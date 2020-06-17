Что смотреть дома: Бессмертная Шарлиз Терон, «Грейхаунд» и док про Эми Шумер

В последние годы жанр ромкома ищет пути к возрождению — вот еще одна амбициозная попытка. Звезды ситкомов Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») знакомятся на свадьбе, которая оказывается помесью «Дня сурка» и отвязной вечеринки в пустыне. Найлз (Сэмберг) переживает этот праздник раз за разом, а Сара (Милиоти) впервые попадает во временную петлю и приходит в ужас. Дебют Макса Барбакова показали в начале года на «Сандэнсе»; англоязычные обозреватели уверяют, что этот фильм стал бы хитом проката, если бы не пандемия — звучит очень обнадеживающе.

