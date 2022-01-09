Отцовский Петербург: репортаж со съемок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

В начале следующего года история майора Игоря Грома, любимого персонажа комиксов издательства Bubble, пополнится фильмом о его детстве. Создатели уже объявили актерский состав проекта и показали первый тизер. А мы побывали на съемочной площадке картины и рассказываем, что там увидели.
На часах 14:00, разгар светового дня в весеннем Петербурге, но в арендованном съемочной группой цехе Кировского завода царит приятный полумрак. Художникам фильма это помещение досталось совершенно пустым. Выбрали его из-за огромных окон, занимающих целую стену и живописно преломляющих свет. Сейчас в цехе все забито реквизитом. В одном углу сложены старые пластиковые ящики из-под пива, в другом стоит обеденный стол с незаконченной трапезой — на газетах, заменивших скатерть, видны следы крови.
Этот обед явно прервала перестрелка, ее последствия видны на полу. Все вокруг усеяно гильзами, через каждые полметра — обведенные белыми мелками силуэты тел. Члены съемочной группы иногда случайно наступают на них и тут же слышат сердитый окрик от коллег: «Ребята, напоминаю, что по трупам мы не ходим!» Зажигается свет, и на площадке появляются главные действующие лица — следователи Константин Гром (Сергей Марин) и Федор Прокопенко (Алексей Ведерников). Первым делом в глаза бросаются их костюмы. Потрепанные ботинки, мешковатые брюки, куртки с широкими плечами — привет, 90-е. Чуть ярче, но примерно в том же стиле одет и третий участник сцены. На нем цветастая рубашка и легкая кофта от спортивного костюма. На шее — массивная золотая цепь. Актер Алексей Тахаров изображает бандита по прозвищу Коротышка, чудом уцелевшего в жуткой бойне. Выведать подробности происходящего между ними в этой сцене не удается: авторы фильма, как и раньше, стараются сохранить максимальную секретность.
Приквел «Майора Грома», посвященный детству героя комиксов Bubble, изначально задумывался как короткометражный Сhristmas special — специальный рождественский эпизод. «Перед нами стояла задача снять минут тридцать-сорок. Понятно, что вторую часть „Грома“ в такой формат не уместить, — объясняет основатель издательства Bubble Comics и продюсер фильма Артем Габрелянов. — Конечно, можно было показать, как майор Гром с друзьями отмечают Новый год. Но это скучно, совсем не цепляет. Поэтому мы решили рассказать историю становления нашего героя. После нее зрителям должно стать понятно, почему Игорь Гром никому не доверяет, почему ходит таким подавленным. Фильм будет интересен и тем, кто не видел полнометражную картину. Мы стремимся сделать его самостоятельной единицей».
Точный хронометраж «Трудного детства» пока неизвестен, но все участники съемочного процесса признают, что фильм наверняка будет дольше заявленных изначально 40 минут. Действие разворачивается за 20 лет до событий «Чумного Доктора». Игорь Гром — подросток, взрослеющий в непростую эпоху. Вместе с лучшим другом Игнатом он постоянно ввязывается в сомнительные авантюры, не задумываясь об их последствиях. Воспитывает мальчика отец-одиночка Константин Гром — суровый полицейский, который буквально живет на работе. В фильме он и его коллега, будущий начальник петербургской полиции Федор Прокопенко, пытаются поймать загадочного криминального авторитета Анубиса.
Появление Константина Грома на месте перестрелки обставлено по всем канонам классического полицейского триллера. Он не сразу подходит к другу Прокопенко. Какое-то время Гром-старший просто стоит у стены, смотрит вдаль и задумчиво затягивается сигаретой, выпуская плотные клубы дыма. Камера берет его крупным планом, луч света выхватывает его лицо: у него ярко-голубые глаза (это линзы), а левую щеку рассекает шрам, по форме напоминающий молнию. Когда дым становится слишком густым, актеру командуют: «Серега, кури влево, иначе тебя не видно!»
Во время кастинга к «Чумному Доктору» Сергей Марин («Собор», «Душегубы») пробовался на роль Игоря Грома. «Тогда он не подошел нам по возрасту, — рассказывает продюсер Михаил Китаев. — Мы хотели, чтобы майор был помоложе. А когда мы начали искать актера на роль отца, то в какой-то момент решили пересмотреть тех, кто уже приходил на пробы Грома-младшего. Снова пригласили Сергея, и вот тут он подошел идеально».
В перерывах между дублями на плечи Марину поверх замшевой куртки заботливо накидывают теплый пуховик. В Петербурге еще не вполне весна, а пустой цех Кировского завода не отапливается. Своего персонажа актер описывает как «внешне жесткого человека, который скуп в проявлении чувств и эмоций, но искренне предан своей профессии и очень любит сына». Спрашиваем, готов ли Сергей к волне фанатского внимания, которая наверняка обрушится на него после выхода фильма. Он удивленно поднимает брови. Кажется, об этом аспекте своего участия в картине он пока не задумывался: «Ой, ну это все какие-то гипотезы… Будущее покажет. Думаю, что буду относиться к этому со спокойствием и благодарностью».
Если Константин Гром — новый персонаж для киновселенной Bubble Comics, то с Федором Прокопенко в исполнении Алексея Маклакова, который обычно играет добродушных командиров, тренеров и чиновников, зрители успели познакомиться в «Чумном Докторе». Перед играющим того же героя в молодости Алексеем Ведерниковым была поставлена непростая задача. «Алексей Константинович задал такую планку, что теперь мне нужно хотя бы до нее дотянуться, — говорит актер. — Лично мы с ним, к сожалению, не знакомы, поэтому я просто смотрел его фильмы, интервью и подмечал интонацию, мимику, жесты». В кадре молодой Прокопенко носит пышные усы, но, когда камера выключена, отдыхает почему-то без них. «Это потому что сейчас у нас обед! — смеется Ведерников. — А так я эти усы обожаю, мне с ними хорошо. Вот допью чай и пойду их наклеивать».
14-летний Кай Гетц, исполнитель роли маленького Игоря Грома, в этот день на площадке отсутствует. Мы расспрашиваем о нем авторов фильма. Все они в один голос говорят, что, несмотря на свой юный возраст, Кай давно снимается в кино, поэтому на съемках ведет себя как настоящий профи. «Мы отсмотрели много претендентов на эту роль, — комментирует продюсер Михаил Китаев. — Даже точно не могу сказать сколько. Сотни? Мы всегда очень тщательно подходим к вопросу кастинга. Кай оказался лучшим кандидатом».
С Гетцем удается чуть позже пообщаться по телефону. «Я ничего не знал о комиксах Bubble, — рассказывает он. — Первого „Майора“ посмотрел прошлой весной вместе с папой. Мне очень понравилось. Я еще тогда подумал: „Круто было бы в таком сняться!“ А через год стало известно, что идет кастинг. На съемках меня больше всего впечатлили сцены перестрелок. Для меня это был первый опыт экшен-сцен, и, честно говоря, я не ожидал, что будет настолько громко. Взрывы, оглушительный грохот — это было эпично!» В процессе разговора выясняется еще один любопытный факт. Поскольку у Кая в жизни карие глаза, ему, как и его «родителю» Марину, пришлось носить светлые линзы. «У меня и так не очень хорошее зрение, поэтому к линзам я привык, — смеется Гетц. — А вот Сергею, как он мне сам говорил, было тяжеловато. Мы с ним очень подружились. Он клевый и как актер, и как экранный отец».
После каждого дубля художники поправляют слегка затоптанные белые силуэты и заново раскладывают сбившиеся в кучки пустые гильзы. В других концах цеха тоже кипит жизнь. Члены съемочной группы начищают клеенку на деревянных прилавках со старыми весами. Рядом стоят многоэтажные стеллажи, снизу и доверху заставленные трехлитровыми банками с солеными огурцами. Еще одна партия пока не закатанных овощей плавает в пластиковом контейнере. «Этих огурцов было килограммов четыреста, — рассказывает художник-постановщик Дмитрий Онищенко. — Часть банок мы купили уже закатанными, а другую часть пришлось закатывать вручную. У нас тут такой конвейер был организован вчера! Одни ребята накладывали, другие наливали… Завтра продолжим».
Зачем вообще на площадке столько банок? «В фильме есть персонажи, которые занимаются распространением наркотиков, — поясняет Дмитрий. — Мы долго думали, где бы они могли их прятать. Пробовали цементные блоки, которые можно было бы потом разбивать. Но это все не то. А потом, просматривая новости из 90-х, мы наткнулись на историю о том, как наркотики перевозили в банках с огурцами. Такая вот контрабанда».
Создатели фильма не скрывают, что заимствовали и другие приметы эпохи, но слово «девяностые» в интервью они стараются упоминать как можно реже. «Мы сознательно уходим от этого сравнения, — говорит Артем Габрелянов. — Важно только то, что события происходят за 20 лет до „Чумного Доктора“. Мы многое гиперболизируем, где-то добавляем больше красок, где-то их, наоборот, сгущаем». Михаил Китаев дополняет: «Мы прежде всего думали о том, как наш альтернативный Петербург, показанный в первом фильме, мог бы выглядеть в прошлом глазами ребенка. Это же не документальное кино. У нас есть элементы и из конца 1980-х, и из начала 2000-х. Это такой собирательный образ, гипертрофированный микс».
Обновленной актерской командой руководит та же съемочная группа, которая работала над «Майор Гром: Чумной Доктор». За камерой — оператор Максим Жуков, в режиссерском кресле — Олег Трофим. На прошлых съемках режиссер получил от коллег прозвище Атомный за то, что постоянно носился по площадке. Здесь происходит то же самое. Мы наблюдаем, как Трофим лично инспектирует место перестрелки, а потом зовет ассистентов: «Нужно больше крови! Раз в пять больше!» Уже через секунду рядом появляется человек с кисточкой и ведерком, наполненным бутафорской красной жидкостью. Сначала он освежает кровавые следы на обеденном столе, а затем разливает «кровь» по белым силуэтам. Трофим снова приходит с инспекцией — на этот раз все хорошо. «Постоянно сидеть в кресле совсем не мое, — говорит он. — Вот когда постарею и разжирею, тогда и присяду».
Для режиссера заготовлен вопрос о том, как он добивался сходства между персонажами первого фильма и приквела. Понятно, что маленький Игорь Гром должен быть похож на взрослого в исполнении Тихона Жизневского, а в них обоих должны прослеживаться отцовские черты. «Для нас действительно важно, чтобы зритель угадывал уже знакомых и любимых героев в новых персонажах, — отвечает Трофим. — Мы с артистами изучали пластику их тел, манеру речи. Мы использовали и прямые отсылки — у некоторых героев, например, будут те же привычки. Первый фильм — хорошее подспорье и для меня, и для актеров. Есть от чего оттолкнуться, чтобы двигаться дальше».
На площадке тем временем все готово для дубля, который, как предупредили декораторы и продюсеры, невозможно будет повторить. Над микроавтобусом советских времен на цепях подвешен контейнер, который в нужный момент должен сорваться вниз. «В этом фильме мы больше делаем упор на драму, на эмоциональную составляющую, — говорит Артем Габрелянов. — Хотя экшен все равно будет и очень изобретательный. Но все-таки не в том объеме, который мы планируем для сиквела. „Трудное детство“ и продолжение истории майора Грома находятся в разных весовых категориях».
Звучит команда режиссера. Все присутствующие на площадке на мгновение замирают. Огромный блок срывается с цепей и с грохотом обрушивается на микроавтобус, эффектно сминая его пополам. Федор Прокопенко инстинктивно отворачивается, слегка втягивая голову в плечи. Гром-старший невозмутимо продолжает курить: он в своем альтернативном бандитском Петербурге явно видел вещи и пострашнее. Какие именно, узнаем уже этой зимой.
Автор: Ксения Реутова
Фото: Иван Митревич, Александра Торгушникова