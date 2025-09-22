Все фильмы Вуди Аллена — от худшего к лучшему

Фильм развивает важный для алленовских фильмов мотив: его герои часто уходят из крепких союзов, потому что не могут противостоять слишком притягательным любовным фантазиям. «Все говорят, что я люблю тебя», используя форму мюзикла, позволяет персонажам пропеть и станцевать свои грезы, расположившись где-то на границе между реальностью и воображением. Здесь есть и парный танец под парижским мостом, и курортный роман с гондольером, и таинственный незнакомец, угадывающий потаенные желания, и хулиган, уводящий барышню из-под венца, и гениальная идея для новогодней вечеринки, которую наверняка с удовольствием посетил бы сам режиссер (все гости гримируются под Граучо Маркса). Аллен не отрицает притягательности этих желаний и не лишает героев права на время отдаваться приключениям. Но возвращение в реальность все же оказывается несравнимо важнее. В конечном счете «Все говорят, что я люблю тебя» — настоящая ода семейным ценностям в самом искреннем их проявлении.