Что смотреть дома: Бессмертная Шарлиз Терон, «Грейхаунд» и док про Эми Шумер

Том Хэнкс на войне, феминистки против конкурса «Мисс мира» и аниме про путешествия во времени — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Мисс Плохое поведение»
Где смотреть: ivi
Идеальная полнометражная пара к сериалу «Миссис Америка», в котором американские суфражистки боролись с домохозяйками за принятие поправки о равных правах. В 1970-м Лондон принимает конкурс «Мисс мира», «Альберт-холл» на ушах, но на смотре «женского изящества» британские феминистки (Кира Найтли играет Салли Александер, Джесси Бакли — Джо Робинсон) устраивают дебош, напоминая о сексуальной революции и пересмотре гендерных ролей в обществе. Вдобавок показ 1970 года отмечен первой победой участницы из Гренады Дженнифер Хостон, то есть не белой женщины.
«Здравствуй, мир»
Где смотреть: КиноПоиск HD (по подписке), Okko, ivi, Wink (за отдельную плату)
Пока Макото Синкай корпит над новым шедевром фотореализма, Томохико Ито («Тетрадь смерти») продолжает снимать романтическую фантастику про подростков. В 2027 году застенчивый школьник Наоми встречает себя , только на 10 лет старше. Гость из будущего хочет помочь подростку не только завести подругу, но и (спойлер из 2037-го) не дать ей умереть. Примечательный нюанс: правительство Киото запустило дронов, которые записывают всю информацию о японской столице и ее обитателях в реальном времени — тут сюжет в духе «Тьмы» превращается в критику цифрового надзора за населением.
«Конформист»
Где смотреть: Nonfiction.film, Okko, Megogo
К 50-летию классического фильма Бернардо Бертолуччи написано немало блистательных текстов, но, как часто бывает с выдающимися фильмами, мало что сравнится с самой картиной. Снятая на кураже от студенческих волнений 1968-го и на пике увлечения режиссера фрейдизмом, своевольная экранизация романа Альберто Моравиа рассказывает о фашизме и причинах, по которым поколение отца Бертолуччи сотрудничало с режимом Муссолини.
«Джим Джефферис: Intolerant»
Где смотреть: Netflix
Австралийский стендап-комик Джим Джефферис — любитель острых шуток на и за гранью — выпускает новый потенциально скандальный концерт под названием «Нетерпимый», которое отсылает к классической картине Дэвида Уорка Гриффита. Трейлер спешела подан с пафосом старого Голливуда, но речь в нем идет о непереносимости лактозы, которая настигла Джеффериса, любителя сыра и мороженого. Не обойдется и без более жестких и рискованных юморесок. Интересно, удастся ли австралийцу пройти по лезвию бритвы и в этот раз, после сатирической «Тупой свободы» и рефлексивного «Так и живем».
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«Грейхаунд»
Где смотреть: Apple TV+
Военный эпос с Томом Хэнксом, который снял Аарон Шнайдер — лауреат премии «Оскар» за короткий метр «Два солдата». В 1942 году, когда США только вступили во Вторую мировую, офицер Эрнест Краузе (Хэнкс) становится капитаном боевого эсминца «Грейхаунд», несмотря на отсутствие боевого опыта. Но главная битва, по обыкновению, ведется в сердце простого американца, который пытается выжить и не дать умереть другим. Сценарий, идеально подходящий под положительное амплуа Хэнкса, актер написал сам, опираясь на роман Сесила Скотта Форестера.
«Ожидание Эми»
Где смотреть: HBO Max
Трехчастный документальный сериал про Эми Шумер — одну из самых известных стендап-комикесс, чьи последние концерты по иронии выходили на Netflix — предлагает по-новому взглянуть на отношения эстрадного юмора и бытового сора, из которого он растет. Про беременность, жизнь и славу Шумер многократно шутила со сцены и в сериале «Внутри Эми Шумер» (похоже, у каждого стендапера сегодня должно быть квазиавтобиографическое шоу), но в документальном формате ее прошлое выглядит как-то более честно — скажем так, без профессиональной редактуры.
«Палм-Спрингс»
Где смотреть: Hulu
В последние годы жанр ромкома ищет пути к возрождению — вот еще одна амбициозная попытка. Звезды ситкомов Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») знакомятся на свадьбе, которая оказывается помесью «Дня сурка» и отвязной вечеринки в пустыне. Найлз (Сэмберг) переживает этот праздник раз за разом, а Сара (Милиоти) впервые попадает во временную петлю и приходит в ужас. Дебют Макса Барбакова показали в начале года на «Сандэнсе»; англоязычные обозреватели уверяют, что этот фильм стал бы хитом проката, если бы не пандемия — звучит очень обнадеживающе.
«Бессмертная гвардия»
Где смотреть: Netflix
Netflix продолжает экранизировать комиксы, а Шарлиз Терон — сниматься в экшенах. «Гвардия» — история бессмертных наемников, которыми мудро руководит Энди (Терон), ранее известная под именем Андромаха. Однако счастливой конвертации вечной жизни в вечные деньги может помешать искусственно созданный бессмертный — выходит, кто-то готов поставить формулу долголетия на поток. Автор боевика — Джина Принс-Байтвуд («Любовь и баскетбол», «Тайная жизнь пчел»), среди других знакомых лиц — Кики Лэйн («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Маттиас Шонартс, Чиветель Эджиофор и Гарри Меллинг (Дадли Дурсль).
«Достаточно близко»
Где смотреть: HBO Max
Отработав почти 10 лет в «Обычном шоу», его полнометражной версии и короткометражных дополнениях, Дж. Дж. Куинтел повзрослел и в новом мультсериале занялся проблемами не вечных подростков, но таких же нескладных взрослых. Герои «Достаточно близко» — семейная пара миллениалов, которые растят пятилетнюю дочь, общаются с разведенными друзьями, обитающими в лос-анджелесском дюплексе, и пытаются ответить на вечный вопрос «Куда же податься в этой жизни?».
«Подделай это правдиво»
Где смотреть: Mubi
Постоянный монтажер Алекса Росса Перри и один из самых интересных американских документалистов, Роберт Грин снял фильм о независимых рестлерах из Северной Каролины, которые катаются по американскому Югу с программой зрелищных боев. Как часто бывает у Грина, реальность тут встречается с подделкой или игрой: постановочная брутальность с бытом настоящих южных работяг; репетиции и театральные находки — с артистическими амбициями рестлеров, которые мечтают сделать схватки настолько правдоподобными, насколько это возможно без реальных увечий.
Автор: Алексей Филиппов