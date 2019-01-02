«Гарри Поттер»: в чем величие саги о Хогвартсе и почему это главное новогоднее кино

Почему «Гарри Поттер» стал главным произведением для целого поколения? Как экранизации повлияли на кино? Какими приемами создатели фильмов передавали на экране магический мир? И почему «Гарри Поттер» не только увлекательное приключенческое произведение, но и сложное высказывание о взрослении, любви и смерти?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, как устроены экранизации книг о мальчике-волшебнике и размышляют, почему просмотр «Гарри Поттера» для многих стал новогодней традицией. В выпуске можно услышать истории наших слушателей о том, какую роль фильмы по книгам Джоан Роулинг сыграли в их жизнях.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов