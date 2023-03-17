Новости недели: рекаст Биковича в «Белом лотосе», российский ремейк «Вышки» и «Звездные войны» в 2026-м

Больше новостей на сайте Кинопоиска! По выходным публикуем дайджест самых важных событий и анонсов за неделю. В первом выпуске — планы студии Disney, сериал по «Последнему богатырю» и сиквел слэшера о Винни Пухе.

Трейлеры недели

— Вышел трейлер фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», который снят при участии Плюс Студии и выйдет в российский прокат 25 апреля. В экшен-комедии о секретном отряде, созданном для борьбы с нацистами, главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес и Тиль Швайгер. Всю информацию о новом проекте британского режиссера мы собрали здесь.

— Онлайн-кинотеатр «Иви» представил тизер сериала «13 клиническая. Начало». События приквела разворачиваются в 1976 году, за полвека до истории, рассказанной в первом сезоне мистического процедурала. Зрители узнают о том, как обычный НИИ превратился в самую загадочную больницу страны. Режиссером стал Илья Ермолов («Золотое дно»), сценарий написал придумавший проект Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В первом сезоне шоу, вышедшем в конце 2022 года, речь шла о больнице, где врачи изгоняют из людей нечисть, мимикрирующую под неизлечимые болезни. Проводником в мир демонологии был хирург Кирилл Александрович (Данила Козловский, получивший за эту роль приз на фестивале «Новый сезон»), превратившийся из онкопациента в главную надежду экспериментальной больницы.

— Авторы безжалостного инди-слэшера о Винни Пухе представили трейлер продолжения. В сиквеле вместе с Винни и Пятачком кровавые убийства совершают Тигра и Сова. «Винни Пух: Кровь и мед 2» выйдет в 2024 году. Напомним, возможность выпустить «Кровь и мед» появилась, когда детская повесть Алана Милна «Винни Пух», опубликованная в 1926 году, стала частью общественного достояния, то есть перестала быть объектом защищенного авторского права. То же самое произошло с Микки Маусом, точнее, с версией этого персонажа из диснеевского мультфильма «Пароходик Вилли» 1928 года.

Первую часть можно посмотреть на Кинопоиске.

Кастинги недели

Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»

— Никита Кологривый присоединился к актерскому составу семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». Он сыграет Митяя — учителя географии, у которого в руках оказывается говорящий попугай Иннокентий. Картина не имеет ничего общего с советским мультфильмом, изначально авторы хотели назвать пернатого героя Альберто. Помимо Кологривого, в фильме появятся Оксана Акиньшина, Роман Курцын и Ирина Безряднова. Режиссер — Олег Асадулин («Темный мир»). Съемки пройдут в Москве и Сочи. В прокат картина должна выйти осенью 2024 года.

— Елена Подкаминская («Ева, рожай!») и Ярослав Могильников («Слово пацана») сыграют в «Красном шелке» — детективном боевике о приезде китайских коммунистов в СССР. В центре сюжета — молодой красноармеец и бывший царский агент, которым приходится объединиться, чтобы поймать иностранных шпионов. Главные роли исполнили Глеб Калюжный, Милош Бикович и Гоша Куценко. Режиссер — Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Над сценарием работали три автора: Мария Нефёдова («Я иду искать»), Илья Кожухарь («Молодая гвардия») и Алексей Колмогоров («Анна-детективъ»). Съемки частично пройдут в Китае, где планируют снять масштабную однокадровую экшен-сцену. Премьера фильма ожидается в 2025 году.

— Вместо Милоша Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» сыграет Джулиан Костов («Тень и кость»). Болгарский актер исполнит роль русского инструктора йоги и ментора, которую изначально должен был сыграть Бикович. HBO решил не сотрудничать с сербским актером после массовой критики в соцсетях. «Для меня было большой честью быть среди тех, кого выбрали стать частью „Белого лотоса“ — сериала, который я высоко ценю. Но мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану мириться с любым дискурсом, пытающимся поставить под сомнение мою совесть», — заявил Бикович. Съемки продолжения шоу стартуют в ближайшее время в Таиланде.

«Стоп! Снято» недели

Съемки фильма «Последний богатырь. Наследие»

— Завершились съемки сериала «Последний богатырь. Наследие». Его события развернутся через 20 лет после финала популярной кинотрилогии. Главными героинями будут Марья и Софья — дочери богатыря Ивана, которым нужно спасти отца и все Белогорье. Премьера сериала состоится в 2024 году на Start. Сборы каждой из частей этой сказочной франшизы переваливали за миллиард рублей, а последний фильм с подзаголовком «Посланник тьмы» смог заработать в прокате больше двух миллиардов. Вся трилогия доступна на Кинопоиске.

Смотрите «Последний богатырь. Посланник тьмы» на Кинопоиске.

— Закончились съемки пилота сериала «От двух до пяти» по мотивам книги Корнея Чуковского. Проектом занимается Киностудия им. М. Горького. В сериале снялись Виктор Хориняк («Последний богатырь») и Агата Муцениеце («Стая»). Создатели утверждают, что это будет первый за долгое время российский игровой проект сразу с тремя детьми младше шести лет в главных ролях. В книге 1928 года Чуковский исследует особенности детской речи, приводит любопытные примеры образования новых слов и лексических конструкций в процессе усвоения языка ребенком.

Слушайте книгу в Букмейте.

Ремейк недели

Кадр из оригинального фильма «Вышка»

— Российская версия триллера «Вышка» выйдет в прокат 20 июня 2025 года. Ее производством занимается «Марс Медиа» — компания, которая выпустила «Мастера и Маргариту» и на этой неделе выбыла из списка компаний — лидеров кинопроизводства, получающих финансирование Фонда кино. Подробностей российской версии «Вышки» пока нет, идет работа над концептом и сценарием. Премьера оригинального фильма Скотта Манна состоялась в 2022 году. Картина о двух подругах, которые забираются на 600-метровую телевышку, стала кассовым хитом, заработав в мировом прокате более 17 млн долларов при бюджете в 3 миллиона. В России картина собрала 163 млн рублей (то есть треть от американской кассы в 7,2 млн долларов). Теперь в работе также находятся два продолжения «Вышки».

Смотрите «Вышку» на Кинопоиске.

Камбэк недели

— Фрэнсис Форд Коппола представил логотип и первый кадр «Мегалополиса», своего первого за 13 лет фильма. Сценарий режиссер написал еще в 1980-х, но из-за плотного графика к воплощению он собрался приступить только в 2001-м. Масштабным съемкам помешал теракт 11 сентября, реанимировать проект удалось в 2021-м. В основе сюжета лежит историческое сочинение «О заговоре Катилины». Главный герой — архитектор Серж Катилина, мечтающий перестроить Нью-Йорк и вступающий из-за этого в борьбу с мэром города Фрэнком Цицероном. Роли в проекте исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль и Дастин Хоффман. Ожидается, что фильм выйдет в 2024 году.

Disney недели

— Студия анонсировала полнометражный сиквел «Моаны» и опубликовала короткий тизер с датой релиза: картина выйдет в зарубежный прокат 27 ноября 2024 года. Режиссером выступит Дэйв Деррик-мл. Саундтрек пишут Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр, лауреаты премии «Грэмми». Действие оригинальной «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется в путешествие, чтобы спасти семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть океан и победить морских чудовищ. Ранее предполагалось, что компания выпустит продолжение мультфильма в виде анимационного сериала.

— На встрече с инвесторами Боб Айгер сделал еще несколько заявлений, касающихся будущих проектов компании. «Зверополис 2» выйдет в прокат 26 ноября 2025 года, а «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5» — в 2026-м. Айгер также анонсировал фильм «Мандалорец и Грогу», который станет первой полнометражной картиной во вселенной «Звездных войн» с 2019 года. Премьера ожидается в 2026-м.

Автор: Никита Демченко

Фото: Анатолий Медведь / ТАСС