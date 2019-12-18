«Красотке» стукнуло 30. Пять самых культовых нарядов героини Джулии Робертс

Сегодня главный фильм о Золушке из 1990-х отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие образы Красотки, оставшиеся навечно в моде и наших сердцах.
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Премьера «Красотки» состоялась 23 марта 1990 года, и с тех пор мир перестал быть прежним, а Джулия Робертс и Ричард Гир проснулись знаменитыми. Начинающая актриса получила статус звезды, а у Гира начался ренессанс карьеры. Фурор произвел не только переосмысленная история Золушки, но и ее внешний вид и в особенности трансформация из уличной проститутки в прекрасную леди. Образы Вивьен Уорд мгновенно стали руководством по стилю для модниц планеты. Сегодня наряды Вивьен — одни из самых цитируемых как на костюмированных вечеринках и в масс-маркете, так и на подиумах и красных дорожках. В чем же секрет такой популярности гардероба героини Джулии Робертс?
Фокус на самом деле прост. Художник по костюмам Мэрилин Вэнс, одевавшая героев многих культовых фильмов 1980-х («Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», «Клуб „Завтрак“», «Милашка в розовом», «Крепкий орешек», «Дом у дороги»), намеренно отказалась от модных трендов 1990-х. Номинантка на премию «Оскар» и обладательница почетной награды Гильдии художников по костюмам собрала гардероб Вивьен, опираясь на отсылки к фильмам о Золушках из разных эпох, и тем самым сделала его актуальным на все времена.
Практически вся одежда для главных героев «Красотки» шилась с нуля. И тогда, и сейчас это большая редкость для неисторических фильмов. Обычно в современных картинах художники по костюмам выступают больше как стилисты, а не как дизайнеры, но Вэнс должна была беспроигрышно показать преображение героини и решила пойти ва-банк. Как видим, Мэрилин не прогадала и создала в итоге пять бессмертных образов.
1
Путана в купальнике
Рабочая униформа Вивьен Уорд
Мэрилин Вэнс сделала все, чтобы первое появление Вивьен навсегда врезалось в память зрителей. На создание откровенного мини-платья из белого топа и синей юбки, скрепленных металлическими кольцами спереди и сзади, художницу вдохновил слитный купальник от знаменитого дизайнера, изобретателя монокини Руди Гейнрайха. Такой купальник самой Вэнс подарила мама еще в 1960-е.
На красном жакете оверсайз в стиле фронтменов 1950-х настоял режиссер картины Гэрри Маршалл. Он хотел, чтобы Вивьен носила вещь, которая словно перекочевала к ней с плеча экс-бойфренда. Еще Маршалл требовал, чтобы Джулия была в туфлях на каблуках, но Мэрилин настояла на лаковых ботфортах, которые приметила в витрине культового магазина панковских аксессуаров NaNa на Кингс-роуд в Лондоне — их доставили через океан по почте. Эти ботфорты позже так впечатлят газету The New York Times, что она назовет героиню Джулии Робертс «Золушкой в виниловых сапогах».
Черная фуражка принадлежала самой Вэнс и так приглянулась режиссеру, что он буквально снял ее с головы Мэрилин и нацепил на белый парик Робертс. Актриса потом вспоминала, что носить весь этот наряд было очень неприятно. Во время съемок на улице она вечно подвергалась скабрезным шуточкам со стороны мужчин.
Дополнила образ многочисленная дешевая бижутерия в духе героини Мадонны из фильма «Отчаянно ищу Сьюзэн» (1985), которая с учетом недавнего всплеска моды на 1980-е актуальна и сегодня.
Рабочая униформа Вивьен не только задала тренд среди представительниц древнейшей профессии, но и стала знаковой и стильной для приличных модниц. Вспомним фотосессию Эммы Уотсон в платье Tripp NYC для GQ в рамках продвижения фильма Софии Копполы «Элитное общество» или коллаборацию ASOS с брендом Hunza G, который в 2017 году представил реплику культового наряда в трех цветовых вариантах стоимостью от 158 до 215 долларов.
А сколько девушек, включая знаменитостей, ежегодно выбирают именно этот образ Вивьен для хеллоуиновских вечеринок!
2
Куртизанка в кружевах
Вивьен впервые выходит в свет
Маленькое черное платье из кружева, которое Вивьен для делового ужина помог подобрать менеджер отеля (Гектор Элизондо), разительно отличается от ее первого наряда. У Вэнс было золотое и черное кружево, под которое она пробовала разные ткани, и в результате остановилась на черной. «Также я сшила для платья болеро. И хотя на экране героиня его не носит, оно лежит на кресле».
Очень эффектно и одновременно символично смотрится на шее героини вышитый кружевной чокер, напоминающий ошейник. Эта деталь красноречиво намекает зрителю, что прекрасная красотка несвободна, ее купили и в любой момент могут дернуть за поводок. Также обилие черного кружева говорит об открытой сексуальности, что не сглаживают даже перчатки как символ принадлежности к высшему обществу. Вивьен тут все еще не леди.
3
Респектабельная дама
Вивьен после шопинга
Пожалуй, самая знаменитая сцена из «Красотки» — шопинг героини под песню Роя Орбисона «Pretty Woman», который заканчивается триумфальной проходкой с покупками по Родео-драйв с заходом в бутик, где днем ранее высокомерные продавщицы отказались обслуживать Вивьен из-за неподобающей одежды. «Вы ведь получаете комиссионные с продаж? Большая ошибка. Огромная. Мне пора идти за покупками», — заявляет им теперь элегантная красавица.
Фасон платья миди с подплечниками, может, смотрится и несколько консервативно на молодой девушке, однако белый цвет здесь символизирует начало новой жизни героини. Более того, черно-белая гамма — отсылка к знаменитому образу еще одной современной Золушки, Элизы Дулиттл в исполнении Одри Хепберн из «Моей прекрасной леди». В том ансамбле бывшая цветочница также впервые обретает внешний статус светской дамы.
Кстати, в недавней комедии «Ну разве не романтично?» авторы использовали «Красотку» и ее наряды как квинтэссенцию всех ромкомовских штампов для полноватой архитекторши Натали (Ребел Уилсон). Бедняжка, очнувшись в больнице после нападения грабителя, понимает, что сама попала в голливудскую сказку для барышень. Поэтому в паре сцен на пышущей формами актрисе реплики знаменитых нарядов Вивиан, в том числе и культовый черно-белый ансамбль.
4
Королева поло
Платье в горошек
Мэрилин Вэнс понимала, что наряд для поло должен быть одновременно простым и элегантным. Лаконичное платье (без рукавов, со свободным корсажем и женственной широкой юбкой на резинке) делают аксессуары: широкий пояс из коричневой кожи Anna Klein, молочные туфли Chanel на «кошачьем каблуке» (маленьком тонком каблучке высотой до 5 см), белые перчатки, бело-коричневая сумка-седло и жемчужные серьги ручной работы.
Шелк в крупный горох Вэнс нашла в магазинчике «Шелковые и шерстяные ткани Beverley» в Западном Голливуде, торгующем хорошими винтажными тканями. Мэрилин в него просто влюбилась, но ткани было немного, и пришлось выбирать — либо делать платье длиною до щиколоток, как художница хотела изначально, либо до колена. «В первом случае образ мы бы дополнили балетками Chanel, во втором — туфлями Chanel на каблуках, плюс у нас оставалось еще немного ткани на отделку шляпы, — вспоминает Вэнс. — Естественно, Джулия захотела каблуки».
Благодаря этому образу женщины по всему миру увидели: чтобы выглядеть сногсшибательно, не обязательно надевать длинное вечернее платье с мехами и бриллиантами. «Никто из нас и подумать не мог, что этот наряд будет иметь такой эффект и его влияние на моду сохранится по сей день», — смеется Вэнс.
5
Lady In Red
Знаменитое платье для оперы
Между тем без длинного вечернего платья с бриллиантами в фильме, конечно же, не обошлось. Красное платье, в котором Вивьен отправляется вместе с Эдвардом на его частном самолете в Сан-Франциско слушать оперу, — один из самых знаковых нарядов в истории кино.
По замыслу Мэрилин Вэнс это платье должно было стать современным вариантом наряда героини Одри Хепберн из «Моей прекрасной леди» в сцене бала. Также источником вдохновения Вэнс называет картину американского импрессиониста Джона Сингера Сарджента «Портрет мадам Икс». От образа Элизы Дулиттл героине Джулии Робертс достались длинные атласные белые перчатки, а от прекрасной незнакомки — эффектный вырез в форме сердца.
Красного платья могло и не быть, если бы режиссер Гэрри Маршалл и руководство студии настояли на своем. «Гэрри хотел черное платье. А я знала, что оно должно быть именно красным, поэтому боролась за свой вариант, — вспоминает Вэнс. — В итоге, перед тем как принять окончательное решение, мы создали три разных платья. Брали каждый цвет, освещали его и делали тестовые снимки с Джулией. Бедная Джулия! Сколько ей пришлось делать цветовых проб ради одного платья. Наконец, при правильном освещении я смогла найти нужный оттенок и убедила всех».
Камнем преткновения был не только цвет, но и фасон. Маршалл хотел настоящее бальное платье. Вэнс была уверена, что это чересчур. Команда извела почти всю ткань на четыре варианта дизайна в поисках оптимального фасона — это и спасло наряд. Вместо того чтобы потратить много материи на турнюр (как предполагалось изначально), Вэнс пустила ткань на переднюю часть платья, что подчеркнуло талию актрисы.
«У Джулии неширокие плечи, и я учитывала это, когда придумывала вырез, который должен был подчеркивать линию шеи актрисы, — отмечает дизайнер. — Также к платью полагались ожерелье и высокая прическа. Каждая, даже самая маленькая деталь была чрезвычайно важна».
Изысканное колье с рубинами и бриллиантами, которое Эдвард взял напрокат по особому случаю, действительно стоило 250 тыс. долларов, и поэтому во время съемок рядом с режиссером стоял вооруженный охранник. Забавно, что одна из самых знаменитых сцен фильма, в которой Эдвард преподносит Вивьен коробку с колье и быстро ее захлопывает, когда та протягивает к украшению руку, не была прописана в сценарии. Это розыгрыш, предназначавшийся для молодой актрисы. Дело в том, что юная Джулия Робертс частенько приходила на съемочную площадку не выспавшейся после бесконечных ночных вечеринок. Сам режиссер вспоминает: «Я сказал: „Ричард, ты должен ее немного взбодрить, поэтому когда она приблизится к коробке, захлопни ее!“ Это была мягкая коробка, она бы ни в коем случае не поранила бы пальцы Джулии». В итоге этот дубль с искренней реакцией актрисы вошел в окончательный монтаж и, по признанию многих критиков, заставил весь мир влюбиться в новую голливудскую звезду.
Красное платье после выхода фильма стало не менее культовым, чем рабочий костюм Вивьен, и до сих пор вдохновляет дизайнеров на создание светских образов. Примечательно, что Синди Кроуфорд, которая во времена «Красотки» была женой Ричарда Гира, пришла под руку с мужем на церемонию вручения премии «Оскар» в 1991 году в красном платье Versace, которое во многом напоминало платье Вивьен.
Автор: Катерина Крупнова