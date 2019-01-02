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Крупным планом

Подкаст«Гарри Поттер»: в чем величие саги о Хогвартсе и почему это главное новогоднее кино

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Почему «Гарри Поттер» стал главным произведением для целого поколения? Как экранизации повлияли на кино? Какими приемами создатели фильмов передавали на экране магический мир? И почему «Гарри Поттер» не только увлекательное приключенческое произведение, но и сложное высказывание о взрослении, любви и смерти?

«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, как устроены экранизации книг о мальчике-волшебнике и размышляют, почему просмотр «Гарри Поттера» для многих стал новогодней традицией. В выпуске можно услышать истории наших слушателей о том, какую роль фильмы по книгам Джоан Роулинг сыграли в их жизнях.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Час настал. Один из главных фильмов прошедшего года теперь в подписке
В главных ролях:Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендея
Режиссер:Дени Вильнёв
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