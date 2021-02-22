«Я не концептуальный режиссер, не визионер, не социальный критик»: Виктор Шамиров — о возвращении к камерному кино после «Непосредственно Каха!»

Об обзоре BadComedian

Я знал, что наш фильм многим понравился и многим сильно не понравился. Люди говорили: «Какая гадость!» — но никто не формулировал, почему, собственно, гадость. Я надеялся, что Евгений, о котором я слышал, что он внимательный и разумный человек, сможет это мне объяснить. И я продолжал считать его приличным человеком, даже когда не нашел в его обзоре для себя точек опоры. Но потом я поменял свое мнение из-за специфики его претензий. Евгений соврал обо всем, что касается финансирования фильма и моих мотивов. Он сказал, что в проект вложилось государство, что он снят на деньги игорных контор. Что раньше я снимал фильмы, которые не приносили денег, и поэтому решил снять отвратительный фильм, который их мне принесет. Это неправда. По договору я получил бы деньги только с прибыли от фильма. В реальности очень небольшая часть русских фильмов приносит прибыль, у меня было мало шансов получить хоть что-то. Я работал так же, как над любым другим своим фильмом: ради кайфа, мне это нравилось. А он просто наврал миллионам, выставив меня бесстыдным человеком, который ради денег готов делать гадость.

Мне есть с чем сравнивать. Я подписан на англоязычные каналы с разборами кино, их ведут люди с разным уровнем образования, разного возраста, мне важен сам разбор, мысль, насмотренность. У Евгения нет задачи разбирать фильмы, он через пропагандистские набросы и личные выпады увеличивает аудиторию и раздувает скандалы, которые к кинематографу не имеют никакого отношения. Он не понимает предмет юмора Кахи и черную комедию разбирает как какое-то героическое кино. Почему мальчик из Подмосковья рассказывает, какой у кого должен быть акцент? Ложь, личные оскорбления, передергивания, вместо мысли — мем в доказательство, скетч в доказательство. Вот и весь его обзор.

BadComedian похож на пранкера, бегающего по улицам с ведром говна, которое он на всех выливает и отбегает. А когда его спрашивают, что ж ты делаешь, он говорит, что просто высказывает свое мнение. Если у человека задача транслировать ненависть, то как можно его слушать всерьез? Ну и потом, как можно пренебрегать фактом, что такое огромное число зрителей посмотрели наш фильм в прокате? Никто не тянул за уши людей в кинотеатры, а ведь «Каха» четыре уик-энда был в топе. По обзору BadComedian получается, что все зрители, которым понравился фильм, ничтожно глупы.