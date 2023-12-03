«Дэдпул и Росомаха», вторая «Головоломка» и новое «Тихое место»: 11 главных трейлеров с Суперкубка

В ночь с 11 на 12 февраля в США состоялся 58-й Суперкубок — финальный матч Национальной футбольной лиги. Это одна из важнейших ночей года на американском телевидении: игра привлекает внимание около 100 миллионов зрителей, и минута рекламного времени во время Суперкубка стоит 14 млн долларов. Многие бренды, в том числе киностудии, готовят специальные ролики для показа в перерыве матча. Вот беглый обзор того, что показали в этом году.

Третий фильм о самом болтливом наемнике в мире обзавелся названием и будет известен как «Дэдпул и Росомаха» (или, как шутливо говорит Хью Джекман в соцсетях, «Росомаха и засранец»). Но, самое главное, трейлер объясняет, каким образом Дэдпул попадет в киновселенную Marvel: его запихнут туда агенты УВА (Управления временными аномалиями), с которыми мы познакомились в сериале «Локи». По всей видимости, Росомаху Уэйд прихватит где-то по пути. Не обошлось и без слома четвертой стены. «Ваша маленькая киновселенная изменится навсегда, — обещает Дэдпул. — Я Иисус вселенной Marvel».

В кино с 26 июля.

«Королевство планеты обезьян» открывает новую главу в истории франшизы. Действие фильма разворачивается спустя 300 лет после Цезаря. Ставшие доминирующей расой обезьяны стараются построить гармоничное общество, а уцелевшие люди превратились в примитивных дикарей, обитающих на задворках. Пока главарь племени прибрежных шимпанзе тиран Проксимус пытается построить собственную империю, порабощая другие кланы, молодой самец по имени Ноа понимает, что вожди рассказывали о прежнем мире далеко не всё, а люди и обезьяны могли бы добиться большего, если бы работали сообща.

Сценарий к «Королевству» написал Джош Фридман («Война миров»), к которому на финальном этапе присоединились авторы предыдущих частей Рик Джаффа и Аманда Сильвер, а также Патрик Эйсон. Мэтта Ривза в кресле режиссера сменил Уэс Болл. Главные роли исполнят Оуэн Тиг («Оно»), Фрейя Аллан («Ведьмак»), Кевин Дюран («Легион») и Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»).

В кино с 10 мая.

Крупнобюджетный сиквел к популярному фильму-катастрофе 1996 года по сценарию Майкла Крайтона воспринимается, скорее, как самостоятельная история. Никто из действующих лиц оригинала в касте не заявлен. Завязка стандартная: две конкурирующие команды охотников за ураганами вынуждены работать вместе, чтобы попытаться предсказать, а возможно, и покорить, бушующую стихию, однако природа оказывается сильнее, и теперь герои вынуждены прилагать все свои усилия, чтобы просто уцелеть. Трейлер обещает эпичное и дорогое зрелище, чего и следует ожидать от фильмов с бюджетом в 200 млн долларов.

Снял новую часть «Смерча» выходец из независимого кино Ли Айзек Чун («Минари»), а главные роли исполнили Дэйзи Эдгар-Джонс, Глен Пауэлл и Энтони Рамос.

В кино с 19 июля.

Полнометражная экранизация одноименного мюзикла, одного из самых успешных и популярных в истории Бродвея. Постановка представляет собой вольную адаптацию романа Грэгори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой ведьмы Запада», а роман, в свою очередь, является ретеллингом всемирно известной сказки Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз».

И в романе, и в мюзикле, и в фильме рассказывается история с точки зрения Эльфабы, печально известной Злой ведьмы Запада. Оказывается, что она вовсе не хотела быть такой и стала изгоем из-за зеленого цвета кожи. По сюжету Эльфаба знакомится с Глиндой, будущей Доброй волшебницей юга, пытается обрести любовь и борется со злым волшебником Изумрудного города, который настраивает жителей страны Оз против нее.

Оригинальный мюзикл длится в районе четырех часов, поэтому режиссер адаптации Джон Чу принял решение разбить фильм на две части. Главные роли в нем исполнят Синтия Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда), а в роли волшебника снялся Джефф Голдблюм.

В кино с 27 ноября.

Вольный ремейк одноименного телесериала 1980-х годов, созданного сценаристом Дрю Пирсом («Железный человек 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу») и режиссером Дэвидом Литчем («Форсаж: Хоббс и Шоу», «Быстрее пули»).

Колт Сиверс (Райан Гослинг) — опытный, но уже стареющий и начинающий сдавать каскадер. Год назад он приостановил карьеру после особого опасного трюка, который едва его не прикончил, и теперь пытается поправить физическое и психическое здоровье. Внезапно на пороге показывается его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант). Эмили снимает свой первый фильм в качестве режиссера, но главная звезда картины, известный актер Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), внезапно исчезает. Джоди просит Колта без шума найти его, а заодно временно заменить на съемочной площадке, ведь безжалостный продюсер (Ханна Уэддингхэм) не может допустить, чтобы журналисты или студийные боссы пронюхали новость об исчезновении Райдера.

Трейлер обещает много юмора, абсурда, экшена и рыдающего под Тейлор Свифт Гослинга.

В кино с 3 мая.

Приквел популярной франшизы о Земле, которая оказалась во власти слепых инопланетных существ с совершенным слухом. Появление монстров застает главную героиню Сэм (Лупита Нионго) в Нью-Йорке, куда она приехала на один день вместе с любимым котом Фродо. Теперь мы все будем переживать за безопасность пушистика!

В кино с 28 июня.

Тридцатисекундный ролик четвертого «Гадкого я» раскрывает одну из главных тайн последних лет (но давайте признаемся, мы и сами давно это подозревали): все эти смешные и нелепые иллюстрации, авторство которых приписывается нейросетям, на самом деле создавали миньоны!

«Гадкий я 4» выходит в прокат 3 июля. По сюжету у Грю появляются новые злейшие враги, и все семейство вынуждено отправиться в бега.

В четвертой части популярной франшизы панда По должен подобрать себе преемника, которому суждено стать новым Воином Дракона, и разобраться с самым опасным противником. Безжалостный колдун Хамелеон способен превращаться в любое создание на земле, включая злодеев из предыдущих частей и самого По. Сумеет ли По надрать свой собственный пушистый зад?

На Супербоуле показали небольшой тридцатисекундный отрывок из фильма, в котором По встречается с тремя маленькими крольчатами, которые далеко не так просты, как кажется, достаточно лишь дать им фейерверки.

В кино с 8 марта.

Тридцатисекундный ролик передает всю суть сиквела: Райли становится подростком, и к команде ее эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность. В триквеле, видимо, взрослой Райли будут управлять Депрессия и Недосып.

В кино с 14 июня.

Девочка по имени Бо (Кейли Флеминг) обретает возможность видеть воображаемых друзей, которые помогали в детстве другим людям, а затем оказались ими брошены и забыты. Бо решает воссоединить воображаемых друзей со своими владельцами, а поможет ей в этом живущий сверху мужчина (Райан Рейнольдс), обладающий такой же способностью.

В трейлере мы видим нарезку кадров, сообщающих, в какой хаос превращается жизнь героя Рейнольдса, после того как к нему заваливается вся эта толпа собранных Бо воображаемых друзей. Начинается тридцатисекундный ролик со сцены, в которой актер Рэндалл Пак, к удивлению Рейнольдса, выдает себя за режиссера фильма Джона Красински. Это отсылка к культовой сцене из ситкома «Офис».

В кино с 17 мая.

Режиссерский дебют Дева Пателя («Легенда о Зеленом Рыцаре»), который исполнит в фильме главную роль. Герой по прозвищу Малыш каждую ночь выходит на ринг подпольных бойцовских клубов в маске гориллы и ради денег позволяет более популярным бойцам избивать его. Однако годами подавляемая ярость требует выхода. Обнаружив способ пробраться в район, где живет коррумпированная и зловещая городская элита, Малыш наконец-то находит возможность выплеснуть всю накопившуюся злость и отомстить за смерть матери.

В тридцатисекундном трейлере показывают предысторию персонажа и намекают на зрелищный и брутальный экшен в стиле «Джона Уика» с использованием сковородок, дверок микроволновок и других предметов быта.

В кино с 5 апреля.

В Супербоуле победила команда «Канзас-Сити Чифс», обыгравшая в овертайме «Сан-Франциско Форти-Найнерс». В перерыве выступил Ашер, а Тейлор Свифт успела прилететь из Японии, чтобы вживую увидеть, как ее парень, тайт-энд Трэвис Келси, становится трехкратным чемпионом НФЛ, и поздравить победителя поцелуем, который попал во все новостные заголовки.

Автор: Алексей Ионов