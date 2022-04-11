Что происходит в прокате: «Артек» становится чемпионом, Disney возвращается в СНГ (но не в Россию)

Военно-патриотические фильмы не собирают

Во второй половине апреля в российский прокат традиционно выходят военно-патриотические фильмы, приуроченные ко Дню Победы. В этом году это «Первый „Оскар“» Сергея Мокрицкого и «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова. Аналитики опасались, что из-за напряженного новостного фона аудитория вряд ли массово отправится смотреть эти картины. К тому же в последние годы наметилась тенденция снижения интереса зрителей к фильмам о Великой Отечественной; после успеха «Т-34» лишь одна военная картина заработала в российском прокате больше 300 млн рублей («Девятаев»), а еще одна преодолела планку в 100 миллионов («Калашников»).

Обе новинки оправдали эти опасения. «Первый „Оскар“» стартовал с 32 млн рублей, к концу первого расширенного майского уик-энда он довел свою кассу до 64 млн рублей. Вероятно, финальный результат картины будет сопоставим со сборами фильма «Ржев» (86 млн рублей). «Крылья над Берлином» стартовали неделей позже и закончили расширенный уик-энд с 60 млн рублей в копилке. Итоговая касса этого проекта, скорее всего, повторит результат «Калашникова» того же Константина Буслова (118 млн рублей).

Михаил Галустян — лучший друг детей

Семейная аудитория и «Пушкинская карта» продолжают оставаться поводами для робкого оптимизма представителей кинотеатров. Значительную часть выручки в первой половине майских праздников принесли именно родители с детьми. Главным триумфатором этого периода неожиданно для всех стала фантастическая комедия «Артек. Большое путешествие», собравшая за традиционный четырехдневный уик-энд (с четверга по воскресенье) 38 млн рублей, а за расширенный — 63 миллиона. Фильмы с Михаилом Галустяном в главной роли не собирали такие суммы на старте проката со времен «Подарка с характером». Итоговая выручка «Артека», похоже, будет сравнима с цифрами «Подарка» (129 млн рублей).

На втором месте среди семейных релизов — мультфильм компании «СТВ» «Бука. Мое любимое чудище». За шесть дней он собрал около 60 млн рублей, в пределах ожиданий. Кассовым референсом для него может служить анимационный проект «Большое путешествие» (148 млн рублей).

Проект «Союзмультфильма» «Суворов. Великое путешествие» вышел 1 мая и за четыре дня заработал 19 млн рублей, встав на третье место по сборам среди семейного кино. Пока пределом для этой анимации видятся сборы «Новых приключений Аленушки и Еремы» (48 млн рублей).

«Всё везде и сразу» — лучший фильм для взрослых

За жанровое разнообразие в российском прокате в минувшие две недели отвечал, в частности, ретротриллер «Казнь», ориентированный в основном на публику в крупных городах страны. Картина Ладо Кватании получила высокие оценки зрителей, однако не смогла превратить их в заметные сборы — после полумесяца проката в копилке картины 28 млн рублей. Схожим образом в свое время выступал фильм Юрия Быкова «Завод» (итоговая касса — 37 млн рублей). В прокат также вышел еще один арт-мейнстримный российский проект — комедийный боевик Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Увы, его сборы за две недели составили 9,5 млн рублей.

Едва ли не главным релизом для взрослых жителей российских мегаполисов продолжает оставаться фантастический экшен «Всё везде и сразу». Фильм студии A24 заработал в России 97 млн рублей. Покорение 100-миллионного рубежа — дело техники.

В регионах без особенного блеска отработала комедия «Отчаянные дольщики». За расширенный уик-энд фильм компании Yellow, Black and White заработал 30 млн рублей. Основным ориентиром для этой картины теперь являются сборы такой же комедии о приключениях в провинции — «Дня города» (74 миллиона).

В Америке лидирует мультфильм в стиле Тарантино, в мире — «Фантастические твари»

В США две недели подряд лидерство в прокате удерживает анимационный фильм «Плохие парни»: его сборы — уже 44 млн долларов. С учетом зарубежных сборов в копилке анимационного проекта Universal почти 120 млн долларов.

Триквел «Фантастических тварей» остается на вершине международного бокс-офиса: за пределами США фильм Warner Bros. заработал 250 млн долларов. С учетом домашнего рынка картина заработала 330 млн долларов. Но мировая касса первых «Фантастических тварей» составляла 814 млн долларов, сиквела — 655 млн долларов.

«Варяг» Роберта Эггерса за две недели собрал в США 22,8 млн долларов и ничем не удивил аналитиков: это ожидаемые цифры для арт-мейнстрима. С учетом зарубежных рынков на счету фильма 42,6 млн долларов.

И американский, и мировой прокат притормозили в ожидании старта летнего сезона блокбастеров. Его в этом году открывает новый кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Именно с этим фильмом компания Disney возвращается на рынок СНГ. Как стало известно «Бюллетеню кинопрокатчика», фильм выйдет 5 мая в Казахстане и еще в нескольких постсоветских странах. Дистрибьютором выступит казахстанская компания «Меломан», которая и раньше выпускала релизы Disney в государствах Центральной Азии. При этом о возвращении фильмов мейджора в российский прокат речи не идет.