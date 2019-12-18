«Красотке» стукнуло 30. Пять самых культовых нарядов героини Джулии Робертс

На красном жакете оверсайз в стиле фронтменов 1950-х настоял режиссер картины Гэрри Маршалл. Он хотел, чтобы Вивьен носила вещь, которая словно перекочевала к ней с плеча экс-бойфренда. Еще Маршалл требовал, чтобы Джулия была в туфлях на каблуках, но Мэрилин настояла на лаковых ботфортах, которые приметила в витрине культового магазина панковских аксессуаров NaNa на Кингс-роуд в Лондоне — их доставили через океан по почте. Эти ботфорты позже так впечатлят газету The New York Times, что она назовет героиню Джулии Робертс «Золушкой в виниловых сапогах».

Черная фуражка принадлежала самой Вэнс и так приглянулась режиссеру, что он буквально снял ее с головы Мэрилин и нацепил на белый парик Робертс. Актриса потом вспоминала, что носить весь этот наряд было очень неприятно. Во время съемок на улице она вечно подвергалась скабрезным шуточкам со стороны мужчин.

Джулия Робертс в фильме «Красотка»

Дополнила образ многочисленная дешевая бижутерия в духе героини Мадонны из фильма «Отчаянно ищу Сьюзэн» (1985), которая с учетом недавнего всплеска моды на 1980-е актуальна и сегодня.