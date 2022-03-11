Как работает кинотерапия и чем она может помочь? Мы узнали у психологов

А что смотреть, чтобы не сбегать от переживаний, а прожить их?

Валявкина: Я за то, чтобы смотреть кино о том, как реальные люди справляются с жизнью. Самые терапевтические для меня фильмы — документалки про человеческие истории. Мне кажется, что главным фактором тут является искренность — режиссера в отношении героя и героя в отношении себя. Хорошо переживать эмоции во всей полноте, но эффективнее всего это делать с психологом. Я не верю в самостоятельную кинотерапию. Опыт важно обсудить и переварить. Понять, что из этого опыта терапевтично, а что приводит к очередному витку отрицания. Однажды моя коллега сказала, что работа психолога сравнима с тем, что делал Сталкер у Стругацких. Переживать сильные эмоции очень важно, но желательно это делать в компании знающего человека, который проведет вас к цели через топи, трясины и поможет избежать провала. Поэтому эмоции действительно лучше проживать во всей полноте, но с поддержкой обученного собеседника. Я не верю в самостоятельную кинотерапию. Опыт важно обсудить и переварить. Понять что из него терапевтично, а что приводит к очередному витку отрицания.

Меня выручают фильмы про зомби-апокалипсис, где зло есть, но оно менее реально, чем то, с которым мы сталкиваемся в жизни. Такие фильмы дают выход чувству страха безопасным образом. Триллеры и хорроры действуют так же. Они хороши, когда аффект слишком сильный и нужно нащупать у себя чувство страха безопасным образом. Еще хорошо подходят черные комедии. Чувства очень часто амбивалентны. В черной комедии есть сама неоднозначность жизни: нежность и любовь, сарказм и ирония, грусть и торжество человеческой выдержки. Так мы удерживаем весь спектр переживаний в поле зрения.

Елакова: На недавней кинотерапии, которая прошла со всеми недавними трагическими событиями, в группе подняли такой вопрос: как справиться с собой, где найти ресурсы, когда вокруг все рушится? Я тогда выбрала фильм «Корчак» о враче и педагоге Януше Корчаке, который вместе с детьми-сиротами погиб в концлагере. Почему я выбрала этот фильм? Когда нам, взрослым, тревожно, когда мы не можем справиться с тревогой, рядом всегда есть те, кому сложнее, чем нам. Это дети. В этой картине очень много про честность, про верность своим ценностным идеалам.

С другой группой мы выбрали фильм, который называется «Царство небесное», он про борьбу христиан-крестоносцев и мусульман. Там тоже про честность, про то, как договариваться. И про мир, который бывает очень зыбким, если вдруг оказываются те, кто хочет использовать разрушение этого мира ради собственных амбиций. Фильм подойдет для того, чтобы понять, что все мы, взрослые люди, имеем внутренние ресурсы. Мы их копили благодаря нашим родителям, воспитанию, обучению, социальным и профессиональным компетенциям. В период нестабильности и высокой тревоги очень важно обратиться внутрь и понять, проанализировать, какие ресурсы у нас есть, какие еще нужны и где мы можем их взять.