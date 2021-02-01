«Топи»: Что это было? Теории зрителей

Герои попали в чистилище (но еще могут из него выбраться)

Одна из самых распространенных теорий предполагает, что Топи либо чистилище, либо лимб (и туда, и туда попадают души, не добравшиеся до ада или рая). Согласно этой теории, главные герои — Денис, Макс, Эля, Катя и Соня — находятся в коме или умерли в Москве (или по пути в Топи) и застряли в пространстве, которое видится им как заброшенная деревня. Чтобы выбраться, они должны разобраться со своими страхами и расплатиться за грехи. Соответственно, немногочисленные жители Топей — это души, которые так и не смогли покинуть чистилище.

Зрители даже предположили, что Топи — это весь загробный мир. Если деревня — это чистилище, то монастырь — это рай (поэтому Лиза, погибшая сестра Сони, существует только в его стенах), а химкомбинат — это ад. Хозяин, директор комбината, на самом деле не хозяин Топей, а хозяин ада, пытающийся затащить души в свои владения.