«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира

Путешествия по миру пока недоступны, но окунуться в атмосферу любимых стран и знаковых мест поможет кино. Мы подобрали восемь городов, которые обожают не только туристы, но и режиссеры, и собрали к ним фильмы, которые вы можете посмотреть прямо сейчас на КиноПоиск HD по подписке.
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Нью-Йорк
Нью-Йорк, возможно, самый узнаваемый город на земле, который мы мгновенно восстанавливаем в памяти по фильмам. В закусочной «Деликатесы Каца» героиня Мег Райан имитирует оргазм в фильме «Когда Гарри встретил Салли», у гостиницы Plaza Кэрри Брэдшоу прощается с Мужчиной своей мечты, а в холле маленький герой Маколея Калкина встречает Дональда Трампа. На вершине Эмпайр-стейт-билдинг происходит душераздирающий финал «Кинг-Конга», в статую Свободы врезается Двуликий из «Бэтмен навсегда», а у ювелирного магазина Tiffany & Co пьет кофе с круассаном Одри Хепберн.
Вуди Аллен, для которого родной город стал музой, признавался ему в любви в фильме «Манхэттен», причем первым же монологом: «Он обожал Нью-Йорк. Боготворил сверх всякой меры. Для него, независимо от сезона, он всегда был городом, который существовал в черно-белой гамме и пульсировал в замечательных ритмах Джорджа Гершвина».
Нью-Йорк главным героем своих картин делали Сидни Люмет, Мартин Скорсезе и Спайк Ли. Его горячо любят создатели фильмов-катастроф и историй о супергероях. Они разрушают нью-йоркские небоскребы или населяют их крыши вымышленными персонажами и наслаждаются панорамой города с высоты птичьего полета. Режиссеры романтических фильмов всегда оставляют героям шанс, ведь именно в Нью-Йорке может случиться чудо: Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл все-таки встретятся в «Интуиции», а Том Хэнкс и Мег Райан будут вместе в фильме «Вам письмо».
5 фильмов о Нью-Йорке, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Дьявол носит Prada»
Наивная девушка Энди (Энн Хэтэуэй) устраивается помощницей к Миранде Пристли (Мэрил Стрип) — бессердечному редактору крупнейшего в Нью-Йорке модного журнала, прообразом которой стала Анна Винтур. За эту роль Стрип получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». В фильме можно заметить Американский музей естественной истории, улицу Fashion Avenue и реальный ресторан Smith & Wollensky, в котором Энди берет для Миранды стейк (один из самых напряженных моментов фильма!). Кстати, владельцы заведения выбрали название необычным образом — просто остановились на двух случайных фамилиях в телефонном справочнике Нью-Йорка.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Мелодрама Мэсси Таджедин о том, как трудно хранить верность в браке, если твоя коллега — Ева Мендес, а внезапно встреченный бывший — Гийом Кане. Супругов, оказавшихся перед мучительным выбором, играют Сэм Уортингтон и Кира Найтли. Он уезжает в командировку в Филадельфию, она остается в Нью-Йорке. Режиссер хотела показать повседневную жизнь в центре мегаполиса, поэтому в фильме многократно появляется с любовью снятый Манхэттен — именно в этом районе живет Джоанна, героиня Киры Найтли (есть даже точный адрес: 40 Renwick Street). Она гуляет по Prince Street, West 13th Street и Thompson Street, на которой ужинает во французском ресторане Le Pescadeux.
«Помни меня»
Драма Аллена Култера, в которой Роберт Паттинсон и Эмили де Рэвин играют влюбленную молодую пару, живущую в Нью-Йорке. В кадре появляются узнаваемые Центральный парк, Метрополитен-музей и Всемирный торговый центр, каким он остался теперь уже только в кино и на фотографиях. Романтическая история не так проста, как кажется: ее финал критики называют одним из самых безумных в кино.
«Новый Человек-паук»
Режиссер «500 дней лета» Марк Уэбб снял свою версию истории о «дружелюбном соседе», сделав акцент на романтических отношениях Питера Паркера (Эндрю Гарфилд) и Гвен Стейси (Эмма Стоун). На фоне Нью-Йорка Питер выясняет отношения с девушкой, становится грозой преступников и сталкивается с серьезным противником — Ящером в исполнении Риса Иванса. Для создателей фильма, которые старались передать неповторимый колорит города, самым большим испытанием стала съемка на Таймс-сквер: мэрия разрешила там работать лишь один раз, ночью.
«Бронкская история»
Режиссерский дебют Роберта Де Ниро рассказывает о юноше из итальянского квартала в Бронксе: в детстве он стал свидетелем убийства, совершенного местным мафиози, а позже сам примкнул к банде. «Бронкская история» показывает не нарядный Нью-Йорк с небоскребами, универмагами и Центральным парком, а раскинувшиеся на многие километры жилые районы — Бронкс, Бруклин, Куинс. Как и в 1990-е, когда снимали фильм, итальянские забегаловки здесь соседствуют с еврейскими лавками, а местные жители собираются на улице, чтобы пообщаться друг с другом. По иронии «Бронкскую историю» снимали не в Бронксе, а преимущественно в Куинсе и Бруклине, но это не мешает зрителям проникнуться настоящим Нью-Йорком с низкоэтажной застройкой, колоритными национальными местечками и злыми улицами. Правда, на месте лавки, куда забегали мальчишки, теперь находится барбершоп, но зато цел ипподром Aqueduct, где главные герои смотрели скачки и делали свои ставки.
Лондон
«Быть может, мы маленькая страна, но мы великая страна. Страна Шекспира, Черчилля, „Битлз“, Шона Коннери, „Гарри Поттера“, правой ноги Бекхэма и левой ноги Бекхэма», — гордо говорит герой Хью Гранта в культовой рождественской комедии «Реальная любовь». Ее действие разворачивается в Лондоне — самом кинематографическом городе Великобритании, поэтому достопримечательности столицы легко изучить по фильмам.
Например, символ города — Биг-Бен — стал участником напряженной сцены в «39 ступенях» Хичкока, где герой висел на стрелке часов. На ней же Питер Пэн в мультфильме Уолта Диснея рассматривал звездное небо. В «V значит Вендетта» V взорвал башню вместе со всем Вестминстерским дворцом. Та же судьба постигла пешеходный мост Миллениум — его обрушили Пожиратели смерти в шестой части «Гарри Поттера». А на Тауэрский мост покушался Мистерио в «Человек-паук: Вдали от дома».
Букингемский дворец — резиденция Елизаветы II — обязательный герой фильмов о королевской семье. Взять хотя бы «Король говорит!», «Королеву» и сериал «Корона». Но перейдем к более будничным местам города, а именно к гастрономической Мекке Лондона — рынку Боро-маркет. Он появлялся в «Дневнике Бриджит Джонс», «Воображариуме доктора Парнаса» и «Приключениях Паддингтона». Сэкономить время и увидеть разом главные достопримечательности города можно с «Лондонского глаза» — одного из крупнейших колес обозрения в мире. Именно так поступили Мардж и Гомер Симпсон.
5 фильмов о Лондоне, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«28 дней спустя»
Дэнни Бойл показал опустевший Лондон еще до пандемии коронавируса. В 2002 году режиссер «На игле» снял хоррор о внезапной эпидемии, которая охватила Великобританию: люди один за другим заражались смертельным вирусом и превращались в недружелюбных зомби. Для Бойла было принципиальным показать пугающе пустую столицу. Для этого он договорился с властями города и смог снять одинокого Киллиана Мёрфи на площади Пикадилли, Вестминстерском мосту и улицах вокруг собора Святого Павла.
«Дориан Грей»
Экранизация романа Оскара Уайльда, в которой молодой и трагически красивый Дориан Грей заключает сделку с дьяволом в викторианском Лондоне. Герой исследует свою сексуальность в мрачных декорациях порочной столицы. Так, например, он побывал в Уайтанхерсте — самом большом после Букингемского дворца особняке Лондона. Также в фильме были задействованы Старый Королевский военно-морской колледж, Хайгейтское кладбище и Королевская биржа.
«Kingsman: Секретная служба»
Пародийный шпионский боевик Мэттью Вона, в котором Колин Фёрт в образе агента секретной организации вербует нахального героя Тэрона Эджертона в независимую спецслужбу Kingsman. Хотя Вон использовал в фильме такие узнаваемые места, как Имперский колледж Лондона, самая запоминающаяся и во всех смыслах убийственная сцена была снята за пределами столицы, в церкви The Garrison Church of St Barbara в графстве Суррей.
«Джентльмены»
Гай Ричи собрал невероятный актерский состав и с триумфом вернулся в любимый гангстерский Лондон. В «Джентльменах» герои Мэттью МакКонахи, Хью Гранта, Колина Фаррелла и Чарли Ханнэма в дизайнерских костюмах и пальто многословно делят деньги и наркотики. В фильме также снялись берег Темзы, старинный паб The Princess Victoria и Бромптонское кладбище.
«Телохранитель»
Уильям Монахэн, обладатель «Оскара» за сценарий «Отступников», в качестве режиссерского дебюта снял историю о бывшем преступнике (Колин Фаррелл), который устраивается работать телохранителем кинозвезды (Кира Найтли) и влюбляется в нее, но криминальное прошлое нарушает его спокойную жизнь. Съемки фильма велись в основном в двух районах Лондона — Холланд-парке и Кеннингтоне. Когда снимались сцены с преследованием героини Найтли журналистами, самым сложным было избежать реальных папарацци, которые следовали за актрисой по пятам.
Берлин
Европейская столица клубной жизни и эпицентр свободы, в котором проходит один из самых престижных кинофестивалей мира. Этому городу, пережившему в XX веке политические и социальные потрясения, было просто суждено стать главным героем фильмов.
В кино у этой столицы были десятки разных образов, но, возможно, самым запоминающимся для большинства зрителей стал поэтический город, показанный Вимом Вендерсом в «Небе над Берлином». В нем два спустившихся на землю ангела наблюдают за жизнями людей в разделенном стеной городе. Режиссер ненавидел непроницаемую стену настолько, что в ярости стучал по ней кулаком, пока не разбил руку в кровь. Именно поэтому он создал героев, которые могли с легкостью ее преодолеть. Ангелы Вендерса видят Берлин с высоты птичьего полета и могут сидеть на плече богини Виктории — скульптуры, которая установлена на вершине колонны Победы, одной из главных достопримечательностей столицы. Спустя два года после выхода «Неба над Берлином» Стена пала, а Потсдамская площадь, которая во время съемок была пустырем, со временем вновь стала оживленным центром и главным местом проведения Берлинского кинофестиваля.
Другая знаменитая площадь — Александерплац, рядом с ней стоит Берлинская телебашня, самое высокое здание в Германии. Название этого места фигурирует в названии сериала Райнера Вернера Фассбиндера «Берлин, Александерплац». На этой же площади появляется Джейсон Борн в «Превосходстве Борна». Знаменитые Бранденбургские ворота снялись как минимум в комедии оскароносного Билли Уайлдера «Один, два, три». Именно во время съемочного периода (в августе 1961 года) началось сооружение Берлинской стены, которая перекрыла вход через ворота, поэтому режиссер доснял оставшиеся сцены, построив искусственные.
5 фильмов о Берлине, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Беги, Лола, беги»
У Лолы (Франка Потенте), девушки с эффектными красными волосами, есть 20 минут, чтобы найти деньги и спасти своего парня Манни (Мориц Бляйбтрой). Ее забег по Берлину стал лучшей рекламой города: спустя 22 года после выхода фильма по столице до сих пор проводят трехчасовые пешеходные экскурсии по местам съемок. Режиссер Том Тыквер хотел показать «город, захватывающий своей эклектикой, находящийся между современностью и прошлым». В «Беги, Лола, беги» появляются Александерплац, Дворец кронпринцев, Берлинский университет имени Гумбольдта и несколько станций берлинского метро. Но главной урбанистической звездой фильма стал мост Обербаумбрюкке — сцена на нем длится 45 секунд и повторяется несколько раз.
«Шпионский мост»
Триллер Стивена Спилберга, который по напряженности критики сравнивают с фильмами Хичкока, основан на реальной истории обмена советского шпиона Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса в 1962 году. Главную роль адвоката Абеля играет Том Хэнкс. Февральский Берлин Спилберга сине-серый и ледяной, в нем постоянно идет снег, что создает контраст с теплым, пастельных тонов, Нью-Йорком, в котором разворачивается другая часть фильма. Канцлер Германии Ангела Меркель настолько заинтересовалась проектом, что даже побывала на съемочной площадке на Глиникском мосту, который также называют шпионским: на нем несколько раз происходил обмен арестованными шпионами. В триллере появляется и аэропорт Темпельхоф — когда-то он был заброшен, а теперь превратился в самый большой парк Берлина.
«Жизнь других»
Для 33-летнего режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Жизнь других» стала дебютным фильмом и принесла «Оскар». Действие драмы происходит в Восточном Берлине в оруэлловском 1984 году. Капитан Штази, Вислер, круглосуточно прослушивает разговоры драматурга Дреймана и постепенно теряет веру в свою идеологию. Часть сцен снималась в Музее Штази и парке Шенхольцер-Хайде, где находится Советский военный мемориал, а финал фильма увековечил книжный магазин «Карл Маркс».
«Фанатки на завтрак не остаются»
Совсем другим, беззаботным и романтичным, Берлин оказывается в легкой комедии Марка Ротемунда, который любит давать обстоятельные названия своим фильмам (взять хотя бы «Странное поведение половозрелых горожан во время брачного сезона»). Студентка Лила возвращается в Берлин после учебы США и влюбляется в парня, который неожиданно оказывается солистом популярной группы. В «Фанатках» можно рассмотреть интерьер одного из самых роскошных отелей Берлина — Ritz-Carlton на Потсдамской площади. В нем живет главный герой фильма. Съемочной группе разрешили снимать восемь дней в люксе, который стоит 14 тыс. евро за ночь, но поставили условие: не отвлекать гостей и сотрудников.
«Красавчик»
Еще одна романтическая комедия — срежиссированная Тилем Швайгером история о циничном журналисте Людо, который в попытке сделать эксклюзивные фотографии свадьбы Владимира Кличко в пятизвездочном отеле De Rome падает голышом на его свадебный торт. За это Людо получает в суде испытательный срок при условии отработать 300 часов в детском саду, где он меняется и находит любовь (не среди детей, естественно — речь о воспитательнице). Главную роль играет сам Швайгер, поэтому по названию комедии может показаться, что скромность не самая очевидная черта актера, однако в оригинале фильм называется «Безухий заяц», что отсылает к трогательной сцене в яслях. В «Красавчике» можно увидеть щегольской Берлин, который представлен пятизвездочным отелем Ritz-Carlton и модным клубом-рестораном Felix.
Париж
Французский режиссер Крис Маркер говорил, что нет ничего прекраснее Парижа, кроме воспоминаний о нем, а Жак Ширак, будучи мэром столицы, называл ее великой звездой кино. Париж настолько бережно относится к своим ролям, что в нем даже есть видеотека Forum des images, в которой собрано больше пяти тысяч часов видео о городе, снятых с 1895 года по наши дни. Эта столица любви очаровала кинематографистов. Мы видели промозглый черно-белый Париж в «Четырехстах ударах» Франсуа Трюффо, причудливый и открыточный в «Амели» Жан-Пьера Жёне, жестокий в «Ненависти» Матьё Кассовица и превращающийся в конструктор — в «Начале» Кристофера Нолана.
В «Забавной мордашке» Стэнли Донена можно вместе с героями погулять по набережной Сены и улицам Монмартра и Монпарнаса, в «Соборе Парижской Богоматери» Жана Деланнуа рассмотреть собор Нотр-Дам-де-Пари, а в «Любовниках с Нового моста» — познакомиться с островом Сите, который находится в центре Парижа.
5 фильмов о Париже, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Полночь в Париже»
Нежный и сентиментальный фильм Вуди Аллена — признание в любви Парижу 1920-х годов, в которые из наших дней попадает писатель-романтик Гил (Оуэн Уилсон). Там он знакомится с главными представителями «потерянного поколения» — Хемингуэем, Фицджеральдом и Гертрудой Стайн. В фильме появляются Версальский дворец, Музей Родена, Сент-Этьен-дю-Мон и культовый книжный магазин Shakespeare & Company. Его в 1919 году открыла писательница Сильвия Бич, которая первой опубликовала «Улисса» Джеймса Джойса. Вуди Аллен визуально противопоставляет Париж прошлого и настоящего. Первый — полуночный, теплых цветов, второй — глянцевый, превращенный в образцовую открытку.
«Мечтатели»
Париж в этом фильме Бернардо Бертолуччи заявлен с первого кадра — вертикальной панорамой Эйфелевой башни. Хотя большую часть «Мечтателей» трое главных героев-синефилов, которые «в кинотеатре садятся как можно ближе к экрану», проводят в квартире, революционный весенний город 1968 года успевает запомниться. Бертолуччи наполнил свою предпоследнюю работу отсылками к знаковым картинам. Самая узнаваемая цитата — пробег Евы Грин, Луи Гарреля и Майкла Питта по Лувру, который повторил знаменитую сцену из «Банды аутсайдеров» Жан-Люка Годара.
«Два дня в Париже»
Режиссер Жюли Дельпи в своей остроумной городской комедии показывает Париж объединяющий: американец Джек и француженка Марион приезжают в город любви, чтобы возродить свои отношения, но она постоянно встречает бывших бойфрендов, а он ни слова не понимает по-французски. Ромком о столкновении культур критики сравнивают с фильмами Вуди Аллена и отмечают, что Париж в нем по-новому романтичен и способен удивить даже тех, кто живет в этом городе всю жизнь. Советуем повторить за героями хотя бы часть их маршрута. Например, пройтись по Pont de Bir-Hakeim — одному из самых известных мостов Парижа. Там Марион кричит, пародируя отчаявшегося героя Марлона Брандо из фильма Бертолуччи «Последнее танго в Париже», который начинался со сцены на этом мосту. Влюбленные из «Двух дней» отдают дань еще одному легендарному представителю культуры и идут на самое посещаемое в мире кладбище Père Lachaise, чтобы сфотографировать могилу Джима Моррисона.
«Он и она»
Режиссер Седрик Клапиш помещает незнакомых друг с другом героев в романтичный Париж, но наделяет их жизнью, которая умещается в одну фразу, описывающую быт среднестатистического парижанина: «metro, boulot, dodo», что означает «метро, работа, сон». Реми и Мелани живут по соседству, но никогда не видели друг друга, потому что погружены в социальные сети. Как говорит режиссер, подобная история может развернуться в любом большом городе, где человека окружают миллионы людей, но он все равно чувствует себя одиноким. Клапиш решил снять район, который ему не очень хорошо знаком, и выбрал пространство между Северным вокзалом и станцией метро «Сталинград», рядом с которой находится канал Сен-Мартен. Он заметил, что раньше канал не был примечателен, но теперь стал модным местом, и оценил кинематографичность территории с железнодорожными путями и мостами.
«Ив Сен-Лоран»
Жалиль Леспер снял биографическую драму о «маленьком принце высокой моды», который в 1958 году, после смерти Кристиана Диора, был назначен руководителем его детища, а затем вместе с партнером Пьером Берже основал собственный Дом высокой моды. Берже разрешил проводить съемки в парижском особняке XIX века на авеню Марсо, 5, который был штаб-квартирой Yves Saint Laurent. В 2017 году там по инициативе Берже открылся музей великого кутюрье, где можно увидеть личную студию Сен-Лорана, его эскизы и знаковые коллекции.
Мадрид
Столица Испании, которая предлагает все виды развлечений с приставкой «самый». Посмотреть фильмы в самом большом в Европе драйв-ин кинотеатре под открытым небом, поужинать в самом старом ресторане мира Sobrino de Botín, потеряться в самом большом магазине Zara в мире, провести ночь в самом известном в Мадриде клубе сальсы Azúcar, посетить музей Прадо — самый известный в Испании, и сходить на стадион «Сантьяго Бернабеу», чтобы увидеть одно из самых принципиальных футбольных противостояний — матч «Реал» — «Барселона».
Но это туристическая сторона города, режиссеров столица привлекает другим. Например, у Педро Альмодовара, который воспевает Мадрид в большинстве своих фильмов, очень личная история. Он родился в городе Кальсада-де-Калатрава и переехал в Мадрид в 16 лет. Город его принял, поэтому режиссер благодарит — и боготворит — его в своих фильмах всю жизнь. На Главной площади Мадрида он снимал «Цветок моей тайны», а на улице Ареналь — одной из самых оживленных в городе — «Живую плоть». Другой испанский режиссер, Алекс де ла Иглесия, запечатлел в фильме «День зверя» здание Каррион — самое запоминающееся на улице Гран Виа, а британец Пол Гринграсс снял вокзал Аточа в «Ультиматуме Борна».
5 фильмов о Мадриде, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Гори, Мадрид»
Черно-белый комедийный сериал Пако Леона, который с иронией и ностальгией показывает богемную жизнь Мадрида начала 60-х годов. В основе — реальные события: голливудская кинозвезда Ава Гарднер, уставшая от съемок и расставания с Фрэнком Синатрой, приезжает в Испанию и погружается в бесконечную вечеринку, к которой прилагаются интриги, колоритные герои и абсурдные ситуации. Дом главной героини снимали в особняке с бассейном в районе Las Rozas. Также в сериале задействовали бутик Loewe, который на самом деле посещала Ава Гарднер, а еще Эрнест Хэмингуэй и Кэри Грант. Loewe — один из старейших модных домов мира, он основан в середине XIX века. В 2013 году бренд выпустил парфюм в честь знакового мадридского магазина: в его названии был адрес бутика — Gran Vía, 8. Для съемок сериала было разрешено изменить витрину и интерьер, чтобы стилизовать их под 60-е годы.
«Возвращение»
Трагикомедия Педро Альмодовара о Раймунде (Пенелопа Крус) — уставшей жене с несколькими работами, бездельником-мужем и дочкой, на которую он положил глаз. После убийства, произошедшего в первые 20 минут фильма, к заботам Раймунды прибавляется еще и большая тайна. Часть действия происходит в Мадриде, но Альмодовар также добавил съемки в родном регионе Кастилия-Ла-Манча, где, например, была снята сцена на кладбище — первая в фильме.
«Средь бела дня»
Триллер французского режиссера Мабрука Эль Мекри со стрельбой и ночными погонями на улицах Мадрида. В центре сюжета обычный парень Уилл (звезда «Ведьмака» Генри Кавилл), который узнает, что его семью похитили, и у него есть всего несколько часов, чтобы их спасти. Отца Уилла, агента ЦРУ, играет Брюс Уиллис, а его начальницу — Сигурни Уивер. В фильме есть самый популярный в городе блошиный рынок El Rastro и оживленные центральные площади Plaza del Callao и Plaza Mayor. Интересно, что режиссер просил Генри Кавилла не учить испанский и не изучать столицу перед съемками, чтобы актеру было легче передать ощущение потерянности и беспомощности своего героя.
«Разомкнутые объятия»
Пожилой режиссер Гарри Кейн (Льюис Омар), который в аварии потерял зрение, после смерти известного магната предается воспоминаниям о прошлом. В этом фильме Альмодовар цитирует свои предыдущие работы, вновь снимает Пенелопу Крус и даже автомобиль использует тот же, что и в фильме «Возвращение». Зато режиссер открывает для зрителей новые места в Мадриде: знаменитый коктейль-бар El Museo Chicote, в котором любили бывать Ава Гарднер и Эрнест Хемингуэй, и небоскреб Torre Picasso — один из символов столицы.
«Боль и слава»
Очень личный и последний на данный момент фильм Альмодовара, в котором режиссер в кризисе вспоминает свою жизнь, в том числе детство в Мадриде. Мать главного героя, которая появляется в трех временных промежутках, играют его любимые актрисы — Пенелопа Крус, Хульета Серрано и Сесилия Рот, а его альтер эго исполняет Антонио Бандерас — критики единодушно называют эту роль лучшей в карьере актера. В этом фильме Альмодовар показал столетний мадридский кинотеатр Cine Doré с прекрасным фасадом и школу актерского мастерства Escuela de Interpretación Cristina Rota.
Рим
Концентрация архитектурных памятников в городе настолько высока, что исторический центр Рима внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Связь с прошлым восхищала режиссера Федерико Феллини: «Только представьте, что вы стоите в пробке возле Колизея!» — поражался он. Если для Альмодовара музой был Мадрид, то для Феллини — Рим. Он тоже приехал в столицу молодым — в 18 лет переехал из Римини и подрабатывал, рисуя для газет и сочиняя рекламные тексты. Феллини сразу же почувствовал себя в Риме как дома и всю жизнь считал его родным городом.
Кадры с римскими достопримечательностями, которые снимал Феллини, производят на зрителей неизгладимое впечатление спустя полвека. Так, например, британскую туристку оштрафовали за то, что она пыталась повторить сцену из «Сладкой жизни», в которой Марчелло Мастроянни и Анита Экберг купались в фонтане Треви — самом большом в Риме. «Я люблю Италию, люблю Феллини и хочу жить сладкой жизнью» — объясняла полицейским свой поступок девушка.
Четырехкратный обладатель «Оскара» Уильям Уайлер в «Римских каникулах» тоже дал поклонникам повод для подражания. Герои фильма рассматривают «Уста истины» — античную мраморную плиту с изображением божества с открытым ртом. Грегори Пек на глазах изумленной Одри Хепберн засовывает туда руку и делает вид, что божество ее откусило. Любой фанат фильма считает себя обязанным разыграть эту сцену, поэтому рядом с «Устами истины» всегда очередь из желающих сфотографироваться.
Магия и история Вечного города подкупает не только путешественников, но и режиссеров, которые в ответ щедро показывают величие столицы в своих фильмах. Мимо главной достопримечательности Рима — Колизея — не смогли пройти создатели «Агентов А.Н.К.Л.», «Телепорта», «007: Спектр» и десятков других фильмов. Еще одну обязательную точку на туристическом маршруте — Пантеон — показывали в «Двенадцати друзьях Оушена», а Римский форум (бывший центр античного Рима) был в «Талантливом мистере Рипли» — продолжать этот список можно до бесконечности.
5 фильмов о Риме, которые можно посмотреть на КиноПоиске HD
«Великая красота»
«Оскароносный» фильм Паоло Соррентино, получивший статус ремейка «Сладкой жизни» Феллини. В нем пресыщенный 65-летний писатель наблюдает за праздной жизнью героев современного Рима. «Город контрастов» раскрывается у Соррентино во всей своей красоте: режиссер снял главную церковь ордена доминиканцев Базилика Санта-Сабина, Парк акведуков, статую речного бога Марфорио на Палаццо Нуово и вид на Колизей, создав у зрителей ощущение полного присутствия в летнем Риме.
«Девять»
Мюзикл Роба Маршалла по мотивам фильма Федерико Феллини «8 с половиной». У известного итальянского режиссера Гвидо (Дэниэл Дэй-Льюис), живущего в Риме, не получается завершить новый фильм. Его мучения усиливают женщины: жена (Марион Котийяр), любовница (Пенелопа Крус), костюмерша (Джуди Денч), покойная мать (Софи Лорен), кинозвезда (Николь Кидман) и журналистка (Кейт Хадсон). Часть действия разворачивается в павильонах киностудии, где главный герой работает над фильмом. Съемки проходили на легендарной студии Cinecittà в Риме. Она была открыта Бенито Муссолини в 30-е годы под лозунгом «Кино — самое мощное оружие». Там снимались фильмы, пропагандирующие фашизм, но в то же время создавались знаковые для кинематографа картины. Например, «Одержимость» Лукино Висконти, снятая в 1943 году: она считается первым фильмом, в котором были заложены основные принципы итальянского неореализма. Также на студии работали Федерико Феллини, Роберто Росселлини, Бернардо Бертолуччи, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. На Cinecittà проводятся экскурсии, а в 25 километрах от нее располагается тематический парк развлечений.
«Все деньги мира»
Наполовину драма, наполовину триллер Ридли Скотта, основанный на реальных событиях: в 1973 году в Риме преступники похитили внука Жана Пола Гетти (Кристофер Пламмер, заменивший Кевина Спейси) — богатейшего человека мира. Кроме состояния он обладал и скупостью, поэтому отказался платить выкуп. Фильм начинается с ночной Пьяцца Навона — одной из самых известных площадей Рима, по которой гуляет герой за несколько минут до похищения. Для съемок часть площади оградили лентой, установили рельсы для операторской тележки и пригнали около сорока винтажных автомобилей, которые с удивлением фотографировали горожане.
«Римские приключения»
Роберто Бениньи, Алек Болдуин, Пенелопа Крус, Джуди Дэвис, Грета Гервиг, Эллен Пейдж и Джесси Айзенберг — нет, это не воображаемый список желанных гостей на вечеринке, а звездный состав комедии Вуди Аллена, который вновь не удержался и сыграл в своем фильме. Режиссер рассказывает четыре истории, которые разворачиваются в прекрасном Риме. Будучи туристом в этом городе, Аллен с восторгом снимает экскурсионный маршрут: площадь Пьяцца Венеция в центре столицы, фонтан Треви, Пьяцца Навона с ее знаменитым фонтаном Четырех рек, конная статуя Марка Аврелия и, конечно, Колизей. Кроме этого режиссер не забывает передать привет «Римским каникулам» Уильяма Уайлера, сняв одну из самых красивых улиц столицы — via Margutta, на которой жил герой Грегори Пека.
«Прогулка по Риму»
В дебютном фильме итальянской актрисы Карин Пройа маленькие брат и сестра едут из пригорода в Рим, потому что мальчик мечтает побывать в Сикстинской капелле. Режиссер отчасти основывалась на своих детских переживаниях: она жила в небольшом городке в часе езды от столицы, но родители никогда не брали ее с собой в Рим. Пройа хотела показать большой город глазами маленьких героев, очарованных сказочным Римом. Они начинают свое путешествия с Колизея, гуляют по площади Piazza del Popolo, которую украшают фонтаны и 36-метровый египетский обелиск, идут мимо музея «Алтарь Мира» и в финале, наконец, попадают в музеи Ватикана.
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Барселона
Один из крупнейших городов Испании и один из самых красивых в мире. Это город-рай для кинематографистов: многоликая Барселона может сыграть и в романтической комедии, и в социальной драме, и даже мимикрировать под другой город и эпоху. Она вдохновляла Алехандро Гонсалеса Иньярриту, Педро Альмодовара и Вуди Аллена, а достопримечательности Барселоны неизбежно попадали в десятки фильмов.
По старейшему парку аттракционов в Испании «Тибидабо» гулял Кристиан Бэйл в «Машинисте», напротив Дворца каталонской музыки жила Аградо из «Все о моей матери», а герои фильма «Барселона» шли туда на концерт. Потрясающий парк «Лабиринт Орта» появился у Пере Портабелья в «Ноктюрне 29», а Триумфальная арка в «Эпидемии» Давида и Алекса Пасторов — бульвар перед ней был абсолютно пуст, потому что люди стали бояться открытых пространств.
5 фильмов о Барселоне, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Вики Кристина Барселона»
Фильм Вуди Аллена о любовном треугольнике. Две американки (Ребекка Холл и Скарлетт Йоханссон) приезжают в Барселону, влюбляются в художника (Хавьер Бардем), к этой геометрической фигуре неожиданно присоединяется его бывшая жена (Пенелопа Крус). Кроме романтической жизни героини-туристки не забывают изучать город. Первым делом в Барселоне они отправляются к храму Святого Семейства и Дому Мила — оба сооружения построены по проектам легендарного испанского архитектора Антонио Гауди. В галерее современного искусства Fundació Antoni Tàpies девушки знакомятся с героем Бардема, а в любимом ресторане Пабло Пикассо Els Quatre Gats вместе ужинают.
«Бьютифул»
Главную роль вновь исполняет Хавьер Бардем, но в этой драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту нет и следа богемной Барселоны. Режиссер называет этот город «королевой Европы», но считает, что, как любая сложная натура, Барселона многообразна — она не только «открыточна», но и маргинальна. На обратную сторону жизни намекает даже оригинальное, с ошибкой, название фильма: вместо правильного Beautiful оно превратилось в Biutiful. Герой Бардема, который «крышует» иммигрантов, помогая им найти жилье и работу, узнает, что неизлечимо болен. Он старается справиться с этой новостью, одновременно переживая измену жены и действия полиции, которая сводит на нет его работу. Часть сцен снимали в густонаселенном районе Sant Marti, а для погони полицейских за десятками иммигрантов была задействована центральная пешеходная улица Барселоны La Rambla. Там гуляют сотни туристов, но путеводители по городу советуют быть начеку из-за карманников. На La Rambla всегда стоят роскошные живые статуи, одна из них, со страхом наблюдающая за погоней, появляется и в «Бьютифул».
«Летняя ночь в Барселоне»
Дебютный фильм испанца Дани де ла Ордена, который позже снимет сериал «Элита». Режиссер рассказывает шесть историй любви, разворачивающихся в его родной Барселоне. Орден хотел создать волшебный образ города как места, в котором могут сбыться любые мечты, но при этом не показывать лишь «туристическую Барселону». Например, он снял любимую площадь Plaza Sant Felip Neri, о которой не знает большинство путешественников.
«Три метра над уровнем неба»
Подростковая мелодрама о невинной школьнице и молодом человеке со склонностью к насилию. Вопреки здравому смыслу и поведению героя между ними завязываются отношения, которые развиваются на фоне Барселоны. Например, романтичная надпись «Ты и я на три метра выше неба» была сделана на мосту в районе Gràcia, недалеко от станции метро Vallcarca. Хотя надпись уже закрашена, поклонники приходят туда, чтобы сфотографировать сам мост. Другие запоминающиеся места: старейший в Барселоне парк Цитадели с озером и монументальным фонтаном Cascada, а также Casa de Correus i Telègrafs — главпочтамт мегаполиса, который является объектом культурного наследия. В фильме это здание появилось в первой же сцене — правда, сыграло роль суда.
«Парфюмер: История одного убийцы»
Экранизация одноименного романа Патрика Зюскинда о парфюмере, одержимом поисками идеального аромата. Главные роли исполнили Бен Уишоу, Дастин Хоффман и Алан Рикман. Хотя действие фильма происходит в столице Франции, режиссер Том Тыквер в качестве города для съемок выбрал Барселону, в которой, по его мнению, витает дух Парижа XVIII века. Так, например, зловонный парижский рынок Rue aux Fers снимали на Площади Мерсе в Готическом квартале. Чтобы придать ей нужный вид, каждое утро сто помощников разбрасывали по площади мусор, объедки, рыбу и мясо. «Было очень забавно, стоя по щиколотку в рыбной требухе, отдавать команды на четырех языках примерно тысяче человек массовки» — вспоминал Тыквер.
Токио
Столица Японии, в которой переплетены традиционная культура и инновации. Британская писательница Анджела Картер назвала Токио самым нескучным городом мира. У туристов «восточной столицы» действительно богатый выбор развлечений. Нужно успеть окунуться в безумную ночную жизнь, оценить местную кухню, посетить диснейленд и музей студии «Гибли», прослезиться у памятника Хатико и просто остановиться, подняв голову вверх, и окинуть взглядом бескрайние небоскребы.
Имидж современного Токио во многом строится на фильмах, аниме и манге. Одна из самых известных достопримечательностей города — пешеходный переход в районе Сибуя, который круглосуточно наводняют туристы — узнаваема благодаря кино. Финальная сцена «Трудностей перевода» со Скарлетт Йоханссон и Биллом Мюрреем снята именно там, перекресток также послужил декорацией в «Тройном форсаже» и нескольких частях «Обители зла». Древний храм Дзодзё-дзи фигурировал в фильме «Росомаха: Бессмертный», а подсвеченный разноцветными огнями Радужный мост был задействован в «Убить Билла».
Вспоминать и сравнивать кадры из фильмов с реальными местами настолько интересно, что в Токио есть особый вид развлечения — аниме-туризм. Путешественники со всего мира находят в этом городе локации из любимых произведений. Например, в «Девочке, покорившей время» есть Токийский национальный музей, а в «Твоем имени» небоскреб NTT Docomo. Лайт из «Тетради смерти» учится в Токийском университете, а героини «Сейлор Мун» большую часть времени проводят в районе Адзабу-Дзюбан.
5 фильмов о Токио, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD
«Вход в пустоту»
Психоделическая мелодрама Гаспара Ноэ о молодых брате и сестре, приехавших в Токио. Он — застреленный в туалете ночного клуба драгдилер, чья душа не покинула мир живых и наблюдает со стороны за чужими страстями. Она — тоскующая по брату танцовщица в стриптиз-клубе. Ноэ погружает зрителей в неприветливую ночную жизнь Токио — именно этот город, по мнению режиссера, мог обеспечить пестрое пространство, необходимое для галлюциногенной атмосферы фильма. Если клуб The Void, в котором убили Оскара, не существовал (вывеску на здании разместили специально для съемок), то другое заведение, которое посещали брат и сестра, реально. Речь о клубе Ai в квартале Kabukicho — эпицентре ночной жизни Токио. Это место с невероятным интерьером, состоящим из зеркал, хрусталя и причудливых светильников. Линда называет Ai раем и танцует там перед братом.
«Норвежский лес»
Экранизация самого известного романа Харуки Мураками, номинированная на «Золотого льва». 37-летний токиец Тору вспоминает свою юность, которая пришлась на 60-е годы, и самоубийство лучшего друга. Из локаций можно отметить живописный сад Рикугиэн, расположенный в районе Бункё.
«Дитя погоды»
Трогательное аниме Макото Синкая, которого называют «новым Хаяо Миядзаки», рассказывает о сбежавшем в Токио подростке Ходаке. Оказавшийся в дождливом мегаполисе юноша знакомится с девушкой по имени Хина, которая умеет разгонять тучи. Синкай скрупулезно детализирует пространство: он либо повторяет реально существующие в Токио объекты, либо отталкивается от них. Например, храм в «Дитя погоды» основан на настоящем Kōenji Hikawa Shrine, крутой спуск досконально повторяет холм Nozoki в районе Тосима, а начинается аниме со смотровой площадки Roppongi Hills. Такая щепетильная любовь к городу превращает нарисованную столицу в живую и практически документальную.
«Ученик чудовища»
Мамору Хосода («Девочка, покорившая время») — еще один знаменитый современный режиссер анимационных фильмов. Герой его «Ученика чудовища» — 9-летний сирота Рен, который скитается по улицам Токио, пока не встречает Медвежута — огромного воина из параллельного мира, решившего обучить мальчика боевым искусствам. Между своевольными героями завязывается дружба. Хотя часть действия происходит в вымышленном мире, Хосода отдает дань уважения Токио, например, воссоздает тот самый перекресток-достопримечательность в районе Сибуя. Получается щемящий контраст между бесконечным потоком людей и одиноким мальчиком.
«Суши-girl»
В этой мелодраме тоже есть учитель и ученик: девушка Эбби, которая приезжает в Токио ради парня и остается одна, пробует суп рамен, сходит от него с ума и просит шефа обучить ее искусству кулинарии. В фильме, который противопоказано смотреть на голодный желудок, героиня Бриттани Мерфи демонстрирует, что смысл жизни можно найти далеко от дома во время ужина в случайном ресторане. В уютной мелодраме снят небольшой тихий район Maruyama-cho — там живет героиня, а по соседству находится и ресторанчик, в котором она спасается от дождя. По адресу 25-7 Maruyama-cho действительно расположено настоящее заведение — Melrose Ave, в котором есть блюда не только национальной, но и европейской кухни.