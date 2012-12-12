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Начались съемки нового фильма Виктора Шамирова «Температура вселенной». Вот что о нем рассказывают режиссер и актеры

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В марте начались съемки фильма Виктора Шамирова («Со мною вот что происходит», «Большая секунда»). Его новую «Температуру вселенной» снимали в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Это история про астрономов, работающих в затерянной среди гор обсерватории. Рассказываем, чего ждать от фильма, возвращающего Шамирова от дилогии «Кахи» к авторскому кино.

О чем фильм

По официальному синопсису это «история расставания и встречи, которая разворачивается в поселке астрономов». Виктор Шамиров описывает новый проект как камерную драму про людей, наблюдающих за космосом в далеком поселке среди гор Кавказа. «Мне интересно, как люди, которые думают о космосе, живут свою обычную жизнь. Мне казалось, что это смешное сочетание науки о космосе и истерики семейной драмы», — добавляет режиссер.

Кто главные герои

Сергей

Григорий Сиятвинда

«Мой персонаж — историк из Новосибирска. Он одинок, у него нет ни жены, ни семьи. Сергей впервые оказался в поселке Нижний Архыз», — описывает героя Сиятвинда. Сергей приезжает на день рождения к своему другу юности — ученому-астроному Андрею (Антон Эльдаров). Сергея пригласила Наташа, жена Андрея, чтобы устроить ему сюрприз, хотя именинник еще не вернулся с конференции в Москве.

Наташа

Дарья Семёнова

Ученая-астрофизик, работает в местном институте, подрабатывает экскурсоводом. Скромная и верная жена, мама двоих детей. Накануне празднования ей звонит из Москвы муж Андрей и сообщает, что больше к ней не вернется. Сергей пытается ее поддержать, они обсуждают, что сказать друзьям и семье. В какой-то момент между Сергеем и Наташей начинают зарождаться теплые чувства.

Андрей

Антон Эльдаров

Ученый, тоже работает в институте. У него есть своя музыкальная группа. А еще он запутался в собственных чувствах, поэтому решает уйти из семьи.

Вера

Ольга Тумайкина

Завуч местной школы, подруга Наташи, дама с характером и принципами. «Моя героиня Вера, конечно, бесстрашная. Потому что то поле, которое мы называем деликатностью или сдержанностью, ей неведомо время от времени. В сдержанности есть содержание, и моя Вера еще этого девиза не достигла. Ее можно похвалить только за одно: она любопытна», — добавляет Тумайкина.

Сима

Александра Серзина

Инженер, подруга Наташи, всячески поддерживает ее и уговаривает не ставить на себе крест после ухода мужа.

Как появилась идея фильма

Сначала возникло само место, а потом уже родилась идея фильма. Режиссер случайно узнал о существовании такого поселка астрономов, поехал в Нижний Архыз, пожил там немного, а потом уже с соавтором стал обсуждать возможность сценария.

Кто еще работает над «Температурой вселенной»

Виктор Шамиров на съемках фильма
Александра Серзина
Дарья Семенова
Виктор Шамиров и Семён Яковлев

Фильм участвовал в питчинге министерства культуры, но поддержку не получил. Поэтому Шамиров шутливо называет «Температуру вселенной» своим вторым самым дешевым фильмом (первый — «Со мною вот что происходит»). Тем не менее благодаря продюсерам Шамиров провел съемки в Нижнем Архызе.

Для «Температуры вселенной» режиссер собрал команду единомышленников, с которыми уже работал. Сценарий писал вместе с Ольгой Мотиной-Супоневой («Большая секунда»), операторские вызовы, связанные с тем, что фильм снимают на фототехнику, на себя взял Семён Яковлев («Большая секунда», «А зори здесь тихие…»). Художница-постановщица и художница по костюмам — Нина Васенина («Северный ветер», «Лед 2»).

Производство — кинокомпания «Контент-Клуб» («Летучий корабль», «Повелитель ветра»). Продюсеры — Антон Сиренко («Летучий корабль», «Повелитель ветра»), Павел Горин («Сто лет тому вперед», «Лед 3», исполнительный директор компании «Водород») и Елена Быстрова («Сто лет тому вперед», «Лед 3», «Повелитель ветра»). Съемки фильма продолжаются.

Что команда говорит о съемках в Нижнем Архызе

Дарья Семенова и Григорий Сиятвинда
Дарья Семенова, Григорий Сиятвинда и Виктор Шамиров
Ольга Тумайкина и Виктор Шамиров

Нижний Архыз — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии, расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря. Он был построен в 1970-е для астрономов, и там размещался крупнейший на тот момент телескоп БТА. Он действует и сейчас, оставаясь одной из достопримечательностей. Телескоп даже включали для съемок, но посмотреть в него актерам не удалось. «Для съемок нужно было повернуть и включить. Он работает абсолютно бесшумно, хотя эта махина весит 650 тонн. Но поворачивается довольно просто», — восторгается Григорий Сиятвинда.

Помимо астрофизической обсерватории, где побывала команда, актеров впечатлили местные пейзажи. «Мы пару раз ездили в горы. Стояли на Джиссе (или Шиссе — Прим. ред.), и нам параллельно рассказывали, что когда-то, много миллионов лет назад, это был берег океана», — вспоминает Григорий Сиятвинда.

Дарье Семёновой, помимо природной красоты, особенно запомнится антропный принцип, который ей объяснила прототип ее героини — астрофизик Ольга Шолохова. «Вселенная так устроена на молекулярном уровне, чтобы возникла форма жизни в виде человека, способная эту вселенную наблюдать и изучать», — пересказывает актриса. И изучать не только в телескопе, но с помощью кино.

Автор: Лиза Кузнецова

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