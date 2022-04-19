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По «Гарри Поттеру» сделали мюзикл-пародию! А еще подкасты и документалки. Мы о них рассказываем

30 мая на HBO вышла третья часть путешествий магозоолога Ньюта Скамандера — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Несмотря на то, что триквел заработал почти в два раза меньше предыдущей части, новое руководство компании Warner Bros., производящей фильмы поттеровской медиафраншизы Wizarding World, намерено обсудить с Джоан Роулинг выпуск новых произведений. Мы же собрали фильмы, игры и подкасты, которые помогают узнать больше о мире магии и волшебства.

Документальные фильмы

«Гарри Поттер: История магии»

К открытию выставки «Гарри Поттер: История магии» в Британской библиотеке BBC подготовила документальный фильм, в котором Джоан Роулинг рассказывает, что послужило источником вдохновения для ее магического мира. Например, из картины мы узнаем, что знаменитый алхимик Николас Фламель существовал в действительности, хоть и не преуспел в создании философского камня. А знак Даров Смерти берет свои корни из масонского символа.

«Фантастические Твари: Природоведение»

В документальном фильме актер Стивен Фрай («Дживс и Вустер», «Шоу Фрая и Лори») исследует то, как реальные животные стали прототипами магических существ во вселенной Гарри Поттера. Например, в образе мифического дракона соединены черты змеи, льва и орла, а всеми любимый Нюхль — «что-то среднее между сорокой по повадкам и утконосом по внешности».

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Спешл, в котором главная тройка выпускников Хогвартса вместе с другими актерами и создателями франшизы ностальгируют по временам съемок. В реюнионе удалось передать новогоднее настроение и ощущение волшебства — то, с чем у многих ассоциируется франшиза о Гарри Поттере. На протяжении выпуска команда в узнаваемых декорациях вспоминает интересные моменты съемочного процесса. В частности, только Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа, знал судьбу своего героя и финал истории, который ему рассказала Джоан Роулинг. А Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) была влюблена в Тома Фелтона (Драко Малфой)!

Мюзикл-пародия

На YouTube выложен «Очень Поттеровский мюзикл» — остроумная пародия, поставленная малоизвестными актерами-энтузиастами. В постановке в произвольном порядке смешались несколько книг поттерианы (в основном «Философский камень» и «Кубок огня»), а характеры героев и всем известные события представлены в ироничном свете. Драко Малфоя, который все время норовит перевестись в другую школу магии с говорящим названием Пигфартс, например, играет девушка, а Дамблдор превратился в пофигиста-оптимиста. Вольное и при этом уважительное переложение сюжета понравилось фанатам фильмов и книг о Гарри Поттере, поэтому у мюзикла даже вышел сиквел.

Подкасты

«Экспекто патронум»

Редакторы Arzamas ищут «ответы на сложные вопросы в детских книжках». Например, в седьмой книге «Гарри Поттер и Дары Смерти» дружба Гарри и Рона оказывается под угрозой: крестраж выводит наружу самые темные чувства друзей. Авторы подкаста пробуют разобраться, как преодолеть сомнения в себе. Нормально ли сравнивать себя с друзьями? Как бороться с завистью и ревностью? Подкаст рассчитан прежде всего на детей и подростков, но, кажется, взрослым он тоже будет полезен.

MuggleCast

Англоязычный подкаст, который выходит каждую неделю с 2005 года. В нем ведущие рассказывают о новых произведениях волшебного мира. Например, в последних эпизодах обсуждают сильные и слабые стороны третьей части «Фантастических тварей», а еще выбирают любимые сцены, героев и волшебных существ.

5 Minuten Harry Podcast

Видеоподкаст на немецком языке (в первых выпусках есть авторские английские субтитры, также можно настроить автоматический перевод на русский в субтитрах). В роликах автор разбирает каждые 5 минут фильма «Гарри Поттер и философский камень», чтобы вместе со зрителями увидеть то, что сложно заметить даже при повторном просмотре. Например, в начале фильма, чтобы показать заурядность семейства Дурсли, авторы используют повторяющиеся детали: у них, как и у их соседей, одинаковые дома и даже машины. А когда Дурсли вместе с Гарри идут в зоопарк, можно заметить, что из зала с рептилиями выходят школьники в зеленой форме, похожей на одежду студентов Слизерин, на чьем гербе изображена змея.

Выпуск подкаста «Крупным планом»

В начале 2022 года редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов поговорили о том, почему франшиза о Гарри Поттере — идеальное новогоднее кино. А еще обсудили, как в ней создается магический мир и почему это не просто увлекательная история, а серьезное высказывание о взрослении и любви. В выпуске также есть истории слушателей.

На что еще обратить внимание?

  • В конце года планируется релиз игры «Hogwarts Legacy». Компьютерные игры выходили параллельно с каждой частью о Гарри Поттере, однако не были так успешны. Эту ситуацию может исправить новая мультиплатформенная игра «Hogwarts Legacy», релиз которой планируется в конце этого года. В ней игроку нужно создать волшебника, учащегося в Хогвартсе. Сам сюжет будет развиваться в конце XIX века во время восстания гоблинов — примерно в тот же период, когда в школе учился ее будущий директор Альбус Дамблдор. Поэтому, возможно, он тоже появится в игре.
  • В 2016-м в лондонском театре Palace впервые показали пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». С тех пор ее регулярно ставят в театрах Лондона, Нью-Йорка, Гамбурга, Торонто и Токио. В пьесе, написанной Джоан Роулинг, события разворачиваются после эпилога книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». Главными героями становятся сыновья Гарри Поттера и Драко Малфоя — Альбус Северус и Скорпиус. Они пытаются спасти Седрика Диггори с помощью Маховика времени. Еще из пьесы мы узнаем, что у Волан-де-Морта и Беллатрисы Лестрейндж есть ребенок. В интернете можно найти текст пьесы. «Проклятое дитя» получило положительные отзывы от критиков, которые в особенности хвалили игру Энтони Бойла в роли Скорпиуса Малфоя. Постановка завоевала девять премий Лоренса Оливье и шесть наград Тони.

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Автор: Алим Шакиров

Фото: Bbc Natural History Unit. / Album / «Легион-Медиа»


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