Твидовая мафия: Разбираем стиль героев «Острых козырьков»

Выдумка или реальность?

Настоящая банда «Острые козырьки» отличалась юным возрастом своих участников и орудовала в Бирмингеме в конце XIX века, а к 1919 году (начало действия первого сезона) их преступная деятельность уже сходила на нет. По одной из распространенных версий (она и легла в основу сериала), группировка получила такое название потому, что парни вшивали лезвия в козырьки своих кепок и во время драки частенько разрезали лбы противников, заливая их глаза кровью. Однако по мнению Карла Чинна, профессора истории Бирмингемского университета и автора книги «„Острые козырьки“: как это было», это всего лишь городская легенда. Она получила популярность благодаря описанию такого бандитского ритуала в романе Джона Дугласа «Прогулка по Саммер-Лейн»: «Козырек кепки обычно распарывался, и в него вставлялись монетки, лезвия или кусочки металла, после чего ткань снова сшивали». По мнению профессора, свое прозвище бандиты получили именно потому, что носили характерные кепки-восьмиклинки с остроконечным козырьком, который сужался от основания к краю.

Вообще эти парни были настоящими стилягами. Их гардероб включал пальто с отворотами, брюки клеш, шейные платки и кожаные сапоги. Девушки членов банды также имели свой характерный стиль: много жемчуга, длинная челка, спускающаяся почти до глаз, и пестрый цветной шелковый платок вокруг шеи.