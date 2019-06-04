Зачем нужна кинокритика? В гостях: BadComedian, Антон Долин, kimkibabaduk, Monday Karma, Cinemaholics, «...and Action!»

Что такое кинокритика и какие у нее задачи? В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, какие формы сегодня принимает анализ кино и опрашивают профессионалов в разных областях киноведения.

В выпуске принимают участие:

Антон Долин, главный редактор «Искусства кино» — про задачи кинокритика и толстые журналы;

Татьяна Шорохова, киножурналистка и соосновательница сайта kimkibabaduk — о кинопублицистике и субъективности в профессии;

Катя Карслиди, главный редактор портала film.ru и основательница паблика Cinemaholics — про новые медиа и кинокритику в соцсетях;

Евгений Баженов (BadComedian) — про видеообзоры и состояние российского кино;

Александр Рыбаков (YouTube-канал «...and Action!») — о жанре видеоэссе;

Алексей Филиппов, редактор сайтов «Искусство кино» и kino-teatr.ru и автор подкаста Monday Karma — про подкасты.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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В следующем выпуске мы обсудим якутскую драму «Пугало», победившую в прошлом году на «Кинотавре». Фильм выйдет в прокат 25 февраля.