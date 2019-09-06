О чем это?

«Как же я устала», — мысленно жалуется наемница Энди (Шарлиз Терон), после того как попадает в засаду и падает, расстрелянная спецназовцами в традиционной черной униформе. А после встает, стряхивает с себя пули, берет секиру и говорит уже вслух: «А теперь моя очередь».

Энди бессмертна. Долгие тысячи лет она сражается за все хорошее (освобождает заложников, спасает гражданских во время войн и т. п.), периодически меняя вооружение и неизменно убеждаясь, что человечество в целом не заслуживает снисхождения. Бок о бок с ней бьются и другие бессмертные воины — Ник и Джо, бывшие врагами во времена Крестовых походов, но по прошествии веков ставшие любовниками, и смурной Букер (о своей неуязвимости он узнал под Москвой в 1812-м, когда был еще Себастианом Леливром). Вместе они настолько круты, что серьезных препятствий для них почти нет. Единственная проблема бессмертных — та, что известна каждому, кто смотрел «Горца». Как пел Фредди Меркьюри в саундтреке фильма: «Who wants to live forever?»

Но сейчас все изменилось. Во-первых, о суперспособностях Энди и ее команды узнала фармацевтическая корпорация, которая хочет использовать их как подопытных кроликов. Во-вторых, бойцам явилась во сне одна и та же девушка, а это значит, что на земле появилась еще одна бессмертная, и отряду нужно ей помочь.

Это похоже на кинокомиксы DC и Marvel?

Не особо. «Бессмертная гвардия» и правда основана на комиксах Грега Руки, который написал сценарий фильма. «Бессмертную гвардию» он сам сравнивает не с супергеройскими сагами, а с Looney Tunes или Animaniacs — только для взрослых. По сравнению с традиционной супергероикой тут чуть меньше экшена, зато больше разговорной комедии (типичная сцена: Энди и новенькая сорвались с небоскреба; обе несутся к земле, и тут Энди невозмутимо интересуется у паникующей коллеги, что та читает на досуге).

Шарлиз Терон и Кики Лэйн

Режиссером экранизации стала Джина Принс-Байтвуд, которая до этого занималась скромными постановками вроде «Тайной жизни пчел», а над кинокомиксами работала лишь однажды и не совсем удачно. Она полтора года переписывала сценарий фильма о Серебряном Соболе и Черной Кошке, супергероинях вселенной Marvel, но в итоге производство картины отменили. Впрочем, по словам Принс-Байтвуд, этот опыт пригодился в работе над «Бессмертной гвардией», которую она решила сделать не блокбастером о супергероях, а человеческой историей с персонажами, которых можно было бы встретить в «Старбаксе». И хотя фильм оказался довольно близок к тексту комиксов, небольшие изменения в нем создали принципиальную разницу: после того как из «Бессмертной гвардии» убрали цинизм, лихость и иронию, в ней остались одни голые и тяжеловесные жанровые штампы.

Как это снято?

Принс-Байтвуд сделала упор на реализм происходящего (насколько он возможен в таких фантастических обстоятельствах), так что в фильме почти нет CGI-эффектов, зато есть попытка создать эффект погружения: съемки на уровне глаз, работа с ручной широкоформатной камерой и участие в экшен-сценах не дублеров-каскадеров, а самих актеров. Физические кондиции «Бессмертной гвардии» в целом нормальные: рукопашная в самолете, бойня в церкви и финальная разборка с численно превосходящим противником в высотке посреди Лондона смотрятся неплохо. Только вот зря сопровождаются электропоп-саундтреком — его ритм попросту не совпадает с дробью автоматных очередей.

Марван Кензари и Лука Маринелли

Но экшен-сцены занимают от силы 20 минут, а фильм длится все 125, рассказывая ту самую человеческую историю, которая так увлекла американскую критику (у фильма 82% свежести на Rotten Tomatoes) — историю одиночества, усталости от жизни, разочарования в людях. Весь этот набор экзистенциальных штампов мы видели в блокбастерах чаще, чем герои «Гвардии» погибали и воскресали.

Но больше Энди и ее друзей, кажется, устал сценарист Рука. Сама логика центральной сюжетной коллизии вызывает недоумение. Почему злодеи борются с бессмертными воинами при помощи огнестрельного оружия? Почему не пробуют усыпить их, взорвать, залить расплавленным металлом, отправить, в конце концов, в космос? Ответ не поражает изобретательностью: выясняется, что однажды раны бессмертных могут и не затянуться, только вот бойцы не знают, когда именно. Интрига?

Чиветель Эджиофор

Из-за такой не сказать чтобы старательной драматургии участие в «Бессмертной гвардии» талантливых артистов кажется изощренным актом унижения (примерно такие же чувства мы когда-то испытывали, глядя на Бена Кингсли или Джейсона Стэйтема, пафосно изображающих средневековую жизнь в фильме Уве Болла). Для чего на роли жестких вояк понадобились Марван Кензари из недавнего «Аладдина» или Лука Маринелли, великий, но совершенно неизвестный широкому зрителю драматический актер, обладатель Кубка Вольпи за «Мартина Идена» (подробнее об этом фильме можно прочесть тут)? Зачем главного злодея, который в оригинальном комиксе был здоровым татуированным амбалом, играет Гарри Меллинг, более всего известный по роли увальня Дадли Дурсля?

Единственная, кто здесь на своем месте, — это Шарлиз Терон. Ее в фильме много и в то же время мало. В комиксе Энди была куда злее, яростнее, сексуальнее. Фильм, наоборот, пытается показать ее слабость, уязвимость, внутренний надлом. Спасибо, но Чехова мы можем посмотреть в другом месте.

Вердикт

Маттиас Шонартс и Шарлиз Терон

Принс-Байтвуд экранизировала лишь часть серии комиксов, так что фильм вполне может получить продолжение или даже несколько. Те, кто очень любит Шарлиз Терон, скучает по глупой фантастике из 2000-х или в целом терпимо относится к экшен-фильмам на один вечер, вероятно, будут им рады. С другой стороны, зачем тратить даже два часа, глядя на душевные терзания вечной брюнетки, если есть «Взрывная блондинка» (она точно получит вторую часть) — в ней все то же самое, только живее и честнее! Мы же, в конце концов, не бессмертные.