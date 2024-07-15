Фантастика от главного французского детективщика: читайте главу из романа «Новый Вавилон» Мишеля Бюсси

В издательстве «Фантом Пресс» вышел фантастический роман «Новый Вавилон» Мишеля Бюсси, главного детективщика Франции (перевод с французского Елены Клоковой). Книгу уже можно читать и слушать. Это история о будущем Земли, где больше нет государств, границ, национальностей, религий и преступлений, но многолетняя идиллия внезапно нарушается серией кровавых убийств. Публикуем вторую главу, в которой мы попадаем в 2097 году на урок в обычной гонконгской школе.

Порт Гонконга

— Что мы празднуем в этом году, дети? — спросила Клео, и двадцать шесть рук взметнулись вверх. — Говори, Кенни.

— Столетие телепортации, мадам!

— Очень хорошо, Кенни. Ты молодец.

Клео намеренно дала слово одному из самых непоседливых мальчишек, чтобы он отличился, пусть правильный ответ знали все, просто не могли не знать. Уже целую неделю она каждое утро говорила с классом об этом юбилее и тщательно подготовилась к внешкольному уроку. Клео, в отличие от множества других преподавателей, старалась как можно реже выгуливать питомцев по планете. Она хотела научить их концентрироваться — например, целый час спокойно сидеть на стуле, занимаясь грамматикой, а совместный выход в свет считала исключительным событием, детально проработанным и встроенным в программу обучения.

И у нее получалось. Даже неугомонный, как колибри, Кенни поддавался, вот только все еще называл ее «мадам», и она то и дело говорила: «Клео, Кенни, зови меня Клео, в крайнем случае — мадемуазель!»

Некоторые ребята так и не опустили руку, другие ждали следующего вопроса.

— Отлично, Кенни! — Клео улыбнулась мальчику. — Первую в истории квантовую телепортацию — тогда использовали полную формулировку — осуществил сто лет назад, в 1997 году, в Инсбруке профессор Антон Цайлингер. Ему удалось телепортировать на несколько сантиметров частицы света — фотоны.

Научный подвиг не слишком впечатлил школьников.

— А теперь, — продолжила Клео, — кто скажет, где мы сейчас находимся?

Дети начали озираться, крутили головами, тянули шеи, но видели только помещение, способное вместить тысячи людей. Огромный склад из кирпича и железа. Пустой. Холодный.

— Ну…

Никто не поднял руку, не рискнул дать ответ, и Клео недовольно поджала губы. Сколько раз она показывала детям схемы, чертежи и объясняла, что такое хаб, а они ничего не запомнили! Понятия положения в пространстве, широты, долготы, центра, периферии оказались самыми трудными для усвоения, как своего рода математическая абстракция. Для детей существовали отдельные места — без всякой связи друг с другом, — и места эти делились всего на две категории: «у меня дома» и «в другом месте». Склад относился ко второй категории и выглядел уродливо!

— Мы в Гонконге, дети, — начала терпеливо объяснять Клео, — на юге Китая. Это был один из самых больших хабов в мире, построили его в начале 2040-х годов, как только научились телепортировать более тяжелые и крупногабаритные предметы.

Она показала пальцем на висевшие на стене выцветшие, но все еще различимые идеограммы, и ученики заинтересовались странными символами.

— Это остатки старого китайского алфавита. Его умели читать только китайцы.

Клео вдруг поняла, что это простое объяснение слишком абстрактно, ни один ребенок девяти лет не способен вообразить, что меньше ста лет назад люди говорили и писали на разных языках и не понимали друг друга. «Не смешивай все в одну кучу!» — одернула себя Клео и попыталась сконцентрироваться на задаче первого этапа их «вылазки»: ученики должны запомнить коротенькую историю о хабах, забытую теперь даже большинством взрослых.

Она жестом велела ребятам собраться в кружок.

— Давайте продолжим. Пришлось ждать очень долго, целый век, чтобы перейти к телепортации более крупных предметов. Первые успешные испытания прошли в 2030-х, вашим бабушкам и дедушкам тогда было столько лет, сколько сейчас вам. С этого времени прогресс ускорился, и всего за десять лет исследователи перешли от телепортации мелких предметов — монет, ручек, книг — к очень крупным, в том числе столам, кроватям, холодильникам, причем на все более далекие расстояния. Это ничего не меняло в технике квантовой телепортации — за исключением количества требовавшейся энергии. Важно осознать и запомнить главное: как только испытания завершились, телепортация заменила все другие виды транспорта — грузовики, самолеты и, главное, корабли. Все знают, что такое корабль?

Дети дружно закивали, но Клео не была уверена, что хоть кто-то из них видел контейнеровоз, пароход или парусник. У большинства слово «корабль» наверняка вызвало ассоциацию с болтающимся по воде предметом.

— До изобретения телепортации, — решила уточнить Клео, — люди перевозили все, что требовалось для жизни — еду, одежду, мебель и игрушки, — в больших ящиках, которые грузили на корабли, очень большие корабли. Они плыли по морям-океанам и доставляли товары в города — тогда их называли портами. Там все распределяли по заводам, магазинам и жившим вокруг людям. Все понятно?

Объяснения Клео слушала едва ли треть учеников, остальные отключились, и первым — Кенни. Дети явно витали в облаках, но она не сдалась:

— После изобретения телепортации ящики, они назывались «контейнеры», отправляли напрямую с одного конца света на другой, минуя автострады, небо и океаны. Из Америки — в Азию. Или в Австралию. Однако в те времена, ребята, средства телепортации еще не были такими миниатюрными, как сейчас. (Последние усидчивые ученики посмотрели на наручные телепортеры.) Центры телепортации занимали большие помещения, нуждались в огромном количестве энергии и гигантских складах для получения и переадресации миллионов контейнеров. Начиная с 2042 года в мире построили двадцать крупных центров, в основном на месте старых портов, в том числе здесь, в Гонконге. Их назвали хабами. (Только Сара и Доротея, самые серьезные ученицы, записали незнакомое слово.) Города-порты были огромными и до изобретения телепортации, но продолжали расти как грибы после дождя вокруг хабов, население некоторых достигало ста миллионов человек. Пришлось ждать до 2050-х — тогда родились ваши родители, — чтобы приступить к миниатюризации телепортации и начать строить хабы в небольших городах.

Почти весь класс, кроме Сары и Доротеи, перестал слушать. Кто-то уже играл на пыльном полу, другие носились от стены к стене и, оказавшись достаточно далеко от учительницы, издавали вопли, чтобы послушать эхо. Клео вздохнула. По данным Всемирной организации образования, любой ребенок начинает скучать ровно через десять минут после телепортации.

Клео повысила голос:

— Дети! Дети, а ну-ка осмотритесь! Видите, какие тут высокие стены? Теперь представьте, что у каждой стоят контейнеры, на сто метров в высоту, то появляясь, то исчезая, и так весь день.

Ученики плевать хотели на контейнеры. Клео вообще-то тоже. Она родилась много позже 2050-го, когда уже исчезли расползшиеся во все стороны города, грузовики и легковушки не застревали в пробках вокруг хабов, не имея возможности доставить товары, не было больше подземок, забитых людьми, живущими в башнях… Клео и ее ученики с трудом воспринимали все эти апокалиптические образы. Неужели «доисторические» времена и впрямь были настолько жуткими? Как только человечество могло так жить?

Вибрация на запястье вывела Клео из задумчивости.

Сообщение.

Она машинально посмотрела на свой телепортер.

От матери.

Только ее еще и не хватало! Ведь знает же, что у дочери урок!

Клео попыталась справиться с раздражением. Она прочтет, когда освободится. Если не забудет…

— Встали в круг, дети!

Клео похлопала в ладоши, и двадцать шесть учеников мгновенно образовали кольцо, поняв, что пребыванию в скучном помещении без окон подошел конец.

— Кто скажет, что случилось после хабов?

Руки подняли все, даже Кенни.

— Да, Сара.

Клео решила поощрить одну из двух учениц, внимательно слушавших ее до самого конца. Но бедняжка не успела и слова сказать — многоголосый хор выкрикнул:

— Юки! Юки!

— Юки, мадемуазель, — прошептала Сара.

Белая мышка Юки стала первым животным, телепортированным 29 сентября 2051 года.

Дети возбудились, потому что все знали эту историю, видели передачи по телевизору, читали в книжке, спали, обняв плюшевую мышку, носили футболки с изображением Юки. Она была не менее популярна, чем Микки-Маус в прошлом веке.

— Молодцы, ребята. А теперь я настрою ваши телепортеры на следующий этап нашей вылазки. Раскрывайте глаза пошире — сейчас мы перенесемся в Музей Передвижения.