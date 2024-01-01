Порой достаточно беглого взгляда на тот или иной шутер, чтобы понять, чем он прославился. В Doom есть мясные сражения. В Call of Duty — зрелищная режиссура. В Half-Life — впечатляющая интерактивность мира. С Halo немного другая история. Непосвященным игрокам эта серия может показаться банальным боевиком про бронированного суперсолдата, который сражается с нелепыми инопланетянами под пафосную музыку. Но будь всё так на самом деле, вряд ли популярность Halo держалась вот уже двадцать с лишним лет.

Сейчас, когда выходит уже второй сезон сериала про Мастера Чифа, а игровая франшиза переживает тяжелые времена, самое время разобраться, в чем же заключался секрет первой Halo, как она повлияла на большинство современных шутеров и почему после прихода новых разработчиков серия свернула куда-то не туда.