Эбби Ли, Кара Делевинь и еще 8 моделей, ставших актрисами

В августе на HBO вышел сериал «Страна Лавкрафта» — экранизация одноименного романа Мэтта Раффа. Роль одной из главных антагонисток в нем исполнила австралийская супермодель Эбби Ли. Это далеко не первый случай, когда в кино начинает сниматься девушка с обложки. Вот еще несколько удачных примеров.

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В 2012 году Гари Олдман снялся в шутливом ролике для шоу Jimmy Kimmel Live. В нем он выступал против спортсменов-актеров, которые начали пробовать свои силы в кинематографе. «Занимайтесь своим делом!» — неистово кричал Олдман, швыряя мяч мимо сетки, и аргументировал тем, что дилетантам не место в индустрии. Трудно с ним не согласиться, но с моделями немного другая история. Глянцевые девушки уже не раз доказывали, что умеют играть. В свое время именно с моделинга начинали и Анна Карина, и Джейн Фонда, и Сибилл Шепард (звезда сериала «Детективное агентство „Лунный свет“»), и Изабелла Росселлини. Перед тем как исполнить знаменитый танец в «Маске», Кэмерон Диаз долгое время трудилась на благо брендов Coca-Cola и Levi’s. Ким Бейсингер сначала рекламировала шампунь, колготки и диетическую Pepsi, а уже потом получила «Оскар» (за роль второго плана в «Секретах Лос-Анджелеса»). Сегодня на помощь красоткам с билбордов приходят соцсети. Логично, что продюсеры охотнее отдадут камео (или даже полноценную роль) в своем фильме той, что уже имеет лояльную многомиллионную аудиторию. Так что пока одни думают о том, какую выгоду принесет их фильму хорошо узнаваемое лицо, другие ищут себя и развивают актерские таланты.

Эбби Ли

Эбби Ли на показе Chanel. Фото: Kristy Sparow / WireImage

Известный модельный скаут Кэти Уорд (та самая, что открыла миру Миранду Керр) заметила 18-летнюю Эбби Ли на пляже в Сиднее. Через неделю девушка получила свой первый контракт с модельным агентством, а в 2007-м подписала новый и переехала в Нью-Йорк. Спустя год съемок влиятельный сайт models.com присвоил Эбби Ли Кершоу звание восходящей звезды. В разное время она была лицом Gucci, «ангелом» Victoria’s Secret, позировала для престижного фотокалендаря компании Pirelli (каждый год его снимают самые известные фотографы) — перечислить все заслуги Кершоу перед модным миром нереально. Так что к моменту своего дебюта в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» в роли одной из жен Несмертного Джо Эбби была уже супермоделью. «Половину своей жизни я занималась моделингом, достигла финансовой стабильности, и теперь мне не надо принимать решения, основываясь на деньгах», — признавалась она в интервью изданию Vulture в 2018 году и активно брала театральные уроки.

«Неоновый демон»

Для своей карьеры в кино модель убрала «Кершоу» из фамилии и уже как Эбби Ли сыграла в «Неоновом демоне» Николаса Виндинга Рефна, «Темной башне» Николая Арселя и «Вечном свете» Гаспара Ноэ. В фантастическом триллере «Медовый месяц» она изображала не одну героиню, а нескольких клонов. Так и сформировалось ее типичное амплуа — девушка, которая прячет жестокость за внешней привлекательностью. «Меня до сих пор удивляет, что очень часто я интересна режиссерам как этакая женщина с яйцами. Даже на прослушиваниях для больших студийных фильмов по комиксам меня просят „дать злодейку“. И мне это нравится».

В августе 2020-го оценить актерские навыки Эбби смогут все, кто посмотрит мистический сериал «Страна Лавкрафта». Ей досталась одна из таких мрачных героинь — Кристина Брейтуайт, дочь лидера тайного культа. Подтверждая теорию выше, специально к старту сериала Эбби реанимировала свой Instagram. А еще она числится в актерской команде нового фильма М. Найта Шьямалана, и если все пойдет по плану, то это кино нам покажут в 2021 году.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Неоновый демон», «Медовый месяц», «Страна Лавкрафта», «Темная башня», «Боги Египта», «Безумный Макс: Дорога ярости».



Кара Делевинь

Кара Делевинь на показе Savage X Fenty. Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images

Успешная модельная карьера обеспечивает начинающей актрисе практически стопроцентную узнаваемость на экране. Так было и с Карой Делевинь: британка голубых кровей (семья Делевинь — богатые аристократы) попала в кино, достигнув пика модельной карьеры. Своим фирменным взглядом из-под густых бровей она смотрела с постеров самых известных марок — от люксового Burberry до масс-маркета вроде H&M. Да и грех не попробовать себя в кино, если твоя крестная мать — актриса Джоан Коллинз. В итоге Кара получила небольшое камео без слов в «Анне Карениной» Джо Райта. Ее героиня, принцесса Сорокина, должна была лишь игриво улыбаться, но и это далось Делевинь непросто: «Режиссер постоянно подходил ко мне и говорил: „Кара, хватит позировать, хватит стараться выглядеть красиво“. Это было необычно, ведь модель всегда должна помнить, где находится камера. Но актриса должна о ней забыть», — вспоминает Делевинь свой первый опыт.

« Валериан и город тысячи планет »

И все же для удачного дебюта этого было достаточно. Потом начинающая актриса выбила себе роль в фильме «Лицо ангела» Майкла Уинтерботтома (и критики сочли ее игру «непринужденной и естественной»), а затем получила и главные партии: сначала Марго из «Бумажных городов», а затем и Лорелин в фэнтези-боевике Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Да, стоит признать, эти проекты не имели коммерческого успеха, и их зрительский рейтинг оставляет желать лучшего. Но Кара-актриса не сдавалась, ведь в ее резюме была Чаровница из «Отряда самоубийц», а затем появилась и фея Виньетт из фантастического сериала «Карнивал Роу» (проект Amazon был настолько успешен, что в июле прошлого года его продлили на второй сезон). Сегодня Делевинь по-прежнему блистает на десятках рекламных плакатов (например, Dior, Balmain, Jimmy Choo), а сообщения о ее будущих ролях в СМИ появляются почти так же регулярно, как и новости о романах актрисы (что студиям только на руку). Совсем скоро Кару можно будет увидеть в драме Мити Окорна «Жизнь за год» и триллере Punk, в котором она сыграет вместе с Машином Ганом Келли.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Бумажные города», «Отряд самоубийц», «Лицо ангела», «Анна Каренина», «Тюльпанная лихорадка», «Лондонские поля», «Валериан и город тысячи планет», «Пэн: Путешествие в Нетландию».



Райли Кио

Райли Кио и Джейден Смит. Фото: Bruce Weber for Louis Vuitton

В это трудно поверить, но внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла Джексона не из тех звездных детей, что привыкли к толпе папарацци с пеленок. Мама Лиза Мария тщательно берегла дочку от прессы. К тому моменту, когда в 15 лет Райли заключила контракт с модельным агентством IMG, повышенное внимание к ее персоне приводило девушку в ужас. Именно поэтому она охотнее говорит в интервью о своих звездных родственниках, чем о самой себе. Тем не менее на протяжении нескольких лет Кио активно работала и на подиуме, и как фотомодель: участвовала в шоу для Balenciaga, Dolce & Gabbana и других брендов и снималась в рекламе Lee Jeans и Miss Dior Cherie. Но при первой же возможности девушка поставила моделинг на паузу: еще c 12 лет Райли мечтала быть актрисой (вдохновившись Николь Кидман в фильме «Мулен Руж»). А семейные связи ей в этом помогли: «Я действительно была на привилегированном положении. Обычно, чтобы обустроиться в Лос-Анджелесе и найти агента, актерам нужно три года. Я получила все в течение недели».

« Девушка по вызову »

В итоге Райли дебютировала в байопике о девичьей рок-группе The Runaways, где сыграла роль сестры-двойняшки одной из главных героинь, Шерри Керри (Дакота Фаннинг). Затем были «Супер Майк» Стивена Содерберга (который стал настоящим хитом мирового проката) и «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера (получил шесть «Оскаров»). Содерберг, к слову, был одним из первых, кто разглядел в Кио драматический талант: в 2016 году вышел первый сезон его сериала «Девушка по вызову» о стажерке юридической фирмы Кристин, ведущей двойную жизнь, и главную роль в нем получила Райли. В финале первого сезона Кио так виртуозно сыграла паническую атаку, что ее номинировали на «Золотой глобус».

После шоу режиссеры завалили начинающую актрису предложениями, а бренды — контрактами. Из последних она предпочла рекламу Louis Vuitton, а что касается ролей, то ей, очевидно, больше интересны независимые проекты. Так, например, Райли можно увидеть в роуд-муви «Американская милашка» Андреа Арнольд (фильм получил приз жюри в Каннах), драме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» и мистическом детективе «Под Сильвер-Лэйк». А в сентябре увидим, как они вместе с Джейсоном Кларком сыграют супругов-маньяков в триллере «Дьявол всегда здесь».



Где увидеть на КиноПоиск HD: «Сторожка», «Дом, который построил Джек», «Безумный Макс: Дорога Ярости», «Под Сильвер-Лэйк», «Патерно».



Милла Йовович

Милла Йовович на иммерсивном представлении The Night That Flows от Toyota C-HR. Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Toyota

Милла Богдановна в свои 44 года может дать отпор и армии зомби, и десятке молодых конкуренток. Она по-прежнему активно снимается и в рекламе, и в кино, при этом успевая воспитывать троих детей. Йовович пришла в модельный бизнес, когда ей было всего 12 лет: ее лицо появилось на обложке журнала Lei. Тогда же она предпочла бросить школу, чтобы сосредоточиться на карьере. К 18 годам на ее счету было больше 15 обложек, а в 23 Йовович заключила контракт с косметическим брендом L’Oreal Paris. Ее первые пробы в кино тоже случились в очень раннем возрасте, и тут Йовович пошла по стопам другой известной модели-актрисы, Брук Шилдс. Та всемирно прославилась ролью в «Голубой лагуне», а Йовович — в ее вольном сиквеле «Возвращение в Голубую лагуну». Провал картины Миллу мало волновал, как и вся киноиндустрия в целом — по кастингам девочку активно водила мама (известная в СССР артистка Галина Логинова). В недавнем документальном фильме HBO «Дети шоу-бизнеса» Милла призналась, что получала мало удовольствия от съемок, потому что считала себя «очень средней актрисой». Все изменила встреча с Люком Бессоном: он помог ей поверить в себя, а роль в «Пятом элементе» сделала Миллу суперзвездой.

«Ультрафиолет»

Сегодня Йовович известна прежде всего своими отважными экшен-героинями: Элис из франшизы «Обитель зла», Вайолет из «Ультрафиолета» и лейтенант Артемис из «Охотника на монстров» (фильм выйдет в следующем году). При этом Милла пробует себя и в драматических ролях («Стоун»), и в комедийных («Выкрутасы»). Недавно вы могли ее видеть в образе кровожадной мадам в «Райских холмах» и мрачной королевы в «Хеллбое». Но ставить точку на своей первой профессии она тоже не спешит: в прошлом году Йовович участвовала в рекламных кампаниях Balmain и Kenzo и появилась на обложках Elle и Instyle.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Лица в толпе», «Ультрафиолет», «Стоун», «Райские холмы», «Мир будущего», «Цимбелин», «Мушкетеры», «Выкрутасы», «Хеллбой».



Галь Гадот

Галь Гадот в рекламе Gucci

Сегодня Галь Гадот известна как Диана Принс, она же Чудо-женщина из вселенной DC. Но в 18 лет она носила другое звание — мисс Израиль (Галь выиграла конкурс в 2004 году). Вместе с титулом королевы красоты Гадот получила контракт с модельным агентством и активно снималась в рекламе (белье La Perla, автомобили Jaguar, ром Captain Morgan). Затем она взяла паузу, чтобы пройти службу в армии, а после планировала посвятить себя юриспруденции. Но неожиданно получила предложение принять участие в кастинге на роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия». «Я сказала им, что изучаю право и международные отношения. Я слишком серьезна и умна, чтобы быть актрисой, и вообще меня не устраивал сценарий на английском», — говорила Гадот, но пробы таки прошла. И хоть эта партия досталась другой актрисе-модели, Ольге Куриленко, Гадот затянуло в мир кино. В 2007-м с ней вышел израильский сериал «Куколки», а затем кастинг-директор бондианы помог Гадот стать частью франшизы «Форсаж» (тут пригодилась армейские навыки — Галь сама выполняла все трюки).

«Чудо-женщина»

В 2013 году Гадот впервые примерила доспехи амазонок с острова Темискира и теперь не испытывает недостатка в новых предложениях. Недавно она снялась в детективе Кеннета Браны «Смерть на Ниле» и комедийном боевике «Красное уведомление». Модельный бизнес Гадот не бросает: в мае 2020 года ее можно было увидеть на обложке Vogue US, также она участвует в рекламных кампаниях брендов вроде Reebok, Gucci, Revlon и Bolon.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Чудо-женщина», «Шпионы по соседству», «Лига справедливости», «Три девятки», «Форсаж 7», «Рыцарь дня».



Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски в рекламе DKNY

29-летняя модель (подписала контракт с Ford Models еще в 14 лет) и королева фото в бикини (ее снимки в Instagram набирают безумное количество лайков) — одна из тех, кого можно считать заложницей своей внешности. Впервые Ратаковски появилась на ТВ еще подростком, например в 2007 году снялась в сериале «АйКарли». Позже Ратаковски сетовала, что в то время ей постоянно предлагали играть стервозных старшеклассниц. Она снималась в рекламе, но в итоге привлекла к себе всеобщее внимание в 2013 году, появившись топлес в клипе Blurred Lines Робина Тика. Затем практически сразу дебютировала в большом кино, и не где-нибудь, а в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. В экранизации бестселлера Гиллиан Флинн модель сыграла юную любовницу героя Бена Аффлека. С тех пор портфолио Ратаковски-актрисы пополняется минимум одним проектом в год. На протяжении последних пяти лет она играла саму себя в криминальном боевике «Антураж», возлюбленную Зака Эфрона в мелодраме «128 ударов сердца в минуту» и продемонстрировала, что не лишена самоиронии, появившись в «Красотке на всю голову» с Эми Шумер с жалобами на свою внешность.

«Исчезнувшая»

Увы, ее недавние крупные работы — триллер «Идеальная западня» с Аароном Полом и криминальная комедия «Искусство обмана» с Тео Джеймсом — с треском провалились. И пока зрители подвергают сомнению актерские способности Эмили, модель винит во всем недальновидных кастинг-директоров: «Если ты сексуальная актриса, то получить серьезную роль очень сложно. Вам все время будут предлагать одно и то же». В ожидании той самой роли Ратаковски продвигает свой бренд одежды, снимается в клипах и глянцевых журналах и заполняет собой новостные ленты. Сегодня редакторы готовы превратить в событие любое ее появление на публике — и поход в магазин, и прогулку с собакой.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Исчезнувшая», «Красотка на всю голову», «Невидимка», «128 ударов сердца в минуту», «Круиз», «Идеальная западня», «Искусство обмана».



Саша Лусс

Саша Лусс на показе Balmain. Фото: Peter White / Getty Images

Россиянка Александра Лусс в свое время сделала головокружительную карьеру в мире моды. Она участвовала в показах всех самых известных брендов от Chanel до Valentino, снималась для лукбуков и рекламных кампаний, позировала Стивену Мейзелу, Карлу Лагерфельду, а ее лицо красовалось на обложках ведущих глянцевых журналов. В 2017-м Лусс появилась в образе инопланетянки в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Два года спустя он дал Лусс еще один шанс — главную роль в его боевике «Анна» (компанию ей составили Хелен Миррен и Люк Эванс). «Через пять лет я получу „Оскар“», — заявила Лусс на прослушивании, и Бессону понравилась ее напористость.

«Анна»

В многочисленных интервью после премьеры модель признавалась, что карьера в кино всегда была ее конечной целью. Следующим проектом Саши как актрисы должна стать бельгийская военная драма «The Last Front». Но расставаться со статусом супермодели она пока не спешит: в череде кастингов и между курсами актерского мастерства Лусс умудряется успевать на фотосъемки. В прошлом году ее можно было увидеть на обложках Numero, Elle, Vogue и многих других журналов.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Валериан и город тысячи планет», «Анна».

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в рекламе Dior

Едва ли можно найти более удачный пример перехода из модели в актрисы, чем оскароносная Шарлиз Терон. За идеальной улыбкой и убийственным взглядом этой эффектной блондинки скрывается трагедия. В 15 лет Шарлиз стала свидетельницей убийства: ее мать застрелила отца-алкоголика, защищая себя и дочь. В поисках лучшей жизни девушка переехала из ЮАР сначала в Милан, а затем в Нью-Йорк. Все это время моделинг был для Терон лишь подработкой, она мечтала заниматься балетом и после окончания контракта даже поступила в хореографическую школу Joffrey Academy of Dance. Но в 19 лет будущая актриса получила травму колена, и от танцев пришлось отказаться. Шарлиз хотела вернуться в ЮАР, но мама купила ей билет в Лос-Анджелес, где девушка нашла актерскую школу и начала ходить по кастингам. Через три года, появившись в фильмах «То, что ты делаешь» Тома Хэнкса и «Два дня в долине» Джона Херцфелда, Шарлиз получила роль в «Адвокате дьявола» и стала одной из самых интересных молодых актрис. В 2003 году ради роли серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» (кино представляло героиню Терон жертвой системы и своего рода мстительницей) она спрятала модельную внешность под слоями грима и вывела на первый план бесстрашие и актерский талант. Терон рисковала не зря: за эту роль она и получила «Оскар».

«Монстр»

Уже будучи популярной и высокооплачиваемой актрисой (за роль в ромкоме «Та еще парочка» Терон получила 9 млн долларов), она уверяла, что была «слишком высокой, слишком большой и слишком старой для супермоделей 1980-х». Но ни один из этих факторов не мешал ей зарабатывать на съемках в рекламе. За время модельной карьеры у Терон были контракты с самыми разными брендами — от Martini до Dior. А в промо французского модного дома актриса снимается и по сей день.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Адвокат дьявола», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Талли», «Скандал», «Та еще парочка», «Опасный бизнес», «Взрывная блондинка», «Прометей», «Хэнкок», «Сладкий ноябрь».



Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли в рекламе Kenzo

В конце 2019-го, когда издания, пишущие о кино, начали подводить итоги года, почти все называли Маргарет Куэлли одной из самых перспективных молодых звезд. И это было вполне заслуженно. Дочь актрисы (и, конечно же, модели в прошлом) Энди МакДауэлл к тому моменту снялась в трех сезонах сериала HBO «Оставленные» и засветилась в драме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Впервые о Куэлли заговорили в 2017 году, когда Спайк Джонс снял ее в рекламе парфюма Kenzo World. Ролик с безумными танцами девушки в зеленом платье, сбежавшей со скучной вечеринки, стал вирусным и собрал больше 600 тыс. просмотров на YouTube. Виртуозные па в видео самые настоящие: Маргарет много лет училась танцам в Нью-Йоркской академии при Американском театре балета и даже подумывала стать танцовщицей. «Я росла, не думая об актерской профессии, это было делом моей мамы, а дети часто не хотят быть похожими на своих родителей, — говорила она в интервью журналу Vogue. — Но ничего никогда не идет по плану, так что иной раз легче просто смириться». Так Маргарет, как и мама, сначала занялась моделингом. В 2011 году, пусть и недолго, но ходила по подиуму, участвовала и в Парижской, и в Нью-Йоркской неделе моды. А затем пошла учиться актерскому мастерству.

« Однажды в… Голливуде »

Дебютом Маргарет на большом экране можно считать драму «Пало-Альто» Джиа Копполы (это к ее героине приставал на поле Джеймс Франко). Сегодня на счету 25-летней актрисы уже есть большая главная роль: в драме «Мой год Сэлинджера» она играет ассистентку известного писателя, которой надо отвечать на письма его фанатов (фильм-открытие Берлинского кинофестиваля был в целом тепло встречен критиками). Совсем скоро Маргарет приступит к съемках в своем новом проекте «Звезды в полдень» Клер Дени, где ее партнером по площадке значится Роберт Паттинсон. Еще она часто участвует в фотосессиях, но сегодня ее актерские данные выходят на первый план и в этих работах: вот, например, Куэлли рыдает прямо на обложке Wonderland, и, надо признать, это очень талантливо сделано.

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Рожденный после смерти», «Сын Америки», «Однажды в... Голливуде», «Все пути ведут в Доннибрук», «Исчезновение Сидни Холла», «Славные парни».



Хантер Шафер

Хантер Шафер в рекламе Versace

Трансгендерная модель буквально на днях похвасталась своим новым контрактом: теперь она лицо косметического бренда Shiseido. Но это далеко не все, чем сегодня может гордиться 20-летняя Шафер. В прошлом году состоялся ее актерский дебют: Хантер сыграла трансгендерную школьницу Джулс в сериале HBO «Эйфория». «Когда я читала сценарий, вспоминала себя в том возрасте и чувствовала, что у меня есть опыт, который нужно вызвать, чтобы оживить ее». Проект откровенно говорил о главных подростковых проблемах и имел невероятный успех: только на официальной платформе его посмотрело 5,5 миллиона человек. В итоге «Эйфорию» продлили на второй сезон, но о дате релиза пока ничего не известно. Так что в перерыве между съемками Шафер продолжает работать моделью: ходит по подиуму, отрабатывает рекламные контракты и позирует (буквально на днях вышла невероятная фотосессия с ней для журнала Allure). Любое начинание Шафер встречает одобрение ее фанатской базы (сегодня у актрисы-модели 1,8 миллиона подписчиков в Instagram), а уж будет ли это сериал, фильм, активистское эссе или рекламная кампания — не так важно.

«Эйфория»

Где увидеть на КиноПоиск HD: «Эйфория».