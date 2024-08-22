«Илон Маск»: сцены из новой книги Айзексона, которые мы хотим увидеть в фильме Даррена Аронофски

Бестселлер Уолтера Айзексона — новая биография владельца Tesla, Space X и Twitter (простите, X.com) Илона Маска — скоро выходит в России в издательстве Corpus (перевод с английского Заура Мамедьярова и Евгении Фоменко). Электронная и аудиоверсия книги «Илон Маск» будут доступны эксклюзивно в Букмейте.

Айзексон — самый известный биограф современности, автор нон-фикшена о Стиве Джобсе, Леонардо да Винчи и Альберте Эйнштейне. Права на экранизацию биографии Маска уже купила студия А24, режиссером станет Даррен Аронофски. Сроков выхода фильма еще нет, но мы уже прочитали текст и выбрали несколько сцен, которые особенно хочется увидеть на экране.

«Бесполезный идиот»

Отец Маска, Эррол Маск, очень сильно повлиял на становление своих сыновей. В одну минуту он мог быть приятным и дружелюбным человеком, а в другую — костерить своих сыновей на чем свет стоит, причем его полные оскорблений тирады могли длиться часами.

Айзексон приводит очень наглядный пример. Илон в детстве плохо ладил с другими детьми и точно не был самым популярным ребенком в школе. Однажды его так сильно избили, что он угодил в больницу. Когда же мальчик вернулся домой, Эррол не проявил к нему ни капли сочувствия. Напротив, отец около часа ругал и отчитывал сына, причем словосочетание «бесполезный идиот» было еще одним из самых мягких высказываний.

Илон не перенял у отца отношение к детям, но унаследовал его резкую переменчивость настроений и полное отсутствие эмпатии. Он, сам того не замечая, позаимствовал некоторые выражения отца, очень похоже смеется и, будучи в плохом настроении, награждает собеседников таким же угрюмым взглядом. Ярким примером может стать сцена, где жена Джастин во время ссоры предостерегает Маска, что он превращается в своего отца.

«Ты никогда не добьешься успеха»

Илон перестал общаться с отцом уже после того, как разбогател, но, пожалуй, определяющий момент случился, когда за две недели до своего 18-летия юноша собрался улетать в Канаду. Провожая сына в аэропорт, вместо того чтобы пожелать ему удачи, Эррол довольно презрительно заявил: «Через пару месяцев вернешься. Ты никогда не добьешься успеха».

Илон Маск в 2000 году

Вижу цель — иду к ней

Даже критики и недруги Маска отмечают его невероятную целеустремленность. Вбив себе что-то в голову, Илон будет упорно двигаться к цели, не обращая внимания на риски, препятствия и преграды. Эта черта стала проявляться в нем еще в раннем детстве. Когда Илону было 5 лет, Масков пригласили на день рождения одного из двоюродных братьев. Вся семья отправилась на праздник, но Илон остался дома — его наказали за плохое поведение.

Однако ребенок твердо вознамерился попасть на день рождения и решил добраться туда самостоятельно. Родственники жили на другом конце города, в двух часах ходьбы даже для взрослого человека. Илон не знал точного адреса, не мог добраться общественным транспортом, не умел читать знаки, а дорогу представлял в общих чертах, так как видел ее только из окна машины. Но его это не остановило, и мальчик уверенно двинулся в путь. Он несколько часов в одиночку шел по улицам Претории и в итоге добрался до дома родственников к концу мероприятия. Вид уверенно идущего по вечернему городу маленького мальчика может стать очень сильным кадром.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

Еще одна ключевая черта Маска, помимо его целеустремленности, — это последовательность. Илон очень рано, еще до университета, определил для себя четыре ключевые направления будущей деятельности: интернет, космические полеты, электроавтомобили и возобновляемая энергия. Он обсуждал эти темы с друзьями и однокурсниками, читал все свежие научные работы и писал собственные доклады и рефераты в институте. Дошло до того, что, когда Илон пригласил на вечеринку симпатичную знакомую, первым делом он спросил у нее: «Как часто ты думаешь об электроавтомобилях?»

«Сходи домой, прими душ»

Один из самых богатых людей на планете начинал свой путь в крайне стесненных обстоятельствах. Работая над Zip2, своей первой компанией, Илон и его брат Кимбал снимали крошечный офис в Пало-Альто, в него удалось втиснуть только пару столов и матрасов. Первые полгода братья спали в офисе, принимали душ в здании YMCA, а питались в круглосуточной дешевой забегаловке за углом.

Илон продолжал регулярно спать в офисе и после того, как у братьев появились деньги на съем жилья. Он просто безостановочно кодил, а прерывался только на сон, не отходя далеко от рабочего места. Все эти моменты можно показать короткой нарезкой, прерывающейся на кадре, где спящего под столом Маска будит один из сотрудников со словами: «К нам сегодня придут потенциальные клиенты. Сходи домой, прими душ и переоденься».

Илон Маск у себя в офисе в 2004 году

«Отпуск меня прикончит»

Характерная черта Маска — он крайне редко берет отпуск. На это есть две причины.

Когда Илон отправился в свой первый серьезный отпуск — запоздавший медовый месяц с Джастин, — сооснователи PayPal Питер Тиль и Макс Левчин воспользовались его отсутствием, чтобы сместить Маска с поста генерального директора.

Еще хуже закончился второй отпуск, который Маски провели в ЮАР. Тогда Илон подхватил малярию. По возвращении в США он почувствовал себя плохо и обратился к доктору, который поставил неверный диагноз. Состояние Маска постоянно ухудшалось, его рвало, он едва мог стоять на ногах. Магнат снова отправился в больницу, и его спас счастливый случай: проходивший мимо палаты врач специализировался на инфекционных заболеваниях и правильно распознал симптомы. Если бы Маск промедлил хоть день, его бы уже не спасли.

Илон полторы недели провалялся в отделении интенсивной терапии, для окончательного восстановления ему потребовалось еще пять месяцев. Позже Маск прокомментировал это так: «Отпуск меня когда-нибудь прикончит. Отпуск. И Южная Африка. Это место до сих пор пытается меня угробить».

«Работать с тобой невыносимо»

Полное отсутствие эмпатии вкупе с невообразимой работоспособностью Маска и высокой требовательностью к себе превратило Илона в невыносимого работодателя. Это можно показать в сценах, посвященных созданию Zip2 и Х.com (тогда это была не социальная сеть, а сервис, который сегодня известен как PayPal). Кстати, одержимость Маска названием X.com — еще одна его характерная черта. Илон постоянно предъявлял к сотрудникам столь же высокие требования, что и к себе, отпускал унизительные комментарии по поводу результатов их работы, позволял себе влезать в чужой код и переписывать его с нуля, ссорился даже с близкими людьми.

Наваид Фарук был одним из первых друзей Маска в Канаде. Они вместе учились в Университете Куинс в Кингстоне, вместе жили в общежитии и увлекались играми. Но, когда Маск предложил Фаруку работу в Zip2, тот продержался всего шесть недель, после чего уволился со словами: «Я могу или работать с тобой, или быть твоим другом, причем последнее предпочтительнее».

В другой раз Маск так сильно поспорил с Кимбалом, что едва не дошло до драки. Илон замахнулся на брата кулаком, и тот вцепился ему в руку зубами. Сцену можно закончить словами Кимбала: «Брат мой, я очень, очень, очень тебя люблю. Но работать с тобой невыносимо».

Автор: Алексей Ионов

Фото: Pauline Lubens / MediaNews Group / The Mercury News via Getty Images, Paul Harris / Getty Images

Материал впервые опубликован в декабре 2023 года и обновлен в связи с выходом книги на русском языке.