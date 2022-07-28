Азбука Шварценеггера: от Австрии до Москвы, от дьявола (тасманского) до «Хаммера»

Губернатор

Приехав в США в 1968-м, Шварценеггер посмотрел по телевизору дебаты между кандидатами в президенты Хьюбертом Хамфри и Ричардом Никсоном. Демократ Хамфри не понравился ему «социалистическими взглядами», а вот идеи республиканца Никсона, который хотел поддержать свободное предпринимательство, снизить налоги и укрепить армию, наоборот, нашли в душе бывшего танкиста отклик. Тогда Арни решил, что станет республиканцем.

Хотя в начале 1990-х при Буше-старшем Шварценеггер занимал пост председателя Президентского совета по физической культуре и спорту, у него не было серьезного опыта в политике, когда он победил на выборах губернатора Калифорнии в 2003-м и на 8 лет ушел из кино (впрочем, появлялся в камео в «Сокровище Амазонки», «Вокруг света за 80 дней» и «Неудержимых»). Его предшественника отстранили от кресла из-за бюджетного дефицита, сокращения социальных выплат, роста безработицы и энергетического кризиса. Однако опросы показали, что в 2011-м калифорнийцы пришли к выводу, что жизнь штата не стала лучше при кинозвезде. Всю дорогу его небезосновательно обвиняли в популизме, невыполнении предвыборных обещаний и конформизме.

Он придерживался центристских взглядов на гей-браки и аборты (не препятствовал, но и не пропагандировал), зато выступал за смертную казнь, содействовал бизнесу и помогал детям с ограниченными возможностями. Шварценеггер повысил налоги, но долг штата при нем только вырос. Правда, количество рабочих мест увеличилось. Кроме того, он показал себя настоящим борцом за защиту окружающей среды. Для демократов он был слишком консервативен, а для родных республиканцев — слишком либерален.

