О чем это?

В бесконечно далеком будущем космические охотники, самодовольный капитан Васкан и пожилой механик Лаго, преследуют крупную добычу — звездолет «Мима». Несмотря на неисправности AI, управляющего их кораблем-истребителем, они наносят жертве серьезные повреждения и настигают ее на пустынной планете. Однако «Миму» к тому времени уже находят местные жительницы: они ходят с копьями, твердят, что машина живая и пытаются ее вылечить, выдергивая разные провода из корабля охотников.

Циничный Васкан одним выстрелом добивает неисправное судно, и потому аборигенки приступают не к восстановлению, а к погребальному обряду. Одна из них выпивает глоток машинного масла, впадает в транс — и начинается киберпанк-чертовщина. Космос расцветает сотней цветов, из «Мимы» вылетает голая женщина с неоновым крестом на животе… Дальнейшее не описать словами, но, в общем, космический патриархат будет повержен.

Кто все это придумал

Французский дуэт режиссеров — Рафаэль Эрнандез и Савитри Джоли-Гонфард, скрывающиеся под псевдонимом Seth Ickerman. До этого они сняли «Кэйдару», довольно ужасный фанфик по мотивам «Матрицы», и клип Turbo Killer для музыканта Carpenter Brut, который почти сразу после выхода стал культовым. Turbo Killer длился четыре минуты и выглядел как отрывок из образцового технотриллера 1980-х — с выцветшей, но головокружительно красивой картинкой, эстетикой ретрофутуризма и небрежно, вскользь разбросанным сюжетом о конфликте естественного и технического. Фанаты требовали продолжения истории, и Seth Ickerman взялись за него: в 2016 году они запустили на сайте Kickstarter сбор средств на съемки «Крови машин».

Сперва собирались сделать 30-минутный фильм, но их амбиции быстро выросли. Получив от поклонников больше 180 тыс. евро, в 2017 году Seth Ickerman начали вторую краудфандинговую кампанию и собрали еще 110 тыс. евро, чтобы доснять 20 минут материала и доработать спецэффекты. Потом к проекту подключился новый стриминг Shudder, специализирующийся на хоррорах и фантастике, где «Кровь машин» вышла в виде микросериала общей продолжительностью в 50 минут. Саундтрек к нему написал, разумеется, все тот же Carpenter Brut.

Как это снято

Seth Ickerman выполнили главное желание своих фанатов — не просто оставили в «Крови машин» почти все, что было в Turbo Killer, но довели его стилистику до экстремума. В клипе была одна девушка в обтягивающем платье, в фильме — целый выводок абсолютно голых девиц; вместо одного убийцы — двое; скромный дробовик заменили гигантскими корабельными орудиями (они все время барахлят) и смешным громоздким неоновым бластером (он тоже постоянно заедает); автомобили — монструозными космическими кораблями, похожими одновременно на космолеты Чужих и мутировавшие Трансформеры. Кадр переливается синтетическими цветами, как бензиновая пленка (все это здорово напоминает эстетику Паноса Косматоса и линчевскую «Дюну» одновременно).

«Кровь машин» при всем этом не расширенный музыкальный клип, а самостоятельный фильм, в котором появились и диалоги (смешные), и законченный сюжет (пусть этой истории явно не хватает на 50 минут, в финале все превращается в сюрреалистическую фантасмагорию). Seth Ickerman говорят, что их фильм отчасти продолжает «Бегущего по лезвию»; его самая странная и ненарративная часть подробно иллюстрирует тот момент, когда душа андроида Роя Батти взмывает в небо. Но, кроме поэтических видений, тут есть и очевидная игра с горячими темами момента: машины и их добрые союзники, способные увидеть душу даже в оплавленной груде металлолома, — женщины, а тупые самодовольные разрушители — мужчины. Собственно, немного ёрнический комментарий к модной повестке и есть главный аттракцион «Крови машин». Это типичное кино категории Б, которое как бы служит ироничным комментарием к процессам в мейнстримной культуре, доводя до абсурдной избыточности не только повсеместные сегодня дигитальные спецэффекты, но и политическую корректность новых студийных блокбастеров (особенно циничной шуткой тут выглядит сочетание яростно феминистского месседжа и ничем не мотивированной обнаженки).

Вердикт

Этот очаровательный пустяк, несомненно, доставит удовольствие настоящим киберпанкам, ностальгирующим по смешной кинофантастике 1980-х, умеющим находить удовольствие в ироничном китче, готовым отправиться на ту сторону черной радуги. Но тех, кто привык видеть на экране цельные, законченные истории, несомненно, ждет жестокое разочарование, фрустрирующее ощущение недоделанности и недожатости. Фантазия режиссеров фонтанирует, только немного не тем — вместо живых соков у этого фильма бензин с кислотой. «Кровь машин» отлично работает как комический скетч, но выдавать бурное клокотание спецэффектов за среднеметражный фильм не совсем честно. Впрочем, для расслабленного просмотра с гаджета в транспорте в перерывах между пересадками это самый подходящий — и бодрящий — контент.