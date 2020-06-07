«Полночь в Париже», «Гори, Мадрид» и «Норвежский лес»: Киномаршрут по городам мира

Рим

Концентрация архитектурных памятников в городе настолько высока, что исторический центр Рима внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Связь с прошлым восхищала режиссера Федерико Феллини: «Только представьте, что вы стоите в пробке возле Колизея!» — поражался он. Если для Альмодовара музой был Мадрид, то для Феллини — Рим. Он тоже приехал в столицу молодым — в 18 лет переехал из Римини и подрабатывал, рисуя для газет и сочиняя рекламные тексты. Феллини сразу же почувствовал себя в Риме как дома и всю жизнь считал его родным городом.

Кадры с римскими достопримечательностями, которые снимал Феллини, производят на зрителей неизгладимое впечатление спустя полвека. Так, например, британскую туристку оштрафовали за то, что она пыталась повторить сцену из «Сладкой жизни», в которой Марчелло Мастроянни и Анита Экберг купались в фонтане Треви — самом большом в Риме. «Я люблю Италию, люблю Феллини и хочу жить сладкой жизнью» — объясняла полицейским свой поступок девушка.

Четырехкратный обладатель «Оскара» Уильям Уайлер в «Римских каникулах» тоже дал поклонникам повод для подражания. Герои фильма рассматривают «Уста истины» — античную мраморную плиту с изображением божества с открытым ртом. Грегори Пек на глазах изумленной Одри Хепберн засовывает туда руку и делает вид, что божество ее откусило. Любой фанат фильма считает себя обязанным разыграть эту сцену, поэтому рядом с «Устами истины» всегда очередь из желающих сфотографироваться.

Магия и история Вечного города подкупает не только путешественников, но и режиссеров, которые в ответ щедро показывают величие столицы в своих фильмах. Мимо главной достопримечательности Рима — Колизея — не смогли пройти создатели «Агентов А.Н.К.Л.», «Телепорта», «007: Спектр» и десятков других фильмов. Еще одну обязательную точку на туристическом маршруте — Пантеон — показывали в «Двенадцати друзьях Оушена», а Римский форум (бывший центр античного Рима) был в «Талантливом мистере Рипли» — продолжать этот список можно до бесконечности.