Рейтинг популярности КиноПоиска: «Бессмертная гвардия» на вершине

Пока кинотеатральный прокат в России замер в ожидании полноценного открытия американского рынка (несмотря на открытие залов во многих регионах, новые хиты пока не предвидятся), мы приостановили выпуск материалов о бокс-офисе. Но фильмы продолжают выходить онлайн, и на КиноПоиске есть место, где можно следить за их популярностью, — рейтинг фильмов и сериалов, который составляется на основании интереса пользователей. Данные здесь обновляются раз в сутки и включают в себя информацию о тысяче тайтлов. Раз в две недели мы будем рассказывать о первой двадцатке.

Топ-20 от 13 июля

1. «Бессмертная гвардия» 2. «Водоворот» 3. «Грейхаунд» 4. «Тьма» 5. «Джентльмены» 6. «Чики» 7. «Бумажный дом» 8.«Достать ножи» 9. «Палм Спрингс» 10. «Пацаны» 11. «Голяк» 12. «Начало» 13. «Голова» 14. «Кровь машин» 15. «Няня» 16. «Реликвия» 17. «Мой создатель» 18. «Платформа» 19. «Острые козырьки» 20. «Рик и Морти»

Большая часть топа традиционно занята идущими прямо сейчас сериалами («Чики», «Водоворот», только-только завершившаяся «Тьма», последний сезон которой, очевидно, еще продолжают досматривать). А также долгоиграющими суперхитами вроде «Бумажного дома», «Острых козырьков», «Джентльменов» Гая Ричи, или бриткрайм-сериала «Голяк», ставшего феноменально популярным в России. «Голяк» одновременно укладывается в две традиции британского кино. С одной стороны, это смурное бытописательство в традиции Кена Лоуча: главные герои — неблагополучные маргиналы, которые занимают себя мелкими преступлениями, чтобы прокормиться — и заодно как-то скрасить свое депрессивное существование. С другой, в «Голяке» слишком много заразительной витальности в духе так любимого у нас Гая Ричи: герои придумывают не один десяток вполне бесчестных способов отъема денег (походящий референс — «Больше Бена»). Второй сезон шоу Джозефа Гилгана и Дэнни Блоклхёрста вышел в мае — и оказался феноменально популярным среди наших пользователей; уже почти месяц «Голяк» держится в топ-20.

Но среди этого уже проверенного зрителями набора есть и несколько совсем новых тайтлов, на которые стоит обратить внимание.

«Бессмертная гвардия» (1-е место)

На вершине новый полнометражный боевик компании Netflix, которая в условиях пандемии и закрытых кинотеатров превратилась в гегемона киноиндустрии. Еще в самом начале периода локдаунов стал сенсацией снятый стриминговой платформой док «Король тигров», который за первые 10 дней посмотрело 34 миллиона человек (по оценке аналитической компании Nielsen); за ним последовали еще несколько хитов, включая «Бар «Эдди“», «Музыкальный конкурс «Евровидение“», «Тьму» и третий сезон «Озарка». Неудивительно, что «Бессмертная гвардия» — новый фильм Netflix, да еще и с Шарлиз Терон — главный релиз недели.

Героиня Терон возглавляет команду бессмертных воинов, ведущих бесконечную борьбу со злом и давно уставших от этого занятия. Большинство американских критиков соглашаются в том, что это интересная вариация супергеройского жанра: большие голливудские студии часто опасаются слишком умных экшен-фильмов, а Netflix может себе такое позволить. Некоторые, правда, жалуются, что экшена в фильме как раз мало. Тем не менее в отсутствие сезона блокбастеров этим странным летом к «Бессмертной гвардии» приковано особенно много внимания. Вполне возможно, что фильм запомнится как один из самых значительных боевиков 2020 года.

«Грейхаунд» (3-е место)

Еще одна онлайн-премьера минувшей пятницы — военная драма с Томом Хэнксом в роли капитана американской подлодки, сражающейся во Второй мировой. Sony Pictures когда-то собиралась выпустить «Грейхаунд» в кинотеатральный прокат в июне, но кинотеатры закрылись. Вместо того чтобы переносить премьеру на осень или 2021 год, фильм продали Apple+ за 70 млн долларов. Сейчас картину можно посмотреть исключительно на этой платформе. Хэнкс сам написал сценарий и немного огорчен, что лично важный для него фильм не будет показан на больших экранах.

Критики оценили «Грейхаунд» примерно так же, как главный релиз недели — «Бессмертную гвардию» (см. выше). На Rotten Tomatoes у фильма с Хэнксом 80% положительных рецензий против 81% у боевика Netflix; рецензенты отдельно отмечают экономность «Грейхаунда», который рассказывает историю всего за полтора часа, и, естественно, актерскую работу. Сугубо положительный офицер кажется совершенно типичным для нынешнего периода карьеры Хэнкса (вспомним «Капитана Филлипса» и «Чудо на Гудзоне»), но мало кто готов ставить это в упрек артисту. В фильмах с Хэнксом есть нечто успокаивающее, что в нынешней обстановке пошло в плюс «Грейхаунду». Такой образ актера только укрепился в ходе эпидемии: он стал одной из первых знаменитостей, заразившихся COVID-19.

«Палм-Спрингс» (9-е место)

«Палм-Спрингс» в пересказе звучит немного вторично: это романтическая комедия о паре, застрявшей в петле времени. То есть почти «День сурка», только вместо сельского праздника в холодной Пенсильвании — богатая калифорнийская свадьба. Но жанровые формулы в фильме с Энди Самбергом и Кристин Милиоти сами по себе подвергнуты насмешке, а потому выглядят свежо. В начале года фильм поставил рекорд фестиваля «Сандэнс»: прокатная компания Neon и стрим-сервис Hulu купили права на дистрибьюцию за 17,5 млн долларов. И показывают «Палм-Спрингс» в кинотеатрах драйв-ин параллельно с онлайном. В общем, еще один знак того, что ромком — пока еще живой жанр. Несмотря на то, что фильм официально недоступен к просмотру в России, интерес к нему сейчас стремительно растет (за последние сутки «Палм-Спрингс» поднялся на 93 пункта в топе).

«Голова» (13-е место)

Шестисерийный полярный триллер испанского производства еще в начале июня вышел в России на КиноПоиск HD, успел войти в топ, вылететь из него — и вот новый виток популярности (взлет на 42 позиции за сутки!). «Голова» — типичный детектив в духе Агаты Кристи, только не в английском поместье, а на антарктической станции, куда на период полярной ночи заступает международная команда вахтовиков (среди них — Альваро Морте из «Бумажного дома»). Изоляция не идет на пользу персонажам — возможно, поэтому рассказанная в сериале история звучит особенно остро.

«Кровь машин» (14-е место)

Державшаяся всю неделю на верхушке топа дичайшая фантастика, снятая для хоррор-стриминга Shudder, а с начала июля доступная и в России (в частности, на КиноПоиск HD), понемногу уступает место более традиционным хитам. Тем не менее отметим удивительную популярность этого низкобюджетного и хулиганского киберпанка, выросшего из видеоклипа на песню синти-поп-проекта Carpenter Brut. 50-минутная трилогия, фактически скетч, перегруженный спецэффектами, — идеальный контент для просмотра на гаджете. Но только однократного!

«Реликвия» (16-е место)

Ближе к концу первой двадцатки расположился еще один фильм с «Сандэнса» — независимый хоррор из Австралии о проклятом доме (и старческой деменции). С конца прошлой недели «Реликвия» доступна на основных стрим-платформах США, а в России — на КиноПоиск HD. Неспешное жанровое кино с тремя героинями, представляющими три поколения одной семьи, уже сравнивают с «Реинкарнацией» Ари Астера.

«Мой создатель» (17-е место)

Британская антиутопия про исследования искусственного интеллекта немного напоминает работы Алекса Гарленда, а также «Солярис» Андрея Тарковского. Картина должна была выйти на фестивале South by Southwest в марте, но он стал первым крупным кинособытием, проведение которого пришлось отменить. В пятницу состоялся цифровой релиз в США, но в России посмотреть фильм пока нельзя (что не мешает взрывному интересу к этому сай-фаю — плюс 476 пунктов за сутки!). Ждем кинотеатрального проката с 10 сентября.

«Платформа» (18-е место)

Абстрактный (и социальный) хоррор «Платформа» — второй в топ-20 проект из Испании (после «Головы»). Причем он держится тут уже много недель. Очередной знак того, что эта страна превратилась в одного из лидеров европейского кино и один из мировых центров жанра ужасов. Премьера «Платформы» прошла на фестивале в Торонто в программе Midnight Madness, победителем которой фильм и стал. Что совсем не удивительно: гротескная социальная сатира в духе «Сквозь снег» изображает общество как своеобразную пищевую пирамиду; обитатели нижних уровней вынуждены питаться объедками, поступающими с верхних этажей, но даже перспектива неизбежной революции (раз в месяц героев переселяют в произвольном порядке) не может заставить подопытных устроить свою жизнь рационально и справедливо.