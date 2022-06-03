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Показываем тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство». А еще знакомим с исполнителями главных ролей!

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Кинопоиск и компания BUBBLE Studios показали тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство». Ролик представили на презентации приквела на Плюс Даче в Парке Горького. Также стало известно, что в «Трудном детстве» будущего полицейского сыграет Кай Гетц («Скажи ей»), а его отца — Сергей Марин («Душегубы»).

События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного Доктора». Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом, пока отец ночевал на работе, гоняясь за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко (в «Чумном Докторе» его играл Алексей Маклаков) Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом.

Постеры фильма

Вместе с Каем Гетцем и Сергеем Мариным в фильме «Майор Гром: Трудное детство» сыграют Алексей Ведерников (молодой Федор Прокопенко), Владимир Яганов (Игнат, друг Игоря), Даниил Воробьев (Юрий Смирнов, коллега Грома и Прокопенко).

Вселенную «Майора Грома» в новом фильме продолжает развивать режиссер «Чумного Доктора» Олег Трофим. Над сценарием работали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер. Продюсируют проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Кадры со съемок

Съемки приквела «Майор Гром: Трудное детство» проходили весной в Санкт-Петербурге. Премьера запланирована на начало 2023 года только на Кинопоиске.

Что исполнители главных ролей рассказывают о своих героях?

Кай Гетц

Играет Игоря Грома в детстве

В приквеле Игорь Гром — веселый, задорный хулиган. Ищет приключения на свою пятую точку, любит побаловаться и пошалить. Мне нравится, что Игорь учится преодолевать себя и принимать сложные решения. У героя не очень хорошие отношения с отцом, так как тот пропадает на работе. Игорь нечасто видит отца и поэтому обижен на него.

Перед съемками я смотрел «Чумного Доктора», чтобы найти какие-то особенности у героя в исполнении Тихона Жизневского и перенять их. Например, я заметил, что Игорь трет мочку правого уха, когда нервничает. Кстати, самое интересное, что буквально за неделю до старта съемок я сильно полюбил шаурму.

Сергей Марин

Играет Константина Грома

Гром-старший — честный, бескомпромиссный и открытый человек, а еще любящий и заботливый отец. Своим примером он показывает сыну, что нужно быть готовым действовать самому, не ставить свою жизнь в зависимость от других.

Герой мне нравится своей открытостью, которая граничит с грубостью. Это человек, который говорит то, что думает, не пытаясь юлить. Гром-старший любит своего сына, но со стороны может казаться, что он недостаточно проявляет эту любовь. Просто он любит так, как умеет, и его любовь проявляется в том числе в профессии. Мой герой пытается сделать этот мир лучше, чтобы вокруг сына было меньше неприятелей, которые могут навредить мальчику.

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