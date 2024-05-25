Вампирский триллер с Оскаром Айзеком и новый фильм Кантемира Балагова: 20 самых ожидаемых проектов с Каннского кинорынка

Каннский кинорынок Marché du Film — традиционная часть программы Каннского фестиваля, в рамках которой продаются и приобретаются права на новые проекты. Ежегодно на мероприятии заключаются сотни сделок, проводятся конференции, а фильмы находят своих международных прокатчиков. Кинопоиск выбрал самые интересные проекты, которые были представлены в этом году. Среди них биография Дмитрия Шостаковича, англоязычный дебют Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, а еще фильм о создании «Рокки».

«Система развлечений вышла из строя» (The Entertainment System Is Down)

Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Рубен Эстлунд определился со своим новым фильмом. Им станет комедия «Система развлечений вышла из строя» с Киану Ривзом, Кирстен Данст и Даниэлем Брюлем в главных ролях. Действие развернется на борту самолета, на котором перестает работать развлекательная медиасистема, а пассажиры медленно начинают сходить с ума от скуки. Фильм вдохновлен психологическим экспериментом, в котором участникам предложили выбор — остаться в пустой и звукоизолированной комнате на 15 минут или пропустить через себя болезненный удар тока. Большинство участников предпочли не оставаться наедине со своими мыслями. Также Эстлунд приобрел для съемок списанный Boeing 747.

«Шум времени» (The Noise Of Time)

Аугуст Диль

Аугуст Диль сыграет композитора Дмитрия Шостаковича в фильме Яна Комаса «Шум времени». Двукратный обладатель премии «Оскар» Кристофер Хэмптон («Отец», «Опасные связи») напишет сценарий, адаптируя одноименную книгу Джулиана Барнса, которую можно прочитать в Букмейте. Андреа Райзборо сыграет жену музыканта Нину. Картина расскажет о переломном моменте в карьере Шостаковича, затронув тяжелую жизнь музыканта при сталинском режиме.

Кейт Бланшетт и Николас Холт сыграет в абсурдистской комедии об инопланетном вторжении от режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров. Актрисе досталась роль бессменного лидера инопланетной расы, которая командует операцией по порабощению Земли. По сюжету план терпит поражение, когда банда инопланетян подхватывает самую страшную болезнь человечества — эмоции. Съемки должны начаться осенью.

Кристен Стюарт и Оскар Айзек подписались на съемки в вампирском триллере от режиссера «Мэнди» Паноса Косматоса. Актеры сыграют супругов, которые каждый вечер покидают свои роскошные апартаменты и погружаются в ночную жизнь Лос-Анджелеса 1980-х. Над сценарием к фильму работает Эндрю Кевин Уокер, автор фильмов «Семь» и «Убийца» Дэвида Финчера. Съемки психоделического кошмара о страстных вампирах должны начаться уже в этом году.

«Неизвестный» (L’Inconnue)

Леа Сейду

Леа Сейду снимется в режиссерском проекте соавтора «Анатомии падения» Артура Харари. Сюжет фильма под названием «Неизвестный» держится в секрете, однако кинопрокатная компания Neon уже приобрела права на показ картины в Северной Америке.

«Варенье из бабочек» (Butterfly Jam)

Драма «Варенье из бабочек» — долгострой Кантемира Балагова. Это будет первый англоязычный фильм режиссера «Тесноты» и «Дылды». Сюжет картины, которая раньше называлась «Моника», повествует о сложных отношениях отца и 14-летнего сына. Действие ленты будет разворачиваться в Нью-Джерси, где располагается многотысячная диаспора кабардинцев.

Безымянный проект о Кристен Мартин с Сидни Суини

В разработке находится спортивный байопик легендарной боксерши Кристен Мартин. Она была первой женщиной, которую включили в Зал боксерской славы. Фильм расскажет о карьерном восхождении спортсменки и затронет скандальное покушение на жизнь от рук собственного мужа. Спортсменку сыграет Сидни Суини, а режиссером и сценаристом проекта выступит Дэвид Мишо («Король Англии»).

«Альфа» (Alpha)

Джулия Дюкурно

Лауреатка «Золотой пальмовой» ветви Джулия Дюкурно готова к съемкам своего третьего фильма. Главные роли в нем исполнят Голшифте Фарахани и Тахар Рахим. О фильме нет никаких сведений, кроме утвержденного актерского состава и заявлений продюсеров о том, что «Альфа» станет самой личной и проникновенной работой француженки.

Эд Харрис в третий раз вернется в режиссерское кресло и поставит криминальный триллер «Пахари». Фильм станет экранизацией одноименного романа Кима Зупани и расскажет историю подозрительной дружбы между молодым помощником шерифа (Вэл Миллимаки) и серийным убийцей (Джон Глоад). Съемки криминального неонуара запланированы на осень этого года.

Также на кинорынке активно продавали новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», съемки которого недавно завершились в Париже. Картина представляет из себя триптих историй о родителях и их взрослых детях. Действие «Отца» развернется на Dосточном побережье США, «Матери» — в Дублине, а «Брата-сестры» — в Париже. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер и Шарлотта Рэмплинг.

«Маршрут перестроен» (Override)

Наталья Меркулова

Режиссеры Алексей Чупов и Наталья Меркулова готовятся к своему англоязычному дебюту. После сюрреалистического «Капитан Волкогонов бежал», представленного в основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля, пара снимет тревожный триллер о маньяке-водителе и его 16-летней пассажирке. «С самого начала мы стремились к тому, чтобы наш дебютный американский фильм нашел отклик у самой широкой аудитории, именно поэтому мы выбрали жанр триллера, действие которого разворачивается в городе мечты и звезд — Лос-Анджелесе», — говорят продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

«Игры разума» (Head Games)

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон и Генри Голдинг снимутся в научно-фантастическом триллере Энтони Мандлера. Фильм расскажет о корпоративном шпионе, который проникает на виллу основателя фирмы по производству нейропротезов и собирается украсть новое изобретение. Съемки должны стартовать в октябре.

«И сыновья» (& Sons)

Также на кинорынке обсуждалась покупка англоязычного дебюта аргентинского режиссера Пабло Траперо. Сценарий, написанный лауреаткой премии «Оскар» Сарой Полли, посвящен истории всемирно известного писателя, который пытается найти контакт со своими сыновьями перед неминуемой смертью. Роль отца досталась английскому актеру Биллу Найи, а сыновей сыграют Ноа Джуп, Джордж Маккей и Мэтт Смит.

«Побег» (Run)

Это история режиссера Уве Болла о группе беженцев, которые высаживаются на европейский берег после морского путешествия. Сообщается, что лента затронет вопросы мигрантского кризиса, а если быть точнее, того, как поток беженцев влияет на местных жителей маленьких городов. Главные роли исполнили Бархад Абди, Аманда Пламмер и Ульрих Томсен.

«Букмекер и громила» (The Bookie & the Bruiser)

Винс Вон и Эдриан Броуди сыграют в новом фильме С. Крэйга Залера о противостоянии двух мафиозных групп — итальянской и ирландской. Действие фильма развернется в 1959 году в Нью-Йорке. Съемки фильма должны начаться в конце 2024 года. Его производство финансирует компания C2 Motion Picture Group, которая в позапрошлом году выпустила многострадальный «Вавилон» Дэмьена Шазелла.

«История волшебного дерева» (The Magic Faraway Tree)

Номинантка на BAFTA Клэр Фой и номинант на «Оскар» Эндрю Гарфилд сыграют в экранизации одноименной детской книги Энид Блайтон. Режиссером ленты выступит Бен Грегор («Кровные»), а сценарий напишет Саймон Фарнэби, приложивший руку к созданию «Паддингтона 2». Книга «История волшебного дерева» повествует о сказочных приключениях современной семьи, которая вынуждена переехать в отдаленную английскую деревню.

Компания FilmNation анонсировала производство проекта, который будет посвящен созданию фильма «Рокки». В режиссерском кресле — автор оскароносной «Зеленой книги» Питер Фаррелли, а продюсером проекта выступит бывший глава Warner Bros. Motion Picture Тоби Эммерих. Сейчас проект находится на стадии написания сценария и кастинга актеров.

«Эдем» (Eden)

Триллер Рона Ховарда со звездным актерским составом (Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Ана де Армас, Даниэль Брюль и Синди Суини) получил права на показ в России и странах СНГ. Режиссер фильма-головоломки «Код да Винчи» расскажет о группе людей, которые решили покинуть цивилизацию в поисках смысла жизни и отправились на Галапагосские острова.

Билли Зейн

Актер Билли Зейн представил Каннскому кинорынку драму о легендарном Марлоне Брандо. В центре сюжета окажется история дружбы актера с архитектором Бернардом Джаджем в 1970-х годах — самое продуктивное и знаковое десятилетие в карьере Брандо. Режиссером выступил Билл Фишман.

«Острие бритвы» (The Razor’s Edge)

Дэмиен Лихтенштайн («3000 миль до Грейслэнда») снимет экшен-триллер с Джеймсом Франко и Томми Ли Джонсом. Фильм расскажет трагическую историю киллера, за которым охотится наемный убийца во время его последнего заказа. Съемки начнутся этим летом.

Автор: Денис Шустов

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images, Carlos Alvarez / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images, Gary Gershoff / Getty Images, Pool / Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images