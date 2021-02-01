«Топи»: Что это было? Теории зрителей

На КиноПоиск HD вышел финальный эпизод «Топей» — мистической утопии по сценарию Дмитрия Глуховского. Мы собрали самые интересные теории зрителей о том, что происходит в заброшенной деревне, где застряли молодые москвичи.
Герои «Топей» — пять москвичей, которые отправляются в монастырь, расположенный в глухой архангельской деревне. Денис (Иван Янковский) хочет вылечиться от рака, Макс (Тихон Жизневский) мечтает написать великое журналистское расследование, Соня (Анастасия Крылова) бежит от чрезмерно религиозного отца, Эля (Софья Володчинская) — от патриархальной семьи, а Катя (Катерина Шпица) спасается после разрыва с женихом. Но деревня Топи, в которой находится монастырь, оказывается не тем, чем кажется, и с каждой серией героям все труднее оттуда выбраться. Что же с ними происходит?
1
Герои попали в чистилище (но еще могут из него выбраться)
Одна из самых распространенных теорий предполагает, что Топи либо чистилище, либо лимб (и туда, и туда попадают души, не добравшиеся до ада или рая). Согласно этой теории, главные герои — Денис, Макс, Эля, Катя и Соня — находятся в коме или умерли в Москве (или по пути в Топи) и застряли в пространстве, которое видится им как заброшенная деревня. Чтобы выбраться, они должны разобраться со своими страхами и расплатиться за грехи. Соответственно, немногочисленные жители Топей — это души, которые так и не смогли покинуть чистилище.
Зрители даже предположили, что Топи — это весь загробный мир. Если деревня — это чистилище, то монастырь — это рай (поэтому Лиза, погибшая сестра Сони, существует только в его стенах), а химкомбинат — это ад. Хозяин, директор комбината, на самом деле не хозяин Топей, а хозяин ада, пытающийся затащить души в свои владения.
2
…или не могут
Не менее популярное предположение. Главные герои погибли, когда въезжали в Топи, а все последующие события — их посмертное путешествие. Эта теория подтверждается, например, тем, что водитель грузовика, которого герои встречают в первой серии и который помогает им перебраться через реку, везет в кузове труп. То есть это Харон, перевозчик душ. А жители Топей — это умершие, которые по тем или иным причинам застряли в безвременье. Хозяин здесь может выступать как душа, решившая узурпировать Топи.
3
Топи — аномальная зона
Из-за аварии на Порожском химическом комбинате или по какой-то другой причине деревня и близлежащие леса превратились в аномальную зону вроде той, в которой оказываются герои «Сталкера». Топи могут быть пространством кошмаров, в котором оживают самые сильные страхи героев, а комбинат, окруженный красным маревом, — эпицентром этой аномалии. В этой зоне возможно все, и чем дольше человек в ней находится, тем сильнее зона его меняет: священник не может умереть, сколько бы ни пытался покончить с собой; Арина и ее мать меняются телами; дед Вениамин превращается в попугая и обратно, а Катя стареет за одну ночь.
4
А еще в деревне есть временная петля
Теорией в духе «Тьмы» можно было объяснить и стремительное старение Кати, и Дауда, преследующего Элю, и школьный альбом, в котором есть фотография юной Арины, датированная 1999 годом. Некоторые зрители также предположили, что Вениамин — это Денис в старости (оба больны раком), а баба Нюра — Соня (обе набожные и кроткие).
5
Химкомбинат отравляет воду, поэтому все бредят
На протяжении всех серий герои пьют местную воду, собранную в ведра и бочки. Но местные жители, например Арина и капитан Козлов, не притрагиваются к ней. В финальной серии Хозяин рассказывает, что Порожский химкомбинат был засекреченным предприятием и производил топливо для ракет. А Козлов выпивает местную воду, потому что, по его словам, иначе тут жить невозможно, и после этого видит мертвого сына. Скорее всего, вода в деревне отравлена химикатами, вызывающими сильные галлюцинации.