчку в числе лидеров занимает кыргызская картина «Рай под ногами матерей», пополнившая свою кассу еще на 3,9 млн рублей. Релиз вновь стал лидером по среднему числу зрителей на одном сеансе за уик-энд (38 человек).

Пираты не прощаются

После окончания «месяца без пиратского контента» в кинотеатры страны вернулись показы голливудских новинок в рамках предсеансового обслуживания. Шестую строчку проката по итогам уик-энда занял короткий метр «Прощание», заработавший дополнительно 6,5 млн рублей. Также в прокате отметились фильмы «Сколько весит облако?» (3,5 млн рублей) и «Три добрых дела» (1,2 млн рублей). Сейчас в кинотеатрах страны к коротким метрам прикрепляются проекты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». «Воображаемые друзья», «Дюна: Часть вторая», «Планета обезьян: Новое царство», «Кунг-фу Панда 4» и другие.

Фуриоса лидирует, но собирает мало

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Лидерство по итогам праздничного уик-энда Дня памяти сумел установить блокбастер «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». По результатам итогам трехдневки релиз заработал лишь 26,3 млн долларов, а за четыре дня — 32 млн долларов. Такой старт лидера выходных Дня памяти является худшим с 1995 года (без учета результатов пандемийного 2020-го и 2021-го), когда «Каспер» собрал 22 млн долларов за четыре премьерных дня. Результат оказался также гораздо скромнее сборов фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (45,4 млн долларов за три премьерных дня).

Чуть хуже «Фуриосы» стартовал «Гарфилд». Релиз значительно превзошел результаты фильмов «Гарфилд 2: История двух кошечек» 2006 года (7,2 млн долларов за три дня) и «Гарфилд» 2004 года (21,7 млн долларов). По итогам традиционного уик-энда новинка собрала 24 млн долларов, за четыре дня — 31,1 млн долларов.

Фильм «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом в главной роли пополнил свой счет на 16,1 млн долларов за три дня или на 21 млн долларов за четыре праздничных дня. Таким образом, общие сборы фильма увеличились до 63,5 млн долларов. Стоит отметить, что в прошлый уик-энд новинка стартовала с отметки в 33,7 млн долларов, что выше результата премьерного уик-энда фильма «Главный герой» (28,3 млн долларов).

«Воображаемые друзья»

В число лидеров вошел фильм ужасов «Незнакомцы: Начало» с 5,6 млн долларов за три дня и с 6,9 млн долларов в расширенный уик-энд. Проект новой трилогии хоррор-франшизы суммарно заработал уже 22,6 млн долларов. Такой результат позволит обойти итоговые сборы предшественника — проекта «Незнакомцы: Жесткие игры» (24,5 млн долларов) — уже к следующему уик-энду.

Фильм Sight о китайском иммигранте в США стартовал в прокате с 2,8 млн долларов по итогам трехдневки и с 3,6 млн долларов за расширенные выходные. Десятку лидеров также замыкают байопик Эми Уайнхаус «Обратно во мрак», суммарно собравший 5,2 млн долларов за две недели в прокате, и комедия «Нежданчик» (2 миллиона к концу второго уик-энда).

Новые увольнения

Увольнения в голливудских медиакомпаниях продолжаются: в мае студия Pixar Animation объявила о сокращении 14% штата, или 175 человек. При этом ранее ожидалось, что уволено будет порядка 20% сотрудников. Таким образом, компания Disney активно меняет курс студии с создания сериалов для стриминговой платформы Disney+ на производство качественных полных метров для кинотеатрального проката.

Автор: Вита Иванова