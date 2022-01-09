Отцовский Петербург: репортаж со съемок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

С Гетцем удается чуть позже пообщаться по телефону. «Я ничего не знал о комиксах Bubble, — рассказывает он. — Первого „Майора“ посмотрел прошлой весной вместе с папой. Мне очень понравилось. Я еще тогда подумал: „Круто было бы в таком сняться!“ А через год стало известно, что идет кастинг. На съемках меня больше всего впечатлили сцены перестрелок. Для меня это был первый опыт экшен-сцен, и, честно говоря, я не ожидал, что будет настолько громко. Взрывы, оглушительный грохот — это было эпично!» В процессе разговора выясняется еще один любопытный факт. Поскольку у Кая в жизни карие глаза, ему, как и его «родителю» Марину, пришлось носить светлые линзы. «У меня и так не очень хорошее зрение, поэтому к линзам я привык, — смеется Гетц. — А вот Сергею, как он мне сам говорил, было тяжеловато. Мы с ним очень подружились. Он клевый и как актер, и как экранный отец».