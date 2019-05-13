Твидовая мафия: Разбираем стиль героев «Острых козырьков»

На КиноПоиск HD вышло четыре из пяти сезонов криминального британского сериала «Острые козырьки». Это знаменитая сага о возвышении преступного клана Шелби в Бирмингеме 1920-х, главную роль в которой сыграл Киллиан Мёрфи. Историк кинокостюма Катерина Крупнова рассказывает, насколько одежда персонажей соответствует эпохе и в чем притягательность стиля крутых парней, заставляющая модников уже не первый год носить твид и стричься под Томаса Шелби.
Выдумка или реальность?
Настоящая банда «Острые козырьки» отличалась юным возрастом своих участников и орудовала в Бирмингеме в конце XIX века, а к 1919 году (начало действия первого сезона) их преступная деятельность уже сходила на нет. По одной из распространенных версий (она и легла в основу сериала), группировка получила такое название потому, что парни вшивали лезвия в козырьки своих кепок и во время драки частенько разрезали лбы противников, заливая их глаза кровью. Однако по мнению Карла Чинна, профессора истории Бирмингемского университета и автора книги «„Острые козырьки“: как это было», это всего лишь городская легенда. Она получила популярность благодаря описанию такого бандитского ритуала в романе Джона Дугласа «Прогулка по Саммер-Лейн»: «Козырек кепки обычно распарывался, и в него вставлялись монетки, лезвия или кусочки металла, после чего ткань снова сшивали». По мнению профессора, свое прозвище бандиты получили именно потому, что носили характерные кепки-восьмиклинки с остроконечным козырьком, который сужался от основания к краю.
Вообще эти парни были настоящими стилягами. Их гардероб включал пальто с отворотами, брюки клеш, шейные платки и кожаные сапоги. Девушки членов банды также имели свой характерный стиль: много жемчуга, длинная челка, спускающаяся почти до глаз, и пестрый цветной шелковый платок вокруг шеи.
Книга для вдохновения
Как рассказывает Стефани Колли («Карты, деньги, два ствола»), художница по костюмам первого сезона, для воссоздания аутентичных образов она активно изучала фотографии тех лет, обнаружив прекрасный архив на Getty Image. Но настоящей библией для творческой группы «Острых козырьков» стала книга Питера Дойла «Мошенники как мы» с портретами австралийских преступников 20-х годов прошлого века. Так, помимо элементов одежды, оттуда были позаимствованы и стрижки главных героев, которые после выхода сериала стали крайне популярными среди молодежи. Гример и дизайнер причесок Лаура Скьяво рассказывала в своих интервью, как черпала вдохновение, разглядывая снимки из книги и находя референсы для каждого персонажа.
Правда, Скьяво пришлось потратить неделю, чтобы убедить четырех главных актеров сериала подстричься: увидев старые фото, они взбунтовались и заявили, что будут выглядеть как идиоты с такими стрижками. Киллиана Мёрфи (Томми Шелби) поначалу буквально воротило от того, что парикмахеры сотворили с его головой. После актер шутил, что прически изначально предполагались для защиты от вшей, а теперь их носят хипстеры. Действительно, эти пижонские стрижки с выбритыми висками и затылком были популярны во времена Первой мировой войны и послевоенные годы именно потому, что препятствовали распространению вшей среди солдат и бедного населения.
Образцовый «острый козырек»
Томас Шелби как квинтэссенция бандитского стиля
Образцовый «острый козырек»
Томас Шелби как квинтэссенция бандитского стиля
Главный герой сериала — Томас Шелби; пусть он и не старший среди братьев, но сразу же занимает место лидера «Острых козырьков», проявляя хладнокровие, деловую хватку и страстное желание легализовать семейный бизнес. Пройдя за пять сезонов путь от букмекера до члена палаты общин, Томми заметно поработал над своим образом, который с первого же сезона воплощал в себе квинтэссенцию стиля «Острых козырьков».
Художница по костюмам Стефани Колли поясняет, что пыталась одеть героев, включая Томми, максимально аутентично и при этом сделать так, чтобы гардероб персонажей мог органично вписаться и в современные реалии. Колли признавалась, что «Острые козырьки» — это не видеоуроки по истории, поэтому она позволяла себе незначительные отступления от исторической правды. Например, хоть длина мужских брюк тогда и так была довольно короткой, Колли подвернула их еще больше, сделав акцент на грубые высокие кожаные ботинки, в которых Томми и его братья ходят по пыльно-грязным бирмингемским улицам и подворотням.
В начале сериала Томми носит рубашки в полоску со съемными воротничками; в ту пору отстегивающиеся воротнички были распространены, поскольку не каждый мужчина мог позволить себе несколько рубашек, а выглядеть чисто и опрятно хотелось многим. Еще, как правило, он обходится без галстука, что идет вразрез с требованиями этикета тех лет, хотя, как говорит Стефани Колли, «с таким прекрасным лицом, как у Киллиана, можно все». Впоследствии с ростом благосостояния и статуса в гардеробе Томми, конечно же, появится множество рубашек и галстуков, но в памяти зрителей все же останется именно образ из первого сезона
Львиная доля бюджета ушла на пошив костюмов Томаса Шелби, для других актеров пришлось арендовать одежду в специализированных ателье Angels и Cosprop, где обнаружился отличный ассортимент. Со временем коллекцию темных костюмов-троек из твида разбавят собратья из более легкой шерсти, а длинное однобортное пальто с широкими лацканами дополнится такими статусными деталями, как красная шелковая подкладка и меховой воротник.
Круглые очки, которые Томас начнет носить в четвертом сезоне то ли из-за севшего зрения после многочисленных черепно-мозговых травм, то ли солидности ради, придают его облику интеллигентности. Однако, несмотря на внешний лоск, отголоски пролетарско-цыганского происхождения Томми считываются в деталях. Даже став членом британского парламента, выходец из Бирмингема продолжит носить твидовые кепки вместо полагающихся по статусу респектабельных шляп, ведь таким образом он демонстрирует связь с корнями. А сочетание толстенной золотой цепи для карманных часов с серебряным зажимом для галстука и массивными браслетами для рукавов рубашки точно бы одобрила его бабушка-цыганка.
Лука-зубочистка
Самый стильный противник Шелби
Лука-зубочистка
Самый стильный противник Шелби
Щеголеватый мафиози Лука Чангретта (блестящий Эдриан Броуди) — главный соперник Шелби в битве за звание самого стильного гангстера сериала и один из самых колоритных его врагов. Когда он в элегантном костюме, сшитом на заказ его итальянским дядей-портным, впервые знакомится с Томасом, то с вызовом заявляет: «Я слышал, что вы хорошо одеваетесь, мистер Шелби, но сейчас я вижу, что не так хорошо, как я».
Мстящий за убийство своего отца Чангретта в своих костюмах-тройках из шерсти и льна, шейных платках, длинном пальто с широкими острыми лацканами (того и гляди его обладатель кого-нибудь порежет) и шляпе-федоре смотрится очень фактурно, с шиком и непринужденностью, присущими именно итальянцам. Изюминку образу придают татуировка на шее в виде креста, перстни-печатки и зубочистка, с которой герой не расстается (такой вот ироничный противовес неизменной сигарете Томаса Шелби). Как говорит сам Чангретта, отчитывая своих подопечных, которые перешли на одежду местных портных, лично он выглядит как любитель театра, а их внешний вид доказывает, что англичанам в деле кройки и шитья до итальянцев далеко.
Детали имеют значение
Что говорят нам костюмы других героев
Детали имеют значение
Что говорят нам костюмы других героев
При помощи костюмов и аксессуаров художники сериала нередко визуализируют скрытые смыслы. Так, Артур Шелби (Пол Андерсон) — единственный из братьев, кто носит галстук-бабочку, что говорит не столько об эксцентричности, сколько о желании продемонстрировать свое якобы лидерство в семье.
Бежевое пальто, светлый костюм и шляпа-федора Майкла Грея (Финн Коул), кузена Томми, который вернулся из Нью-Йорка в Бирмингем вместе с молодой женой, явно контрастируют с темными тонами одежды его родных и соратников. Артур Шелби шутливо замечает: «Симпатичное пальто. Ты в нем на верблюда похож!» Пальто цвета camel да еще с контрастным воротником очень любил знаменитый американский гангстер и известный модник Аль Капоне. Внешнее отстранение от стиля «Острых козырьков» символично: зрителю дают понять, что Майкл готов посягнуть на лидерство Томаса Шелби и стать главой семьи.
Из бандиток — в модницы
Прекрасная половина
«Острых козырьков»
Из бандиток — в модницы
Прекрасная половина «Острых козырьков»
Женщины клана Шелби в сериале одеты по моде тех лет. Причем с изменением трендов (от пережитков Эдвардианской эпохи к ревущим двадцатым) и расширением финансовых возможностей поля шляпок становятся уже, юбки и прически короче, а гардероб тети Полли (Хелен Маккрори) и младшей сестры Эйды (Софи Рандл) — все более броским и элегантным. И если уже в первом сезоне на Эйде нет-нет да и можно было увидеть эффектные вещицы типа белого мехового пальто с цветочным орнаментом (кстати, эта подлинная винтажная вещь 1920-х настолько приглянулась всей женской части съемочной группы, что, по воспоминаниям Стефани Колли, во время перерыва в костюмерный вагончик выстраивалась очередь из желающих примерить такую красоту), то метаморфозы Полли Грей куда более впечатляющие.
Матриарх и казначей клана Шелби тетя Полли почти весь первый сезон носит строгий темный костюм в полоску (ее маскулинность немного смягчается блузами с бантами) и черную широкополую шляпу с булавкой, которая в случае чего может превратиться в оружие. Однако по мере возвышения статуса Шелби в британском обществе Полли превращается в записную модницу, чьи образы зачастую сочетают женственную элегантность и деловую энергичность. Ее появление в сером ансамбле-тройке (также подлинный винтаж), шляпе и темных очках в пятом сезоне незабываемо. А как обворожительно она смотрится в вечернем платье, которое якобы когда-то украла ее мать и в котором она позирует для своего портрета! Этакая светлая версия мадам Икс с портрета Джона Сарджента, не иначе.
Белокурая красавица Грейс (Аннабелль Уоллис), которой суждено стать главной женщиной в жизни Томаса Шелби, в первом сезоне одета крайне скромно. Агент британской полиции, устроившаяся барменшей в паб, чтобы стать ближе к преступному семейству, носит юбки до середины голени, длинные трикотажные кофты и лаконичные однотонные костюмы с объемными шляпами. Зеленый ансамбль, в котором мы впервые видим героиню, — реплика подлинного костюма 20-х. Оригинал темно-коричневого цвета, и с него было сделано несколько копий, в том числе и красный вариант. В итоге остановились именно на зеленом, возможно, отчасти из-за символики цвета, отсылающего к ирландским корням Грейс. Ее эффектное красное платье для скачек также было вдохновлено винтажным нарядом синего цвета, однако художник по костюмам решила, что именно в красном блондинка Грейс будет смотреться наиболее соблазнительно, ведь здесь она играет роль «алой женщины». Во втором сезоне вышедшая замуж за американского богача Грейс уже блистает в роскошных модных нарядах. Чего стоит ее вечернее платье из изумрудного атласа с кружевной отделкой и вышивкой авторства легендарной Мишель Каррагер, трудившейся в том числе над костюмами «Игры престолов» и вдохновлявшейся стилем ар-деко.
Влияние на моду
«Козырьки» — в жизнь
Влияние на моду
«Козырьки» — в жизнь
Модная индустрия очень быстро отреагировала на успех «Острых козырьков», ставших настоящим феноменом. В сентябре 2019 года в Дигбите даже проходил Настоящий фестиваль «Острых козырьков» (The Legitimate Peaky Blinders Festival), объединивший живую музыку, перформансы, иммерсивный театр, музейные экспозиции и модные дефиле. Так, создатель сериала Стивен Найт в 2016 году основал собственную компанию по производству мужской одежды Garrison Tailors, предоставив фанатам возможность одеваться как настоящие peaky boys. Растущие с тех пор объемы продаж продукции бренда свидетельствуют о том, что зрительская любовь к эстетике «Козырьков» не остывает.
Дэвид Бэкхем, являющийся не только ярым поклонником сериала, но и совладельцем модного бренда Kent & Сurwen, посвятил коллекцию осень-зима 2019 любимым «Острым козырькам»: стилизованные белые мужские сорочки, тяжелые шерстяные пальто, брюки с высокой талией на ремнях и, конечно же, кепки. Сам футболист пришел на презентацию коллекции в образе Томаса Шелби.
Автор: Катерина Крупнова