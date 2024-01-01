Порой достаточно беглого взгляда на тот или иной шутер, чтобы понять, чем он прославился. В Doom есть мясные сражения. В Call of Duty — зрелищная режиссура. В Half-Life — впечатляющая интерактивность мира. С Halo немного другая история. Непосвященным игрокам эта серия может показаться банальным боевиком про бронированного суперсолдата, который сражается с нелепыми инопланетянами под пафосную музыку. Но будь всё так на самом деле, вряд ли популярность Halo держалась вот уже двадцать с лишним лет.
Сейчас, когда выходит уже второй сезон сериала про Мастера Чифа, а игровая франшиза переживает тяжелые времена, самое время разобраться, в чем же заключался секрет первой Halo, как она повлияла на большинство современных шутеров и почему после прихода новых разработчиков серия свернула куда-то не туда.
Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин
Авторы сценария
«Несмотря на богатое наследие, сейчас серия Halo чувствует себя не очень здорово. „Четверка“, Guardians и Infinite получились неплохими играми, но совсем не прорывными. По большей части они держатся на наработках оригинальной студии Bungie, тогда как нововведения от 343 Industries фанаты зачастую воспринимают в штыки. Пока создатели оригинальных частей Halo успешно развивают свой ММО-шутер Destiny 2 и собираются возродить классическую Marathon, 343 уже взялась за новые приключения Мастера Чифа. Еще рано говорить, смогут ли разработчики вернуть серии былое величие или, наоборот, похоронят ее окончательно. Но при любом исходе у фанатов останутся классические части, чтобы предаваться ностальгии, а в самом жанре шутеров от первого лица наследие Halo будет жить вечно».
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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин