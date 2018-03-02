Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила ее отца

В интервью NPR Шарлиз Терон напомнила о том, как важно не замалчивать насилие в семье. Звезда драмы «Скандал» была 15-летним подростком, когда ее мать в попытке защитить себя и дочь убила ее отца. История следует за Терон всю жизнь, и она не стесняется вспоминать подробности.

«Мой отец был очень нездоровым человеком, — говорит Терон. — Я помню его как алкоголика всю жизнь. Ситуация была довольно безнадежная. Наша семья застряла в ней. Ежедневная непредсказуемость жизни с зависимым человеком не оставляет других вариантов и срастается с тобой навсегда. Это не просто события одного вечера».

Терон называет свою семью «крайне нездоровой» и считает, что жизнь с таким отцом травмировала как ее, так и мать, но она также сожалеет о случившемся. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы ничего не было».

По словам актрисы, в тот вечер отец вернулся домой настолько пьяным, что непонятно, как он вообще дошел. Кроме того, у него с собой был пистолет. «Мы с мамой пытались удержать дверь, когда он ломился в мою комнату. Он отошел и трижды выстрелил в дверь. Каким-то чудом ни одна пуля не попала в нас. Мама покончила с этим, защищая нас».

Шарлиз Терон отмечает, что часто говорит с людьми на тему семейного насилия. «Я не стесняюсь разговаривать на эту тему, потому что чем больше мы обсуждаем это, тем больше понимаем, что мы не одни в такой ситуации».

Источник: NPR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.