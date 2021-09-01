«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

9 сентября в российский прокат выходят «Петровы в гриппе». Это экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» про автослесаря Петрова и его семью, которые погружаются в гриппозные галлюцинации и детские воспоминания.

В фильме Серебренникова общественный транспорт становится метафорой жизни, в которой столкнулись случайные и не самые приятные люди. КиноПоиск записал разговор с Кириллом Серебренниковым в советском автобусе — примерно таком же транспорте, что фигурирует в «Петровых». Режиссер рассказал, как снимали сцену секса в библиотеке и каким кино ему теперь хочется заниматься. Выбрали еще пять тезисов из этой беседы.

1 «Петровы в гриппе» — очень личное кино «Главный герой (его играет Семен Серзин. — Прим. ред.) — зеркало, в которое каждый читатель или зритель смотрится. Он очень эмпатичный, полный волнений, с повышенной температурой сознания. На его месте должен быть каждый из нас. В этом фильме я тоже Петров».

2 Netflix рискует превратиться в телеящик «Netflix покупает все, для того чтобы привлечь аудиторию. Есть возможность, что он станет аналогом канала „Россия“ или НТВ. Netflix же нужно заполучить аудиторию из телика, он не будет какую-то альтернативу показывать. Разумеется, [на стриминге] есть какие-то репутационные вершины. Например, „Рома“ Куарона».

3 Мастерская Александра Сокурова — главная кузница молодых кинематографистов России «Я нахожусь в восторге от того, что делает Александр Николаевич для нашего кинематографа. По-моему, за последние годы столько не сделали даже ВГИК или другие институты, которым полагается производить творческие кадры. Почему ребята из республик неочевидного кинематографического присутствия стали ньюсмейкерами в кино? А потому, что они встретили большого мастера, который правильно вставил мозги и навел оптику».

4 Серебренников хотел бы снять супергеройское кино в духе «Отряда самоубийц 2» «Я в дичайшем восторге от работы режиссера Джеймса Ганна, от всей команды, артистов, от того, как это сделано и придумано. Умно, тонко, неполиткорректно, отвязно. Талант сочится из каждого кадра, бьет в глаза. Я давно так не смеялся, не радовался. Причем они умудрились в этом месиве найти абсолютно гуманистическую идею».

5 Для режиссера важно «цифровое молчание» на площадке «Виртуальная реальность и социальные медиа засасывают, но без них наша сегодняшняя жизнь была бы другой, неполной. Мне гораздо легче быть блогером, чем наоборот, но я предпочту на какое-то время офлайн-активность. Мне нравится снимать кино и запрещать людям быть на площадке с телефонами».