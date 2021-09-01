КиноПоиск
Попробовать Плюс

«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

Обсудить0

9 сентября в российский прокат выходят «Петровы в гриппе». Это экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» про автослесаря Петрова и его семью, которые погружаются в гриппозные галлюцинации и детские воспоминания.

В фильме Серебренникова общественный транспорт становится метафорой жизни, в которой столкнулись случайные и не самые приятные люди. КиноПоиск записал разговор с Кириллом Серебренниковым в советском автобусе — примерно таком же транспорте, что фигурирует в «Петровых». Режиссер рассказал, как снимали сцену секса в библиотеке и каким кино ему теперь хочется заниматься. Выбрали еще пять тезисов из этой беседы.

1

«Петровы в гриппе» — очень личное кино

«Главный герой (его играет Семен Серзин. — Прим. ред.) — зеркало, в которое каждый читатель или зритель смотрится. Он очень эмпатичный, полный волнений, с повышенной температурой сознания. На его месте должен быть каждый из нас. В этом фильме я тоже Петров».

2

Netflix рискует превратиться в телеящик

«Netflix покупает все, для того чтобы привлечь аудиторию. Есть возможность, что он станет аналогом канала „Россия“ или НТВ. Netflix же нужно заполучить аудиторию из телика, он не будет какую-то альтернативу показывать. Разумеется, [на стриминге] есть какие-то репутационные вершины. Например, „Рома“ Куарона».

3

Мастерская Александра Сокурова — главная кузница молодых кинематографистов России

«Я нахожусь в восторге от того, что делает Александр Николаевич для нашего кинематографа. По-моему, за последние годы столько не сделали даже ВГИК или другие институты, которым полагается производить творческие кадры. Почему ребята из республик неочевидного кинематографического присутствия стали ньюсмейкерами в кино? А потому, что они встретили большого мастера, который правильно вставил мозги и навел оптику».

4

Серебренников хотел бы снять супергеройское кино в духе «Отряда самоубийц 2»

«Я в дичайшем восторге от работы режиссера Джеймса Ганна, от всей команды, артистов, от того, как это сделано и придумано. Умно, тонко, неполиткорректно, отвязно. Талант сочится из каждого кадра, бьет в глаза. Я давно так не смеялся, не радовался. Причем они умудрились в этом месиве найти абсолютно гуманистическую идею».

5

Для режиссера важно «цифровое молчание» на площадке

«Виртуальная реальность и социальные медиа засасывают, но без них наша сегодняшняя жизнь была бы другой, неполной. Мне гораздо легче быть блогером, чем наоборот, но я предпочту на какое-то время офлайн-активность. Мне нравится снимать кино и запрещать людям быть на площадке с телефонами».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

14 главных фильмов оттепели

14 главных фильмов оттепели

6 сентября5
11 лучших трейлеров недели: Галь Гадот избивает Дуэйна Джонсона, а «Квартет И» готовит водку для банкета

11 лучших трейлеров недели: Галь Гадот избивает Дуэйна Джонсона, а «Квартет И» готовит водку для банкета

3 сентября9
«Крови очень мало!»: репортаж со съемок новой черной комедии Кирилла Соколова

«Крови очень мало!»: репортаж со съемок новой черной комедии Кирилла Соколова

3 сентября4
На КиноПоиск HD вышел док «Уральское дерби» об одном из главных противостояний КХЛ

На КиноПоиск HD вышел док «Уральское дерби» об одном из главных противостояний КХЛ

1 сентября8

Главное сегодня

Фестивали

Венеция-2021: «Холодный расчет». Оскар Айзек как новый Де Ниро

Вчера3
Венеция-2021: «Холодный расчет». Оскар Айзек как новый Де Ниро
Венеция-2021: «Рука бога». Автобиография Паоло Соррентино
Фестивали

Венеция-2021: «Рука бога». Автобиография Паоло Соррентино

Вчера1
«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

Вчера12
Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

Жан-Поль Бельмондо: священное чудовище французского кино

7 сентября
«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

«В этом фильме я тоже Петров»: Кирилл Серебренников — о новой картине

7 сентября16
Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо». Игрушечный триллер об опасностях Лондона 1960-х
Фестивали

Венеция-2021: «Прошлой ночью в Сохо». Игрушечный триллер об опасностях Лондона 1960-х

7 сентября14
Почему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино
Крупным планом

ПодкастПочему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино

7 сентября8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт