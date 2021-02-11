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Как звучат «Топи»: Вышел официальный саундтрек к сериалу Дмитрия Глуховского

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На Яндекс.Музыке вышел официальный саундтрек сериала «Топи», созданный группой АИГЕЛ. В альбом вошли 10 треков, включая композиции «Тебе кажется», «Топи» и «Посмертие», которые музыканты написали специально для сериала.

Айгель Гайсина, поэтесса и солистка группы АИГЕЛ, призналась, что до этого никогда не работала с песнями на основе чужих произведений, но сценарий Дмитрия Глуховского произвел на нее столь сильное впечатление, что песню «Топи» она написала за одну ночь, как только дочитала текст.

Также вышло видео с открывающими титрами сериала, где играет трек «Тебе кажется». По словам Гайсиы, песню придумали внезапно после беседы Глуховским. Изначально АИГЕЛ планировали написать лишь одну композицию.

В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в чудотворный монастырь под деревней Топи, надеясь найти там ответы на свои вопросы. Однако поездка оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши, где не работают законы современного мира.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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