«Гарри Поттер»: в чем величие саги о Хогвартсе и почему это главное новогоднее кино

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, как устроены экранизации книг о мальчике-волшебнике и размышляют, почему просмотр «Гарри Поттера» для многих стал новогодней традицией. В выпуске можно услышать истории наших слушателей о том, какую роль фильмы по книгам Джоан Роулинг сыграли в их жизнях.



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