Азбука Шварценеггера: от Австрии до Москвы, от дьявола (тасманского) до «Хаммера»

30 июля кинозвезде, чемпиону по бодибилдингу и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру исполнилось 75 лет. По такому торжественному случаю разбираем по буквам историю его жизни и творчества.
Австрия
Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль в федеральной земле Штирия, откуда уехал в 19 лет. В год его рождения в оккупированной союзническими войсками Австрии стоял голод, и матери приходилось обходить близлежащие фермы в поисках масла, сахара и зерна. Арнольд ходил в школу в Граце, там же посещал кинотеатр и спортзал, в котором и началось его увлечение бодибилдингом. Он отслужил год танкистом в австрийской армии, пожил в Лондоне и Мюнхене, а в 21 год исполнил свою детскую мечту, уехав в Америку делать карьеру бодибилдера, а потом и актера. В США он получил прозвище Австрийский Дуб. Примечательно, что Шварценеггер, всю жизнь игравший американцев, от немецкого акцента так и не избавился. Возможно, намеренно!
Бодибилдинг
Австрийский дуб начал качаться в 15 лет, в 20 лет выиграл титул «Мистер Вселенная», к концу спортивной карьеры семь раз был назван «Мистером Олимпия». Он стал одним из главных культуристов в истории, существенно подняв престиж этого спорта в 1970-х. Он запустил сеть спортивных залов, написал несколько книг о фитнесе, заслужил в свою честь спортивный фестиваль Arnold Sports Festival (не говоря уже именно о жиме с гантелями — Arnold press). Кроме того, о его подготовке к конкурсу «Мистер Олимпия» сняли две документалки — «Качая железо» и «Возвращение».
Вот его рекорды:
- Жим над головой: 120 кг
- Рывок: 110 кг
- Толчок: 135 кг
- Приседания: 247 кг
- Жим лежа: 240 кг
- Становая тяга: 310 кг
Власов
Советский тяжелоатлет Юрий Петрович Власов был одним из тех, кто вдохновил юного Шварценеггера стать силачом и культуристом. На Олимпийских играх в Риме в 1960-м Власов взял золото, а четыре года спустя в Токио — серебро. Впервые Шварценеггер встретил своего кумира в 14 лет в Вене, где тот выиграл золотую медаль в чемпионате мира по тяжелой атлетике. Тогда Власов посоветовал юному поклоннику продолжать тренировки во что бы то ни стало. Второй раз они встретились уже в 1988-м, когда Шварценеггер приехал в Москву на съемки «Красной жары». После смерти Власова в прошлом году актер написал в Twitter: «Из-за таких, как он, я не могу назвать себя self-made man. Он был не просто великим атлетом, но и великим мыслителем. Он рассуждал о политике и поэзии, словно профессор, и чаще таскал книги, чем гантели. Власов говорил мне, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире, но верил, что настоящей силой обладают слова, а не мышцы».
Губернатор
Приехав в США в 1968-м, Шварценеггер посмотрел по телевизору дебаты между кандидатами в президенты Хьюбертом Хамфри и Ричардом Никсоном. Демократ Хамфри не понравился ему «социалистическими взглядами», а вот идеи республиканца Никсона, который хотел поддержать свободное предпринимательство, снизить налоги и укрепить армию, наоборот, нашли в душе бывшего танкиста отклик. Тогда Арни решил, что станет республиканцем.
Хотя в начале 1990-х при Буше-старшем Шварценеггер занимал пост председателя Президентского совета по физической культуре и спорту, у него не было серьезного опыта в политике, когда он победил на выборах губернатора Калифорнии в 2003-м и на 8 лет ушел из кино (впрочем, появлялся в камео в «Сокровище Амазонки», «Вокруг света за 80 дней» и «Неудержимых»). Его предшественника отстранили от кресла из-за бюджетного дефицита, сокращения социальных выплат, роста безработицы и энергетического кризиса. Однако опросы показали, что в 2011-м калифорнийцы пришли к выводу, что жизнь штата не стала лучше при кинозвезде. Всю дорогу его небезосновательно обвиняли в популизме, невыполнении предвыборных обещаний и конформизме.
Он придерживался центристских взглядов на гей-браки и аборты (не препятствовал, но и не пропагандировал), зато выступал за смертную казнь, содействовал бизнесу и помогал детям с ограниченными возможностями. Шварценеггер повысил налоги, но долг штата при нем только вырос. Правда, количество рабочих мест увеличилось. Кроме того, он показал себя настоящим борцом за защиту окружающей среды. Для демократов он был слишком консервативен, а для родных республиканцев — слишком либерален.
Дьявол
«Конец света»
После замены аортального клапана в 1997-м Шварценеггер на два года исчез с экранов. Камбэк в «Конце света» должен был доказать, что 52-летний актер все еще мог выполнять трюки и собирать кассу. Кроме того, это был настоящий жанровый и актерский эксперимент в карьере Арнольда: мистический экшен-хоррор, где его герой рыдает, бухает, ест сухари с пола и в финале по-геройски кончает с собой, предотвращая тем самым апокалипсис. Здесь много трагедии (жену и дочь главного героя убивают), мало света (режиссер и оператор Питер Хайамс откровенно крадет решения из «Семи» и «Подозрительных лиц») и почти нет юмора. Зато есть Удо Кир с Родом Стайгером, инфернальный Гэбриел Бирн в роли Сатаны и мрачный саундтрек, в котором звучат KoЯn, Limp Bizkit, The Prodigy, Eminem и Sonic Youth.
Страшно представить, что могли бы сделать с этим сюжетом Сэм Рэйми и Гильермо дель Торо, если бы продюсеры все-таки смогли с ними договориться. Но и без их фирменного почерка это одна из самых недооцененных работ Шварценеггера, которую сейчас помнят разве что за то, как на съемках он пукнул в лицо актрисе Мириам Маргулис (она сыграла послушницу Сатаны). Увы, накануне миллениума «Конец света» действительно во многом ознаменовал конец карьеры для Шварценеггера: вне франшизы о Терминаторе картины с ним в главной роли не собирали больше 100 млн долларов в мировом прокате.
Еда
В период соревнований у Арнольда были белковое питание, витамины и белковые таблетки для наращивания мышечной массы. У него даже было собственное фирменное блюдо — коктейль из чистых пивных дрожжей, молока и сырых яиц. По его словам, запах и вкус у этого пойла были такими омерзительными, что его друзей рвало от одного глотка. В последнее время Арнольд стал вегетарианцем (на 80%!) и утверждает, что чувствует себя здоровее и моложе. В 2016-м он и Джеймс Кэмерон призвали США и Китай потреблять меньше мяса, а спустя два года выпустили док о растительной диете «Переломный момент».
Железо
«Качая железо»
В 1976-м Шварценеггер стал главным героем документального блокбастера «Качая железо», который рассказывал о подготовке бодибилдеров к соревнованиям «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная». В фильме он показан как амбициозный и даже агрессивный экстраверт, который соревнуется за титул с двухметровым Лу Ферриньо (позже он сыграл Халка в сериале по комиксам Marvel). Однако, в очередной раз став мистером Олимпия, довольный Шварценеггер курит марихуану и ест жареную курицу. Фильм вызвал всплеск популярности культуризма в Штатах, многие зрители поверили Арнольду, сравнившему упражнения в спортзале с круглосуточным оргазмом.
Зомби
«Зараженная»
Самую интересную роль после начала политической карьеры Шварценеггер сыграл в тягучей постапокалиптике «Зараженная», чей сценарий долго валялся на полке, но так понравился Шварценеггеру, что он согласился работать бесплатно. Это беспросветная зомби-драма, где экшена нет совсем: за весь фильм Шварценеггер убивает всего двух ходячих мертвецов. Он играет фермера, ухаживающего за 15-летней дочерью (Эбигейл Бреслин из зомби-дилогии «Добро пожаловать в Zомбилэнд»), которая медленно, но верно превращается в зомбака. От героического амплуа Шварценеггера не осталось и следа; чуткому и бессильному отцу остается лишь наблюдать, как его ребенок дичает, гниет и разваливается на части. Режиссер-дебютант Генри Хобсон пытается передать мрачное настроение через природу Среднего Запада. Наверное, так мог бы выглядеть зомби-хоррор Терренса Малика, эдакие «Дни жатвы».
Инопланетяне
«Хищник»
Хищник («one ugly motherfucker») стал одним из самых известных пришельцев в истории кинематографа, а боевик Джона МакТирнана закрепил за Шварценеггером статус звезды фантастических боевиков. Однако актер отказался возвращаться к роли наемника Голландца в последующих сиквелах и кроссоверах: то ему не нравились сценарии, то он просто был занят на других съемках. Шварценеггер играл главную роль в великом фильме на космическую тему — во «Вспомнить всё» Пола Верховена, где его герой отправляется на Марс, чтобы выяснить тайну своей личности. На Красной планете ему встречаются не только мутировавшие потомки переселенцев с Земли, но и инопланетная система для терраформирования. «Запусти реактор, Куэйд!»
Конан
«Конан-варвар»
Экранизация фэнтези Роберта И. Говарда про раба-киммерийца, который мстит культу змеи и его лидеру Тулсе Думу за убийство родителей и соплеменников, задумывалась как ответ «Звездным войнам». Однако анархист, консерватор и самопровозглашенный «дзен-фашист» Джон Милиус — это вам не Джордж Лукас. Он снял жестокий ницшеанский боевик, который едва ли подходил для семейной аудитории. Фильм не стал блокбастером, но заработал достаточно денег, чтобы итальянский продюсер Дино Де Лаурентис профинансировал сиквел «Конан-разрушитель» и неформальный спин-офф «Рыжая Соня» (они как раз были рассчитаны на семейную аудиторию и провалились в прокате).
Перед съемками Милиус нанял Шварценеггеру специалистов по боевым искусствам, оружейников, каскадеров и учителей верховой езды, а также показал ему «Семь самураев» с требованием изучить игру Тосиро Мифунэ: «Обрати внимание на то, как он вытирает рот, как говорит, как хватает женщин. Во всем есть стиль, все чуточку преувеличено, во всем сквозит озорство. Вот таким должен быть Конан». Шварценеггер также пытался улучшить свое произношение, занимаясь с известным мастером по акцентам Робертом Истоном, но эти попытки оказались тщетны: закадровый текст вместо Конана в итоге зачитал колдун Акиро (Мако). Когда Конана спрашивают о его жизненных радостях, он строго отвечает: «Сокрушать врагов, видеть, как они бегут прочь, и слышать причитания их женщин». Акцент Арнольда не помешал этой строке стать вирусной.
Любимые фильмы
«Конан-варвар»
Шварценеггер неоднократно признавался, что строил карьеру с оглядкой на Джона Уэйна, Чарльза Бронсона и Клинта Иствуда. Забавно, что при этом в списке его любимых фильмов нет ни одного боевика. В разговоре с Rotten Tomatoes он назвал «Инопланетянина» («новый уровень развлечения»), «Титаник» («каждый персонаж превосходно прописан»), «Крестного отца» («смесь из экшена и по-настоящему живых персонажей»), «Мир Дикого Запада» («из-за этого фильма я заинтересовался «Терминатором»), «Непрощенного» («Клинт Иствуд был для меня идолом еще до того, как я приехал в Америку») и мюзикл «Звуки музыки» («там же про Австрию!»).
Москва
Шварценеггер не раз посещал столицу России. Например, в 1996-м открыл на Красной Пресне ресторан «Планета Голливуд». А в 2010-м, будучи губернатором Калифорнии, прокатился в московском метро в утренний час пик, принял участие в экономическом форуме и съездил в Сколково с Медведевым (президент даже предложил ему российское гражданство и пост мэра). В фильмографии Шварца увековечена только его первая поездка в Москву: в бадди-муви Уолтера Хилла «Красная жара» Шварценеггер играет советского милиционера Ивана Данко, который отправился в Чикаго ловить грузинского наркоторговца Виктора Роставили и обмениваться опытом с местным копом (Джеймс Белуши). Американцам не разрешили снимать на Красной площади, и в итоге крошечную сцену перед Кремлем сняли на ручную камеру втихую за пять минут. В остальных сценах Москву сыграли Будапешт и Прага. Увы, американская аудитория не заинтересовалась советским Шварценеггером, но в России фильм предсказуемо растащили на мемы-цитаты вроде «Kakie vashi dokazatelstva?».
Новый Голливуд
«Оставайся голодным»
Шварценеггер — звезда 1980-х, эры блокбастеров и коммерческого кино, однако до «Конанов» он успел засветиться в двух фильмах Нового Голливуда. В неонуаре Роберта Олтмана «Долгое прощание» 26-летний Арнольд сыграл безымянного громилу, который по приказу босса-гангстера раздевается и играет грудными мышцами, непроницаемо жуя жвачку. Здесь у Шварценеггера не было ни упоминания в титрах, ни реплик, зато были усы!
А вот в «Оставайся голодным» Боба Рейфелсона — экранизации романа Чарльза Гейнса о субкультуре культуристов — у Шварценеггера заметная роль второго плана: он играет обаятельного и чуткого эмигранта-культуриста из Австрии, который исполняет на скрипке блюграсс и очаровывает своей жизненной философией главного героя в исполнении Джеффа Бриджеса (кроме него, тут засветился Роберт Инглунд, будущий Фредди Крюгер). «Оставайся голодным» принес Шварценеггеру «Золотой глобус» за лучший дебют, и до сих пор это самая серьезная награда за актерское мастерство в его резюме. Ради роли Шварценеггер сбросил мышечную массу, оставил бодибилдинг и отправился обучаться актерскому мастерству к Эрику Моррису, у которого когда-то занимался Джек Николсон. 23 июля Рейфелсон скончался, и Шварценеггер у себя в соцсетях вновь признался, что обязан тому карьерой в Голливуде.
Оружие
«Конан-разрушитель»
Uzi и автоматы Калашникова, пулеметы, огнеметы и гранатометы, Glock 34, Glock 26, Glock 17 и Glock 19. Desert Eagle Mark XIX и Desert Eagle Mark VII; Beretta 92 и Beretta Cheetah; Smith & Wesson Model 29, AMT Hardballer и автомат AR-18 из «Терминатора»; Winchester Model 1887, гранатомет M79, пулемет M134 Minigun и гибрид Colt Series 70/Detonics 1911 из «Терминатора 2»; Goncz GA-9 из «Вспомнить всё»; турбодиски из «Подарка на Рождество», ледопушка из «Бэтмена и Робина», электромагнитный рельсотрон из «Стирателя», придуманный для «Красной жары» «пистолет Подбырина» — список оружия, которым пользовались герои Шварценеггера, можно продолжать бесконечно. Однако наибольшую ностальгию из арсенала вызывает не огнестрел, а холодное оружие. Именно атлантским мечом Конана рубит на Камчатке демогоргонов шериф Джим Хоппер в последнем сезоне «Очень странных дел».
Правила
В своей автобиографии «Вспомнить всё. Моя невероятно правдивая история» Шварценеггер приводит список правил жизни, которые помогли ему и его знакомым стать успешными:
- Никогда не задирай нос от гордости.
- Никогда не раздумывай слишком долго.
- Никаких запасных вариантов.
- Отвечая на грубые нападки, можно прибегать к самым вызывающим остротам.
- В сутках 24 часа.
- Повторять, повторять и еще раз повторять.
- Ни в чем не вини своих родителей.
- Перемены требуют большого мужества.
- Заботься о своем теле и рассудке.
- Оставайся голодным.
Кроме того, он советует «превращать свои слабые места в преимущества, слышать „да“, когда тебе говорят „нет“, идти туда, где пусто, никогда не следуя за толпой, и обязательно уметь продавать свой товар вне зависимости от рода деятельности».
Райтман
«Близнецы»
Главным хитом Шварценеггера в 1980-х был не «Хищник», не «Конан» и даже не «Терминатор», а комедия «Близнецы». Ее автор, создатель «Охотников за привидениями» Айван Райтман рассмотрел в груде мышц из боевиков комедийный дар. Так родилась райтмановская трилогия о семейных ценностях: «Близнецы» (ха-ха, Шварценеггер и ДеВито — братья!), «Детсадовский полицейский» (ха-ха, Шварценеггер — нянечка в детском саду!) и «Джуниор» (ха-ха, Шварценеггер забеременел!). В каждом из этих фильмов герои Арнольда к финалу обретали большую и дружную семью. Увы, сейчас эти комедии не проходят проверку моральным ревизионизмом. Например, в «Близнецах» в центре сюжета был аморальный генетическо-репродуктивный эксперимент над студенткой, а бедному мальчику из «Полицейского», кажется, после титров понадобятся годы терапии, ведь отчим расстрелял у него на глазах его отца (разумеется, тот был негодяем!). Зато «Джуниор» сейчас смотрится как прогрессивная феминистская квир-комедия (тоже репродуктивная!) о том, какими разными могут быть семьи и роли родителей в них. «Мое тело — мой выбор» — один из лучших ванлайнеров (см. Цитаты) в карьере Шварценеггера. Очень жаль, что смерть Райтмана поставила под вопрос сиквел-долгострой «Тройняшки».
Сталлоне
«План побега»
Их соперничество началось еще в 1977-м, когда Арнольд взял «Золотой глобус» как лучший дебютант, а Сильвестр ушел с церемонии ни с чем, хотя «Рокки» в тот год взял статуэтку как лучший фильм. В 1980-е благодаря сиквелам «Рокки» и «Рэмбо» в прокате однозначно лидировал Сталлоне; драма жизни ветерана Вьетнама или боксера-неудачника — роли точно не из репертуара безусловного победителя Арнольда. Однако в 1990-х на Шварценеггера шли охотнее: «Вспомнить всё», «Детсадовский полицейский», «Терминатор 2» и «Правдивая ложь» оказались гораздо успешнее «Специалиста» и «Скалолаза». Кроме того, Сталлоне не везло с фантастикой (у него были смехотворные «Разрушитель» и «Судья Дредд») и с комедиями (несмешные «Стой! Или моя мама будет стрелять», «Оскар»).
Нулевые сравняли счет: обоим актерам уже не осталось места в блокбастерах, несмотря на сдержанный успех «Терминатора 3», «Рокки 6» и «Рэмбо 4». А в 2010-х Сталлоне даже позвал соперника играть в свои предпенсионные капустники «Неудержимые» и «План побега».
Терминатор
«Терминатор»
Безусловно, робот-убийца из будущего — главный персонаж в карьере Шварценеггера. В первой части — по сути, хорроре — он был неостановимым и безэмоциональным злом, эдаким Антоном Чигуром или Майклом Майерсом. Во второй — почти человеком, способным растрогать и рассмешить. В «Восстании машин» и «Темных судьбах» даже мучился от внутренних конфликтов и угрызений совести. В безобразном «Генезисе» стал фигурой отца для Сары Коннор.
Примечательно, что изначально Шварценеггера приглашали на героическую роль солдата из будущего, Кайла Риза, но уже на первой встрече Кэмерон предложил ему роль Терминатора (она предполагалась для О. Джей Симпсона). Сначала актер сомневался, боялся, что за ним закрепится образ злодея, а зрители решат, что из-за акцента ему не доверяют роли с большим количеством слов. В итоге Кэмерон оказался убедителен: «Это очень сложная, очень тонкая задача с точки зрения актерского мастерства. И, Арнольд, это же заглавная роль! Вы будете Терминатором. Представьте себе афишу: „Терминатор: Шварценеггер“». Для роли Арнольд ежедневно занимался с оружием, разбирая и собирая его вслепую и доводя движения до автоматизма, а также часами стрелял в тире, осваивая различные виды стрелкового оружия и привыкая к звуку выстрелов, чтобы не моргать на съемках, выдавая в себе человека.
Убийства
«Конан-варвар»
Шварценеггер начал «убивать» на заре кинокарьеры. Его Геркулес раздавил бочками несчастных зевак. Истеричный культурист из сериала «Улицы Сан-Франциско» буквально ушатал девушку голыми руками. Конан зарезал змею и загрыз стервятника. Стиратель застрелил крокодила. Датч забил инопланетянина. С 1969 года герои Шварценеггера терминировали почти 600 живых существ: 345 были застрелены, 94 взорваны, 68 зарезаны, пятеро раздавлены, четверо заморожены. Самым кровавым фильмом актера стала картина «Коммандос», где он прикончил целую армию в Вальверде (вымышленная испаноязычная страна, которая также фигурировала в «Крепком орешке 2» и «Хищнике»). При этом самого Шварценеггера не смог убить даже Бэтмен (см. Фриз).
Фриз
«Бэтмен и Робин»
После «Терминатора» Шварценеггер зарекся играть злодеев, однако в 1997-м нарушил обещание, исполнив молекулярного биолога Виктора Фриза, который пытается найти лекарство для смертельно больной супруги. Несчастный случай в лаборатории буквально превращает ученого в жестокого отморозка, который готов покрыть Готэм ледяной коркой, чтобы получить миллиарды долларов на исследования болезни. За то, что Шварценеггер сыграл антигероя (и шесть недель гримировался по пять часов в день), студия Warner Bros. заплатила ему рекордные 25 млн долларов.
Однако кэмповые и дурашливые «Бэтмен и Робин» заморозили франшизу на 8 лет, став объектом для насмешек среди фанатов и их собственных создателей. А зря! С годами игривая версия Джоэла Шумахера — с множеством гомосексуальных подтекстов и экстравагантными декорациями — стала смотреться на фоне мрачняка Бёртона, Нолана, Снайдера и Ривза как настоящий авторский эксперимент. Синий лысый и трогательный мистер Фриз, обожающий халаты, сигары и каламбуры, раскрывает шварценеггеровскую любовь к озорному гротеску.
«Хаммер»
В 1991-м экс-танкист Шварценеггер стал гордым обладателем двух первых в мире гражданских «Хаммеров», созданных на базе военного автомобиля «Хамви». Он влюбился в машину, когда на съемках «Детсадовского полицейского» в Орегоне увидел армейскую колонну. «Это был самый красивый, самый прочный внедорожник из всех, какие я только видел: огромные колеса, огромные зеркала заднего вида, высокий дорожный просвет, дополнительные фары, в том числе инфракрасные, спереди кенгурятник и лебедка, чтобы самому вытягивать себя из затруднительного положения», — вспоминал он в автобиографии. Актер настолько впечатлился, что отправился в компанию AM General и убедил их выпустить модификацию для рядовых граждан. Первые два трехтонных Hummer H1 были проданы ему. Со временем сторонник защиты окружающей среды даже заменил на трех из четырех «Хаммеров» топливные системы — эти машины ездят на водороде, растительном масле и биодизеле. На посту губернатора он распорядился построить в Калифорнии сеть водородных заправок.
Цитаты
«Терминатор»
Начиная с «Коммандос», актер специально попросил сценаристов придумывать ему короткие остроты, так называемые ванлайнеры. Иногда студии даже приглашали для этого отдельных авторов. Сам Шварценеггер считает, что таким образом не только веселил зрителей, но и опровергал обвинения критиков в том, что боевики состоят только из насилия. «Я вернусь», «Аста ла виста, беби», «Они все были плохими», «Гет ту зе чоппа!»… На YouTube видео «160 великих цитат Арнольда Шварценеггера» набрало почти 30 млн просмотров — больше, чем трейлер последнего «Терминатора».
Чехол для iPhone
Биография Шварценеггера — это история успеха и американской мечты. Эмигрант из австрийской деревни стал чемпионом по бодибилдингу, суперзвездой и губернатором Калифорнии. Понятно, что в первую очередь Арнольд не актер, а бизнесмен. Свой первый миллион он заработал еще до всяких «Конанов» и «Терминаторов» — на сделках с недвижимостью. До этого он скопил первоначальный капитал, выкладывая кирпич, продавая оборудование для фитнеса и бодибилдинга, записывая видеоуроки. С годами он превратил себя в многомиллионный бренд и модель для подражания (в 2005-м о нем даже сняли мотивационный байопик с Юргеном Прохновым!) Чего только стоит чехол для iPhone 11 Pro Max с кадром из «Коммандос», где Джон Матрикс стреляет из четырехствольного гранатомета. Его можно купить на официальном сайте Шварценеггера.
Шрайвер
Среди своих достижений Арнольд всегда упоминал брак с влиятельной тележурналисткой Марией Шрайвер, племянницей президента Джона Кеннеди. Он подчеркивал, что они смогли сойтись, хотя он был республиканцем и иммигрантом, а она — наследницей известного клана демократов. Они начали отношения в 1977-м, поженились в 1986-м, завели четверых детей и расстались в 2011-м, когда выяснилось, что в 1997-м их домработница родила от Арнольда сына. Измену, из-за которой развалилась его семья, актер называет самой большой ошибкой в своей жизни. Несмотря на десятилетний бракоразводный процесс, Арнольд находится в хороших отношениях с бывшей женой и детьми. Их сын Патрик Шварценеггер пошел по стопам отца и стал актером. Его самая интересная роль — воображаемый недруг из странного инди-хоррора «Дэниел ненастоящий», над которым работала студия Элайджи Вуда SpectreVision («Мэнди», «Девушка возвращается одна ночью домой»).
Щетина
«Зараженная»
Актерский диапазон Шварценеггера всегда был ограничен. От роли к роли менялся обхват бицепсов и слегка преображался фирменный флэттоп, но едва ли экшен-героя кто-то мог назвать мастером перевоплощений. Даже Сталлоне был в этом плане более гибок (для роли в «Полицейских» он набрал серьезный вес). Ближе к XX веку герои Арни стали драматичнее и сложнее. С годами актер нашел краску, способную подчеркнуть сложность характера. Что объединяет фильмы «Конец света», «Возмещение ущерба», «Зараженная» и «Последствия»? Во всех герои Шварценеггера играют немного спилберговских персонажей — потерянных мужчин, которые не сумели спасти свою семью (от грабителей, террористов, зомби или ошибки диспетчера). Как Шварценеггер показывает горе героев? Правильно, щетиной. Даже его последний Терминатор, сумевший убить Джона Коннора, раскаяться и завести семью в Техасе, отрастил седую бороду, чтобы выглядеть драматичнее и мудрее.
Экшен
«Правдивая ложь»
На первом этапе карьеры из жестоких фэнтези Шварценеггер быстро перешел в научную фантастику. А вот незамысловатых боевиков в его фильмографии 1980-х не так уж много: «Коммандос» да «Без компромиссов». Большого успеха они не имели, и Арнольд принялся мешать жанры: если боевик, то фантастический; если семейная комедия, то про шпионов и террористов; если бадди-муви, то в СССР! В середине 1990-х он снялся сразу в двух жанровых коктейлях. «Последний киногерой» Джона МакТирнана заигрывал с метаюмором до «Крика» и «Быть Джоном Малковичем». В нем подросток-киноман и выдуманный герой боевика Джек Слейтер путешествовали из реального мира в безграничную киновселенную, встречая по пути Т-1000, Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта», Смерть из бергмановской «Седьмой печати» и даже реального Арнольда Шварценеггера. «Последний киногерой» провалился в прокате (хотя со временем обрел своих поклонников).
Положение подправил ремейк французской комедии «Тотальная слежка». «Правдивая ложь» Джеймса Кэмерона рассказывала не только о борьбе бравого спецагента с терроризмом, но и о супружеском кризисе и воспитании бунтующих подростков. Здесь Шварценеггер находится на пике актерской формы: зрелищно разносит туалет в торговом центре, скачет на коне по небоскребам и летает на истребителе вокруг них, смешно шутит, истерично ревнует, грациозно танцует танго и робко роняет диктофон при виде танцующей стриптиз жены-домохозяйки. Столько разных эмоций у него не было ни в одном другом фильме.
Увы, после окончания губернаторских полномочий актерская карьера Шварценеггера фактически закончилась. За исключением «Побега из тюрьмы» со Сталлоне и «Генезис», которые неплохо заработали в Китае и Европе, все ленты с ним в главной роли оказались убыточны.
Юмор
Герои боевиков Шварценеггера могли похвастаться чувством юмора, которого не было у персонажей Чака Норриса, Клинта Иствуда или Сильвестра Сталлоне (кто помнит шутки Рэмбо или Рокки?). Арнольд никогда не стеснялся акцента и заковыристой фамилии, всегда вел себя легко, непринужденно и самоиронично — как в кино, так и в интервью. В «Последнем киногерое» его собственная жена обзывает его «узколобой детиной», когда на премьере «Джек Слейтер IV» он начинает рекламировать «Планету Голливуд». Или вот посмотрите, как он, причитая по-немецки, кормит австрийскими сладостями Линду Хэмилтон.
Ярость
Еще одна эмоция, которую, восхитительно переигрывая, может изображать Шварценеггер. Когда его герои чувствуют злость или боль, они орут. Эмоциональные горловые звуки, в которых непостижимым образом ощущаются сильнейший немецкий акцент и пародия на тасманского дьявола, стали визитной карточкой актера. А-а-ы-ы-в-э-у-э-а-у-э-э-а-а-у-у-э-у-у!
Автор: Михаил Моркин
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