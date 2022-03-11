Как работает кинотерапия и чем она может помочь? Мы узнали у психологов

Из-за происходящего многим сейчас больно, страшно и тревожно. Сильные эмоции сковывают и выбрасывают из привычной жизни. Справиться с ними можно разными способами, в том числе если смотреть фильмы, в которых герой (а с ним и зритель) преодолевает сложные ситуации и находит причины двигаться дальше. Кинопоиск расспросил психологов о том, как работает кинотерапия и какие картины смотреть, чтобы переработать нахлынувшие чувства.
Что такое кинотерапия и как она работает?
Козачок: Кинотерапия, или фильмотерапия — это особый вид групповой психотерапии. У этого метода даже есть несколько видов. Например, кинойога Тэва Спаркса, синемалогия Антонио Менегетти и режиссируемая фильмотерапия Сергея Красина. С того момента, как братья Люмьер сняли свой первый фильм, психологи и психиатры — отечественные и западные — заинтересовались, как кино и происходящее на экране влияет на человека, на его способы реагирования и контактирования со своим внутренним содержанием.
Работает кинотерапия достаточно просто: когда мы смотрим определенный фильм, то в процессе просмотра мы формируем к нему какое-то отношение и испытываем некоторые переживания, которые подсвечивают наши собственные психические процессы. Так, мы входим в контакт с собой и своим внутренним опытом, учимся соотносить величину своих эмоций с событиями, которые их спровоцировали, а также ищем параллели в кино и в своей реальной жизни. Кинотерапия была и остается очень популярной на Западе, а в России она только набирает обороты.
Елакова: В [групповой] кинотерапии человек сам отслеживает реакцию, которая у него идет во время просмотра. Дальше в группе каждый делится своей реакцией. Получается, что в кинотерапии идет групповое обсуждение, каждый делится тем, что он увидел. За счет того, что человек слышит от других, расширяется его собственное восприятие. У него свои инсайты появляются, то есть идет такое сопровождение при помощи ведущего-психолога.
Можно ли на время сбежать от реальности, включив любимый фильм?
Валявкина: Стресс в малых количествах стимулирует, а в больших инвалидизирует. Оставаться долго в состоянии паники невозможно. Нужен перерыв, чтобы набраться сил и продолжать жить. Если кинопросмотр — это способ себя поддержать, то мы делаем короткую передышку, понимая, что переживания зашкаливают и парализуют и что важно вернуть контроль над своим состоянием. Но нельзя забывать про тонкую грань между поддержкой и отрицанием. В случае с отрицанием человек убегает от осознания навсегда.
Чтобы вернуть спокойствие, кинопобег, конечно, эффективен. Я думаю, что посмотреть любимую документалку с близкими — очень разумное решение. Это не то же самое, что 2137 серий (их правда столько — Прим.ред.) «Санта-Барбары» — тот побег от реальности, который мы наблюдали у наших бабушек и дедушек.
А что смотреть, чтобы не сбегать от переживаний, а прожить их?
Валявкина: Я за то, чтобы смотреть кино о том, как реальные люди справляются с жизнью. Самые терапевтические для меня фильмы — документалки про человеческие истории. Мне кажется, что главным фактором тут является искренность — режиссера в отношении героя и героя в отношении себя. Хорошо переживать эмоции во всей полноте, но эффективнее всего это делать с психологом. Я не верю в самостоятельную кинотерапию. Опыт важно обсудить и переварить. Понять, что из этого опыта терапевтично, а что приводит к очередному витку отрицания. Однажды моя коллега сказала, что работа психолога сравнима с тем, что делал Сталкер у Стругацких. Переживать сильные эмоции очень важно, но желательно это делать в компании знающего человека, который проведет вас к цели через топи, трясины и поможет избежать провала. Поэтому эмоции действительно лучше проживать во всей полноте, но с поддержкой обученного собеседника. Я не верю в самостоятельную кинотерапию. Опыт важно обсудить и переварить. Понять что из него терапевтично, а что приводит к очередному витку отрицания.
Меня выручают фильмы про зомби-апокалипсис, где зло есть, но оно менее реально, чем то, с которым мы сталкиваемся в жизни. Такие фильмы дают выход чувству страха безопасным образом. Триллеры и хорроры действуют так же. Они хороши, когда аффект слишком сильный и нужно нащупать у себя чувство страха безопасным образом. Еще хорошо подходят черные комедии. Чувства очень часто амбивалентны. В черной комедии есть сама неоднозначность жизни: нежность и любовь, сарказм и ирония, грусть и торжество человеческой выдержки. Так мы удерживаем весь спектр переживаний в поле зрения.
Елакова: На недавней кинотерапии, которая прошла со всеми недавними трагическими событиями, в группе подняли такой вопрос: как справиться с собой, где найти ресурсы, когда вокруг все рушится? Я тогда выбрала фильм «Корчак» о враче и педагоге Януше Корчаке, который вместе с детьми-сиротами погиб в концлагере. Почему я выбрала этот фильм? Когда нам, взрослым, тревожно, когда мы не можем справиться с тревогой, рядом всегда есть те, кому сложнее, чем нам. Это дети. В этой картине очень много про честность, про верность своим ценностным идеалам.
С другой группой мы выбрали фильм, который называется «Царство небесное», он про борьбу христиан-крестоносцев и мусульман. Там тоже про честность, про то, как договариваться. И про мир, который бывает очень зыбким, если вдруг оказываются те, кто хочет использовать разрушение этого мира ради собственных амбиций. Фильм подойдет для того, чтобы понять, что все мы, взрослые люди, имеем внутренние ресурсы. Мы их копили благодаря нашим родителям, воспитанию, обучению, социальным и профессиональным компетенциям. В период нестабильности и высокой тревоги очень важно обратиться внутрь и понять, проанализировать, какие ресурсы у нас есть, какие еще нужны и где мы можем их взять.
Как сейчас смотреть комедии?
Козачок: Юмор — одна из самых мощных психологических защит. Про это писал еще Зигмунд Фрейд, исследуя защитные механизмы психики. И мы можем наблюдать, что юмора сейчас действительно стало больше. Мы ищем спасение от тревоги в мемах, в шутках, в пародиях и комедийных шоу. И если вам хочется посмотреть комедию, чтобы облегчить свое психологическое состояние, то почему бы и нет. В гештальт-терапии есть один незыблемый закон: мы должны проживать все свои чувства здесь и сейчас, замечать их и позволять им быть. И если вам сейчас не хочется смеяться, а хочется плакать (или смотреть слезливые мелодрамы, чтобы разблокировать свои собственные слезы), то здесь есть только одно верное решение — плачьте. Найдите место и время своим слезам.
Есть ли какие-то универсальные фильмы для кинотерапии?
Валявкина: Как психоаналитик, я совсем не могу говорить про универсальность, ее нет. Каждый человек — это космос, и мир кино тоже велик. Думаю, для кинотерапии лучше подобрать в меру динамичный сюжет, но без наигранного, неубедительного и искусственного позитива. Хорошее фестивальное кино.
Совсем недавно на фестивале «Дух огня» я видела фильм Александра Ханта «Межсезонье». Мне показалось, что это один из самых актуальных фильмов и для взрослого, и для младшего поколения про то, что с нами сейчас происходит. Два тинейджера убегают из дома, потому что не хотят повторять судьбу взрослых в современной России. Он очень четко показывает, что между поколениями часто нет диалога, не хватает эмпатии. Я также люблю анимацию с политическим подтекстом. Например, «Персеполис» Маржан Сатрапи про то, как она ребенком видела иранскую революцию. «Кот раввина» Антуана Делево и Жоанн Сфар. Мне нравятся фильмы, которые так или иначе объясняют нашу жизнь, и от этого делается понятнее и легче. Среди них «Фифи воет от счастья» (про иранского художника, вынужденного покинуть родину из-за политических гонений), «Куда ты идешь, Аида?» (про переводчицу при ООН во время боснийской войны), «Уроки Фарси», «Касабланка».
Еще, мне кажется, важно смотреть кино про изгоев, чтобы понимать, что чувство одиночества и покинутости — это нормально. Преодолевая эти чувства, мы можем найти по-настоящему близких людей и быть вместе, вернуться в мир любви и сочувствия.
Что делать, если из-за усталости не выходит смотреть ничего дольше получаса?
Валявкина: Тревога мешает нам долго концентрироваться на одной задаче. Я думаю, сейчас важно снижать ее не только при помощи умственной нагрузки, но и физической. Разбавлять свой день прогулкой или спортом, тогда и концентрироваться на фильме подлиннее будет проще. Важно найти то, что по-настоящему увлекает, и тогда не придется заставлять себя досматривать. На мой взгляд, важно выбирать призеров международных фестивалей. По-настоящему увлекательные фильмы всегда отмечены наградами за режиссуру и сценарий. Такие фильмы смотрятся легко.
Фильмы с терапевтическим эффектом
Выбор Дарьи Козачок
Выбор Светланы Елаковой
Выбор Селены Валявкиной
Фильмы, которые могут отражать самые частые эмоции сейчас
Выбор Дарьи Козачок
Ярость, желание мести
«Мизери», «Ярость», «Мыс страха», вся «трилогия мести» Пан Чхан-ука, «Убить Билла», «Безумный Макс», «Леон», «Фарго», «Пленницы», «Таинственная река», «Мюнхен».
Злость
Боль
Безысходность